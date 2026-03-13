Израел съобщи за над 200 поразени цели в Иран за едно денонощие

Израелската армия заяви днес, че е поразила повече от 200 цели в западната и централната част на Иран в рамките на едно денонощие, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Сред ударените обекти са ракетни установки и системи за противовъздушна отбрана.
По данни на израелските военни авиацията е извършила около 20 мащабни удара. Те са били насочени към съоръжения за изстрелване на балистични ракети, отбранителни системи, както и към обекти, свързани с производството на въоръжение.
Информацията беше съобщена в изявление на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), публикувано в социалните мрежи.
