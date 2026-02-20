Канадска състезателка също показа сутиена си на Зимните олимпийски игри

Вълнуващи емоции и неочаквани моменти белязаха финала на 1500 метра в бързото пързаляне с кънки на тазгодишните Зимни олимпийски игри. Канадската състезателка Ивани Блондин привлече вниманието на зрителите и медиите, след като веднага след края на надпреварата разкопча спортния си екип и демонстрира черното си бельо.

Този смел ход напомни на публиката за подобен жест на нидерландката Юта Лердам, който също предизвика бурни реакции по-рано на игрите.

Въпреки че Блондин не успя да се окичи с медал, тя със сигурност спечели симпатиите и аплодисментите на феновете по целия свят. За разлика от нея, олимпийската титла в дисциплината заслужено отиде при Антоанет Райпма-де Йонг от Нидерландия, която триумфира с впечатляващо време от 1:54.09 минути. За 30-годишната състезателка това бе първо злато, след като вече имаше в колекцията си два сребърни и три бронзови отличия. Сребърният медал този път остана за норвежката Рагне Виклунд, която финишира само на шест стотни след победителката – с време 1:54.15 минути. Бронзът пък заслужи друга канадка – Валъри Малтей, която спря хронометъра на 1:54.40 минути.

Снимка: БГНЕС/EПA