Израел съобщи за над 200 поразени цели в Иран за едно денонощие

Израел съобщи за над 200 поразени цели в Иран за едно денонощие

13 Март, 2026 08:54 602 13

Ударите са насочени срещу ракетни установки, системи за отбрана и производствени обекти, съобщиха израелските военни

Израел съобщи за над 200 поразени цели в Иран за едно денонощие - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелската армия заяви днес, че е поразила повече от 200 цели в западната и централната част на Иран в рамките на едно денонощие, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Сред ударените обекти са ракетни установки и системи за противовъздушна отбрана.

По данни на израелските военни авиацията е извършила около 20 мащабни удара. Те са били насочени към съоръжения за изстрелване на балистични ракети, отбранителни системи, както и към обекти, свързани с производството на въоръжение.

Информацията беше съобщена в изявление на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), публикувано в социалните мрежи.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А в Израел и САЩ

    19 1 Отговор
    забраниха да се показват кадри на избомбените сгради и съоръжения от Иран.
    Цензура.
    И това било "цивилизация и демокрация".

    08:57 13.03.2026

  • 2 Здрасти

    18 1 Отговор
    Интересно защо не съобщават Иран колко военни цели порази в Израел за едно денонощие..

    08:57 13.03.2026

  • 3 Пич

    15 1 Отговор
    Защо Израел...?! Къде е Нетаняху да го каже...?!
    Първият ден няколко пъти се репчи от телевизиите ?!

    08:58 13.03.2026

  • 4 Опа

    2 13 Отговор
    Аятолах джуниър в кома!!!

    Коментиран от #8

    09:03 13.03.2026

  • 5 Летящата чалма

    1 9 Отговор
    Биби много ги жали.

    Коментиран от #11

    09:07 13.03.2026

  • 6 Реконтра

    8 1 Отговор
    ...а Иран порази 300 цели същата нощ.

    09:07 13.03.2026

  • 7 дядо дръмпи инфо това ще ви кажатслед2дн

    1 1 Отговор
    един американски самолет петрол-станция е паднал над кюрдистански ирак!американците разследват...на борда тайна от 3 до 37 маймуни е екипажа!става въпрос за някой от тези ф135 дето са паркирани!просиянски газо-носач е бедстващ край кипър.вероятно е ударен от подводен дрон....Та бг корабчето е потънало от .....претоварен кораб с риба........Мир на душите им...Държавата ,крадец,кожодер и сатрап ,па нек ви е добре горили-пазители ...и накрая немски кораб петроло носач е уцелен от иракски кюрдистан с ракета....в теснината ...Пс...според мен е уцелен от ...по нареждане на този ,който има сметка от бренд 100$-щатите!

    09:09 13.03.2026

  • 8 Изглежда добре им се получава

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Опа":

    Щом имат умрял аятолах, който управлява. В случая изглежда няма значение дали е жив или мъртва. Войната си върви и управлението също. С кой се бият тогава САЩ и Израел, срещу смъртта? Къв е шанса за тях тогава да се изправи срещу смъртта? Нула?

    09:09 13.03.2026

  • 9 Хохо Бохо

    5 1 Отговор
    Сащ загубиха и тази война.

    09:09 13.03.2026

  • 10 ами

    2 0 Отговор
    ха ха ха израел поразил 200 цели след като тръмп заяви че в иран вече няма какво да се унищожава

    09:10 13.03.2026

  • 11 Хохо Бохо

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Летящата чалма":

    Той между живите ли е или при аятулаха?

    09:10 13.03.2026

  • 12 МЕДИИТЕ СА ВАШИ

    5 0 Отговор
    И РАЗБИРА СЕ МОЖЕ ДА СИ ПИШЕТЕ СВОБОДНИ СЪЧИНЕНИЯ.

    09:12 13.03.2026

  • 13 Първанов

    0 4 Отговор
    Колкото по- бързо има промяна на терористичния ирански режим,толкова по-ще му олекне на света

    09:15 13.03.2026

