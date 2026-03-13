ISW: Украйна подпомага САЩ и съюзниците им в Близкия изток срещу иранските дронове

Американска делегация се е срещнала на 11 март в Маями, щата Флорида, с водещия руски преговарящ и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (RDIF) Кирил Дмитриев, предава News.bg.

Според информация на Института за изследване на войната (ISW) в срещата са участвали специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уитков, бившият старши съветник на президента Джаред Къшнър и старшият съветник на Съвета за мир на президента Доналд Тръмп Джош Грюнбаум.

Уитков заяви, че по време на разговорите са били обсъдени „разнообразни теми“, като страните са се договорили да поддържат контакт и занапред. До момента обаче нито една от страните не е публикувала официално изявление за срещата.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че три групи украински специалисти са изпратени в Близкия изток, за да подпомогнат укрепването на противовъздушната отбрана на Съединените щати и техните съюзници. По думите му експертите - военни и инженери - вече работят и поддържат активна комуникация с партньорите си.

Зеленски уточни, че министърът на националната сигурност и отбраната на Украйна Рустем Умеров е пристигнал на 11 март в Обединените арабски емирства, където обсъжда възможности за сътрудничество и предстои да посети и други държави в региона, включително Саудитска Арабия.

Украинският президент допълни, че страната му наскоро е изпратила дронове-прехващачи и екип от специалисти за защита на американски военни бази в Йордания, а друг екип ще подпомага държави от региона в противодействието на ирански безпилотни апарати.

Според анализаторите от ISW натрупаният от Украйна опит в борбата срещу ирански дронове може да бъде ценен за укрепване на противовъздушната отбрана на САЩ и техните съюзници в Близкия изток. Украинската армия е натрупала значителен боен опит в тази област през последните години от войната.

В същото време Кремъл продължава да затяга контрола върху информационното пространство в Русия. Властите са ограничили мобилните данни в района на Москва-Сити от 5 март, а според източници от Държавната дума достъпът до мобилен интернет в самата сграда на парламента е бил прекъснат за втори пореден ден на 12 март.

Председателят на Думата Вячеслав Володин обясни проблемите с комуникацията с „въпроси на държавната сигурност“.

Руските власти също така сигнализират за възможни ограничения върху приложението Telegram. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че платформата трябва да спазва руските закони, за да избегне пълно блокиране.

Заместник-председателят на парламентарната комисия по информационна политика Андрей Свинцов посочи, че Роскомнадзор разполага с технически възможности да ограничава достъпа до Telegram дори чрез използване на виртуални частни мрежи (VPN).

Според ISW Кремъл може да ускорява интернет цензурата, за да предотврати вътрешно недоволство и да изолира обществото преди потенциално непопулярни решения, като увеличаване на военните мобилизации. Анализаторите отбелязват, че тези мерки може да са свързани и с подготовката за парламентарните избори в Русия през септември 2026 г.

Кампанията включва опити за насърчаване на използването на държавни приложения, ограничаване на чуждестранни онлайн платформи и преследване на критици на властта. Част от руското онлайн пространство вече реагира негативно на тези действия, като някои Telegram канали ги определят като „лудост“.

Междувременно западните партньори продължават да оказват военна подкрепа на Украйна. Председателят на германския Бундестаг Юлия Клокнер обяви в реч пред украинската Върховна рада на 11 март, че Германия ще предостави допълнителни 200 милиона евро за укрепване на украинската противовъздушна отбрана, включително за разузнавателни дронове и гражданска защита.