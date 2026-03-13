Четирима убити и 15 ранени при удари на Пакистан срещу афганистанската столица Кабул ВИДЕО

Четирима души бяха убити и 15 ранени след пакистански въздушни удари в Кабул, съобщи The Times of India, позовавайки се на афганистанската полиция.

Според Халид Задран, говорител на полицията в афганистанската столица, жилищните сгради в града са повредени.

Според TOLO News, цели в провинциите Кандахар, Пактия и Пактика също са били атакувани. Склад за гориво на Kam Air близо до летище Кандахар също е бил ударен.

Бомбардировките са довели до жертви сред цивилното население, според говорителя на афганистанското правителство Забихула Муджахид.