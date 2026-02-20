Автомобилите ще минават технически преглед и при неплатени глоби

Окончателно автомобилите ще минават технически преглед, дори собствениците им да са с неплатени глоби за нарушения на пътя. Промяна в Закона за движение по пътищата, която трябваше да влезе в сила през май, предвиждаше длъжниците да бъдат връщани от пункта, съобщи бТВ.

Омбудсманът видя в това нарушение на правата, а Конституционният съд отмени мярката.

В момента системата допуска един автомобил на годишен преглед при наличие на лична карта, талон, гражданска отговорност и платен годишен данък. При проверка в системата се визуализира резултатът: „Няма непогасени публични вземания.“

Служители в пункт в Ямбол приветстват отпадането на изискването да се минава на преглед само при платени глоби към КАТ. „По-скоро е натоварване за нас служителите в пунктовете“, коментират те.

Сред шофьорите мненията са разнопосочни. Един от тях заяви: „Трябва да се платят данъците и след това се минава прегледът.“ На въпрос дали има глоби, той отговори: „Не, няма.“

Друг водач смята, че контролът трябва да остане: „Да има контрол и като не си платила глобата да не минаваш преглед. Това е цялата работа.“

И днес е имало върнати шофьори. В един от случаите водач е бил спрян заради минимално задължение. От пункта обясняват: „При нас обикновено излиза задължение и не виждаме какви са.“ След проверка шофьорът се върнал с обяснението, че дължи 2 стотинки. „Плати 2 стотинки и мина“, разказват от пункта.