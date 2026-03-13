Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Белгия »
Кая Калас: Вашингтон се опитва да раздели европейските държави

Кая Калас: Вашингтон се опитва да раздели европейските държави

13 Март, 2026 07:51 1 950 79

  • кая калас-
  • европа-
  • държави-
  • сащ-
  • раздели

ЕС трябва да действа единно срещу тактиката на Доналд Тръмп, заяви върховният представител на съюза по външната политика

Кая Калас: Вашингтон се опитва да раздели европейските държави - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати се стремят да разделят европейските правителства, които поотделно разполагат с по-малко влияние, заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас в интервю за британския вестник „Файненшъл таймс“, предава БТА.

Според нея Европейският съюз трябва да реагира единно на политиката на американския президент Доналд Тръмп, която, по думите ѝ, цели да отслаби общата позиция на Европа.

Калас подчерта, че Вашингтон е показал ясно намерение да противопоставя европейските държави една на друга, вместо да работи с тях като с единен партньор.

„Това, което смятам за важно всеки да разбере, е, че САЩ бяха много ясни в намеренията си да разделят Европа. Те не харесват Европейския съюз“, заяви бившият министър-председател на Естония.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    50 6 Отговор
    Я.....?! Говоряща амеба...?!

    07:52 13.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кая, Кая

    40 5 Отговор
    Ритна ръжена. Жалко

    07:53 13.03.2026

  • 4 ИЗГРЯ НАЙ ПОСЛЕ

    38 6 Отговор
    Кая интелекта.

    07:54 13.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 az СВО Победа 80

    47 6 Отговор
    Брюксел гасне пред очите ни, но в агонията си завлича всички европейци в трапа!

    Коментиран от #36

    07:58 13.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Охооо...!

    36 6 Отговор
    Тая самозабравилата се,си позволява да рипа срещу САЩ...?!
    Е тук веч,ще настъпи мотиката...!

    Коментиран от #44

    07:58 13.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 демократ

    6 34 Отговор
    Най важното обаче е че пеез 1991-ва още Украинците гласуваха разпада на Сресеето и орказаха да бъдат с руаките помиаре така отпадат всякакви опорки на рудкото малоформирано джудже от бункера до Кремля

    Коментиран от #43, #56

    07:59 13.03.2026

  • 11 Трол

    15 5 Отговор
    Половината от ЕС има желание да воюва срещу Иран, другата половина не иска.

    Коментиран от #28

    08:00 13.03.2026

  • 12 Крякаща патица

    40 3 Отговор
    И тая патка кряка нещо, колкото да не заспи. Урсулата подписа такъв договор с Обора, че на практика ес се съгласи да поеме част от дълга на Обора. Пък сега каята съветва да се действало единно. И как? Ритуално всички ще си изсулите гащята и ще се надупите? Къде са санкциите срещу Обора и Израел? Къде са иранските знамена на сградата на всяка община? Ще замразите ли краварските и израелските активи? Ще осъдите ли тяхната агресия? Ще гласувате ли 90 милиарда помощи за Иран?

    Коментиран от #20

    08:01 13.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 защо

    21 2 Отговор
    "върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността"

    Удрии!!!

    08:02 13.03.2026

  • 15 ча ча ча

    9 1 Отговор
    Ша са сетиш!

    08:03 13.03.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    28 1 Отговор
    ЕС не е държава, а съюз от самостоятелни държави, които могат да имат собствено мнение. Така е оформен договора. Една от държавите ако не е съгласна, решенията на ръководството на ЕС е невалидно. Председателят на ЕС не е избран пряко от народите и следователно няма думата да взема решения от името на населението, за разлика от правителствата на отделните държави, които са избрани.

    08:04 13.03.2026

  • 17 Хи хи

    22 4 Отговор
    кайчето да внимава кво приказва, да не и се случи среднощна случка, и да сподели килията на Мадуро с големите maдури !!

    08:04 13.03.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    16 1 Отговор
    ЕС не е държава, а съюз от самостоятелни държави, които могат да имат собствено мнение. Така е оформен договора. Една от държавите ако не е съгласна, решенията на ръководството на ЕС е невалидно. Председателят на ЕС не е избран пряко от народите и следователно няма думата да взема решения от името на населението, за разлика от правителствата на отделните държави, които са избрани.

    08:04 13.03.2026

  • 19 Сталин

    25 1 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    Коментиран от #39

    08:07 13.03.2026

  • 20 Атина Палада

    14 7 Отговор

    До коментар #12 от "Крякаща патица":

    Патицо! Защо някой от Европейския сюз трябва да дава пари на терористи. Терористите имат достатъчно спонсори!

    Коментиран от #78

    08:07 13.03.2026

  • 21 Точката

    16 1 Отговор
    ИИ няма шанс пред естествената простотия. Какая е ярко доказателство. Пиенето и четенето не помагат за преодоляване на естествените неща.

    08:08 13.03.2026

  • 22 Възмутен

    22 1 Отговор
    „Това, което смятам за важно всеки да разбере, е, че САЩ бяха много ясни в намеренията си да разделят Европа. Те не харесват Европейския съюз“

    Ха добро утро - те САЩ винаги това са искали и уви заради такива подлоги като вас го постигнаха - войната в Украйна беше почната тъкмо заради това. Какво му беше на ЕС или пък на Украйна преди господарите ви да направят кървав преврат и да назначат неонацистка хунта на власт. Какво му беше на ЕС преди да назначат и такива кухи лейки да ни управляват за които "евроатлантическото единство" беше първи приоритет и вашата основна цел беше да обслужвате интересите на краварите и да затриете Европа.

    Почна да ви идва акъла ама вече е много късно - Европа е пред разпад и е фалирала.

    08:08 13.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факти

    8 0 Отговор
    Кая Калас: Вашингтон се опитва да раздели европейските държави
    ЕССР трябва да действа единно срещу тактиката на Доналд Тръмп, заяви върховният представител на съюза по външната политика

    08:09 13.03.2026

  • 25 СССР2.0

    16 0 Отговор
    Руснаците с малко мисъл в главата очакват адекватност, и Русия да ликвидира цялата военна промишленост на Европа, и всички военни бази летища, и цялата енергийна структура. Поне да се говори за това. Димитър Йончев преди седмица каза, че МИР ЧРЕЗ СИЛА е ефективно. Израел и САЩ така правят. МИРЪТ Е ВОЙНА. Защо да искат мир иранците? Просто да призоват Русия и Китай да използват и ядрено оръжие, и после ново ООН. Не можем да отречем, че засега концепцията на Тръмп за мир чрез сила дава резултати, отбеляза проф. Димитър Йончев. Ако продължат с размяната на ракетни удари, напрежението може да ескалира. Трябва да припомним, че историята ни учи, че всяка военна интервенция по суша завършва с фиаско за САЩ, каза проф. Димитър Йончев. Източна Европа бе буфер срещу нападение от запад срещу СССР, за да се изтеглят войските на Червената армия от Европа. Вече трябва да се върне този буфер. Иле ЕС да е картофена нива. ТАКА ДА ГОВОРИ РУСИЯ И КИТАЙ. Руснаците могат и трябва да се учат от методите на американците и Израел. Ликвидация на политици и МИР ЧРЕЗ СИЛА.

    08:09 13.03.2026

  • 26 ами

    14 0 Отговор
    ха ха ха - вица на деня - европа имала позиция

    08:12 13.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Запознат

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    Те тези които искат да воюват с Иран нямат половината от ЕС - само подлогите на краварника искат, но лошото е че те въпреки че не са избирани от никого ни управляват. Кухи лейки назначени на власт.

    08:13 13.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 пешо

    14 1 Отговор
    чакаме пакет санкции срещу САЩ

    08:13 13.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тц,тц

    5 7 Отговор
    Отдавна се разбра това,но чак сега се казва на висок глас. Европа дълго време премълчаваше странното и ексцентрично поведение на Тръмп,но след натрупалите се пасиви,които най-вече европейците поемат,беше време да вь бъде заявено,че той работи срещу най-цивилизования Ред в света. И е време да избере - ИЛИ РЕДА,ИЛИ ПУТИН,СИ ДЗИН ПИН и КИМ ЧЕН УН.

    Коментиран от #38, #40, #50, #69

    08:15 13.03.2026

  • 33 се стремят да разделят

    2 2 Отговор
    Съединените щати се стремят да разделят европейските правителства, които поотделно разполагат с по-малко влияние, заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността

    08:15 13.03.2026

  • 34 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 3 Отговор
    Предпочитам да съм в Окаян вид на Бездомник в Атина гражданин на света отколкото в България никой
    Предпочитам гърците от Атина Атиняните да ме овикват и мачкат като Жена след 3 4 месеца отколкото никой да съм
    И без друго избирам да тяхна собственост

    08:18 13.03.2026

  • 35 Че кой

    6 1 Отговор
    харесва Европейския съюз? Може би само GenZ-тата, които си държат телефона като филия с лютеница до ухото и ходят на работа с "безценни" хартиени торбички, останали от покупка на гащи и чорапки от мола...

    08:19 13.03.2026

  • 36 Тц,тц,тц 😂😂😂

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 80":

    Още един Нострадамус на Апокалипсиса на Запада😂Кажи поне и числата от тотото 😂😂😂

    Коментиран от #58

    08:19 13.03.2026

  • 37 Механик

    8 1 Отговор
    Прочетох заглавието и се сетих за едно стихотворение.
    "Когато цъфнат теменугите
    и работите тръгнат зле,
    би им майката на другите
    и гледай ти да си добре."
    Та, май до там я докарахме, а?
    Капитализма, как е бе? Нема ли парички и нещо за крадненеье?

    Коментиран от #41, #42

    08:19 13.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Сталин":

    Потокът на мислите ти, е напълно в синхрон с интелектуалните ти общения с хамстера!

    08:21 13.03.2026

  • 40 Помнещ

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "Тц,тц":

    "че той работи срещу най-цивилизования Ред в света"

    Да бе те другите президенти на краварника не работеха срещу "най-цивилизования Ред в света" когато нападнаха Ирак, Либия, Сирия, Югославия или когато организираха "цветни" революции и правеха преврати като този в Украйна - просто при другите беше обвито в солидна доза пропаганда и нямаше кой да им се противопостави.

    Да не би краварите преди Тръмп да не са нападали държави или пък евреите да не са водили войни.

    08:21 13.03.2026

  • 41 Нема баце

    5 5 Отговор

    До коментар #37 от "Механик":

    След 1989 комунистите окрадоха и фалираха де що могат.

    Коментиран от #47, #63

    08:21 13.03.2026

  • 42 Бай Тошо

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Механик":

    Къде има за крадене?

    08:22 13.03.2026

  • 43 Механик

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "демократ":

    Ой горкото ми украинче тооо! Пак ли не си спало цела нощ, батьовото? Пак л и цела нощ си рипало на "ушанките"?

    08:22 13.03.2026

  • 44 Ъхъ

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Охооо...!":

    Сакън булка, срещу Бащицата така не се говори!☹️

    08:23 13.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Да си копейка/русофил е Божие наказание

    3 1 Отговор
    Най-много гласове за възраждане има от бачкаторите в Западна Европа.

    08:24 13.03.2026

  • 47 Бай Тошо

    3 5 Отговор

    До коментар #41 от "Нема баце":

    Що? По мойто време малко ли се крадеше? Само да ти напомня девиза на всеки развит социалист - И пет лева да стане бензина, пак ще карам. И две стотинки да стане, пак че го краднем.

    Коментиран от #55, #61

    08:25 13.03.2026

  • 48 Пепи Волгата

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Вече не си интересен!":

    Ето ти нещо ново - Нова Волга! 🤣😃😝

    08:26 13.03.2026

  • 49 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Лелеееее колко е умна

    08:27 13.03.2026

  • 50 Възмутен

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тц,тц":

    "ИЛИ РЕДА,ИЛИ ПУТИН,СИ ДЗИН ПИН и КИМ ЧЕН УН"

    А през мозъчетата ви не може ли да мине мисълта че може да не сте слуги на някого а силни и проспериращи със собствено мнение. Или те нашите "евроатлантици" не могат да живеят без господар на когото да се кланят и "избора" им винаги се свежда ИЛИ единия господар ИЛИ другия.

    Европа не може ли според вас да е силна и независима и да не зависи нито от краварите нито от Русия или когато си роб такава мисъл не ти минава.

    08:27 13.03.2026

  • 51 ТаА пА...?!

    3 0 Отговор
    Сега се усети,че САЩ и Тръмп работят за разпада на ЕС...

    08:27 13.03.2026

  • 52 Върховна тъпня от Върховната Кая

    3 1 Отговор
    "политиката на американския президент Доналд Тръмп, която, по думите ѝ, цели да отслаби общата позиция на Европа."

    А "общата позиция" е само на шепа психопати като Кая и Урсула, назначени от Клаус Шваб и Сорос.
    Които пък с "инструменти" провеждат "избори" назначават правителства!

    08:28 13.03.2026

  • 53 А ГДЕ

    3 1 Отговор
    Кая Калас ?

    08:28 13.03.2026

  • 54 Само питам

    2 1 Отговор
    И след като не ви харесват , вие защо продължавате да се натискате ?

    08:28 13.03.2026

  • 55 Бай Добри Джуров

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Бай Тошо":

    Айде стига бе! Мигар не помним ти колко крадеше. Помним какво означаваше ТИР - Тошо Изнесе Родината Хахахахахаха ...

    Коментиран от #66

    08:29 13.03.2026

  • 56 Хохо Бохо

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "демократ":

    Да. За това ще си търсят нова земя за държава. Русия си връща земята и я чисти от нацисти.

    08:29 13.03.2026

  • 57 чак сега ли откриха

    3 1 Отговор
    Че са от страната на булката ?

    08:29 13.03.2026

  • 58 az СВО Победа 80

    5 3 Отговор

    До коментар #36 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Не е необходимо да си Нострадамус, за да разбереш,че краят е все по-близо! 😉

    08:29 13.03.2026

  • 59 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор
    Само вметне че днес С.А.Щ разрешиха на "суверенна независима" Русия да продава нефт !!! Ключовата думичка е разрешиха, таварищи ураааааа. ☝️😄

    Коментиран от #64

    08:30 13.03.2026

  • 60 Мразя до гроб Русия безплатно

    3 3 Отговор
    Американците винаги са били същите баклуци като москалите - империалисти и нацисти, пфу!!!

    Коментиран от #65

    08:30 13.03.2026

  • 61 пълни глупости баце

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "Бай Тошо":

    То за това тогава се построиха АЕЦ ,ТЕЦ ове , ВЕЦ ове , 2000 големи и малки язовира , хиляди заводи и фабрики ...
    Сега за 36 години само Дунав мост кърпят !!!

    Коментиран от #77

    08:31 13.03.2026

  • 62 НА КРИВ СЛИВА.....

    3 1 Отговор
    ДО ВЧЕРА ПУТИН ГИ РАЗДЕЛЯШЕ , ДНАС И ТРЪМП ИМ Е ВИНОВЕН

    08:31 13.03.2026

  • 63 Антитрол

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "Нема баце":

    "След 1989 комунистите окрадоха и фалираха де що могат"

    Така де и сега са върли "евроатлантици" и те най много плюят по Русия - можеш ли ми посочи един евроатлантики който да не е бивш комуняга или ченге от ДС. Значи комунистите от миналото са лоши ама вече като са станали върли евроатлантици и плюят по Русия са добри - така ли?

    08:31 13.03.2026

  • 64 ха ха ха ...

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Владимир Путин, президент":

    То сякаш до сега не са продавали ..
    Фатката е че разрешиха ...САМИ НА СЕБЕ СИ ДА КУПУВАТ ОТ РУСИЯ ...ха ха ха

    08:32 13.03.2026

  • 65 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Мразя до гроб Русия безплатно":

    Боклуци са тези които се кланят и на едните и на другите - боклуци са наведените евроатлантици които са същите комуняги които се кланяха на СССР навремето. Кая също е от тях - баща им е член на КПСС. Боклуци са тези които не гледат интересите на България или ЕС а обслужват чужди интереси че има финансови изгоди.

    08:35 13.03.2026

  • 66 не баш тъй

    5 1 Отговор

    До коментар #55 от "Бай Добри Джуров":

    Демокрацията ни завари с 10 милиарда външен дълг и 4 милиарда дължими към нас .
    Или реален външен дълг 6 милиарда .
    Сега имаме 58 милиарда външен дълг ?!! А КАКВО ИМАМЕ ПОСТРОЕНО С ТИЯ ПАРИ ??!!

    Коментиран от #68

    08:35 13.03.2026

  • 67 ми така е

    3 1 Отговор
    Никой не харесва пудели и васали .

    08:37 13.03.2026

  • 68 Зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #66 от "не баш тъй":

    "А КАКВО ИМАМЕ ПОСТРОЕНО С ТИЯ ПАРИ ??!!"

    Е как какво - къщи в Барселона и хотели с водопади - иначе няма един язовир или централа построен.

    08:39 13.03.2026

  • 69 Урсула

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тц,тц":

    Хареса ми това с "най-цивилизования ред на света"! Добре се потрудих за постигането му!
    Явно ваксите, бустерите, маските, зелена сделка, корекцията на биологията, борбата за правилна реч и правилни избори ..са свършили работа

    08:45 13.03.2026

  • 70 Един пита.....

    1 1 Отговор
    ...дали Европа е имала по НЕкадърно управление някога от настоящето управление?
    Тази Кая Калас, кога точно получи това "умопомрачително откровение", което е изказала? Та това си беше ясно още преди Майдана. Дори още по назад във времето преди тази дата от 2014 година. Самото появяване на еврото като парична единица вече вбеси задокеанските "миротворци" . Направиха всичко възможно да не може еврото да конкурира долара. Още Шарл де Гол го е казал, че "САЩ е отвъд Океана, а Англия е само остров. " От 50-те години до сега изказването му е пропито с Истина. Но къде спаха през цялото това време европейските ръководители, че не видяха простата истина? Трябваше да дойде Доналд Тръмп, че да им отвори очите на безмозъчните същества. На САЩ не им трябва обединена Европа, тя, когато е обединена е икономическа смърт за американците. Не е необходимо да си кой знае колко велик мислител, че да се разбере тази простичка истина..............

    Коментиран от #73

    08:51 13.03.2026

  • 71 Не е фашингтон

    1 1 Отговор
    Вие недоразуменията сами разкъсвате европата

    08:51 13.03.2026

  • 72 Мдааа,

    1 0 Отговор
    проглеждането ще е бавно и трудно. Като махмурлука. Но това са ни ръководителите.

    08:51 13.03.2026

  • 73 Отговор

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "Един пита.....":

    "..къде спаха през цялото това време европейските ръководители..." Не са спали... Точно сащ такива са си ги избрали за да не им пречат на хегемонията. С тези стотици военни бази в Европа тези дълбоко управляват цяла Европа... Или ти знаеш ли ох къде са се взели тези Кая и Урсула? Народите на ЕС не са ги избирали...

    08:56 13.03.2026

  • 74 Госあ

    0 2 Отговор
    добрʼутро стрино !

    08:57 13.03.2026

  • 75 Ъхъ!!!

    1 0 Отговор
    Не е Вашингтон, а агент Краснов! А всички знаят кой стои зад агент Краснов.

    09:01 13.03.2026

  • 76 Истината

    1 2 Отговор
    За гражданите на европа няма значение как гласуват за европейски парламент след като спускат калинки като тая дъщеря на дърт естонски комунист или акушерката Урсула , Някой да е е гладувал за тия харпии да управляват европа?

    09:03 13.03.2026

  • 77 Мани само това

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "пълни глупости баце":

    При соца немаше такива яки кражби и толкова нагла корупция. Имаше евтино ядене на корем за всеки. Никой и никога не е гладувал или студувал тогава. Училищата пълни с наши деца. Даже и новобранските се празнуваха с над 100 човека, ядене, пиене, цяла нощ музика... Пристанищните... Цяло село са поканени и всички ядат, пият, играят хора на българска музика. А след година първото внуче... И те така беше... Ама тези сега всичко лъжат за тогава.

    09:05 13.03.2026

  • 78 Патина Елада

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Това е чиста проба тероризъм! Американците нападат суверенни държави по целия свят, когато и както си искат, избивайки хиляди цивилни и съсипвайки инфраструктурата, под предлог да наложат извратената си демокрация. Няма нито един случай някоя страна да е цъфнала и вързала след янките, което показва, че истинските им цели са коренно различни – дрога (Афганистан), нефт (Либия, Венесуела, сега Иран), изкупителни жертви и локални интереси (Ирак, Сирия). Израел пък тероризира целия арабски свят около себе си, да не говорим за палестинците. Бандерите от 404 също са ясни – дългогодишен терор над населението от Донбас. Урсулите нито веднъж не си направиха труда дори да протестират.

    09:06 13.03.2026

  • 79 Курсант

    0 0 Отговор
    Напълно съм съгласен с казаното от Калас .За съжаление тук почти няма дискусия по мнението ѝ.Липсата на политическа култура,в изказващите, се е напълно ясна.Търговският подход,за повече кликове,и непрекратяването на коментарите,поради несъотносимост към темата,както трябва да се прави, потвърждаваттова.СБОГОМ!!!

    09:08 13.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания