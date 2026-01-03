Започна пресконференцията на Тръмп за нападението над Веценуела (НА ЖИВО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали военната операция във Венецуела, по време на пресконференция в имението си в Мар-а-Лаго.
„Късно снощи и рано днес по мое указание въоръжените сили на САЩ проведоха изключителна военна операция в столицата на Венецуела“, каза Тръмп във встъпителните си думи, които започнаха около 11:40 ч. местно време (18.40 ч. българско време). „Използвана беше огромна военна мощ, въздушна, сухопътна и морска, за да се започне зрелищно нападение, каквото хората не са виждали от Втората световна война насам.“
Президентът каза още: „това беше сила срещу силно укрепена военна крепост в сърцето на Каракас, за да се изправи пред правосъдието диктаторът-престъпник Николас Мадуро“. „Това беше една от най-зашеметяващите, ефективни и мощни демонстрации на американска военна мощ и увереност в американската история“, каза американският президент.
„Ако бяхте видели това, което аз видях снощи, щяхте да бъдете много впечатлени. Не съм сигурен, че някога ще го видите, но беше невероятно да видим, че нито един американски военнослужещ не е загинал и нито една американска техника не е загубена“, каза той.
„Имахме много хеликоптери, много самолети, много, много хора, участващи в тази битка“, добави президентът.
„Никоя нация в света не би могла да постигне това, което Америка постигна вчера, или, честно казано, само за кратък период от време всички венецуелски военни възможности бяха обезсилени, тъй като мъжете и жените от нашите военни, работещи с нас, правоохранителните органи, успешно заловиха Мадуро посред нощ. Беше тъмно, светлините на Каракас бяха до голяма степен изключени поради определен опит, който имаме“, допълни американският президент.
Американският президент заяви, че САЩ са готови да предприемат втора атака срещу Венецуела, ако е необходимо - въпреки че той предположи, че това вече не е необходимо, след като военните успяха да заловят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му при нощна акция.
„Бяхме готови да направим втора вълна, ако се наложи - всъщност предположихме, че втора вълна ще е необходима, но сега вероятно не е“, каза Тръмп.
Президентът повтори коментарите си, че операцията, проведена в ранните часове на събота сутринта, при която елитни американски сили измъкнаха Мадуро и съпругата му от спалнята им, е била „точкова“ операция.
И добави, че последващите военни операции във Венецуела са във фаза на планиране, но че администрацията „вероятно няма да се наложи да се извършват“.
„Ще управляваме страната, докато не можем да направим безопасен, правилен и разумен преход“, каза той по време на пресконференция от своя клуб Mar-a-Lago във Флорида. „Не искаме да се намесваме в това някой друг да се настани и имаме същата ситуация, която имахме през последните дълъг период от години. Така че ние ще управляваме страната.“
Тръмп не предложи времева рамка за това колко време очаква да отнеме подобен преход на властта.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Така Така
Коментиран от #4, #26, #55
18:41 03.01.2026
Тик- Ток
Коментиран от #56
18:41 03.01.2026
Ъъъъъъъ
До коментар #1 от "Така Така":Напълно съм съгласен.
18:42 03.01.2026
5 👇👇👇👇👇
Коментиран от #27
18:42 03.01.2026
Оправи заглавието
18:42 03.01.2026
ДрайвингПлежър
Сега остана да назовате и "ареста" с истинското му име ОТВЛИЧАНЕ
18:42 03.01.2026
8 Умник
18:42 03.01.2026
9 Гост
Май много си повярваха, че са гласът на човешката раса.
18:43 03.01.2026
10 Симо
Коментиран от #17
18:43 03.01.2026
11 Евро-Атлантик
18:44 03.01.2026
Учуден
Коментиран от #23, #31
18:44 03.01.2026
14 Тик- Ток
18:45 03.01.2026
Спецназ
Явно руснаците вече им затвориха въздушното пространство или нещо съм пропуснал?
Трампи знае ли самолетоносача с армадата дето го пази от руснаците, какви разходи ще направи за
Круиза до Ню Йорк и обратно?
Да не се окаже че са похарчили двойно повече отколко реално наркотици са влезли? :))
18:45 03.01.2026
16 да попитам
Коментиран от #30
18:45 03.01.2026
17 7829
До коментар #10 от "Симо":🐷 има частен самолет за Дубай,по добре да го ползва
18:45 03.01.2026
18 тръмпо да праща и тук кораба
18:46 03.01.2026
19 Омазана ватенка
Коментиран от #39
18:46 03.01.2026
20 мдам
18:46 03.01.2026
21 Браво на делта форс
18:46 03.01.2026
22 Ти си
18:47 03.01.2026
23 Цомчо Плюнката
До коментар #13 от "Учуден":Руснаците са неможчи.
Коментиран от #41
18:47 03.01.2026
24 Учуден
Коментиран от #58
18:48 03.01.2026
25 ТОДОР СТОЯНОВ
КОГА ЩЕ Е КОНЦЕРТА НА ЛЕЙДИ ГАГА В КАРАКС?1
18:48 03.01.2026
26 Тръмп
До коментар #1 от "Така Така":Сигурен ли си?
18:49 03.01.2026
27 Така Така
До коментар #5 от "👇👇👇👇👇":Пуснал ти е бримка в мозъка егати и елементарните частици в човешки облик
Коментиран от #35
18:49 03.01.2026
28 Алоооо Рублоидоти
Че Войските на Мадуро били сила
И че Венецуела
Не било Ирак .
Хахахаха хахахаха хахахаха
Няма по Издухани Вещества от Капейките.
Коментиран от #36, #51
18:51 03.01.2026
29 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
18:51 03.01.2026
30 Да отговоря
До коментар #16 от "да попитам":"видяхте ли какво е Специална Военна Операция"
Зависи от целите - целта на тази е петрола а целта на Путин е НАТО и ЕС - защо ли вече никое от нашите козячета не говори колко "единно" е станало НАТО. Защо ли никое от тях не казва как "просперира" ЕС.
Коментиран от #44
18:52 03.01.2026
31 Определено
До коментар #13 от "Учуден":Защото Вовата не е могъл да купи обкръжението, камо ли военна база охраняваща президент, де да можеше нямаше да се двоуми, за касапницата не се колебае та за десант ли?.
18:52 03.01.2026
32 Бензъл
18:53 03.01.2026
33 Баба Гошка
18:53 03.01.2026
35 Копейкин Костя
До коментар #27 от "Така Така":Само така, копейка.
Някакъв плюе по Хаяско I-ви.
На клавиатурата в защита на управляващия 20 години Матушката-Юруш!!! 😀
18:53 03.01.2026
36 Булава
До коментар #28 от "Алоооо Рублоидоти":Олигофренче бегай си оправи стаята че мама че ти се кара
Коментиран от #79
18:54 03.01.2026
37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #78
18:54 03.01.2026
38 шопо
Коментиран от #46, #71
18:54 03.01.2026
39 Дърт Вейдър
До коментар #19 от "Омазана ватенка":Синко кой и как определя кой е диктатор и кой не ?
Или този който слушка и си дава доброволно ресурсите е ИК а който не е съгласен го заклеймяват и му спретват цветни революции или майдани?
Защо ли неопитат да свалят лудия Ким , бали е диктатор че и дори комунист от най-лошите?
Коментиран от #49
18:55 03.01.2026
40 Комон Сенс
Демонстрация на сила.
От там нататък ще е повече от любопитно какво ще се случи в САЩ. Мадуро ще си намери защитници, а ако има процес той ще е публичен.
Почнете от първия недвусмилен факт, после може да забележите и други, за да подредите пъзела.
18:55 03.01.2026
41 По-големи неможачи от
До коментар #23 от "Цомчо Плюнката":форумните укротролове няма.
18:55 03.01.2026
42 Фикри
18:55 03.01.2026
43 Пешо от панелката
18:55 03.01.2026
44 А ти копей
До коментар #30 от "Да отговоря":Превалутира ли?
18:55 03.01.2026
45 Жител на Евротериторията “България”
18:55 03.01.2026
46 фоко
До коментар #38 от "шопо":украинеца ще им внесе
18:55 03.01.2026
47 Още по-учуден
Коментиран от #61
18:56 03.01.2026
48 Юрук Груев
18:56 03.01.2026
49 най старата правна традиция
До коментар #39 от "Дърт Вейдър":е правото на силата.
Победителите казват кой е диктатор и кой не.
Забравихме ли го това?
18:56 03.01.2026
50 Ний ша Ва упрайм
18:56 03.01.2026
51 Запознат
До коментар #28 от "Алоооо Рублоидоти":"И че Венецуела Не било Ирак"
Ами не е - много рано взехте да се радвате - петрола все още не е на господарите ви? Даже и техен човек не са сложили на мястото му.
18:56 03.01.2026
52 Тази Операция
Бърза Операция
По премахването на МОЧАТА.
Даже и Капейките не разбраха
Как в проведена .
Спяха Капейките както спеше Мадуро .
Хахахаха хахахаха хахахаха
18:56 03.01.2026
53 Йеронимус БОШ
Да го съди по хАМЕРИКАНСКИТЕ закони. Очакваме го с трепет !
18:57 03.01.2026
54 Плд, ул Св Климент
Коментиран от #68
18:57 03.01.2026
55 Ще ти кажа само
До коментар #1 от "Така Така":Че не си прав. 90% от световното производство на микрочипове последно поколение се прави в Тайван, а същите се слагат в американските Ф-ки и се ползват от редица индустрии. Тръмп дори го намекна, че ако Тайван попадне под китайски контрол островът ще гори. Не следиш събитията.
Коментиран от #88
18:57 03.01.2026
56 Никога не забравяйте кой е истинската
До коментар #3 от "Тик- Ток":заплаха за мира. Списък на държавите, бомбардирани/атакувани от Съединените щати след Втората световна война: Япония (1945) Корея и Китай (1950-53) Гватемала (1954) Индонезия (1958) Куба (1959-61) Гватемала (1960) Конго (1964) Лаос (1964-73) Виетнам (1961-73) Камбоджа (1969-70) Гватемала (1967-69) Гренада (1983) Ливан (1983, 1984) Либия (1986) Ел Салвадор (1980-те) Никарагуа (1980-те) Иран (1987) Панама (1989) Ирак (1991) Кувейт (1991) Сомалия (1993) Босна (1994, 1995) Судан (1998) Афганистан (1998) Югославия (1999) Йемен (2002) Ирак (1991-2003) Ирак (2003-2015) Афганистан (2001-2015) Пакистан (2007-2015) Сомалия (2007, 2008, 2011) Йемен (2009, 2011) Либия (2011, 2015) Сирия (2014-2015) Тук може да се включи и Русия, чиито нови територии се обстрелват не законно, а фактически от войските на НАТО под ръководството на Съединените щати. В името на глобалното господство Западът използва пряко военно влияние, заплахи със сила, „приватизация" на елити, „цветни революции" и насърчава тероризма и екстремизма. По този начин непрекъснатото разширяване на Северноатлантическия алианс всъщност предоставя на Съединените щати възможността да поглъщат държави, лишавайки ги от независимост в защитата на националните им интереси. Двуличието на НАТО не може да бъде скрито под никакъв предлог. Години наред членовете на НАТО устно декларират ангажимента си за мир, но въпреки това водят война или заплашват с война срещу всяка страна, която не е съгласна с политиката на САЩ.
18:57 03.01.2026
57 факт
18:57 03.01.2026
58 Ти не знам колко си Учуден
До коментар #24 от "Учуден":Ама в бункера голям зор има.
18:58 03.01.2026
59 истината казва
18:58 03.01.2026
60 Ти си
Пълна шизофрения .....
Коментиран от #72
18:58 03.01.2026
61 Учуден
До коментар #47 от "Още по-учуден":"Ами, кой му пречи на Путлер?"
Ами цялото ви НАТО и ЕС - то не бяха санкции, то не бяха пари, то не бяха оръжия.
18:58 03.01.2026
62 артист
18:59 03.01.2026
63 Тръмп
За това което трябваше той да свърши навремето в Украйна
А не да си играе на демокрация : Минск 1-2, Инче-бонче итн
И нямаше да загинат по милион украинци и руснаци
18:59 03.01.2026
65 Срещу
Смяяяяях!
18:59 03.01.2026
67 Бла-Бла
19:00 03.01.2026
68 Класически ПУЧИН
До коментар #54 от "Плд, ул Св Климент":Украйна Иска нашите Земи .
Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха
19:01 03.01.2026
69 дебеЛ Лебед
А Шиши как - той се разделил с Цветелина Янева. А Бойко също , но с мис Бикини- Борислава йовчева !!!!
Тогава , как ?
Коментиран от #80
19:01 03.01.2026
70 Ха ха
19:02 03.01.2026
71 минувач
До коментар #38 от "шопо":То в Русия всеки трети няма средства да се храни нормално.
19:02 03.01.2026
72 Зевзек
До коментар #60 от "Ти си":"Венецуела ограбвала американските ресурси които се намират на територията им"
Е не ти ли е ясно че всичкия петрол на света си е американски и разни "диктатори" са го завзели - даже и руския петрол и останалите ресурси пак са американски ама един "диктатор" Путин им пречи да си ги вземат. Така се става най-богатата държава в света - ограбваш всичко от където можеш.
19:02 03.01.2026
73 Това е
А Тръмп директно му казва че бие по съмара на Венецуела, за да се сеща магарето в Москва ...
Коментиран от #84, #85
19:02 03.01.2026
74 БеГемот
19:03 03.01.2026
75 Руска Рускова, руска русофилка
Също като с кацането на Луната, сега американците пак ни лъжат с анимирания Мадуро. Няма как нито да кацнеш на Луната, нито да направиш СВО за 25 минути.
Тия неща се провеждат с Години !!!
Тия неща се провеждат с Години !!! 🎅🎅🎅
19:03 03.01.2026
76 Луд Скайуокър
А сега слушам Хегджет договори като екзалтиван комсомолски секрета на партиен пленум
Пълна лудница - светът се променя и то към по-лошо
ЧНГ
Коментиран от #87
19:04 03.01.2026
77 нннн
- За какво, другарю Сталин?
- Ще намерим за какво. Абе, за врата."
Та, и Тръмп винаги ще намери за какво...
19:05 03.01.2026
78 Питащ
До коментар #37 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":А българите кога ще се отърват от теб
19:05 03.01.2026
79 Мумбахаааа
До коментар #36 от "Булава":Какво стана! Нали Росгвардия го пазеше. Смешник мамин... това не го знаеше, нали?
19:05 03.01.2026
80 Факт
До коментар #69 от "дебеЛ Лебед":Всеки трябва първо да мисли за себе си!
19:06 03.01.2026
81 Владимир Путин, президент
Дони, Дони, Дони.....пак лъжеш !!!
24 февруари 2022г аз и Русия проведохме най-блясковото, три пъти премислено, зрелищно нападение.
Но нещо се обърка........меня обманули.....🎅🎅🎅
19:08 03.01.2026
82 Е хубава работа
19:08 03.01.2026
84 Антитрол
До коментар #73 от "Това е":"арестуването на комунистическият му приятел и диктатор Мадуро"
На времето имаше едни политкомисари които повтаряха заучени фрази и лозунги - Сега никаква разлика.
Само където Мадуро не е комунист и не е диктатор - избран е на избори със същите машини с които "избираме" нашите евроатлантици.
19:09 03.01.2026
85 аz CВО Победа 80
До коментар #73 от "Това е":На 12 декември Путин се обади по телефона на Мадуро и му обеща пълна и безусловна подкрепа.
Видяхме🤣🤣🤣
19:09 03.01.2026
87 Дарт Вейдър
До коментар #76 от "Луд Скайуокър":Що бре
Нали се радвахте че
Путин му казал че го нападнали
С Дронове
И Тръмп каза че вярва на Путин .
И много се ядосал на Зеленски
Тогава защо се радвахте
Изобщо не викахте
Че Тръмп е Луд
Хахахахаха
19:12 03.01.2026
88 Жокер
До коментар #55 от "Ще ти кажа само":Ще гори да.
Но не пречи да си отиде в родината.
19:13 03.01.2026