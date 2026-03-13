Кая Калас: Вашингтон се опитва да раздели европейските държави

Съединените щати се стремят да разделят европейските правителства, които поотделно разполагат с по-малко влияние, заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас в интервю за британския вестник „Файненшъл таймс“, предава БТА.
Според нея Европейският съюз трябва да реагира единно на политиката на американския президент Доналд Тръмп, която, по думите ѝ, цели да отслаби общата позиция на Европа.
Калас подчерта, че Вашингтон е показал ясно намерение да противопоставя европейските държави една на друга, вместо да работи с тях като с единен партньор.
„Това, което смятам за важно всеки да разбере, е, че САЩ бяха много ясни в намеренията си да разделят Европа. Те не харесват Европейския съюз“, заяви бившият министър-председател на Естония.
1 Пич
07:52 13.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кая, Кая
07:53 13.03.2026
4 ИЗГРЯ НАЙ ПОСЛЕ
07:54 13.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 az СВО Победа 80
Коментиран от #36
07:58 13.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Охооо...!
Е тук веч,ще настъпи мотиката...!
Коментиран от #44
07:58 13.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 демократ
Коментиран от #43, #56
07:59 13.03.2026
11 Трол
Коментиран от #28
08:00 13.03.2026
12 Крякаща патица
Коментиран от #20
08:01 13.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 защо
Удрии!!!
08:02 13.03.2026
15 ча ча ча
08:03 13.03.2026
16 РЕАЛИСТ
08:04 13.03.2026
17 Хи хи
08:04 13.03.2026
18 РЕАЛИСТ
08:04 13.03.2026
19 Сталин
" Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."
Коментиран от #39
08:07 13.03.2026
20 Атина Палада
До коментар #12 от "Крякаща патица":Патицо! Защо някой от Европейския сюз трябва да дава пари на терористи. Терористите имат достатъчно спонсори!
Коментиран от #78
08:07 13.03.2026
21 Точката
08:08 13.03.2026
22 Възмутен
Ха добро утро - те САЩ винаги това са искали и уви заради такива подлоги като вас го постигнаха - войната в Украйна беше почната тъкмо заради това. Какво му беше на ЕС или пък на Украйна преди господарите ви да направят кървав преврат и да назначат неонацистка хунта на власт. Какво му беше на ЕС преди да назначат и такива кухи лейки да ни управляват за които "евроатлантическото единство" беше първи приоритет и вашата основна цел беше да обслужвате интересите на краварите и да затриете Европа.
Почна да ви идва акъла ама вече е много късно - Европа е пред разпад и е фалирала.
08:08 13.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Факти
ЕССР трябва да действа единно срещу тактиката на Доналд Тръмп, заяви върховният представител на съюза по външната политика
08:09 13.03.2026
25 СССР2.0
08:09 13.03.2026
26 ами
08:12 13.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Запознат
До коментар #11 от "Трол":Те тези които искат да воюват с Иран нямат половината от ЕС - само подлогите на краварника искат, но лошото е че те въпреки че не са избирани от никого ни управляват. Кухи лейки назначени на власт.
08:13 13.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 пешо
08:13 13.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тц,тц
Коментиран от #38, #40, #50, #69
08:15 13.03.2026
33 се стремят да разделят
08:15 13.03.2026
34 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Предпочитам гърците от Атина Атиняните да ме овикват и мачкат като Жена след 3 4 месеца отколкото никой да съм
И без друго избирам да тяхна собственост
08:18 13.03.2026
35 Че кой
08:19 13.03.2026
36 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #6 от "az СВО Победа 80":Още един Нострадамус на Апокалипсиса на Запада😂Кажи поне и числата от тотото 😂😂😂
Коментиран от #58
08:19 13.03.2026
37 Механик
"Когато цъфнат теменугите
и работите тръгнат зле,
би им майката на другите
и гледай ти да си добре."
Та, май до там я докарахме, а?
Капитализма, как е бе? Нема ли парички и нещо за крадненеье?
Коментиран от #41, #42
08:19 13.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Атина Палада
До коментар #19 от "Сталин":Потокът на мислите ти, е напълно в синхрон с интелектуалните ти общения с хамстера!
08:21 13.03.2026
40 Помнещ
До коментар #32 от "Тц,тц":"че той работи срещу най-цивилизования Ред в света"
Да бе те другите президенти на краварника не работеха срещу "най-цивилизования Ред в света" когато нападнаха Ирак, Либия, Сирия, Югославия или когато организираха "цветни" революции и правеха преврати като този в Украйна - просто при другите беше обвито в солидна доза пропаганда и нямаше кой да им се противопостави.
Да не би краварите преди Тръмп да не са нападали държави или пък евреите да не са водили войни.
08:21 13.03.2026
41 Нема баце
До коментар #37 от "Механик":След 1989 комунистите окрадоха и фалираха де що могат.
Коментиран от #47, #63
08:21 13.03.2026
42 Бай Тошо
До коментар #37 от "Механик":Къде има за крадене?
08:22 13.03.2026
43 Механик
До коментар #10 от "демократ":Ой горкото ми украинче тооо! Пак ли не си спало цела нощ, батьовото? Пак л и цела нощ си рипало на "ушанките"?
08:22 13.03.2026
44 Ъхъ
До коментар #8 от "Охооо...!":Сакън булка, срещу Бащицата така не се говори!☹️
08:23 13.03.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Да си копейка/русофил е Божие наказание
08:24 13.03.2026
47 Бай Тошо
До коментар #41 от "Нема баце":Що? По мойто време малко ли се крадеше? Само да ти напомня девиза на всеки развит социалист - И пет лева да стане бензина, пак ще карам. И две стотинки да стане, пак че го краднем.
Коментиран от #55, #61
08:25 13.03.2026
48 Пепи Волгата
До коментар #45 от "Вече не си интересен!":Ето ти нещо ново - Нова Волга! 🤣😃😝
08:26 13.03.2026
49 Хохо Бохо
08:27 13.03.2026
50 Възмутен
До коментар #32 от "Тц,тц":"ИЛИ РЕДА,ИЛИ ПУТИН,СИ ДЗИН ПИН и КИМ ЧЕН УН"
А през мозъчетата ви не може ли да мине мисълта че може да не сте слуги на някого а силни и проспериращи със собствено мнение. Или те нашите "евроатлантици" не могат да живеят без господар на когото да се кланят и "избора" им винаги се свежда ИЛИ единия господар ИЛИ другия.
Европа не може ли според вас да е силна и независима и да не зависи нито от краварите нито от Русия или когато си роб такава мисъл не ти минава.
08:27 13.03.2026
51 ТаА пА...?!
08:27 13.03.2026
52 Върховна тъпня от Върховната Кая
А "общата позиция" е само на шепа психопати като Кая и Урсула, назначени от Клаус Шваб и Сорос.
Които пък с "инструменти" провеждат "избори" назначават правителства!
08:28 13.03.2026
53 А ГДЕ
08:28 13.03.2026
54 Само питам
08:28 13.03.2026
55 Бай Добри Джуров
До коментар #47 от "Бай Тошо":Айде стига бе! Мигар не помним ти колко крадеше. Помним какво означаваше ТИР - Тошо Изнесе Родината Хахахахахаха ...
Коментиран от #66
08:29 13.03.2026
56 Хохо Бохо
До коментар #10 от "демократ":Да. За това ще си търсят нова земя за държава. Русия си връща земята и я чисти от нацисти.
08:29 13.03.2026
57 чак сега ли откриха
08:29 13.03.2026
58 az СВО Победа 80
До коментар #36 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Не е необходимо да си Нострадамус, за да разбереш,че краят е все по-близо! 😉
08:29 13.03.2026
59 Владимир Путин, президент
Коментиран от #64
08:30 13.03.2026
60 Мразя до гроб Русия безплатно
Коментиран от #65
08:30 13.03.2026
61 пълни глупости баце
До коментар #47 от "Бай Тошо":То за това тогава се построиха АЕЦ ,ТЕЦ ове , ВЕЦ ове , 2000 големи и малки язовира , хиляди заводи и фабрики ...
Сега за 36 години само Дунав мост кърпят !!!
Коментиран от #77
08:31 13.03.2026
62 НА КРИВ СЛИВА.....
08:31 13.03.2026
63 Антитрол
До коментар #41 от "Нема баце":"След 1989 комунистите окрадоха и фалираха де що могат"
Така де и сега са върли "евроатлантици" и те най много плюят по Русия - можеш ли ми посочи един евроатлантики който да не е бивш комуняга или ченге от ДС. Значи комунистите от миналото са лоши ама вече като са станали върли евроатлантици и плюят по Русия са добри - така ли?
08:31 13.03.2026
64 ха ха ха ...
До коментар #59 от "Владимир Путин, президент":То сякаш до сега не са продавали ..
Фатката е че разрешиха ...САМИ НА СЕБЕ СИ ДА КУПУВАТ ОТ РУСИЯ ...ха ха ха
08:32 13.03.2026
65 Българин
До коментар #60 от "Мразя до гроб Русия безплатно":Боклуци са тези които се кланят и на едните и на другите - боклуци са наведените евроатлантици които са същите комуняги които се кланяха на СССР навремето. Кая също е от тях - баща им е член на КПСС. Боклуци са тези които не гледат интересите на България или ЕС а обслужват чужди интереси че има финансови изгоди.
08:35 13.03.2026
66 не баш тъй
До коментар #55 от "Бай Добри Джуров":Демокрацията ни завари с 10 милиарда външен дълг и 4 милиарда дължими към нас .
Или реален външен дълг 6 милиарда .
Сега имаме 58 милиарда външен дълг ?!! А КАКВО ИМАМЕ ПОСТРОЕНО С ТИЯ ПАРИ ??!!
Коментиран от #68
08:35 13.03.2026
67 ми така е
08:37 13.03.2026
68 Зевзек
До коментар #66 от "не баш тъй":"А КАКВО ИМАМЕ ПОСТРОЕНО С ТИЯ ПАРИ ??!!"
Е как какво - къщи в Барселона и хотели с водопади - иначе няма един язовир или централа построен.
08:39 13.03.2026
69 Урсула
До коментар #32 от "Тц,тц":Хареса ми това с "най-цивилизования ред на света"! Добре се потрудих за постигането му!
Явно ваксите, бустерите, маските, зелена сделка, корекцията на биологията, борбата за правилна реч и правилни избори ..са свършили работа
08:45 13.03.2026
70 Един пита.....
Тази Кая Калас, кога точно получи това "умопомрачително откровение", което е изказала? Та това си беше ясно още преди Майдана. Дори още по назад във времето преди тази дата от 2014 година. Самото появяване на еврото като парична единица вече вбеси задокеанските "миротворци" . Направиха всичко възможно да не може еврото да конкурира долара. Още Шарл де Гол го е казал, че "САЩ е отвъд Океана, а Англия е само остров. " От 50-те години до сега изказването му е пропито с Истина. Но къде спаха през цялото това време европейските ръководители, че не видяха простата истина? Трябваше да дойде Доналд Тръмп, че да им отвори очите на безмозъчните същества. На САЩ не им трябва обединена Европа, тя, когато е обединена е икономическа смърт за американците. Не е необходимо да си кой знае колко велик мислител, че да се разбере тази простичка истина..............
Коментиран от #73
08:51 13.03.2026
71 Не е фашингтон
08:51 13.03.2026
72 Мдааа,
08:51 13.03.2026
73 Отговор
До коментар #70 от "Един пита.....":"..къде спаха през цялото това време европейските ръководители..." Не са спали... Точно сащ такива са си ги избрали за да не им пречат на хегемонията. С тези стотици военни бази в Европа тези дълбоко управляват цяла Европа... Или ти знаеш ли ох къде са се взели тези Кая и Урсула? Народите на ЕС не са ги избирали...
08:56 13.03.2026
74 Госあ
08:57 13.03.2026
75 Ъхъ!!!
09:01 13.03.2026
76 Истината
09:03 13.03.2026
77 Мани само това
До коментар #61 от "пълни глупости баце":При соца немаше такива яки кражби и толкова нагла корупция. Имаше евтино ядене на корем за всеки. Никой и никога не е гладувал или студувал тогава. Училищата пълни с наши деца. Даже и новобранските се празнуваха с над 100 човека, ядене, пиене, цяла нощ музика... Пристанищните... Цяло село са поканени и всички ядат, пият, играят хора на българска музика. А след година първото внуче... И те така беше... Ама тези сега всичко лъжат за тогава.
09:05 13.03.2026
78 Патина Елада
До коментар #20 от "Атина Палада":Това е чиста проба тероризъм! Американците нападат суверенни държави по целия свят, когато и както си искат, избивайки хиляди цивилни и съсипвайки инфраструктурата, под предлог да наложат извратената си демокрация. Няма нито един случай някоя страна да е цъфнала и вързала след янките, което показва, че истинските им цели са коренно различни – дрога (Афганистан), нефт (Либия, Венесуела, сега Иран), изкупителни жертви и локални интереси (Ирак, Сирия). Израел пък тероризира целия арабски свят около себе си, да не говорим за палестинците. Бандерите от 404 също са ясни – дългогодишен терор над населението от Донбас. Урсулите нито веднъж не си направиха труда дори да протестират.
09:06 13.03.2026
79 Курсант
09:08 13.03.2026