ISW: Украйна подпомага САЩ и съюзниците им в Близкия изток срещу иранските дронове
  Тема: Украйна

ISW: Украйна подпомага САЩ и съюзниците им в Близкия изток срещу иранските дронове

13 Март, 2026 07:14, обновена 13 Март, 2026 07:17 1 329 36

Паралелно Украйна изпраща военни експерти в Близкия изток, а Кремъл засилва контрола върху интернет в Русия, сочи анализ на ISW

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американска делегация се е срещнала на 11 март в Маями, щата Флорида, с водещия руски преговарящ и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (RDIF) Кирил Дмитриев, предава News.bg.

Според информация на Института за изследване на войната (ISW) в срещата са участвали специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уитков, бившият старши съветник на президента Джаред Къшнър и старшият съветник на Съвета за мир на президента Доналд Тръмп Джош Грюнбаум.

Още новини от Украйна

Уитков заяви, че по време на разговорите са били обсъдени „разнообразни теми“, като страните са се договорили да поддържат контакт и занапред. До момента обаче нито една от страните не е публикувала официално изявление за срещата.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че три групи украински специалисти са изпратени в Близкия изток, за да подпомогнат укрепването на противовъздушната отбрана на Съединените щати и техните съюзници. По думите му експертите - военни и инженери - вече работят и поддържат активна комуникация с партньорите си.

Зеленски уточни, че министърът на националната сигурност и отбраната на Украйна Рустем Умеров е пристигнал на 11 март в Обединените арабски емирства, където обсъжда възможности за сътрудничество и предстои да посети и други държави в региона, включително Саудитска Арабия.

Украинският президент допълни, че страната му наскоро е изпратила дронове-прехващачи и екип от специалисти за защита на американски военни бази в Йордания, а друг екип ще подпомага държави от региона в противодействието на ирански безпилотни апарати.

Според анализаторите от ISW натрупаният от Украйна опит в борбата срещу ирански дронове може да бъде ценен за укрепване на противовъздушната отбрана на САЩ и техните съюзници в Близкия изток. Украинската армия е натрупала значителен боен опит в тази област през последните години от войната.

В същото време Кремъл продължава да затяга контрола върху информационното пространство в Русия. Властите са ограничили мобилните данни в района на Москва-Сити от 5 март, а според източници от Държавната дума достъпът до мобилен интернет в самата сграда на парламента е бил прекъснат за втори пореден ден на 12 март.

Председателят на Думата Вячеслав Володин обясни проблемите с комуникацията с „въпроси на държавната сигурност“.

Руските власти също така сигнализират за възможни ограничения върху приложението Telegram. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че платформата трябва да спазва руските закони, за да избегне пълно блокиране.

Заместник-председателят на парламентарната комисия по информационна политика Андрей Свинцов посочи, че Роскомнадзор разполага с технически възможности да ограничава достъпа до Telegram дори чрез използване на виртуални частни мрежи (VPN).

Според ISW Кремъл може да ускорява интернет цензурата, за да предотврати вътрешно недоволство и да изолира обществото преди потенциално непопулярни решения, като увеличаване на военните мобилизации. Анализаторите отбелязват, че тези мерки може да са свързани и с подготовката за парламентарните избори в Русия през септември 2026 г.

Кампанията включва опити за насърчаване на използването на държавни приложения, ограничаване на чуждестранни онлайн платформи и преследване на критици на властта. Част от руското онлайн пространство вече реагира негативно на тези действия, като някои Telegram канали ги определят като „лудост“.

Междувременно западните партньори продължават да оказват военна подкрепа на Украйна. Председателят на германския Бундестаг Юлия Клокнер обяви в реч пред украинската Върховна рада на 11 март, че Германия ще предостави допълнителни 200 милиона евро за укрепване на украинската противовъздушна отбрана, включително за разузнавателни дронове и гражданска защита.


Русия
Оценка 2.6 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Перо

    4 40 Отговор
    Слава Украина и президент Зеленски победа

    Коментиран от #16, #20

    07:21 13.03.2026

  • 2 Студопор

    22 5 Отговор
    Украйна подпомага САЩ. Русия подпомага Иран. Кажете ми, че не е Световна война...

    Коментиран от #19

    07:21 13.03.2026

  • 3 САМО ДЕТО САЩ НЯМАТ СЪЮЗНИЦИ

    26 0 Отговор
    Това е малко уточнение.

    Коментиран от #22, #35

    07:25 13.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 КАТО ЧЕТА ДРУГИСЕ СТАТИИ

    20 0 Отговор
    По-добре да не помагат.

    07:28 13.03.2026

  • 6 Само питам

    23 1 Отговор
    А с пари не подпомага ли?Зеленски събра на цялата Европейска банка парите.Да даде някой цент на Израел и САЩ.

    07:28 13.03.2026

  • 7 А ГДЕ

    13 0 Отговор
    Кая Калас?

    07:31 13.03.2026

  • 8 Пич

    21 0 Отговор
    Американците казаха, че това е било подигравка със Зелю и Украйна!!! Обаче някои Урсулиански медии се кефят, когато им се подиграват!!!

    Коментиран от #10

    07:32 13.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Михайлов

    0 6 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Къде го казаха?

    Коментиран от #13

    07:34 13.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пич

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Михайлов":

    Прегледай си тукашните статии от тези дни!!!

    07:40 13.03.2026

  • 14 Хаха

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кийт Келог:":

    Май по дедо Дончо стреляха в един момент, не по Путин.

    07:41 13.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ти пА...?!

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Перо":

    Като комунистите-само лозунги...-
    ,,Слава на БКП"...,,Слава на КПСС"...
    Не си губи времето с празни думи,ами рипай от дивана и на фронтa-реално да помагаш от окопа...!

    07:43 13.03.2026

  • 17 Мисира

    11 0 Отговор
    Голяма сила са от украйна!!! И щъркелите долетяха.

    07:43 13.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хаген Дас

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Перо":

    Да не плачат после, аятоласите да не помогнат на Русия с удари! И САЩ не могат да ви помогнат нямат арсенал, за две седмици опукаха всичко!

    07:46 13.03.2026

  • 21 Укрите колкото нямат хора...

    10 0 Отговор
    ...,сега допълнително си оголват фронта от най-необходимите им военни специалисти...!
    Но нали трябва да се натегнат на Господаря си...😉👍?!

    07:47 13.03.2026

  • 22 Хаген Дас

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "САМО ДЕТО САЩ НЯМАТ СЪЮЗНИЦИ":

    Със тях никой не може да кара в съюз!

    07:48 13.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ВСЕ ЕДНО УДАВНИК

    10 0 Отговор
    ДА СПАСЯВА ДАВЕЩИЯ СЕ. 4040 ДАЛИ ФИРА ,А ЩЯЛИ ДА СПАСЯВАТ. ТРАГИКОМИЧНО.

    08:09 13.03.2026

  • 25 Лотария марка Шиши

    6 0 Отговор
    В укр0пията цари такава корупция и шуробаджанащина, че нищо чудно да са пратили само връзкари, такива дето си ги кътат само в тила, водят се там на някаква служба и реално нито на фронта са били, нито война са видели. Общо взето, за укр0пчиците тая командировка е била като печалба от лотарията, само дето лотарията е марка Шиши и печелят само наши хора 😉

    08:12 13.03.2026

  • 26 1111

    7 0 Отговор
    Украйна да оправя себе си и да не се намесва в конфликта.Лиже и маже пред САЩ.Много жалко.

    08:17 13.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 мале мале

    5 0 Отговор
    укрите пристигнали със селскостопанския самолет и ловната пушка .

    08:20 13.03.2026

  • 29 СССР2.0

    3 1 Отговор
    Руснаците с малко мисъл в главата очакват адекватност, и Русия да ликвидира цялата военна промишленост на Европа, и всички военни бази летища, и цялата енергийна структура. Поне да се говори за това. Димитър Йончев преди седмица каза, че МИР ЧРЕЗ СИЛА е ефективно. Израел и САЩ така правят. МИРЪТ Е ВОЙНА. Защо да искат мир иранците? Просто да призоват Русия и Китай да използват и ядрено оръжие, и после ново ООН. Не можем да отречем, че засега концепцията на Тръмп за мир чрез сила дава резултати, отбеляза проф. Димитър Йончев. Ако продължат с размяната на ракетни удари, напрежението може да ескалира. Трябва да припомним, че историята ни учи, че всяка военна интервенция по суша завършва с фиаско за САЩ, каза проф. Димитър Йончев. Източна Европа бе буфер срещу нападение от запад срещу СССР, за да се изтеглят войските на Червената армия от Европа. Вече трябва да се върне този буфер. Иле ЕС да е картофена нива. ТАКА ДА ГОВОРИ РУСИЯ И КИТАЙ. Руснаците могат и трябва да се учат от методите на американците и Израел. Ликвидация на политици и МИР ЧРЕЗ СИЛА. Страхът на Русия от това да нападне държави от НАТО, е знак за слабост - който враговете виждат.

    Коментиран от #34

    08:21 13.03.2026

  • 30 Два брата.

    4 0 Отговор
    Кокаиновия фюрер губи всеки ден по 1-2 населени места (общо 20%) и от по 100-200 до 1000 от личния състав на ВСУ и на увредената си глава се наел да помага на САЩ. Може, ако ще се дели всяка дневната си доза на кокаин с Тръмп. Без това и двамата са луди

    08:24 13.03.2026

  • 32 Свободен

    0 4 Отговор
    Путин е случил на страшно покорен народ!

    08:31 13.03.2026

  • 33 Тия па, себе си

    3 0 Отговор
    не могат да оправят на другите тръгвали да помагат. WCкрайна е заприлечало на остатъци от раздробени швейцарско сирене, както се случва и с 4ифутите и кочината им смрадлив и с краварските бази. Няма ефективно оръжие срещу дронове, което да е манна небесна. Всичко е до организиране надълбоко ешаронирана отбрана, но за ционистите това няма как да стане, че нямат толкова територия и са гъсто населени. А, укронаzzисти те първо да защитят себе си па после да дават акъл на другите. Те са ефективни само в пропагандата, че от 100 дрона свалят 120,а територията им е на гевгир надупчена.

    08:35 13.03.2026

  • 34 Чакащи.

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "СССР2.0":

    Що да не вземеш заедно с йончев с оръжието си в ръка - чушкопек да воювате срещу последно място в Европа по бедност, а не да давате акъл на Русия и Китай и да не чакате пак да ви оправи някой .

    08:47 13.03.2026

  • 35 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "САМО ДЕТО САЩ НЯМАТ СЪЮЗНИЦИ":

    Чичо Сам никога не дели плячката с други. Тях само ги използва да му помагат, да му вършат мръсната работа или за легитимност, защото толкова им е акъла.

    09:08 13.03.2026

  • 36 Брях, брях

    0 0 Отговор
    докъде я докарахме - укрия да помага на фащ. В каква само заблуда сме живели досега, мислейки че е точно обратното. То добре че е тоя институт за войната та да ни светне за истината.

    09:14 13.03.2026

