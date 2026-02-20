Автомобилите ще минават технически преглед и при неплатени глоби

Окончателно автомобилите ще минават технически преглед, дори собствениците им да са с неплатени глоби за нарушения на пътя. Промяна в Закона за движение по пътищата, която трябваше да влезе в сила през май, предвиждаше длъжниците да бъдат връщани от пункта, съобщи бТВ.
Омбудсманът видя в това нарушение на правата, а Конституционният съд отмени мярката.
В момента системата допуска един автомобил на годишен преглед при наличие на лична карта, талон, гражданска отговорност и платен годишен данък. При проверка в системата се визуализира резултатът: „Няма непогасени публични вземания.“
Служители в пункт в Ямбол приветстват отпадането на изискването да се минава на преглед само при платени глоби към КАТ. „По-скоро е натоварване за нас служителите в пунктовете“, коментират те.
Сред шофьорите мненията са разнопосочни. Един от тях заяви: „Трябва да се платят данъците и след това се минава прегледът.“ На въпрос дали има глоби, той отговори: „Не, няма.“
Друг водач смята, че контролът трябва да остане: „Да има контрол и като не си платила глобата да не минаваш преглед. Това е цялата работа.“
И днес е имало върнати шофьори. В един от случаите водач е бил спрян заради минимално задължение. От пункта обясняват: „При нас обикновено излиза задължение и не виждаме какви са.“ След проверка шофьорът се върнал с обяснението, че дължи 2 стотинки. „Плати 2 стотинки и мина“, разказват от пункта.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
23:29 20.02.2026
23:31 20.02.2026
23:42 20.02.2026
00:00 21.02.2026
02:04 21.02.2026
7 Орешник
Аз паркирам много добре, след като заплатих $400 и (допълнително) си загубих един работен ден.
А жена ми паркира по добре, тя заплати 2х400=$800
Ако пък караш без застраховка или тех.преглед , белезниците и в ареста.
Това се води криминално деяние, да те питам тогава как ще си намериш работа.
А... щях да забравя, ако до един месец не си прибереш колата, тя заминава на търг и каквато сума остане, ти я връщат.
Честни хора са американските власти.
06:57 21.02.2026
07:24 21.02.2026
08:48 21.02.2026
11:11 21.02.2026
12:05 21.02.2026