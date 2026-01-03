Новини
Тръмп: Американски войски няма да има във Венецуела, ако Родригес слуша Вашингтон

Тръмп: Американски войски няма да има във Венецуела, ако Родригес слуша Вашингтон

3 Януари, 2026 22:43

Делси Родригес е положила клетва като президент, твърди американският президент

Тръмп: Американски войски няма да има във Венецуела, ако Родригес слуша Вашингтон - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американски войски няма да бъдат разположени във Венецуела, ако вицепрезидентът Делси Родригес направи това, което Вашингтон иска. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви това в интервю за New York Post.

Тръмп беше попитан дали „американски войски ще бъдат разположени във Венецуела и ще помогнат за управлението на страната“. „Ако вицепрезидентът направи това, което искаме, няма да се налага да правим това“, отговори той.

Американският лидер добави, че САЩ „са говорили с нея многократно и тя разбира“ ситуацията.

В същото време Тръмп не изключи втора вълна от удари срещу Венецуела, заявявайки, че САЩ са подготвени и че втората вълна може да бъде „много по-голяма от първата“.

Тръмп преди това на практика призна, че Делси Родригес е президент на Венецуела след военната операция на САЩ. Според него тя наскоро е положила клетва като президент.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Така се поробва

    39 4 Отговор
    А има тук таме по някой много проост да се радва.

    Коментиран от #9, #21

    22:45 03.01.2026

  • 3 ежко

    59 7 Отговор
    САЩ са истински бандити.Дори вече не се преструват!

    Коментиран от #49

    22:46 03.01.2026

  • 4 Боко Престъпникът

    31 4 Отговор
    Аз като ви говорих за "началниците" ми ср смеехте и ме хулехте...

    22:46 03.01.2026

  • 5 Копейки ха ха

    15 35 Отговор
    Така се прави СВО.хах ха .Дека е лева?.хах

    Коментиран от #10, #13

    22:46 03.01.2026

  • 6 ТЕАТЪР ЗА МИСИРКИТЕ

    45 4 Отговор
    Чудя се защо въобще даваме пари за избори.

    22:46 03.01.2026

  • 7 Георги

    54 3 Отговор
    „Ако вицепрезидентът направи това, което искаме, няма да се налага да правим това“... айде и тея ги демократизираха

    22:47 03.01.2026

  • 8 604

    42 0 Отговор
    Е така 1996 ние не слушахме...и 3 нули паднаха от левът....

    Коментиран от #12, #16, #26

    22:47 03.01.2026

  • 9 Така де.

    14 35 Отговор

    До коментар #2 от "Така се поробва":

    Един комунистически режим свърши за няколко часа.

    Коментиран от #15, #17, #24

    22:48 03.01.2026

  • 10 604

    17 7 Отговор

    До коментар #5 от "Копейки ха ха":

    Мумия, накрая че получиш инсулт.....

    22:48 03.01.2026

  • 11 Е ясно

    20 3 Отговор
    Е ще слуша къде ще иде, за нея е милиард пъти по-добре да слуша отколкото да иде при Мъдуро

    22:48 03.01.2026

  • 12 Затова сега ще слушаш Урсула.

    11 6 Отговор

    До коментар #8 от "604":

    Няма хък,няма мъка.

    22:49 03.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ей го бе

    26 2 Отговор
    Рижия дърт клоун си има подготвена марионетка. Има си хас!

    22:50 03.01.2026

  • 15 Така е

    24 3 Отговор

    До коментар #9 от "Така де.":

    И иде робовладелският. И има тук таме по някой глупак да се радва.

    22:50 03.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 604

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Така де.":

    И кой тоя режим..?

    22:50 03.01.2026

  • 18 Име

    3 2 Отговор
    Приятни сънища!

    22:50 03.01.2026

  • 19 Поредна краварска марионетка

    37 4 Отговор
    Краварите ще крадат петрол от Венецуела на воля!

    22:50 03.01.2026

  • 20 А50

    41 4 Отговор
    Предателите се оказаха много. Интересно дали за Венецуела ще остане и 10% от петролните извлечения или, като България 1% от концесиите на Дънди. Те може да са се продали по-скъпо от нас

    Коментиран от #28

    22:51 03.01.2026

  • 21 Ццц

    8 25 Отговор

    До коментар #2 от "Така се поробва":

    Че те при Чавес и Мъдуро си бяха роби. 1/4 от народа избяга, от Украйна избягаха по-малко

    Коментиран от #31

    22:51 03.01.2026

  • 22 Ами

    13 3 Отговор
    Оня Гуюдю няма ли го. Той не беше ли по-подходящ.
    В краен случай оная лелка. Нобеловата лауреатка :)

    22:51 03.01.2026

  • 23 Българин

    9 13 Отговор
    Важното за всички е нас е, че светът се връща в нормалното си състояние. Днес значение има силата и финансовите интереси. Няма вече лицемерие, няма международно право, няма фалшив морал. Който има армия, който е силен, има пълното право да подчини всички мишоци и да си вземе, каквото му се полага. А който не се подчинява, ще последва съдбата на кървавия наркоманизиран клоун!
    Просто и ясно, без залъгалки!

    Коментиран от #44, #47

    22:51 03.01.2026

  • 24 А РЕЖИМА ДЕТО Е СЕГА

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Така де.":

    Какъв е?? Кажи разбирач.

    22:51 03.01.2026

  • 25 С две думи

    15 1 Отговор
    Новата пионка е на трибуната. Ако не слуша, ще я отвлекат.

    22:51 03.01.2026

  • 26 Така е

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "604":

    Но преди да паднат тия три нули ни ги добавиха пак външните фактори.

    Леврото сега и то така влезе.

    Коментиран от #32, #33

    22:51 03.01.2026

  • 27 604

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Да си слушал бе.":

    Мумия нъдрусънъ преминъл си нормътъ неадекватник, мозък сурваткъ...нъш къ мъ интересувъ неквъ нъдтрусънъ мумия троллл я? Къш дъ не ядеш кърпело!

    22:53 03.01.2026

  • 28 койдазнай

    19 3 Отговор

    До коментар #20 от "А50":

    А колко получава България от концесиите на Асарел? А от Елаците?

    Коментиран от #52

    22:53 03.01.2026

  • 29 Спецназ

    12 5 Отговор
    Делси Родригес е ПЪЛНОПРАВЕН Президент на Венецуела след отвличането на Мадуро.

    22:53 03.01.2026

  • 30 Чуй чуй

    13 0 Отговор
    Открита заплаха. Факт.

    22:53 03.01.2026

  • 31 Един народ

    18 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ццц":

    сам избира какво иска. Всичко останало намеса от вън, е тероризъм.

    22:53 03.01.2026

  • 32 604

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "Така е":

    За 3 -4 млд $ фалираха държаватъ...

    22:54 03.01.2026

  • 33 604

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Така е":

    Точно това имам впредвид

    22:56 03.01.2026

  • 34 МАДУРАНКО

    9 10 Отговор
    Интересно къде беше Росгвардия
    Която охраняваше МАДУРАНКО?

    Явно са се разминали с Делта Форс .

    22:56 03.01.2026

  • 35 ФАЩ

    16 5 Отговор
    Пак сеят "демокрация" срещу петрол и робско подлушание!

    22:57 03.01.2026

  • 36 наял се със щурци и банани

    9 19 Отговор
    Най ми е интересно как пияните селски копейки роптаят, че "краварите" крадат нечий петрол. Осъзнават ли, че ако не бяха тези войни, сега щяха да наливат бензин за поне 5 евро литъра вместо за 1,30 евро?

    Коментиран от #42

    22:57 03.01.2026

  • 37 Кая и Урсула

    12 2 Отговор
    Кая и Урсула сега ще подготвят пакет:
    -във всяка европейска столица по един хотел за бай Дончо
    -във всеки курорт по едно голф игрище за Доня
    -към 600 млрд за покупка на газ от САЩ и 800 млрд за покупка на оръжие от САЩ още 300 млрд за редкоземни метали от САЩ /които САЩ ще вземат от Украйна/
    -награди за бай Дончо за мир, за най-добър голф играч, за най-полезен президент на ФИФА, за откритие в географията /бай Дончо откри пръв, че Крим е голям остров в Тихия океан/
    - а благодарение на този нов пакет бай Дончо няма да денацифицира Кая и Урсула и вместо 500 процента мита за Европа, благосклонно ще ги намали до 400 процента

    22:57 03.01.2026

  • 38 Перчем без мозък

    7 4 Отговор
    Удобна женска.

    22:57 03.01.2026

  • 39 ВВП

    11 2 Отговор
    Само гледай 12 год робство ,и се сещай за добрия янки .Как се грижи за своята собственост..Тая мишка Делси е била в нещата .. Тромпи е много приказлив .глупак..

    22:58 03.01.2026

  • 40 Спецназ

    8 0 Отговор
    Трябва да и дадат 100 дни спокойствие на Президентката без натиск за каквото и да е.

    Тръмп бърза да и дава зор- така не става- ТИ в САЩ не можеш да дадеш зор на Конгреса,
    за промени с месеци и години. че там е пълно с демократи

    та във ДРУГА Държава ли за Конституционни Промени и Нови Закони??

    22:58 03.01.2026

  • 41 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Проведе се среща на военно-политическото ръководство на Венецуела, председателствана от встъпилата в длъжност изпълняваща длъжността президент Делси Родригес.

    След срещата в страната беше обявено извънредно положение, което значително разшири правомощията и възможностите на армията и разузнавателните служби.

    23:00 03.01.2026

  • 42 604

    10 3 Отговор

    До коментар #36 от "наял се със щурци и банани":

    Мумия , точно заръд туй ще се качи цената бълъков. Цената е ок щот нефтохимъ все още копъ и то с урал на 60%. Ако до април не измислят нещо че одиш пеш...

    Коментиран от #51

    23:01 03.01.2026

  • 43 СЛЕДВАЩАТА ОТВЛЕЧЕНА

    6 2 Отговор
    Ще е Делси РОДРИГЕС. Тази никога няма да стане краварска подлога.

    23:01 03.01.2026

  • 44 А50

    5 4 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Кървав, наркоманизиран клоун-имаш впредвид Зеленски

    23:02 03.01.2026

  • 45 Бг гражданин

    7 1 Отговор
    И в Бг има нужда от такава операция,че доста корумпета има.30години крадат и обират държаватола!!!

    Коментиран от #48, #50

    23:02 03.01.2026

  • 46 Спецназ

    7 5 Отговор
    КАПЕЦ! Трампи си го н.би целия!

    Тая венецуелка нЕма да му
    търпи дивотиите с нарко- измишльотините по
    повод Венецуела и ще му пее К.Р!

    ДРЪЖ М.ДУРИТЕ на МЪДУРО!

    23:02 03.01.2026

  • 47 55555

    3 12 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Не бързай да се радваш,Русия е държава от третия свят и тепърва предстои да плаща за злините си.

    Коментиран от #53

    23:03 03.01.2026

  • 48 Да бре

    8 2 Отговор

    До коментар #45 от "Бг гражданин":

    Ама нямаме петрол, а златото отдавна им го дадохме без бой.

    23:03 03.01.2026

  • 49 Европеец

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "ежко":

    Прав си...... Нали знаеш кои са били първите заселници...... С интерес ще очаквам позицията и коментара на руския президент Владимир Путин и на украинския просяк милионер... Дали ще разберем някога дали Путин се договори с краваря бай Дончо и предаде Мадуро или отново беше измамен от краварите....

    23:04 03.01.2026

  • 50 604

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Бг гражданин":

    При нас тва стана по мекия начин 1996г

    23:05 03.01.2026

  • 51 наял се със щурци и банани

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "604":

    Ясно! Според префинената чугунена ватнишка логика уралса се телепортира и до испанските нефтени рафинерии, щото и там цените са същите, каквито са в България.

    Коментиран от #56, #62

    23:06 03.01.2026

  • 52 55555

    5 5 Отговор

    До коментар #28 от "койдазнай":

    Получават хората които работят там и целия регион който благоденствие,а жизнения стандарт е най висок в България.Там където стъпят Щатите и Канада носят благоденствие а. Там където стъпи Русия носи робство.!!!

    Коментиран от #55, #58

    23:07 03.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 А ГДЕ КАЯ КАЛАС

    10 2 Отговор
    МАДУРО е нелегитимен, защото каза, че венецуелският нефт е на Венецуела, а не на САЩ.

    Коментиран от #68

    23:10 03.01.2026

  • 55 Виждам

    7 1 Отговор

    До коментар #52 от "55555":

    Най прясно Венецуела, малко по рано Иран, Сирия, Украйна и т.н., че няма да стигне мястото за злините на САЩ.

    23:10 03.01.2026

  • 56 604

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "наял се със щурци и банани":

    Наял си се с бръмбъри ако си мислиш че некой ти е длъжен дъ си подбивъ цените щот си се нъгърмял с бело!

    Коментиран от #61

    23:10 03.01.2026

  • 57 Сатана Z

    3 4 Отговор
    Напълно вероятно е Демократическата партия в САЩ да започне предоставяне на въоръжение на Венецуелския народ в борбата му срещу режима на Тръмп.Но пасаран!

    23:12 03.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Чекайте бе

    6 1 Отговор
    А къде е нобеловата Корина Мачадо?

    Коментиран от #73

    23:14 03.01.2026

  • 60 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Временно изпълняващата длъжността вицепрезидент на Венецуела Делси Родригес заяви, че Николас Мадуро е единственият легитимен президент на Венецуела. Родригес нарече действията на САЩ акт на агресия. Венецуела също така изисква незабавното освобождаване на легитимния президент на страната.

    Очевидно изявленията на Рубио, че Родригес е готов да направи каквото САЩ искат, донякъде противоречат на реалността.

    Най-лошото за Тръмп би било, ако чавистите откажат да направят отстъпки и конфликтът се проточи, което би могло да провали планирания блицкриг. И в този случай Венецуела би могла да намери неочаквани съюзници в лицето на Демократическата партия на САЩ, която остро осъди нападението срещу Венецуела и не е против да използва хипотетичен провал на Тръмп във Венецуела като част от предизборната си кампания.

    И съдейки по изявлението на Родригес, че Венецуела няма да бъде ничия колония, съществуват определени предпоставки за удължаване на кризата.

    Коментиран от #65, #89

    23:14 03.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 604

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "наял се със щурци и банани":

    Ти май не си в час утре цените по борсите ще тръгнат нагоре...точно зарди тоя преврат...и тия петоръчки у челото .....съ у твойто!

    23:15 03.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 604

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "наял се със щурци и банани":

    Неадекватен си!

    23:16 03.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Фактолюб

    3 1 Отговор
    Путлер се държи, но приятелите му Асад, Хомейни и Мадуро го отнасят

    23:22 03.01.2026

  • 68 Ами да не е казал.

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "А ГДЕ КАЯ КАЛАС":

    Сега в Гуантанамо ще си промени мнението?

    23:23 03.01.2026

  • 69 Българин

    0 3 Отговор
    Си, Путин и Тръмп си поделиха света и сега всеки щи си управлява неговата зона на подчинение, както намери за добре. Тръмп съвсем пряко и открито си казва: Ако ни слушате, няма да имате проблеми. А ако не, сами сте си виновни!
    Така света се е управлява през 99% от времето и е вървял напред. Кризите започнаха с налагането на лицемерието. фалшивата димукрация, "международното право" и общочовешките ценности. Но това отваращава всички! И за това хора по цял свят се радват, че нормалността се върна!

    Коментиран от #75

    23:23 03.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Дедо Тръмпи

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Чекайте бе":

    Тая не моем я дишам! Измъкна му Нобело под оранжевия нос!

    23:24 03.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Беги бе

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "Българин":

    Къде буташ Пусин с икономика колкото на Испания?Даже по-,малка.

    23:26 03.01.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 55555

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "604":

    А тия мутри не са ли хората на Бай ти Тошо Ман,.га,.ла,които неразградените служби за партийна сигурност назначиха за милионери за да няма истинска демокрация в България и туъ.па на ри като тебе сега да ни умиляват по тошовизма.!!!

    Коментиран от #80, #87

    23:29 03.01.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Не бе не

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Как разбра, че е нарко барон":

    От Кремля
    Ни казаха Друго.

    Коментиран от #82, #93, #103

    23:33 03.01.2026

  • 80 604

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "55555":

    Ей педтераз ти ву думъш то па копъ ...те ти ги знам кой нъ кого ..те и бай ти тодор си го бутнаха дъ моът да блажът, кой от кои е мой дъ мислиш с тъъъ крътунъ...кви дъ съ или дс та или пъртийци или прокурори или банкери преди 89 са биле всите нъ куп...лапе смотаноу глава бендер че и комплексиранъ!

    Коментиран от #92

    23:35 03.01.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Мизиец

    3 0 Отговор
    СССР иззе земите на българските селяни, свали им килотите и сега комунистите като станаха собственици на ТКЗСтата се чудят какво да правят с тия останали селяни по градовете без килоти, сутиени!

    23:36 03.01.2026

  • 85 Цомчо Плюнката

    4 0 Отговор

    До коментар #83 от "55555":

    Руснаците са неможчи.

    23:37 03.01.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Дончо е шефа.

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Сатана Z":

    Свиквай.

    23:39 03.01.2026

  • 90 ТАВАРАШУТКИ

    1 0 Отговор
    Что такое МОЧА ?

    Чухме че се пие

    От Тавариши и Таварашутки.

    23:39 03.01.2026

  • 91 Шестопръстната Ръка

    0 2 Отговор
    Всяко детенце от Мъжки пол трябва да се зарази като малко детенце на 4 - 6 годинки от няма значение каква е .... Дребна Шарка, Варицела, Рубеола.... да я прекара леко пиейки Магарешко Мляко ... но и да се маже с Бочко .... за да може до края на Живота си като стане Голям - Ерген, Баща, Дядо.... да има до края на Живота си ПЕРЧЕМ - Антената на ГЛАВАТА СИ за връзка ДИРЕКТНО със ЗНАНИЯ ОТ КОСМОСА от нашия Бог ИСТИНАТА - Исус! (((СЛЪНЦЕТО))) наше, а не като тия днешните управляващи умовете на народа комунисти, без косъм по главите!

    23:39 03.01.2026

  • 92 55555

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "604":

    Тъ.,па,.нар,баи ти Тошо ман,.га,.ла го свалиха по нареждане от Кремъл и КГБ.

    Коментиран от #99

    23:39 03.01.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Чат Пат

    3 4 Отговор
    Всички умни хора трябва да бойкотират Сащ Заграбване на петрол от алчност

    23:40 03.01.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Фани си сложи

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "То няма значение от къде":

    Въжето.

    23:43 03.01.2026

  • 99 604

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "55555":

    И кой го свали , кой изпълни поръчката...кой гласувъ нъ конгресъ? Пак си неадекватен!

    23:43 03.01.2026

  • 100 Къща за възстановяване

    2 0 Отговор
    А къщата на моя дядо, кога ще я възстановите? Дойдоха комунистите, разрушиха къщата на дядо и си построиха на нейно място блок. Все още помня как е изглеждала къщата и мога да дам тия спомени на строителните инженери, за да я възстановят. Долният етаж на къщата бе изграден от камък, а горния етаж от дърво и по средата на къшата за отопление имаше ждамал с който дядо топлеше къщата през зимата като палеше слама. В двора имаше къщурка в която имакше много слама. И си спомням как моя дядо с пръчка гонеше двама комунисти да не се ромбат в неговата слама. Послед дойдоха взеха му къщата и си направиха блок. Проблемът е че в блока сега дето го построиха комунистите живеят все още картанджии - деца на комунисти и това е проблем.

    23:43 03.01.2026

  • 101 55555

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "Абе що се излагаш така бре":

    Боли ли,тъ,.па.,на,р,като нямате аргументи троловете почвате с квалификациите и обидите,но вие не сте виновни,толкова ви е капацитета.!!!

    Коментиран от #109, #112

    23:43 03.01.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Русофил

    1 0 Отговор
    Време е Венецуела да заживее нормален живот, време е и за руснаците

    23:45 03.01.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 ще си събираш

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "То няма значение от къде":

    Ка Ра нтийте.

    Коментиран от #111

    23:45 03.01.2026

  • 107 Бай Ганьо

    0 1 Отговор
    В България съществува пълна свобода на словото. Но само в случай, че не проповядваш: фашистка, расистка, нацистка, шовинистическа, националистическа, патриотическа, антигеноцидна, антикомунистическа, антисоциалистическа, антинационалсоциалистическа, антиглобалистическа или друга антидемократична идеология. Свободата на словото в България е гарантирана, освен в случаите, когато не е насочена срещу: евреи, цигани, негри, търговци на едро, норвежци, американци, турци, руснаци, членове на управляващи партии, японци, китайци, милионери, ескимоси и други етноси; срещу демократи, социалисти, комунисти, либерали, марксисти, икономисти, прависти, хитлеристи, министри, рецидивисти и прочее демократични субекти; срещу депутати, бивши, настоящи и бъдещи, срещу приватизатори, мобилизатори, модернизатори, реформатори, мафиотизатори, срещу членове на техните семейства, срещу техните братовчеди и приятели. В България свобода има колкото щеш. Имаме си даже и Движение за свободи. Само че то пък има твърде малко общо с българите. Та за България ли ни беше думата или за свободата?

    23:46 03.01.2026

  • 108 Евреина Кобзон

    0 0 Отговор
    За Главата на

    Нарко Босът МЪДУРО

    Има награда от 50 милиона долара .

    Кой ще прибере Кеша ?

    23:46 03.01.2026

  • 109 Тъпотата не боли

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "55555":

    Само е страдание и показва трагедията на индивида да стигне това дъно и да показва падението на запада. Тъпо нали.

    23:47 03.01.2026

  • 110 Zахарова

    0 1 Отговор

    До коментар #97 от "С дебел, с тънък":

    Точно така! Две трети са идиоти

    Коментиран от #116

    23:48 03.01.2026

  • 111 На каква игричка игграеш мънил

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "ще си събираш":

    Не е ли време за куклата, вместо да показваш циганията на запада?

    23:48 03.01.2026

  • 112 604

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "55555":

    Имам други наблюдения кот не ти изнася става копейкъ комунист петолъчки и т.н.....аъ отивъй на пързалката

    23:48 03.01.2026

  • 113 Кое е му Велико

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Така е":

    На Туршията.

    Скапана държава
    Бедни хора
    Милиони Пияндурници

    Куцокрак Евреин

    Мислещ се за Император.

    Кое му е великото ?

    23:48 03.01.2026

  • 114 Гледам и не вярвам на ушите си

    0 0 Отговор
    Това e намеса във вътрешните работи на суверенна държава.😐

    23:49 03.01.2026

  • 115 Артилерист

    0 0 Отговор
    Виждате ли какво доверие имат американците към тази Делси? Тя е достатъчна във Венецуела да става каквото американците искат. Докато в България не е така и затова на територията й има 5 американски колониални военни бази.

    23:49 03.01.2026

  • 116 Ако няма идиоти

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Zахарова":

    кой ще ползват за тролене и да показва тъпотията си и упадъка на запада?

    23:49 03.01.2026