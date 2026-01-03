Започна пресконференцията на Тръмп за нападението над Веценуела (НА ЖИВО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали военната операция във Венецуела, по време на пресконференция в имението си в Мар-а-Лаго.

„Късно снощи и рано днес по мое указание въоръжените сили на САЩ проведоха изключителна военна операция в столицата на Венецуела“, каза Тръмп във встъпителните си думи, които започнаха около 11:40 ч. местно време (18.40 ч. българско време). „Използвана беше огромна военна мощ, въздушна, сухопътна и морска, за да се започне зрелищно нападение, каквото хората не са виждали от Втората световна война насам.“

Президентът каза още: „това беше сила срещу силно укрепена военна крепост в сърцето на Каракас, за да се изправи пред правосъдието диктаторът-престъпник Николас Мадуро“. „Това беше една от най-зашеметяващите, ефективни и мощни демонстрации на американска военна мощ и увереност в американската история“, каза американският президент.

„Ако бяхте видели това, което аз видях снощи, щяхте да бъдете много впечатлени. Не съм сигурен, че някога ще го видите, но беше невероятно да видим, че нито един американски военнослужещ не е загинал и нито една американска техника не е загубена“, каза той.

„Имахме много хеликоптери, много самолети, много, много хора, участващи в тази битка“, добави президентът.

„Никоя нация в света не би могла да постигне това, което Америка постигна вчера, или, честно казано, само за кратък период от време всички венецуелски военни възможности бяха обезсилени, тъй като мъжете и жените от нашите военни, работещи с нас, правоохранителните органи, успешно заловиха Мадуро посред нощ. Беше тъмно, светлините на Каракас бяха до голяма степен изключени поради определен опит, който имаме“, допълни американският президент.

Американският президент заяви, че САЩ са готови да предприемат втора атака срещу Венецуела, ако е необходимо - въпреки че той предположи, че това вече не е необходимо, след като военните успяха да заловят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му при нощна акция.

„Бяхме готови да направим втора вълна, ако се наложи - всъщност предположихме, че втора вълна ще е необходима, но сега вероятно не е“, каза Тръмп.

Президентът повтори коментарите си, че операцията, проведена в ранните часове на събота сутринта, при която елитни американски сили измъкнаха Мадуро и съпругата му от спалнята им, е била „точкова“ операция.

И добави, че последващите военни операции във Венецуела са във фаза на планиране, но че администрацията „вероятно няма да се наложи да се извършват“.

„Ще управляваме страната, докато не можем да направим безопасен, правилен и разумен преход“, каза той по време на пресконференция от своя клуб Mar-a-Lago във Флорида. „Не искаме да се намесваме в това някой друг да се настани и имаме същата ситуация, която имахме през последните дълъг период от години. Така че ние ще управляваме страната.“

Тръмп не предложи времева рамка за това колко време очаква да отнеме подобен преход на властта.