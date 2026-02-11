НАТО започна мисията "Арктически страж"

НАТО обяви днес, че е започнала мисия за укрепване на присъствието си в Арктика като част от споразумение за разведряване на сериозните напрежения в алианса, предизвикани от желанието на президента Доналд Тръмп САЩ да придобият Гренландия, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
Новата мисия, наречена "Арктически страж", ще координира увеличаващото се военно присъствие на съюзниците от НАТО в региона, включително датските учения "Арктическа издръжливост в Гренландия", съобщи в изявление военното командване на алианса.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 минувачът 🌟
Коментиран от #8
16:04 11.02.2026
3 Швейк
16:05 11.02.2026
4 Сатана Z
16:08 11.02.2026
5 хаха🤣
16:11 11.02.2026
6 Миндич
Коментиран от #10
16:11 11.02.2026
7 Абе кво ни интересуват
Коментиран от #21
16:14 11.02.2026
8 хаха🤣
До коментар #2 от "минувачът 🌟":а русОвцете какво да кажат на -37🤣🤣🤣
Коментиран от #27
16:14 11.02.2026
9 Упс на
Коментиран от #14, #28
16:15 11.02.2026
10 Личи ти че си Нежен
До коментар #6 от "Миндич":Всички 12 копейки -- Лепилари от МОЧАта са там,...ше бранят Москалбад и цаливащия КУ РАна педофил
16:15 11.02.2026
11 Аре бре
Коментиран от #17
16:16 11.02.2026
12 Олееее...
16:17 11.02.2026
13 ВОЕНОМОРСКИЯ ни ФЛОТ
16:18 11.02.2026
14 Къдя туй, ПЕТУШОК?!?
До коментар #9 от "Упс на":Пред КУПЯНСК и Селото ПОКРОВСК?!? За кво ти е САЩ?!?
Едни украинци без оръжие, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети,..вече 13 годин ШИ... бат Фюрера пеДо-фил
Хихихихихи
16:18 11.02.2026
15 Американските данни
персонал – около 1 249 380 (+820) души;
резервоари – 11 661 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
специално оборудване – 4 070 единици.
Коментиран от #18, #20, #23
16:19 11.02.2026
16 А българският арктически страж
16:21 11.02.2026
17 Нема слипове,. МОНГОЛЯК
До коментар #11 от "Аре бре":Педофила Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ )))))))
Ама ГОТВАЧО арестува целиот Ген Щаб на върховният Педофил, само шай гу и Гера симав избегаа у Сирия))))))
16:21 11.02.2026
18 Ясно е, че
До коментар #15 от "Американските данни":американските данни са като думата на Тръмп;
- тука има, тука няма
16:22 11.02.2026
19 Бялата Златка
16:22 11.02.2026
20 Швейк
До коментар #15 от "Американските данни":И 110 Z-магарета
16:22 11.02.2026
21 Урсула от брюксел
До коментар #7 от "Абе кво ни интересуват":Ка кой го интересува?Нали и ние сме в кюпа и плащаме масрафа.
16:23 11.02.2026
22 Много ще ядосат мечките
Коментиран от #24
16:23 11.02.2026
23 Опелото
До коментар #15 от "Американските данни":Ако Чадо, това е едно Добро,.. БОГОУГОДНО ДЕЛО!
Очертават се още много блатна ЛЕШ
16:24 11.02.2026
24 !!?
До коментар #22 от "Много ще ядосат мечките":Кои мечки, тази ли 😆
16:25 11.02.2026
25 Поредната бутафория
16:27 11.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 овч, 🐑
До коментар #8 от "хаха🤣":Руснаците не ги мисли - тях ниските температури не ги плашат ! Свикнали са да живеят на тях! Само за урките са проблем ...
Коментиран от #29, #33
16:29 11.02.2026
28 Без тях не може
До коментар #9 от "Упс на":Нали имат военна база там.
16:30 11.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 овч, 🐑
До коментар #29 от "хаха🤣":Гледай кошарата да не избяга добитъка , че после голям глад те чака !
16:33 11.02.2026
31 село мое , 🐮
До коментар #29 от "хаха🤣":Тебе и на положителни температури да те сложи човек - пак си едно голямо ла..............о !
16:35 11.02.2026
32 Евроскептик
16:36 11.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 СССс
16:55 11.02.2026