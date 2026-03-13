Кая Калас: Вашингтон се опитва да раздели европейските държави

Съединените щати се стремят да разделят европейските правителства, които поотделно разполагат с по-малко влияние, заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас в интервю за британския вестник „Файненшъл таймс“, предава БТА.

Според нея Европейският съюз трябва да реагира единно на политиката на американския президент Доналд Тръмп, която, по думите ѝ, цели да отслаби общата позиция на Европа.

Калас подчерта, че Вашингтон е показал ясно намерение да противопоставя европейските държави една на друга, вместо да работи с тях като с единен партньор.

„Това, което смятам за важно всеки да разбере, е, че САЩ бяха много ясни в намеренията си да разделят Европа. Те не харесват Европейския съюз“, заяви бившият министър-председател на Естония.