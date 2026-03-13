Новини
Администрацията на Тръмп разкритикува CNN за излъчване на реч на новия ирански лидер

Администрацията на Тръмп разкритикува CNN за излъчване на реч на новия ирански лидер

13 Март, 2026 08:50 620 8

Белият дом обвини телевизията в разпространяване на „фалшиви новини“, след като тя показа откъс от изявление на Моджтаба Хаменей

Администрацията на Тръмп разкритикува CNN за излъчване на реч на новия ирански лидер - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп разкритикува американската телевизия CNN за това, че е излъчила част от публичното изявление на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това е вторият случай в рамките на три дни, в който Тръмп атакува медията заради начина, по който отразява реакцията на иранските власти след американските удари.

В публикация в социалните мрежи Белият дом заяви, че „разпространяващата фалшиви новини CNN току-що излъчи четири минути без прекъсване от иранската държавна телевизия, управлявана от същия налудничав и убийствен режим, който се гордее с бруталното избиване на американци в продължение на 47 години“.

Според Асошиейтед прес други медии, включително самата агенция, са цитирали само отделни части от изказването на Хаменей. Неговите закани да продължи атаките срещу арабски страни в региона и намеренията му да прекъсне световните доставки на петрол са били сред водещите теми в международните медии.

Вестник „Ню Йорк Таймс“ публикува анализ на речта скоро след излъчването ѝ, като по-късно отбеляза, че тя дава ранна индикация за начина, по който новият върховен лидер възнамерява да води войната и да управлява страната.

CNN отдавна е една от основните мишени на критиките на Доналд Тръмп още от първия му президентски мандат. Сегашният момент е особено чувствителен за медията, след като компанията „Парамаунт Глоубъл“ се съгласи да придобие „Уорнър Брос Дискавъри“ -ир компанията майка на CNN, което поражда въпроси относно бъдещата редакционна независимост на телевизията, отбелязва Асошиейтед прес.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В Израел и САЩ

    19 0 Отговор
    забраниха да се показват кадри на избомбените сгради и съоръжения от Иран.

    08:54 13.03.2026

  • 2 Абе

    20 0 Отговор
    Аааааа няма цензура ,нямааааа, има само демокрация

    08:55 13.03.2026

  • 3 Прав е Тръмп

    14 0 Отговор
    Все пак той унищожи иранските въоръжени сили цели три пъти за няколко дена! Да кажеш да ги унищожил само веднъж, пък той ги унищожи цели три пъти! Днеска ще ги унищожи още един път! Той е велик, неповторим, неустоим, неотразим, върховен.... Никой друг в историята на човечеството не е унищожавал иранската армия три пъти за 11 дена! И всички други които казват друго лъжат и не отразяват правилно!

    09:01 13.03.2026

  • 4 Джи

    9 0 Отговор
    А ГДЕ цистерната?

    09:03 13.03.2026

  • 5 Хм...

    11 0 Отговор
    Въпреки тоталната цензура инфантилния идиот тръмп загуби дори и информационната война!
    Пък аз мислех, че по зле от бай дъно няма...

    09:03 13.03.2026

  • 6 Като

    12 0 Отговор
    у нас ! Само правилните новини, другите са фалшиви !

    09:04 13.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    БАРАК ХЮСЕИН ХОМЕЙНИ
    .. .
    ОНЯ ДЕН БЕШЕ СЪБРАЛ ТАЛИБАНИТЕ НА ЦЪРКОВНАТА
    СЛУЖБА ЗА ДЖЕСИ ДЖАКСЪН :)
    ......
    ТОЧАТ МУ НОЖА ДЕМОКРАТИТЕ В САЩ НА БАЙ ДОНЬО :)

    09:07 13.03.2026

  • 8 Мдаа...

    6 0 Отговор
    По едно време беше смешен, сега е направо жалък!
    А навремето САЩ си беше сила... Язък!

    09:08 13.03.2026

Новини по държави:
