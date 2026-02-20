Новини
Автомобилите ще минават технически преглед и при неплатени глоби

20 Февруари, 2026 23:26 1 500 11

Сега системата допуска един автомобил на годишен преглед при наличие на лична карта, талон, гражданска отговорност и платен годишен данък

Автомобилите ще минават технически преглед и при неплатени глоби - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окончателно автомобилите ще минават технически преглед, дори собствениците им да са с неплатени глоби за нарушения на пътя. Промяна в Закона за движение по пътищата, която трябваше да влезе в сила през май, предвиждаше длъжниците да бъдат връщани от пункта, съобщи бТВ.

Омбудсманът видя в това нарушение на правата, а Конституционният съд отмени мярката.

В момента системата допуска един автомобил на годишен преглед при наличие на лична карта, талон, гражданска отговорност и платен годишен данък. При проверка в системата се визуализира резултатът: „Няма непогасени публични вземания.“

Служители в пункт в Ямбол приветстват отпадането на изискването да се минава на преглед само при платени глоби към КАТ. „По-скоро е натоварване за нас служителите в пунктовете“, коментират те.

Сред шофьорите мненията са разнопосочни. Един от тях заяви: „Трябва да се платят данъците и след това се минава прегледът.“ На въпрос дали има глоби, той отговори: „Не, няма.“

Друг водач смята, че контролът трябва да остане: „Да има контрол и като не си платила глобата да не минаваш преглед. Това е цялата работа.“

И днес е имало върнати шофьори. В един от случаите водач е бил спрян заради минимално задължение. От пункта обясняват: „При нас обикновено излиза задължение и не виждаме какви са.“ След проверка шофьорът се върнал с обяснението, че дължи 2 стотинки. „Плати 2 стотинки и мина“, разказват от пункта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Супер

    18 1 Отговор
    Едни рекетьори резко станаха флейтисти!

    23:29 20.02.2026

  • 2 ООрана държава

    28 1 Отговор
    Гербара връща задна понеже идат избори

    23:31 20.02.2026

  • 3 оня с коня

    20 2 Отговор
    по стара Традиция във всяка Власт цъфти масова Шуробадженащина и се назначават супер Некадърни и Нефелни люйде на основни Управленски постове.Ето го и поредния Случай на тъпа Бай-Ганьовска мисъл- забрана за Техн. Преглед без платени Глоби с цел Те да се платят и да се напълни Хазната.Да,обаче някакси се оказа че Водачите не само не си плащат глобите,но и спират да минават на Тех. преглед,т.е. в Хазнатавлизат ОЩЕ ПО- МАЛКО Пари?!А ето го и "Соломоновото решение" на Властта:За да не бъдат Наказани и уволнени недалновидните Управленци по повод въпросния Гаф, се представя версията че ОМБУТСМАНЪТ се е намесил и благодарение на него е възтържествувала Демократичната порядка по въпроса,т.е. хем се вдига Омбутсманския Рейтинг,хем Управляващите остават "невинни" ! Ма тъй ли ще я караме бе ДругарЕ и ДОКОГА?

    23:42 20.02.2026

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    21 0 Отговор
    Правилно, откъде накъде ще те спират за неплатени глоби, когато отиваш да плащаш още една друга глоба, която се нарича ГТП?

    00:00 21.02.2026

  • 5 Дълбока колонископия

    9 2 Отговор
    Окончателно, последните два парламента са нелегитимни, както и абсурдните законодателни промени, които приемат.

    02:04 21.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Орешник

    4 1 Отговор
    Абе защо в САЩ си заплащат глобите.
    Аз паркирам много добре, след като заплатих $400 и (допълнително) си загубих един работен ден.
    А жена ми паркира по добре, тя заплати 2х400=$800
    Ако пък караш без застраховка или тех.преглед , белезниците и в ареста.
    Това се води криминално деяние, да те питам тогава как ще си намериш работа.
    А... щях да забравя, ако до един месец не си прибереш колата, тя заминава на търг и каквато сума остане, ти я връщат.
    Честни хора са американските власти.

    06:57 21.02.2026

  • 8 ха ха

    1 0 Отговор
    % митов и герб се отлага за известно време , до следващите нагли крадци по закон

    07:24 21.02.2026

  • 9 Васил

    0 0 Отговор
    Явно трябва да се събират кинти.

    08:48 21.02.2026

  • 10 Иван С

    0 2 Отговор
    Ама нали за да минеш трябва да си платиш данъка? Е защо на касата преди да си платиш данъка не ти изискат плащане на глобите? Чистиш глобите, после данъка и си ок.

    11:11 21.02.2026

  • 11 Мексо

    1 0 Отговор
    А не може ли при не платени глоби и данъци да не те пускат в супермаркета или кварталното магазинче? Глоби данъци и такси като в Швеция а инфраструктурата и държавните услуги като в Томбукту.

    12:05 21.02.2026

