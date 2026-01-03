Новини
Свят »
САЩ »
Започна пресконференцията на Тръмп за нападението над Веценуела (НА ЖИВО)

Започна пресконференцията на Тръмп за нападението над Веценуела (НА ЖИВО)

3 Януари, 2026 18:39, обновена 3 Януари, 2026 19:09 2 099 88

  • доналд тръмп-
  • николас мадуро-
  • сащ-
  • венецуела-
  • арест

Тръмп: Целта на операцията на САЩ във Венецуела беше арестуването на Мадуро

Започна пресконференцията на Тръмп за нападението над Веценуела (НА ЖИВО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали военната операция във Венецуела, по време на пресконференция в имението си в Мар-а-Лаго.

„Късно снощи и рано днес по мое указание въоръжените сили на САЩ проведоха изключителна военна операция в столицата на Венецуела“, каза Тръмп във встъпителните си думи, които започнаха около 11:40 ч. местно време (18.40 ч. българско време). „Използвана беше огромна военна мощ, въздушна, сухопътна и морска, за да се започне зрелищно нападение, каквото хората не са виждали от Втората световна война насам.“

Президентът каза още: „това беше сила срещу силно укрепена военна крепост в сърцето на Каракас, за да се изправи пред правосъдието диктаторът-престъпник Николас Мадуро“. „Това беше една от най-зашеметяващите, ефективни и мощни демонстрации на американска военна мощ и увереност в американската история“, каза американският президент.

Ако бяхте видели това, което аз видях снощи, щяхте да бъдете много впечатлени. Не съм сигурен, че някога ще го видите, но беше невероятно да видим, че нито един американски военнослужещ не е загинал и нито една американска техника не е загубена“, каза той.

Имахме много хеликоптери, много самолети, много, много хора, участващи в тази битка“, добави президентът.

Никоя нация в света не би могла да постигне това, което Америка постигна вчера, или, честно казано, само за кратък период от време всички венецуелски военни възможности бяха обезсилени, тъй като мъжете и жените от нашите военни, работещи с нас, правоохранителните органи, успешно заловиха Мадуро посред нощ. Беше тъмно, светлините на Каракас бяха до голяма степен изключени поради определен опит, който имаме“, допълни американският президент.

Американският президент заяви, че САЩ са готови да предприемат втора атака срещу Венецуела, ако е необходимо - въпреки че той предположи, че това вече не е необходимо, след като военните успяха да заловят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му при нощна акция.

„Бяхме готови да направим втора вълна, ако се наложи - всъщност предположихме, че втора вълна ще е необходима, но сега вероятно не е“, каза Тръмп.

Президентът повтори коментарите си, че операцията, проведена в ранните часове на събота сутринта, при която елитни американски сили измъкнаха Мадуро и съпругата му от спалнята им, е била „точкова“ операция.

И добави, че последващите военни операции във Венецуела са във фаза на планиране, но че администрацията „вероятно няма да се наложи да се извършват“.

Ще управляваме страната, докато не можем да направим безопасен, правилен и разумен преход“, каза той по време на пресконференция от своя клуб Mar-a-Lago във Флорида. „Не искаме да се намесваме в това някой друг да се настани и имаме същата ситуация, която имахме през последните дълъг период от години. Така че ние ще управляваме страната.“

Тръмп не предложи времева рамка за това колко време очаква да отнеме подобен преход на властта.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така Така

    50 13 Отговор
    Ще ви кажа само едно Тайван утече

    Коментиран от #4, #26, #55

    18:41 03.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тик- Ток

    64 8 Отговор
    САЩ терорист и бандит номер едно за всички времена

    Коментиран от #56

    18:41 03.01.2026

  • 4 Ъъъъъъъ

    32 5 Отговор

    До коментар #1 от "Така Така":

    Напълно съм съгласен.

    18:42 03.01.2026

  • 5 👇👇👇👇👇

    17 32 Отговор
    Путин е пуснал всичките 4 телевизора в бункера.

    Коментиран от #27

    18:42 03.01.2026

  • 6 Оправи заглавието

    21 5 Отговор
    Няма държава ВЕЦЕНУЕЛА.

    18:42 03.01.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    38 5 Отговор
    Бре... как ви се откъсна от уста ЧЕ Е НАПАДЕНИЕ!
    Сега остана да назовате и "ареста" с истинското му име ОТВЛИЧАНЕ

    18:42 03.01.2026

  • 8 Умник

    30 2 Отговор
    Аре да се обяви пак за миротворец.

    18:42 03.01.2026

  • 9 Гост

    37 7 Отговор
    За какви се мислят тези янки, че да арестуват и отвличат президент на автономна държава?
    Май много си повярваха, че са гласът на човешката раса.

    18:43 03.01.2026

  • 10 Симо

    22 8 Отговор
    Тръмп има Делта форс а Шиши Делта гад!

    Коментиран от #17

    18:43 03.01.2026

  • 11 Евро-Атлантик

    22 7 Отговор
    Не само Тайван утече, и ние барабар с тях

    18:44 03.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Учуден

    34 10 Отговор
    Ами що ревът за Украйна тогава щом можело така - нападаш държавата и "арестуваш" президента им и готово - защо пречат на Путин да направи същото.

    Коментиран от #23, #31

    18:44 03.01.2026

  • 14 Тик- Ток

    25 4 Отговор
    Кой предаде великия лидер Мадуро,?май са същите вечно заподозрени както Лазар Коен който предава ключовете на крепостта Търново на турците и България пада под 500 годишно турско робство

    18:45 03.01.2026

  • 15 Спецназ

    17 4 Отговор
    ПЪТУВА С КОРАБ?

    Явно руснаците вече им затвориха въздушното пространство или нещо съм пропуснал?

    Трампи знае ли самолетоносача с армадата дето го пази от руснаците, какви разходи ще направи за

    Круиза до Ню Йорк и обратно?

    Да не се окаже че са похарчили двойно повече отколко реално наркотици са влезли? :))

    18:45 03.01.2026

  • 16 да попитам

    16 22 Отговор
    Копейки, видяхте ли какво е Специална Военна Операция?

    Коментиран от #30

    18:45 03.01.2026

  • 17 7829

    13 0 Отговор

    До коментар #10 от "Симо":

    🐷 има частен самолет за Дубай,по добре да го ползва

    18:45 03.01.2026

  • 18 тръмпо да праща и тук кораба

    9 9 Отговор
    да натовари Кокора и ДъБъ, също и Умен Гумен и всички белязани. За да се предотврати потретване и почетвъртване на грешките които сами правим с управляващите ни!

    18:46 03.01.2026

  • 19 Омазана ватенка

    7 19 Отговор
    Колко е остаха диктаторите? Аятолаха, Путлер,Ким и няколко африканеца?

    Коментиран от #39

    18:46 03.01.2026

  • 20 мдам

    7 16 Отговор
    Това не е нападение, а Специална Военна Операция. Научете ги тия термини накрая...

    18:46 03.01.2026

  • 21 Браво на делта форс

    4 13 Отговор
    Мадуро не е известен у нас. Няма и бизнес с Венецуела. Международни закони оказват суверенитет. И около 15 държави в света са без. Има и метежи. Интересно.

    18:46 03.01.2026

  • 22 Ти си

    20 4 Отговор
    И пак налагане на демокрацуя която никой не я иска .....

    18:47 03.01.2026

  • 23 Цомчо Плюнката

    10 18 Отговор

    До коментар #13 от "Учуден":

    Руснаците са неможчи.

    Коментиран от #41

    18:47 03.01.2026

  • 24 Учуден

    26 3 Отговор
    Ех пък как навсякъде по света където има нещо за крадене като петрол например винаги един "диктатор" управлява държавата и американците направо са задължени да го нападнат.

    Коментиран от #58

    18:48 03.01.2026

  • 25 ТОДОР СТОЯНОВ

    18 4 Отговор
    СТИГА СТЕ ЛЪГАЛИ ВЕ!!!БУТНАХТЕ СИ СТЦ, НАПАДНАХТЕ ДЪРЖАВА...СЯ ОПЕРАЦИЯ БИЛИ НАПРАВИЛИ...!?ПЛАТИХТЕ НА МАДУРЧО, ОБЕЩАХТЕ МУ ОХОЛЕН ЖИВОТ И ТВА Е!ЕГАТИ ДЪРЖАВАТА...ТИЯ НЯМАТ ЛИ ВОЙСКА ВЕ?!?ШЕ ВЛЕЗАТ С ХЕЛОКОПТЕРИ, ШЕ БОМБЯТ, ОНИЯ СПАЛИ И ТЕЗИ ГИ ФАНАЛИ...АРЕ НЕ НА НАС ТИЯ ФИЛИЙКИ, ТУРЕТЕ ПОНЕ МАЛКО ЛУКАНКА ДА СЕ ВЪРЖЕМ ПОНЕ!
    КОГА ЩЕ Е КОНЦЕРТА НА ЛЕЙДИ ГАГА В КАРАКС?1

    18:48 03.01.2026

  • 26 Тръмп

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Така Така":

    Сигурен ли си?

    18:49 03.01.2026

  • 27 Така Така

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "👇👇👇👇👇":

    Пуснал ти е бримка в мозъка егати и елементарните частици в човешки облик

    Коментиран от #35

    18:49 03.01.2026

  • 28 Алоооо Рублоидоти

    5 15 Отговор
    Нали ни Уберявахте

    Че Войските на Мадуро били сила

    И че Венецуела

    Не било Ирак .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Няма по Издухани Вещества от Капейките.

    Коментиран от #36, #51

    18:51 03.01.2026

  • 29 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 3 Отговор
    И този Перушан-ТЕРОРИСТ се натискаше да спечели награда за мир...

    18:51 03.01.2026

  • 30 Да отговоря

    9 8 Отговор

    До коментар #16 от "да попитам":

    "видяхте ли какво е Специална Военна Операция"

    Зависи от целите - целта на тази е петрола а целта на Путин е НАТО и ЕС - защо ли вече никое от нашите козячета не говори колко "единно" е станало НАТО. Защо ли никое от тях не казва как "просперира" ЕС.

    Коментиран от #44

    18:52 03.01.2026

  • 31 Определено

    5 6 Отговор

    До коментар #13 от "Учуден":

    Защото Вовата не е могъл да купи обкръжението, камо ли военна база охраняваща президент, де да можеше нямаше да се двоуми, за касапницата не се колебае та за десант ли?.

    18:52 03.01.2026

  • 32 Бензъл

    6 3 Отговор
    Смърт за краварите.

    18:53 03.01.2026

  • 33 Баба Гошка

    11 3 Отговор
    Краддливи лъжливи доллнопробни престъппници са и ние всички ги преззираме за това. Къде са санкциите и международната изолация, която заслужават?

    18:53 03.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Копейкин Костя

    2 7 Отговор

    До коментар #27 от "Така Така":

    Само така, копейка.
    Някакъв плюе по Хаяско I-ви.
    На клавиатурата в защита на управляващия 20 години Матушката-Юруш!!! 😀

    18:53 03.01.2026

  • 36 Булава

    2 6 Отговор

    До коментар #28 от "Алоооо Рублоидоти":

    Олигофренче бегай си оправи стаята че мама че ти се кара

    Коментиран от #79

    18:54 03.01.2026

  • 37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 10 Отговор
    Венецуелците се отърваха от един клепар.


    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #78

    18:54 03.01.2026

  • 38 шопо

    4 3 Отговор
    сега в сащ наркотичен глад

    Коментиран от #46, #71

    18:54 03.01.2026

  • 39 Дърт Вейдър

    10 3 Отговор

    До коментар #19 от "Омазана ватенка":

    Синко кой и как определя кой е диктатор и кой не ?
    Или този който слушка и си дава доброволно ресурсите е ИК а който не е съгласен го заклеймяват и му спретват цветни революции или майдани?
    Защо ли неопитат да свалят лудия Ким , бали е диктатор че и дори комунист от най-лошите?

    Коментиран от #49

    18:55 03.01.2026

  • 40 Комон Сенс

    10 5 Отговор
    Едно нещо е ясно със сигурност: Делта Форс показаха класа. Няма такава акция в исторята до момента.
    Демонстрация на сила.
    От там нататък ще е повече от любопитно какво ще се случи в САЩ. Мадуро ще си намери защитници, а ако има процес той ще е публичен.
    Почнете от първия недвусмилен факт, после може да забележите и други, за да подредите пъзела.

    18:55 03.01.2026

  • 41 По-големи неможачи от

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "Цомчо Плюнката":

    форумните укротролове няма.

    18:55 03.01.2026

  • 42 Фикри

    6 3 Отговор
    Перуката се опитва да подражава на израелците. Първо Иран, сега Венецуела, интересно до какво ще доведе това.

    18:55 03.01.2026

  • 43 Пешо от панелката

    7 5 Отговор
    Айде бе, Путинчо, видя ли как се прави СВО, прихвани самолета на Зельо докато обикаля да проси, приземи го в международното въздушно пространство, арествай го и го дай на московския районен съд да го освитка.

    18:55 03.01.2026

  • 44 А ти копей

    2 5 Отговор

    До коментар #30 от "Да отговоря":

    Превалутира ли?

    18:55 03.01.2026

  • 45 Жител на Евротериторията “България”

    9 3 Отговор
    САЩ и ционистите, подкрепяни от Британия и от ЕС-а, извършват поредното международно пиратство.

    18:55 03.01.2026

  • 46 фоко

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "шопо":

    украинеца ще им внесе

    18:55 03.01.2026

  • 47 Още по-учуден

    3 4 Отговор
    Ами, кой му пречи на Путлер?

    Коментиран от #61

    18:56 03.01.2026

  • 48 Юрук Груев

    4 2 Отговор
    Цирк.

    18:56 03.01.2026

  • 49 най старата правна традиция

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Дърт Вейдър":

    е правото на силата.
    Победителите казват кой е диктатор и кой не.
    Забравихме ли го това?

    18:56 03.01.2026

  • 50 Ний ша Ва упрайм

    5 4 Отговор
    нема по-големи разбойници и бантити от тия! Световни

    18:56 03.01.2026

  • 51 Запознат

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Алоооо Рублоидоти":

    "И че Венецуела Не било Ирак"

    Ами не е - много рано взехте да се радвате - петрола все още не е на господарите ви? Даже и техен човек не са сложили на мястото му.

    18:56 03.01.2026

  • 52 Тази Операция

    6 6 Отговор
    Направо прилича на онази
    Бърза Операция
    По премахването на МОЧАТА.

    Даже и Капейките не разбраха
    Как в проведена .

    Спяха Капейките както спеше Мадуро .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    18:56 03.01.2026

  • 53 Йеронимус БОШ

    4 1 Отговор
    Хейде сега Тръмпа да атакува с ТЮЛЕНИ и Самолетоносач и България , за да отвлече и САНКЦИОНИРАНИЯ по Магнитски Делян Пеевски ?!
    Да го съди по хАМЕРИКАНСКИТЕ закони. Очакваме го с трепет !

    18:57 03.01.2026

  • 54 Плд, ул Св Климент

    5 1 Отговор
    класически Тръмп - Венецуела била откраднала и национализирала земя на САЩ във Венецуела

    Коментиран от #68

    18:57 03.01.2026

  • 55 Ще ти кажа само

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Така Така":

    Че не си прав. 90% от световното производство на микрочипове последно поколение се прави в Тайван, а същите се слагат в американските Ф-ки и се ползват от редица индустрии. Тръмп дори го намекна, че ако Тайван попадне под китайски контрол островът ще гори. Не следиш събитията.

    Коментиран от #88

    18:57 03.01.2026

  • 56 Никога не забравяйте кой е истинската

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тик- Ток":

    заплаха за мира. Списък на държавите, бомбардирани/атакувани от Съединените щати след Втората световна война: Япония (1945) Корея и Китай (1950-53) Гватемала (1954) Индонезия (1958) Куба (1959-61) Гватемала (1960) Конго (1964) Лаос (1964-73) Виетнам (1961-73) Камбоджа (1969-70) Гватемала (1967-69) Гренада (1983) Ливан (1983, 1984) Либия (1986) Ел Салвадор (1980-те) Никарагуа (1980-те) Иран (1987) Панама (1989) Ирак (1991) Кувейт (1991) Сомалия (1993) Босна (1994, 1995) Судан (1998) Афганистан (1998) Югославия (1999) Йемен (2002) Ирак (1991-2003) Ирак (2003-2015) Афганистан (2001-2015) Пакистан (2007-2015) Сомалия (2007, 2008, 2011) Йемен (2009, 2011) Либия (2011, 2015) Сирия (2014-2015) Тук може да се включи и Русия, чиито нови територии се обстрелват не законно, а фактически от войските на НАТО под ръководството на Съединените щати. В името на глобалното господство Западът използва пряко военно влияние, заплахи със сила, „приватизация“ на елити, „цветни революции“ и насърчава тероризма и екстремизма. По този начин непрекъснатото разширяване на Северноатлантическия алианс всъщност предоставя на Съединените щати възможността да поглъщат държави, лишавайки ги от независимост в защитата на националните им интереси. Двуличието на НАТО не може да бъде скрито под никакъв предлог. Години наред членовете на НАТО устно декларират ангажимента си за мир, но въпреки това водят война или заплашват с война срещу всяка страна, която не е съгласна с политиката на САЩ.

    18:57 03.01.2026

  • 57 факт

    1 3 Отговор
    е убиха журналист от сащ украинците, ма това не се брои

    18:57 03.01.2026

  • 58 Ти не знам колко си Учуден

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Учуден":

    Ама в бункера голям зор има.

    18:58 03.01.2026

  • 59 истината казва

    1 2 Отговор
    говори като путин за украйна

    18:58 03.01.2026

  • 60 Ти си

    5 3 Отговор
    Чухтели какво каза Тръмп - Венецуела ограбвала американските ресурси които се намират на територията им и рижавият трябвало да ги защитава на хиляди километри от тях....
    Пълна шизофрения .....

    Коментиран от #72

    18:58 03.01.2026

  • 61 Учуден

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "Още по-учуден":

    "Ами, кой му пречи на Путлер?"

    Ами цялото ви НАТО и ЕС - то не бяха санкции, то не бяха пари, то не бяха оръжия.

    18:58 03.01.2026

  • 62 артист

    1 0 Отговор
    Сега става интересно за артиста от Банкова

    18:59 03.01.2026

  • 63 Тръмп

    1 3 Отговор
    Му направи показно на Путин
    За това което трябваше той да свърши навремето в Украйна
    А не да си играе на демокрация : Минск 1-2, Инче-бонче итн
    И нямаше да загинат по милион украинци и руснаци

    18:59 03.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Срещу

    3 2 Отговор
    Мадуро,военна мощ.....
    Смяяяяях!

    18:59 03.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Бла-Бла

    2 4 Отговор
    Петрола и природните ресурси искат да чопнат.

    19:00 03.01.2026

  • 68 Класически ПУЧИН

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "Плд, ул Св Климент":

    Украйна Иска нашите Земи .

    Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха

    19:01 03.01.2026

  • 69 дебеЛ Лебед

    2 0 Отговор
    За миг си представих , че могат да отвлекат и нашите главни юначаги Бойко и Делян. Но.....има едно НО. Те си нямат официални половинки - жени. Мадуро го хванаха с жена му.
    А Шиши как - той се разделил с Цветелина Янева. А Бойко също , но с мис Бикини- Борислава йовчева !!!!
    Тогава , как ?

    Коментиран от #80

    19:01 03.01.2026

  • 70 Ха ха

    3 2 Отговор
    Какво стана, с един ход САЩ надиграха и руснаците! Нали Росгвардия го охраняваше Мадуро...

    19:02 03.01.2026

  • 71 минувач

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "шопо":

    То в Русия всеки трети няма средства да се храни нормално.

    19:02 03.01.2026

  • 72 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Ти си":

    "Венецуела ограбвала американските ресурси които се намират на територията им"

    Е не ти ли е ясно че всичкия петрол на света си е американски и разни "диктатори" са го завзели - даже и руския петрол и останалите ресурси пак са американски ама един "диктатор" Путин им пречи да си ги вземат. Така се става най-богатата държава в света - ограбваш всичко от където можеш.

    19:02 03.01.2026

  • 73 Това е

    3 2 Отговор
    Путин се е дълбоко покрил и никакъв го няма за да осъди американската СВО и действията на Тръмп във Венецуела с. арестуването на комунистическият му приятел и диктатор Мадуро.
    А Тръмп директно му казва че бие по съмара на Венецуела, за да се сеща магарето в Москва ...

    Коментиран от #84, #85

    19:02 03.01.2026

  • 74 БеГемот

    4 0 Отговор
    Нобел за мир ....немедленно!

    19:03 03.01.2026

  • 75 Руска Рускова, руска русофилка

    5 0 Отговор
    Тръмп лъже !!!
    Също като с кацането на Луната, сега американците пак ни лъжат с анимирания Мадуро. Няма как нито да кацнеш на Луната, нито да направиш СВО за 25 минути.
    Тия неща се провеждат с Години !!! 🎅🎅🎅

    19:03 03.01.2026

  • 76 Луд Скайуокър

    1 2 Отговор
    А бе тоя слуша ли се какви глуписти чете и дали някой въобще вярва на това което излиза от устата му !
    А сега слушам Хегджет договори като екзалтиван комсомолски секрета на партиен пленум

    Пълна лудница - светът се променя и то към по-лошо
    ЧНГ

    Коментиран от #87

    19:04 03.01.2026

  • 77 нннн

    2 0 Отговор
    ,,- А вас, другарю, ще ви oб ecим.
    - За какво, другарю Сталин?
    - Ще намерим за какво. Абе, за врата."

    Та, и Тръмп винаги ще намери за какво...

    19:05 03.01.2026

  • 78 Питащ

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    А българите кога ще се отърват от теб

    19:05 03.01.2026

  • 79 Мумбахаааа

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Булава":

    Какво стана! Нали Росгвардия го пазеше. Смешник мамин... това не го знаеше, нали?

    19:05 03.01.2026

  • 80 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "дебеЛ Лебед":

    Всеки трябва първо да мисли за себе си!

    19:06 03.01.2026

  • 81 Владимир Путин, президент

    4 1 Отговор
    "...за да се започне зрелищно нападение, каквото хората не са виждали от Втората световна насам..."

    Дони, Дони, Дони.....пак лъжеш !!!
    24 февруари 2022г аз и Русия проведохме най-блясковото, три пъти премислено, зрелищно нападение.
    Но нещо се обърка........меня обманули.....🎅🎅🎅

    19:08 03.01.2026

  • 82 Е хубава работа

    2 1 Отговор
    Психар! Само двама от 190 държави подкрепяха АНШЛУСА на Фюрера пеДо-фил и...ти а фанеш единия!

    19:08 03.01.2026

  • 83 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 84 Антитрол

    1 3 Отговор

    До коментар #73 от "Това е":

    "арестуването на комунистическият му приятел и диктатор Мадуро"

    На времето имаше едни политкомисари които повтаряха заучени фрази и лозунги - Сега никаква разлика.

    Само където Мадуро не е комунист и не е диктатор - избран е на избори със същите машини с които "избираме" нашите евроатлантици.

    19:09 03.01.2026

  • 85 аz CВО Победа 80

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Това е":

    На 12 декември Путин се обади по телефона на Мадуро и му обеща пълна и безусловна подкрепа.
    Видяхме🤣🤣🤣

    19:09 03.01.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Дарт Вейдър

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Луд Скайуокър":

    Що бре

    Нали се радвахте че
    Путин му казал че го нападнали
    С Дронове

    И Тръмп каза че вярва на Путин .
    И много се ядосал на Зеленски

    Тогава защо се радвахте
    Изобщо не викахте
    Че Тръмп е Луд

    Хахахахаха

    19:12 03.01.2026

  • 88 Жокер

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ще ти кажа само":

    Ще гори да.
    Но не пречи да си отиде в родината.

    19:13 03.01.2026