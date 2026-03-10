Новини
Времето днес, прогноза за вторник, 10 март: Предимно слънчево. На места ниска слоеста облачност или мъгла преди обед

Времето днес, прогноза за вторник, 10 март: Предимно слънчево. На места ниска слоеста облачност или мъгла преди обед

10 Март, 2026

Максималните температури ще са между 12 и 17°

Времето днес, прогноза за вторник, 10 март: Предимно слънчево. На места ниска слоеста облачност или мъгла преди обед - 1
Снимка: БНТ
През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ на места по поречията и в низините ще започне да се образува ниска слоеста облачност или мъгла.

Минималните температури ще бъдат - между минус 3 и плюс 2°, в София – около минус 1, а максимални – между 12 и 17°.

През деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд, на места в поречията и низините ще има ниска слоеста облачност или мъгла.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове и там на места, видимостта ще бъде намалена. Максималните температури ще бъдат от 8 до 10°.

Добри условия за туризъм в планините. И там ще е предимно слънчево. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток.

През следващите дни времето ще се задържи предимно слънчево, а също така и топло с дневни температури най-вече между 13 и 18°. Сутрешните обаче ще останат около нулата, на места и под нулата. По Черноморието ще остане по-хладно, с дневни температури около 9-10°. Там, както и в низините, в часовете до около обяд ще бъде мъгливо.


