Натали Трифонова вкара бебето си в рекламния бизнес

13 Март, 2026 08:42 845 8

"Днес прогнозата е с висока вероятност за усмивки“, казва Натали в рекламното видео, в което държи бебето

Натали Трифонова вкара бебето си в рекламния бизнес - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бебето на Натали Трифонова и Мартин Чой направи първите си крачки в рекламния бизнес. Малкият Арън заедно с майка си участва в реклама на памперси.

"Днес прогнозата е с висока вероятност за усмивки“, казва Натали в рекламното видео, в което държи бебето.




Досега тя криеше лицето на малкия сладур от хорските погледи, но от няколко дни тя пуска снимки, без да се притеснява как изглежда.

Майката на Натали - Ванина също се престраши и се похвали с първата фотосесия на бебето.


  • 1 Умфри

    10 0 Отговор
    Да не се е метнало на нея по джуки.

    08:45 13.03.2026

  • 2 Любопитен

    14 1 Отговор
    Учи бебето още от люлката как се работи като ескорт предполагам...

    08:45 13.03.2026

  • 3 Коя е па таа

    6 0 Отговор
    И сво да ме интересува кво прай?

    08:46 13.03.2026

  • 4 Елизабет Цветанова

    5 2 Отговор
    За закуска хващам нигериеца топвам му чушляка в буркана с мед и налапвам. След това отивам в УНСС 🥳🤭😅😅🤣🤣🤣😅

    08:48 13.03.2026

  • 5 АБВ

    8 1 Отговор
    А има си хас ку....то да не вкара копе....о

    08:49 13.03.2026

  • 6 А хаа

    7 0 Отговор
    Как да си обясни човек действията на известните, снимат се, хвалят се, показват се, преструват се, че не искат да им гледат децата ( разбираемо е). После в реклами по 100 пъти на ден! Е, ясно де... лесни пари и то не малко! Да е живо и здраво детенцето! То няма нищо общо с решенията на мама.

    08:52 13.03.2026

  • 7 Май не е от ББ

    6 0 Отговор
    Бебето им азиатски черти, леко Виетнамски.

    08:54 13.03.2026

  • 8 Сашо

    2 0 Отговор
    Колко трябва да си кух, че да си кръстиш детето Арън!!!

    09:10 13.03.2026