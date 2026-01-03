Тръмп: Американски войски няма да има във Венецуела, ако Родригес слуша Вашингтон

Американски войски няма да бъдат разположени във Венецуела, ако вицепрезидентът Делси Родригес направи това, което Вашингтон иска. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви това в интервю за New York Post.

Тръмп беше попитан дали „американски войски ще бъдат разположени във Венецуела и ще помогнат за управлението на страната“. „Ако вицепрезидентът направи това, което искаме, няма да се налага да правим това“, отговори той.

Американският лидер добави, че САЩ „са говорили с нея многократно и тя разбира“ ситуацията.

В същото време Тръмп не изключи втора вълна от удари срещу Венецуела, заявявайки, че САЩ са подготвени и че втората вълна може да бъде „много по-голяма от първата“.

Тръмп преди това на практика призна, че Делси Родригес е президент на Венецуела след военната операция на САЩ. Според него тя наскоро е положила клетва като президент.