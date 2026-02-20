Новини
Франциска Пройс слага край на бляскавата си биатлонска кариера след масовия старт в Милано-Кортина

20 Февруари, 2026 23:07 977 1

31-годишната състезателка реши да затвори тази глава от живота си

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Германската биатлонистка Франциска Пройс, една от най-ярките звезди на световната сцена, обяви, че утрешното състезание в масовия старт на Олимпийските игри в Милано-Кортина ще бъде нейното последно участие като професионален спортист. Новината бе потвърдена чрез официално съобщение от Германския ски-съюз (DSV), което разтърси спортната общност.

Снимка: БГНЕС/EПA

След години, изпълнени с триумфи, предизвикателства и незабравими моменти, 31-годишната Пройс реши да затвори тази глава от живота си. В емоционално послание в социалните мрежи тя сподели, че е настъпил моментът да се раздели с любимия спорт, който я е изградил като личност и шампион. > „Утре ще изляза на арената за последен път. Ще усетя познатото вълнение, тръпката и онази специална нервност, която само състезанието може да донесе. Биатлонът ми даде всичко – успехи, разочарования, приятелства и безброй уроци. Време е да благодаря и да се сбогувам“, написа тя в Instagram.

Пройс може да се похвали с внушителна спортна визитка: две световни титли, общо 11 медала от световни първенства, както и два бронзови медала от Олимпийски игри – в щафетата през 2022 г. и в смесената щафета на настоящите игри. Миналата година тя триумфира в Световната купа по биатлон, а през този сезон записа пет победи в отделни стартове.

Снимка: БГНЕС/EПA

Въпреки че Пройс категорично заяви, че няма да завърши сезона, тя остави отворена врата за евентуално присъствие на финалите на Световната купа в Осло. „Може би ще отида, за да се сбогувам с всички и да отпразнуваме заедно. Но със сигурност няма да стартирам повече“, уточни тя.

В своето прощално обръщение Франциска не пропусна да изрази признателността си към семейството, треньорите, съотборниците, медицинския екип, партньорите и феновете, които са били до нея през годините. „Без вашата подкрепа този път нямаше да бъде възможен“, подчерта тя.

Утрешният масов старт ще бъде не просто състезание за Пройс, а символичен финал на една изключителна кариера. „Този път не гоня време или класиране. Утре е ден за благодарност. Ще дам всичко от себе си за последен път“, завърши тя.


