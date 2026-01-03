Тръмп: Американски войски няма да има във Венецуела, ако Родригес слуша Вашингтон

Американски войски няма да бъдат разположени във Венецуела, ако вицепрезидентът Делси Родригес направи това, което Вашингтон иска. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви това в интервю за New York Post.
Тръмп беше попитан дали „американски войски ще бъдат разположени във Венецуела и ще помогнат за управлението на страната“. „Ако вицепрезидентът направи това, което искаме, няма да се налага да правим това“, отговори той.
Американският лидер добави, че САЩ „са говорили с нея многократно и тя разбира“ ситуацията.
В същото време Тръмп не изключи втора вълна от удари срещу Венецуела, заявявайки, че САЩ са подготвени и че втората вълна може да бъде „много по-голяма от първата“.
Тръмп преди това на практика призна, че Делси Родригес е президент на Венецуела след военната операция на САЩ. Според него тя наскоро е положила клетва като президент.
2 Така се поробва
Коментиран от #9, #21
22:45 03.01.2026
3 ежко
Коментиран от #49
22:46 03.01.2026
4 Боко Престъпникът
22:46 03.01.2026
5 Копейки ха ха
Коментиран от #10, #13
22:46 03.01.2026
6 ТЕАТЪР ЗА МИСИРКИТЕ
22:46 03.01.2026
7 Георги
22:47 03.01.2026
8 604
Коментиран от #12, #16, #26
22:47 03.01.2026
9 Така де.
До коментар #2 от "Така се поробва":Един комунистически режим свърши за няколко часа.
Коментиран от #15, #17, #24
22:48 03.01.2026
10 604
До коментар #5 от "Копейки ха ха":Мумия, накрая че получиш инсулт.....
22:48 03.01.2026
11 Е ясно
22:48 03.01.2026
12 Затова сега ще слушаш Урсула.
До коментар #8 от "604":Няма хък,няма мъка.
22:49 03.01.2026
14 Ей го бе
22:50 03.01.2026
15 Така е
До коментар #9 от "Така де.":И иде робовладелският. И има тук таме по някой глупак да се радва.
22:50 03.01.2026
17 604
До коментар #9 от "Така де.":И кой тоя режим..?
22:50 03.01.2026
18 Име
22:50 03.01.2026
19 Поредна краварска марионетка
22:50 03.01.2026
20 А50
Коментиран от #28
22:51 03.01.2026
21 Ццц
До коментар #2 от "Така се поробва":Че те при Чавес и Мъдуро си бяха роби. 1/4 от народа избяга, от Украйна избягаха по-малко
Коментиран от #31
22:51 03.01.2026
22 Ами
В краен случай оная лелка. Нобеловата лауреатка :)
22:51 03.01.2026
23 Българин
Просто и ясно, без залъгалки!
Коментиран от #44, #47
22:51 03.01.2026
24 А РЕЖИМА ДЕТО Е СЕГА
До коментар #9 от "Така де.":Какъв е?? Кажи разбирач.
22:51 03.01.2026
25 С две думи
22:51 03.01.2026
26 Така е
До коментар #8 от "604":Но преди да паднат тия три нули ни ги добавиха пак външните фактори.
Леврото сега и то така влезе.
Коментиран от #32, #33
22:51 03.01.2026
27 604
До коментар #16 от "Да си слушал бе.":Мумия нъдрусънъ преминъл си нормътъ неадекватник, мозък сурваткъ...нъш къ мъ интересувъ неквъ нъдтрусънъ мумия троллл я? Къш дъ не ядеш кърпело!
22:53 03.01.2026
28 койдазнай
До коментар #20 от "А50":А колко получава България от концесиите на Асарел? А от Елаците?
Коментиран от #52
22:53 03.01.2026
29 Спецназ
22:53 03.01.2026
30 Чуй чуй
22:53 03.01.2026
31 Един народ
До коментар #21 от "Ццц":сам избира какво иска. Всичко останало намеса от вън, е тероризъм.
22:53 03.01.2026
32 604
До коментар #26 от "Така е":За 3 -4 млд $ фалираха държаватъ...
22:54 03.01.2026
33 604
До коментар #26 от "Така е":Точно това имам впредвид
22:56 03.01.2026
34 МАДУРАНКО
Която охраняваше МАДУРАНКО?
Явно са се разминали с Делта Форс .
22:56 03.01.2026
35 ФАЩ
22:57 03.01.2026
36 наял се със щурци и банани
Коментиран от #42
22:57 03.01.2026
37 Кая и Урсула
-във всяка европейска столица по един хотел за бай Дончо
-във всеки курорт по едно голф игрище за Доня
-към 600 млрд за покупка на газ от САЩ и 800 млрд за покупка на оръжие от САЩ още 300 млрд за редкоземни метали от САЩ /които САЩ ще вземат от Украйна/
-награди за бай Дончо за мир, за най-добър голф играч, за най-полезен президент на ФИФА, за откритие в географията /бай Дончо откри пръв, че Крим е голям остров в Тихия океан/
- а благодарение на този нов пакет бай Дончо няма да денацифицира Кая и Урсула и вместо 500 процента мита за Европа, благосклонно ще ги намали до 400 процента
22:57 03.01.2026
38 Перчем без мозък
22:57 03.01.2026
39 ВВП
22:58 03.01.2026
40 Спецназ
Тръмп бърза да и дава зор- така не става- ТИ в САЩ не можеш да дадеш зор на Конгреса,
за промени с месеци и години. че там е пълно с демократи
та във ДРУГА Държава ли за Конституционни Промени и Нови Закони??
22:58 03.01.2026
41 Сатана Z
След срещата в страната беше обявено извънредно положение, което значително разшири правомощията и възможностите на армията и разузнавателните служби.
23:00 03.01.2026
42 604
До коментар #36 от "наял се със щурци и банани":Мумия , точно заръд туй ще се качи цената бълъков. Цената е ок щот нефтохимъ все още копъ и то с урал на 60%. Ако до април не измислят нещо че одиш пеш...
Коментиран от #51
23:01 03.01.2026
43 СЛЕДВАЩАТА ОТВЛЕЧЕНА
23:01 03.01.2026
44 А50
До коментар #23 от "Българин":Кървав, наркоманизиран клоун-имаш впредвид Зеленски
23:02 03.01.2026
45 Бг гражданин
Коментиран от #48, #50
23:02 03.01.2026
46 Спецназ
Тая венецуелка нЕма да му
търпи дивотиите с нарко- измишльотините по
повод Венецуела и ще му пее К.Р!
ДРЪЖ М.ДУРИТЕ на МЪДУРО!
23:02 03.01.2026
47 55555
До коментар #23 от "Българин":Не бързай да се радваш,Русия е държава от третия свят и тепърва предстои да плаща за злините си.
Коментиран от #53
23:03 03.01.2026
48 Да бре
До коментар #45 от "Бг гражданин":Ама нямаме петрол, а златото отдавна им го дадохме без бой.
23:03 03.01.2026
49 Европеец
До коментар #3 от "ежко":Прав си...... Нали знаеш кои са били първите заселници...... С интерес ще очаквам позицията и коментара на руския президент Владимир Путин и на украинския просяк милионер... Дали ще разберем някога дали Путин се договори с краваря бай Дончо и предаде Мадуро или отново беше измамен от краварите....
23:04 03.01.2026
50 604
До коментар #45 от "Бг гражданин":При нас тва стана по мекия начин 1996г
23:05 03.01.2026
51 наял се със щурци и банани
До коментар #42 от "604":Ясно! Според префинената чугунена ватнишка логика уралса се телепортира и до испанските нефтени рафинерии, щото и там цените са същите, каквито са в България.
Коментиран от #56, #62
23:06 03.01.2026
52 55555
До коментар #28 от "койдазнай":Получават хората които работят там и целия регион който благоденствие,а жизнения стандарт е най висок в България.Там където стъпят Щатите и Канада носят благоденствие а. Там където стъпи Русия носи робство.!!!
Коментиран от #55, #58
23:07 03.01.2026
54 А ГДЕ КАЯ КАЛАС
Коментиран от #68
23:10 03.01.2026
55 Виждам
До коментар #52 от "55555":Най прясно Венецуела, малко по рано Иран, Сирия, Украйна и т.н., че няма да стигне мястото за злините на САЩ.
23:10 03.01.2026
56 604
До коментар #51 от "наял се със щурци и банани":Наял си се с бръмбъри ако си мислиш че некой ти е длъжен дъ си подбивъ цените щот си се нъгърмял с бело!
Коментиран от #61
23:10 03.01.2026
57 Сатана Z
23:12 03.01.2026
59 Чекайте бе
Коментиран от #73
23:14 03.01.2026
60 Сатана Z
Очевидно изявленията на Рубио, че Родригес е готов да направи каквото САЩ искат, донякъде противоречат на реалността.
Най-лошото за Тръмп би било, ако чавистите откажат да направят отстъпки и конфликтът се проточи, което би могло да провали планирания блицкриг. И в този случай Венецуела би могла да намери неочаквани съюзници в лицето на Демократическата партия на САЩ, която остро осъди нападението срещу Венецуела и не е против да използва хипотетичен провал на Тръмп във Венецуела като част от предизборната си кампания.
И съдейки по изявлението на Родригес, че Венецуела няма да бъде ничия колония, съществуват определени предпоставки за удължаване на кризата.
Коментиран от #65, #89
23:14 03.01.2026
62 604
До коментар #51 от "наял се със щурци и банани":Ти май не си в час утре цените по борсите ще тръгнат нагоре...точно зарди тоя преврат...и тия петоръчки у челото .....съ у твойто!
23:15 03.01.2026
64 604
До коментар #61 от "наял се със щурци и банани":Неадекватен си!
23:16 03.01.2026
67 Фактолюб
23:22 03.01.2026
68 Ами да не е казал.
До коментар #54 от "А ГДЕ КАЯ КАЛАС":Сега в Гуантанамо ще си промени мнението?
23:23 03.01.2026
69 Българин
Така света се е управлява през 99% от времето и е вървял напред. Кризите започнаха с налагането на лицемерието. фалшивата димукрация, "международното право" и общочовешките ценности. Но това отваращава всички! И за това хора по цял свят се радват, че нормалността се върна!
Коментиран от #75
23:23 03.01.2026
73 Дедо Тръмпи
До коментар #59 от "Чекайте бе":Тая не моем я дишам! Измъкна му Нобело под оранжевия нос!
23:24 03.01.2026
75 Беги бе
До коментар #69 от "Българин":Къде буташ Пусин с икономика колкото на Испания?Даже по-,малка.
23:26 03.01.2026
77 55555
До коментар #66 от "604":А тия мутри не са ли хората на Бай ти Тошо Ман,.га,.ла,които неразградените служби за партийна сигурност назначиха за милионери за да няма истинска демокрация в България и туъ.па на ри като тебе сега да ни умиляват по тошовизма.!!!
Коментиран от #80, #87
23:29 03.01.2026
79 Не бе не
До коментар #76 от "Как разбра, че е нарко барон":От Кремля
Ни казаха Друго.
Коментиран от #82, #93, #103
23:33 03.01.2026
80 604
До коментар #77 от "55555":Ей педтераз ти ву думъш то па копъ ...те ти ги знам кой нъ кого ..те и бай ти тодор си го бутнаха дъ моът да блажът, кой от кои е мой дъ мислиш с тъъъ крътунъ...кви дъ съ или дс та или пъртийци или прокурори или банкери преди 89 са биле всите нъ куп...лапе смотаноу глава бендер че и комплексиранъ!
Коментиран от #92
23:35 03.01.2026
84 Мизиец
23:36 03.01.2026
85 Цомчо Плюнката
До коментар #83 от "55555":Руснаците са неможчи.
23:37 03.01.2026
89 Дончо е шефа.
До коментар #60 от "Сатана Z":Свиквай.
23:39 03.01.2026
90 ТАВАРАШУТКИ
Чухме че се пие
От Тавариши и Таварашутки.
23:39 03.01.2026
91 Шестопръстната Ръка
23:39 03.01.2026
92 55555
До коментар #80 от "604":Тъ.,па,.нар,баи ти Тошо ман,.га,.ла го свалиха по нареждане от Кремъл и КГБ.
Коментиран от #99
23:39 03.01.2026
94 Чат Пат
23:40 03.01.2026
98 Фани си сложи
До коментар #93 от "То няма значение от къде":Въжето.
23:43 03.01.2026
99 604
До коментар #92 от "55555":И кой го свали , кой изпълни поръчката...кой гласувъ нъ конгресъ? Пак си неадекватен!
23:43 03.01.2026
100 Къща за възстановяване
23:43 03.01.2026
101 55555
До коментар #88 от "Абе що се излагаш така бре":Боли ли,тъ,.па.,на,р,като нямате аргументи троловете почвате с квалификациите и обидите,но вие не сте виновни,толкова ви е капацитета.!!!
Коментиран от #109, #112
23:43 03.01.2026
104 Русофил
23:45 03.01.2026
106 ще си събираш
До коментар #103 от "То няма значение от къде":Ка Ра нтийте.
Коментиран от #111
23:45 03.01.2026
107 Бай Ганьо
23:46 03.01.2026
108 Евреина Кобзон
Нарко Босът МЪДУРО
Има награда от 50 милиона долара .
Кой ще прибере Кеша ?
23:46 03.01.2026
109 Тъпотата не боли
До коментар #101 от "55555":Само е страдание и показва трагедията на индивида да стигне това дъно и да показва падението на запада. Тъпо нали.
23:47 03.01.2026
110 Zахарова
До коментар #97 от "С дебел, с тънък":Точно така! Две трети са идиоти
Коментиран от #116
23:48 03.01.2026
111 На каква игричка игграеш мънил
До коментар #106 от "ще си събираш":Не е ли време за куклата, вместо да показваш циганията на запада?
23:48 03.01.2026
112 604
До коментар #101 от "55555":Имам други наблюдения кот не ти изнася става копейкъ комунист петолъчки и т.н.....аъ отивъй на пързалката
23:48 03.01.2026
113 Кое е му Велико
До коментар #105 от "Така е":На Туршията.
Скапана държава
Бедни хора
Милиони Пияндурници
Куцокрак Евреин
Мислещ се за Император.
Кое му е великото ?
23:48 03.01.2026
114 Гледам и не вярвам на ушите си
23:49 03.01.2026
115 Артилерист
23:49 03.01.2026
116 Ако няма идиоти
До коментар #110 от "Zахарова":кой ще ползват за тролене и да показва тъпотията си и упадъка на запада?
23:49 03.01.2026