Канадска състезателка също показа сутиена си на Зимните олимпийски игри

Вълнуващи емоции и неочаквани моменти белязаха финала на 1500 метра в бързото пързаляне с кънки на тазгодишните Зимни олимпийски игри. Канадската състезателка Ивани Блондин привлече вниманието на зрителите и медиите, след като веднага след края на надпреварата разкопча спортния си екип и демонстрира черното си бельо.
Този смел ход напомни на публиката за подобен жест на нидерландката Юта Лердам, който също предизвика бурни реакции по-рано на игрите.
Въпреки че Блондин не успя да се окичи с медал, тя със сигурност спечели симпатиите и аплодисментите на феновете по целия свят. За разлика от нея, олимпийската титла в дисциплината заслужено отиде при Антоанет Райпма-де Йонг от Нидерландия, която триумфира с впечатляващо време от 1:54.09 минути. За 30-годишната състезателка това бе първо злато, след като вече имаше в колекцията си два сребърни и три бронзови отличия. Сребърният медал този път остана за норвежката Рагне Виклунд, която финишира само на шест стотни след победителката – с време 1:54.15 минути. Бронзът пък заслужи друга канадка – Валъри Малтей, която спря хронометъра на 1:54.40 минути.
1 ми той умрял ма
23:26 20.02.2026
2 Гретиния
23:27 20.02.2026
3 Сатана Z
23:32 20.02.2026
4 ООрана държава
23:33 20.02.2026
5 Мони Паси
23:33 20.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тоз Иван
00:17 21.02.2026
8 Торбалан
00:19 21.02.2026
9 Иван
00:38 21.02.2026
10 Титак
01:29 21.02.2026
11 Ха Ха
01:43 21.02.2026
12 Празни сутиени
01:44 21.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Готин Джендър
03:01 21.02.2026
16 какво ви става
07:03 21.02.2026
17 Васил
08:49 21.02.2026
18 умен и образован
09:21 21.02.2026
19 умен и образован
09:25 21.02.2026
20 писарушка
на писар
10:40 21.02.2026
21 дядо Петър
12:18 21.02.2026