Дмитрий Медведев: За Русия няма нищо по-важно от победата

За Русия днес няма нищо по-важно от победата.Необходимо е страната да има бъдеще. Това заяви днес председателят на партията "Единна Русия“ и заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.
"За всички нас сега, за всички граждани на страната ни, които обичат страната ни и вярват в нея, няма нищо по-важно от победата. Това е ясно. Но победата е необходима не сама по себе си, а за да има страната ни бъдеще“, заяви той по време на старта на работата по популярната платформа на "Единна Русия“ за предстоящите избори за Държавна дума.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русофил
21:54 11.02.2026
2 Цомчо
21:55 11.02.2026
3 Смех с ватенки
Коментиран от #6
21:56 11.02.2026
4 Ицо
21:57 11.02.2026
5 Майна
Надяваме се, че „партията на войната“, която се е окопала в Брюксел, Лондон и някои други европейски столици, няма да може да спре трудното, но така необходимо движение към траен мир, започнато от лидерите на Русия и Съединените щати.
Коментиран от #9, #14, #33
21:59 11.02.2026
6 защо
До коментар #3 от "Смех с ватенки":Само достойния и храбър президен Зеленски си прави фотосесии с градовете, които предстоят да изгубят стратегическото си значение!
21:59 11.02.2026
7 дмитрий алкашевич
21:59 11.02.2026
8 Свободен
22:00 11.02.2026
9 Курти
До коментар #5 от "Майна":И си вярваш а
Коментиран от #15, #39
22:00 11.02.2026
10 95% е подкрепата на руските граждани към
Без коментар
Коментиран от #17, #19, #20, #22
22:01 11.02.2026
11 Димон
22:01 11.02.2026
12 Майна
Всички последващи версии на плана за разрешаване на украинския конфликт са опити за „изнасилване“ на американската версия от страна на Украйна, Обединеното кралство, Германия, Франция и балтийските държави, заяви руският външен министър Сергей Лавров."
22:01 11.02.2026
13 Ехее
22:02 11.02.2026
14 Руската пропаганда
До коментар #5 от "Майна":Има за цел глупаците.
22:02 11.02.2026
16 лошо за руснаците
22:03 11.02.2026
17 Ха ХаХа
До коментар #10 от "95% е подкрепата на руските граждани към":За Саддам,Кадафи и Чаушеску подкрепата беше 100%
22:04 11.02.2026
18 Майна
Олигархичната имперска кабала ще бъде смачкана
Коментиран от #27
22:04 11.02.2026
19 Мда
До коментар #10 от "95% е подкрепата на руските граждани към":И един милион руски майки и вдовици подкрепят Путин.Мда.
22:05 11.02.2026
20 Ъхъ!!!
До коментар #10 от "95% е подкрепата на руските граждани към":Провери каква е подкрепата за Ким в Северна Корея - 100 процента!
Без коментар!
22:05 11.02.2026
21 хаха
Нали така бе алкохолик охвърлян?
22:05 11.02.2026
22 Между 5 и 10%
До коментар #10 от "95% е подкрепата на руските граждани към":Интересно колко е подкрепата за Урсула.
Но трябва да продължат да управляват защото така Европейския съюз по-бързо ще се разпадне. Моля не ги пипайте
22:06 11.02.2026
23 Ицо
Коментиран от #31
22:06 11.02.2026
24 Тия като нацистите гласуват
22:06 11.02.2026
25 Невзоров
22:06 11.02.2026
26 Така е митя
22:07 11.02.2026
29 „Дмитрий Медведев заяви,
😆
22:09 11.02.2026
30 Димо
Коментиран от #38
22:10 11.02.2026
31 Пич
До коментар #23 от "Ицо":Няма ни що питаш?
22:10 11.02.2026
32 Чебураш
22:10 11.02.2026
33 Нямат край
До коментар #5 от "Майна":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
22:11 11.02.2026
34 Какво Повече
22:13 11.02.2026
35 Екзорсиста
22:14 11.02.2026
36 А пък
22:14 11.02.2026
37 Майна
Ще се удавиш в злобата си..,ха ха ха
22:14 11.02.2026
38 Ицо
До коментар #30 от "Димо":Дима лапуркай го и ще ти успокои мъката !
22:16 11.02.2026
39 той
До коментар #9 от "Курти":човека си писа, че е 69 годишен руски пенсионер, живеещ в BG, ти какво очакваш хиххи
22:17 11.02.2026
40 Българин
В Донбас.
22:17 11.02.2026