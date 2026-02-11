Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Белгия »
НАТО започна мисията "Арктически страж"

НАТО започна мисията "Арктически страж"

11 Февруари, 2026 15:53 1 159 34

  • нато-
  • гренландия-
  • дания-
  • арктика-
  • доналд тръмп-
  • марк рюте

Новата мисия ще координира увеличаващото се военно присъствие на съюзниците от НАТО в региона, включително датските учения "Арктическа издръжливост в Гренландия", съобщи в изявление военното командване на алианса

НАТО започна мисията "Арктически страж" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

НАТО обяви днес, че е започнала мисия за укрепване на присъствието си в Арктика като част от споразумение за разведряване на сериозните напрежения в алианса, предизвикани от желанието на президента Доналд Тръмп САЩ да придобият Гренландия, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Новата мисия, наречена "Арктически страж", ще координира увеличаващото се военно присъствие на съюзниците от НАТО в региона, включително датските учения "Арктическа издръжливост в Гренландия", съобщи в изявление военното командване на алианса.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 минувачът 🌟

    18 1 Отговор
    Ще им измръзнат кай..... сийките на натОвцете на тоя айсберг Гренландия ....

    Коментиран от #8

    16:04 11.02.2026

  • 3 Швейк

    14 1 Отговор
    НАТО и САЩ се сбиха у кръчмата

    16:05 11.02.2026

  • 4 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Малиййй,Петрохански страж

    16:08 11.02.2026

  • 5 хаха🤣

    2 11 Отговор
    Пуся сега поставя рекорд по бързо бягане към бункера🤣🤣🤣

    16:11 11.02.2026

  • 6 Миндич

    10 1 Отговор
    Интересно ние как сме представени в тази мисия?Барем един кучешки впряг с неколцина родни гурбетчии(пардон,НАТОвски войни) успяхме ли да спретнем?Пак добре, че имаме богат опит в обявяването на война на САЩ.

    Коментиран от #10

    16:11 11.02.2026

  • 7 Абе кво ни интересуват

    7 0 Отговор
    Простотиите им бре

    Коментиран от #21

    16:14 11.02.2026

  • 8 хаха🤣

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "минувачът 🌟":

    а русОвцете какво да кажат на -37🤣🤣🤣

    Коментиран от #27

    16:14 11.02.2026

  • 9 Упс на

    6 1 Отговор
    НАТО!? А САЩ ще участват ли?

    Коментиран от #14, #28

    16:15 11.02.2026

  • 10 Личи ти че си Нежен

    2 11 Отговор

    До коментар #6 от "Миндич":

    Всички 12 копейки -- Лепилари от МОЧАта са там,...ше бранят Москалбад и цаливащия КУ РАна педофил

    16:15 11.02.2026

  • 11 Аре бре

    11 1 Отговор
    В Гренландия ли издръжливост ще тренират? А бягане от бяла мечка по слипове ....?

    Коментиран от #17

    16:16 11.02.2026

  • 12 Олееее...

    10 0 Отговор
    споразумение за разведряване на сериозните напрежения в алианса...

    16:17 11.02.2026

  • 13 ВОЕНОМОРСКИЯ ни ФЛОТ

    11 0 Отговор
    Датчаните да са рахат.Нашите матроси и боен флот тръгват с гумените лодки.Обмисляме дали по суша да тръгнат през петрохан или по море през Босфора,дарданелите Гибралтар и цепим на север към Гренландия.Д-то да им е яко на американските тюлени.

    16:18 11.02.2026

  • 14 Къдя туй, ПЕТУШОК?!?

    3 8 Отговор

    До коментар #9 от "Упс на":

    Пред КУПЯНСК и Селото ПОКРОВСК?!? За кво ти е САЩ?!?
    Едни украинци без оръжие, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети,..вече 13 годин ШИ... бат Фюрера пеДо-фил
    Хихихихихи

    16:18 11.02.2026

  • 15 Американските данни

    3 7 Отговор
    Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    Коментиран от #18, #20, #23

    16:19 11.02.2026

  • 16 А българският арктически страж

    6 1 Отговор
    Тагаренко по индивидуална програма щял да тренира казаха.

    16:21 11.02.2026

  • 17 Нема слипове,. МОНГОЛЯК

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "Аре бре":

    Педофила Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ )))))))
    Ама ГОТВАЧО арестува целиот Ген Щаб на върховният Педофил, само шай гу и Гера симав избегаа у Сирия))))))

    16:21 11.02.2026

  • 18 Ясно е, че

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Американските данни":

    американските данни са като думата на Тръмп;
    - тука има, тука няма

    16:22 11.02.2026

  • 19 Бялата Златка

    4 0 Отговор
    Да ни е честит новия премиер Андрей Гюров 💗 Голям сладур.

    16:22 11.02.2026

  • 20 Швейк

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "Американските данни":

    И 110 Z-магарета

    16:22 11.02.2026

  • 21 Урсула от брюксел

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе кво ни интересуват":

    Ка кой го интересува?Нали и ние сме в кюпа и плащаме масрафа.

    16:23 11.02.2026

  • 22 Много ще ядосат мечките

    6 1 Отговор
    да знаете...и без тва са много гладни тоя сезон

    Коментиран от #24

    16:23 11.02.2026

  • 23 Опелото

    3 6 Отговор

    До коментар #15 от "Американските данни":

    Ако Чадо, това е едно Добро,.. БОГОУГОДНО ДЕЛО!
    Очертават се още много блатна ЛЕШ

    16:24 11.02.2026

  • 24 !!?

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "Много ще ядосат мечките":

    Кои мечки, тази ли 😆

    16:25 11.02.2026

  • 25 Поредната бутафория

    3 0 Отговор
    Шумове в сигнала

    16:27 11.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 овч, 🐑

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "хаха🤣":

    Руснаците не ги мисли - тях ниските температури не ги плашат ! Свикнали са да живеят на тях! Само за урките са проблем ...

    Коментиран от #29, #33

    16:29 11.02.2026

  • 28 Без тях не може

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Упс на":

    Нали имат военна база там.

    16:30 11.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 овч, 🐑

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "хаха🤣":

    Гледай кошарата да не избяга добитъка , че после голям глад те чака !

    16:33 11.02.2026

  • 31 село мое , 🐮

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "хаха🤣":

    Тебе и на положителни температури да те сложи човек - пак си едно голямо ла..............о !

    16:35 11.02.2026

  • 32 Евроскептик

    2 0 Отговор
    Поне план за борба с белите мечки имаме ли в НАТО?За тях съм чувал, че са крайно недружелюбни и не разпознават натовските полярни стражове по друг начин освен като добавка към диетата си.Наистина ще е жалко такива славни безполови герои да дадат фирма от белите мечки,преди американците да са дошли.А и за нашите НАТОвски герой какво ще пишем?Преди когато ги пуцаха ислямистите в Ирак беше лесно,ами сега?"Паднаха в неравна битка с белите мечки,докато пазеха гренландия"?Резил!

    16:36 11.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 СССс

    5 1 Отговор
    Натю ще умре от настинка.

    16:55 11.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания