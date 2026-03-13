Челси влиза в битка с Манчестър Сити и Байерн Мюнхен за Игор Тиаго

Челси се включва сериозно в надпреварата за нападателя на Брентфорд Игор Тиаго, съобщава “TEAMtalk”. Лондонският клуб иска да изпревари конкуренцията на Манчестър Сити и Байерн Мюнхен за подписа на бразилския голмайстор.

„Сините“ търсят подсилване в атака и са определили Тиаго като една от основните си цели за следващия трансферен прозорец. Нападателят прави силен сезон и вече има 21 отбелязани гола, което привлече вниманието на някои от най-големите клубове в Европа.

Интересен детайл е, че Тиаго е бивш футболист на Лудогорец. Именно в българския клуб той се наложи като един от най-добрите нападатели в първенството и по време на престоя си в България получи и български паспорт.

Очаква се през лятото да се стигне до сериозна трансферна битка за подписа му, тъй като интересът към него от страна на водещите европейски клубове продължава да расте.