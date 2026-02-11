Новини
Дмитрий Медведев: За Русия няма нищо по-важно от победата
  Тема: Украйна

Дмитрий Медведев: За Русия няма нищо по-важно от победата

11 Февруари, 2026 21:53 563 40

Победата е необходима не сама по себе си, а за да има страната ни бъдеще, заяви Медведев по време на старта на работата по популярната платформа на "Единна Русия“

Дмитрий Медведев: За Русия няма нищо по-важно от победата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

За Русия днес няма нищо по-важно от победата.Необходимо е страната да има бъдеще. Това заяви днес председателят на партията "Единна Русия“ и заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

"За всички нас сега, за всички граждани на страната ни, които обичат страната ни и вярват в нея, няма нищо по-важно от победата. Това е ясно. Но победата е необходима не сама по себе си, а за да има страната ни бъдеще“, заяви той по време на старта на работата по популярната платформа на "Единна Русия“ за предстоящите избори за Държавна дума.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русофил

    10 13 Отговор
    И Хитлер така говореше

    21:54 11.02.2026

  • 2 Цомчо

    9 13 Отговор
    Плюнка💯

    21:55 11.02.2026

  • 3 Смех с ватенки

    9 9 Отговор
    Медведев с Путин и Герасимов да си направят една фотосесийка в Купянск или Покровск 🤪

    Коментиран от #6

    21:56 11.02.2026

  • 4 Ицо

    7 10 Отговор
    Има ли копейки тук?

    21:57 11.02.2026

  • 5 Майна

    14 8 Отговор
    Лавров, вчера, което не публикуваха-
    Надяваме се, че „партията на войната“, която се е окопала в Брюксел, Лондон и някои други европейски столици, няма да може да спре трудното, но така необходимо движение към траен мир, започнато от лидерите на Русия и Съединените щати.

    Коментиран от #9, #14, #33

    21:59 11.02.2026

  • 6 защо

    9 10 Отговор

    До коментар #3 от "Смех с ватенки":

    Само достойния и храбър президен Зеленски си прави фотосесии с градовете, които предстоят да изгубят стратегическото си значение!

    21:59 11.02.2026

  • 7 дмитрий алкашевич

    6 11 Отговор
    хлъц !

    21:59 11.02.2026

  • 8 Свободен

    6 9 Отговор
    Диагнозата се нарича "Победобесие"!

    22:00 11.02.2026

  • 9 Курти

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    И си вярваш а

    Коментиран от #15, #39

    22:00 11.02.2026

  • 10 95% е подкрепата на руските граждани към

    12 6 Отговор
    Путин. Проверете каква е подкрепата за макрончо и мерц.
    Без коментар

    Коментиран от #17, #19, #20, #22

    22:01 11.02.2026

  • 11 Димон

    4 8 Отговор
    И цената няма значение!

    22:01 11.02.2026

  • 12 Майна

    10 4 Отговор
    Лавров ,вчера
    Всички последващи версии на плана за разрешаване на украинския конфликт са опити за „изнасилване“ на американската версия от страна на Украйна, Обединеното кралство, Германия, Франция и балтийските държави, заяви руският външен министър Сергей Лавров."

    22:01 11.02.2026

  • 13 Ехее

    5 10 Отговор
    Пак изпуснаха пияната Медведка от първа стая в Карлуково 😂

    22:02 11.02.2026

  • 14 Руската пропаганда

    4 10 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    Има за цел глупаците.

    22:02 11.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 лошо за руснаците

    4 7 Отговор
    Ако ще се бият до победа, отиде още 25-30 години на фронта.

    22:03 11.02.2026

  • 17 Ха ХаХа

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "95% е подкрепата на руските граждани към":

    За Саддам,Кадафи и Чаушеску подкрепата беше 100%

    22:04 11.02.2026

  • 18 Майна

    8 3 Отговор
    Тръмп и Путин са съюзници
    Олигархичната имперска кабала ще бъде смачкана

    Коментиран от #27

    22:04 11.02.2026

  • 19 Мда

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "95% е подкрепата на руските граждани към":

    И един милион руски майки и вдовици подкрепят Путин.Мда.

    22:05 11.02.2026

  • 20 Ъхъ!!!

    5 7 Отговор

    До коментар #10 от "95% е подкрепата на руските граждани към":

    Провери каква е подкрепата за Ким в Северна Корея - 100 процента!
    Без коментар!

    22:05 11.02.2026

  • 21 хаха

    6 7 Отговор
    Тръгнаха кат аслани, а се върнаха поср@ни.

    Нали така бе алкохолик охвърлян?

    22:05 11.02.2026

  • 22 Между 5 и 10%

    7 5 Отговор

    До коментар #10 от "95% е подкрепата на руските граждани към":

    Интересно колко е подкрепата за Урсула.
    Но трябва да продължат да управляват защото така Европейския съюз по-бързо ще се разпадне. Моля не ги пипайте

    22:06 11.02.2026

  • 23 Ицо

    4 8 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #31

    22:06 11.02.2026

  • 24 Тия като нацистите гласуват

    2 5 Отговор
    На жельо желев книгата Фашизмът трябва да се чете

    22:06 11.02.2026

  • 25 Невзоров

    2 6 Отговор
    Победобесието на Московията няма да им осигури светло бъдеще, а направо ще ги докара до деветте кръга на Ада!

    22:06 11.02.2026

  • 26 Така е митя

    0 2 Отговор
    Как е в раша? Купон ли е?

    22:07 11.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 „Дмитрий Медведев заяви,

    0 4 Отговор
    че Русия трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга световна блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, строги икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    😆

    22:09 11.02.2026

  • 30 Димо

    4 3 Отговор
    Руските терористи са убили баща и трите му деца! Какво ще кажете копейки? На Путин бесило му е малко, а нашите копейки трябва да ги изгоним в руския рай!!!Иначе бой до дупка!!!

    Коментиран от #38

    22:10 11.02.2026

  • 31 Пич

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ицо":

    Няма ни що питаш?

    22:10 11.02.2026

  • 32 Чебураш

    1 3 Отговор
    А пък за света няма нищо по-важно от изтреблението на уШанки и Валенки,за да има бъдеще🙄

    22:10 11.02.2026

  • 33 Нямат край

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    22:11 11.02.2026

  • 34 Какво Повече

    4 1 Отговор
    Трябва да се случи , за да разбере подлият и лицемерен Западен свят, че руснаците няма да отстъпят повече. Та цялата Източна Европа вече е територия на Европейската империя. На всички вече им омръзна войната на колективният Запад срещу Русия.

    22:13 11.02.2026

  • 35 Екзорсиста

    3 1 Отговор
    Нашите козячета винаги като видят статия за Медведев и намомента ги обладават злите бесове слугите на Лукавия👹 и на момента халл китте 🎯им почват бясно да пулсираттт .Единственото адекватно и безопасно лечение е ръ ганне в десятката с умерено дебел заоблен кол с гравирана молитва на него .

    22:14 11.02.2026

  • 36 А пък

    2 1 Отговор
    За брюнетите по важни са парите

    22:14 11.02.2026

  • 37 Майна

    0 1 Отговор
    Елено, Гунчева , толкова си проста, че и Шиши те изхвърли щото от устата ти падат змии
    Ще се удавиш в злобата си..,ха ха ха

    22:14 11.02.2026

  • 38 Ицо

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Димо":

    Дима лапуркай го и ще ти успокои мъката !

    22:16 11.02.2026

  • 39 той

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Курти":

    човека си писа, че е 69 годишен руски пенсионер, живеещ в BG, ти какво очакваш хиххи

    22:17 11.02.2026

  • 40 Българин

    0 0 Отговор
    Украинците ви развинтиха тиквите за 4 години.
    В Донбас.

    22:17 11.02.2026

