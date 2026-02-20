Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Канадска състезателка също показа сутиена си на Зимните олимпийски игри
  Тема: Зимни олимпийски игри

Канадска състезателка също показа сутиена си на Зимните олимпийски игри

20 Февруари, 2026 23:24 3 184 21

  • юта лердам-
  • бързо пързаляне с кънки-
  • зимни олимпийски игри-
  • ивани блондин-
  • бельо

Този смел ход напомни на публиката за подобен жест на нидерландката Юта Лердам

Канадска състезателка също показа сутиена си на Зимните олимпийски игри - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуващи емоции и неочаквани моменти белязаха финала на 1500 метра в бързото пързаляне с кънки на тазгодишните Зимни олимпийски игри. Канадската състезателка Ивани Блондин привлече вниманието на зрителите и медиите, след като веднага след края на надпреварата разкопча спортния си екип и демонстрира черното си бельо.

Този смел ход напомни на публиката за подобен жест на нидерландката Юта Лердам, който също предизвика бурни реакции по-рано на игрите.

Въпреки че Блондин не успя да се окичи с медал, тя със сигурност спечели симпатиите и аплодисментите на феновете по целия свят. За разлика от нея, олимпийската титла в дисциплината заслужено отиде при Антоанет Райпма-де Йонг от Нидерландия, която триумфира с впечатляващо време от 1:54.09 минути. За 30-годишната състезателка това бе първо злато, след като вече имаше в колекцията си два сребърни и три бронзови отличия. Сребърният медал този път остана за норвежката Рагне Виклунд, която финишира само на шест стотни след победителката – с време 1:54.15 минути. Бронзът пък заслужи друга канадка – Валъри Малтей, която спря хронометъра на 1:54.40 минути.

Канадска състезателка също показа сутиена си на Зимните олимпийски игри
Снимка: БГНЕС/EПA


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ми той умрял ма

    42 6 Отговор
    и вътре няма нищо

    23:26 20.02.2026

  • 2 Гретиния

    13 5 Отговор
    Много важно! Никоя не е Грета! И не може на Грета менуета!

    23:27 20.02.2026

  • 3 Сатана Z

    27 5 Отговор
    Разкопаването е несъзнателно с оглед новите допингови технологии превърнали тия женища в терминатори като Холанската кранта

    23:32 20.02.2026

  • 4 ООрана държава

    34 3 Отговор
    Много ви празни сутиените на тия олимпииски игри, я пробвайте с прашки да показвате

    23:33 20.02.2026

  • 5 Мони Паси

    44 1 Отговор
    То няма какво да се види. Жената се проветрява малко. Тъпите журналя във всичко влагат извратенияшки елемент.

    23:33 20.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тоз Иван

    27 1 Отговор
    колкото е блондин , толкова му е нужен и сутиен -))

    00:17 21.02.2026

  • 8 Торбалан

    31 1 Отговор
    Само да попитам ....Това защо е "новина"....или просто така по инерция си пишем нещо

    00:19 21.02.2026

  • 9 Иван

    23 1 Отговор
    Че те моите по-големи!

    00:38 21.02.2026

  • 10 Титак

    15 1 Отговор
    Не и трябва...като гледам.

    01:29 21.02.2026

  • 11 Ха Ха

    14 1 Отговор
    Прилича на баща си, много сте пр@сти!

    01:43 21.02.2026

  • 12 Празни сутиени

    24 1 Отговор
    Много мъжки хормони = никакви цици. Ютата поне има перверзен фейс, а тая кобила и там като грозен мъж.

    01:44 21.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Готин Джендър

    5 0 Отговор
    Блондин очевидно има повече тестостерон от мен, а в сутиена две кайсийки най много.

    03:01 21.02.2026

  • 16 какво ви става

    6 1 Отговор
    първо това не е сутиен и второ понеже няма какво друго да покаже като сексапил та се е опитала да привлече малко мъжките погледи но уви нито има нещо във бодито нито има сексапил или красота в лицето

    07:03 21.02.2026

  • 17 Васил

    2 2 Отговор
    Чакам да си покаже или да развее напоения тампон.

    08:49 21.02.2026

  • 18 умен и образован

    2 1 Отговор
    хубава жена, уважение!

    09:21 21.02.2026

  • 19 умен и образован

    1 1 Отговор
    поздравления за успехите!

    09:25 21.02.2026

  • 20 писарушка

    1 0 Отговор
    Вълнуващи емоции и неочакван подмокряне
    на писар

    10:40 21.02.2026

  • 21 дядо Петър

    0 0 Отговор
    Че за какво и е? Той не и трябва!

    12:18 21.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове