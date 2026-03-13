Новини
Свят »
Афганистан »
Четирима убити и 15 ранени при удари на Пакистан срещу афганистанската столица Кабул ВИДЕО

13 Март, 2026 06:39, обновена 13 Март, 2026 06:43 711 3

  • афганистан-
  • пакистан-
  • удари-
  • кабул-
  • бомбардировки

Атакувани са и цели в провинциите Кандахар, Пактия и Пактика

Четирима убити и 15 ранени при удари на Пакистан срещу афганистанската столица Кабул ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима души бяха убити и 15 ранени след пакистански въздушни удари в Кабул, съобщи The Times of India, позовавайки се на афганистанската полиция.

Според Халид Задран, говорител на полицията в афганистанската столица, жилищните сгради в града са повредени.

Според TOLO News, цели в провинциите Кандахар, Пактия и Пактика също са били атакувани. Склад за гориво на Kam Air близо до летище Кандахар също е бил ударен.

Бомбардировките са довели до жертви сред цивилното население, според говорителя на афганистанското правителство Забихула Муджахид.


Афганистан
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фон смоухайзен

    2 1 Отговор
    😁🥴🙈🙉🙊😄

    07:00 13.03.2026

  • 2 СЗО

    1 0 Отговор
    Пламна гората!

    07:09 13.03.2026

  • 3 Северна и южна

    0 0 Отговор
    Корея започват също дерби
    Яжте пийте и теглете необезпечени заеми и бързи кредити естествено няма да ги връщате

    07:14 13.03.2026

