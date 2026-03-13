Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да одобри голяма оръжейна сделка с Тайван след посещението си в Китай в края на март, съобщи Ройтерс.

Според агенцията, оръжейната сделка на стойност 14 милиарда долара включва предимно ракети-прехващачи, по-специално PAC-3, използвани в системата Patriot, и NASAMS. „Веднага щом президентът даде одобрението си, всичко ще бъде готово да бъде официално обявено“, цитира агенцията неназован източник.

Освен това Ройтерс съобщава, че пакет от 6 милиарда долара за „асиметрична отбранителна система“ очаква одобрение от американските власти. Източникът отказа да разкрие какви оръжия може да получи островът като част от тази сделка.

В края на февруари The New York Times съобщи, че американската администрация е отложила продажбата на оръжия за милиарди долари на Тайван, опасявайки се от негативна реакция от китайския президент Си Дзинпин преди посещението на американския президент, което се очаква да се състои в края на март или началото на април.