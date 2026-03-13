Администрацията на Тръмп разкритикува CNN за излъчване на реч на новия ирански лидер

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп разкритикува американската телевизия CNN за това, че е излъчила част от публичното изявление на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това е вторият случай в рамките на три дни, в който Тръмп атакува медията заради начина, по който отразява реакцията на иранските власти след американските удари.

В публикация в социалните мрежи Белият дом заяви, че „разпространяващата фалшиви новини CNN току-що излъчи четири минути без прекъсване от иранската държавна телевизия, управлявана от същия налудничав и убийствен режим, който се гордее с бруталното избиване на американци в продължение на 47 години“.

Според Асошиейтед прес други медии, включително самата агенция, са цитирали само отделни части от изказването на Хаменей. Неговите закани да продължи атаките срещу арабски страни в региона и намеренията му да прекъсне световните доставки на петрол са били сред водещите теми в международните медии.

Вестник „Ню Йорк Таймс“ публикува анализ на речта скоро след излъчването ѝ, като по-късно отбеляза, че тя дава ранна индикация за начина, по който новият върховен лидер възнамерява да води войната и да управлява страната.

CNN отдавна е една от основните мишени на критиките на Доналд Тръмп още от първия му президентски мандат. Сегашният момент е особено чувствителен за медията, след като компанията „Парамаунт Глоубъл“ се съгласи да придобие „Уорнър Брос Дискавъри“ -ир компанията майка на CNN, което поражда въпроси относно бъдещата редакционна независимост на телевизията, отбелязва Асошиейтед прес.