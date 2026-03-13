Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тръмп може да одобри голяма оръжейна сделка с Тайван след посещението си в Китай
  Тема: Тайван

Тръмп може да одобри голяма оръжейна сделка с Тайван след посещението си в Китай

13 Март, 2026 06:46, обновена 13 Март, 2026 06:49

Визитата на американския президент в Пекин е планирана за края на март

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да одобри голяма оръжейна сделка с Тайван след посещението си в Китай в края на март, съобщи Ройтерс.

Според агенцията, оръжейната сделка на стойност 14 милиарда долара включва предимно ракети-прехващачи, по-специално PAC-3, използвани в системата Patriot, и NASAMS. „Веднага щом президентът даде одобрението си, всичко ще бъде готово да бъде официално обявено“, цитира агенцията неназован източник.

Освен това Ройтерс съобщава, че пакет от 6 милиарда долара за „асиметрична отбранителна система“ очаква одобрение от американските власти. Източникът отказа да разкрие какви оръжия може да получи островът като част от тази сделка.

В края на февруари The New York Times съобщи, че американската администрация е отложила продажбата на оръжия за милиарди долари на Тайван, опасявайки се от негативна реакция от китайския президент Си Дзинпин преди посещението на американския президент, което се очаква да се състои в края на март или началото на април.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе

    4 0 Отговор
    Може, ма ма и нема да я одобри, щото нема за кога

    06:50 13.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Какво ще им продаде? Складовете с празни .

    06:53 13.03.2026

  • 3 хехе

    4 0 Отговор
    Както върви данданията с аятоласите ще има ли изобщо посещение при другаря Си.

    06:53 13.03.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор
    1996г Русия поиска в НАТО
    2026г Русия получи НАТО ☝️😄

    07:02 13.03.2026

  • 5 Хаген Дас

    1 1 Отговор
    Тръмп е отчаян, по отчаян и от Зеленски! Сега ще обещава много за да попълни бюджета! Но няма от куде да го намери за да го даде!

    07:02 13.03.2026

  • 6 Много странно...

    0 0 Отговор
    Рижия с какви очи ще ходи при Си...
    И после ще подкрепя сепаратистки Тайван...
    Наглост ли е що ли...

    07:04 13.03.2026

  • 7 Рижия

    0 0 Отговор
    Е бита карта с кви очи ще иде в края на март в чайната

    07:18 13.03.2026