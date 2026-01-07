Новини
Най-малко седем американски военни са ранени при операцията във Венецуела

Най-малко седем американски военни са ранени при операцията във Венецуела

7 Януари, 2026 12:42, обновена 7 Януари, 2026 12:43 1 563 48

Акцията „Абсолютна решителност“ доведе до задържането на Николас Мадуро и предизвика остри международни реакции

Най-малко седем американски военни са ранени при операцията във Венецуела - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко седем американски военнослужещи са били ранени по време на операцията на САЩ във Венецуела, която доведе до залавянето на президента Николас Мадуро, съобщава Си Ен Би Си, като се позовава на официални представители на Пентагона, предава News.bg.

Военната операция, носеща името „Абсолютна решителност“, е проведена в ранните часове на 3 януари и е включвала участието на елитни специални части и десетки военни самолети. По данни на Пентагона петима от ранените вече са се върнали на служба, а двама продължават възстановяването си. Всички са получили необходимата медицинска помощ и се очаква да се възстановят напълно. Американските власти подчертават, че по време на операцията няма загинали военнослужещи от САЩ.

Представители на американската армия описват мисията като изключително сложна и интензивна, определяйки я като сериозно изпитание за подготовката и професионализма на въоръжените сили. В акцията са участвали специални подразделения от различни родове войски, включително бойци от Delta Force, както и значителен авиационен ресурс. Според оценки на западни медии и анализатори операцията е била планирана в продължение на месеци и е включвала използването на над 150 военни самолета в района на Каракас, съобщава „Уошингтън пост“.

Николас Мадуро и съпругата му са били задържани в столицата Каракас и впоследствие транспортирани в Съединените щати. Там те са изправени пред федерални съдебни процеси по обвинения, включително за наркотрафик и тероризъм, които двамата отричат.

Операцията е довела и до значителни загуби сред венецуелските и съюзническите сили. Различни официални оценки говорят за десетки загинали военнослужещи, включително граждани на Куба. Хавана потвърди, че 32 кубинци са загинали по време на действията. В отговор правителството на Венецуела обяви седемдневен национален траур.

Военната намеса предизвика сериозен международен отзвук и остри дебати относно нейната законност и възможното ѝ отражение върху стабилността в региона. Генералният секретар на ООН изрази загриженост за върховенството на правото и бъдещето на Венецуела, а редица държави и международни организации призоваха за сдържаност и подновяване на диалога.


  • 1 Последния Софиянец

    14 9 Отговор
    И 70 убити.

    Коментиран от #6

    12:46 07.01.2026

  • 2 Преводач краварски

    12 12 Отговор
    "7 ранени" = 7 убити + минимум 20 ранени

    12:47 07.01.2026

  • 3 Тик- Ток

    22 11 Отговор
    Армията и вицепрезидента предадоха един велик лидер на терористите от САЩ

    Коментиран от #18, #38

    12:47 07.01.2026

  • 4 честен ционист

    3 5 Отговор
    Като във филма "Великолепната седморка" 2016

    12:47 07.01.2026

  • 5 Хмм

    22 5 Отговор
    точно като с Алиенде в Чили, но там гвардията го защитава докрай, до смърт, а тук са го предали на американците

    Коментиран от #12

    12:48 07.01.2026

  • 6 7000

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    не бяха ли ?

    12:50 07.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 5 Отговор
    Акцията „Абсолютна решителност“ доведе до
    ОТВЛИЧАНЕТО
    на Николас Мадуро и предизвика остри международни реакции.

    12:51 07.01.2026

  • 8 Мда

    8 17 Отговор
    Освен кубинците, има още около 50 други убити от охраната ! Междувременно, в Швейцария запорираха 10 000 милиона долара на Мадуро , без да се знае колко още има на други места ! Отделно се надявам да научим за помощничката му Делси и други от обкръжението им ! А червените либерасти в това време ги защитават .., докато венецуелският народ тъне в мизерия !

    Коментиран от #11

    12:53 07.01.2026

  • 9 Българин

    14 18 Отговор
    ВСУ изтумбиха 1,2 милиона ушанки.

    12:53 07.01.2026

  • 10 Хмм

    15 5 Отговор
    и сърбите така си предадоха президента и го замениха с дошлия от запад Джинджич

    12:53 07.01.2026

  • 11 Парадокс

    11 21 Отговор

    До коментар #8 от "Мда":

    Народът на Венецуела тържествува копейките РИВАТ!

    Коментиран от #31

    12:55 07.01.2026

  • 12 Има разлика

    2 11 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    Руснаците го предадоха на Тръмп.

    12:55 07.01.2026

  • 13 сащисан кравар

    7 4 Отговор
    Ами нормално, след като най-вероятно са подкупили с пари и общания почти всички отговарящи за охраната на Мадуро да имат само контузени менискуси и разтежения тюленчетата😉? А ония, където са се полакомили за пари и са повярвали на крсварски обещания, вече не са на тоя свят! Как пък не се научиха и не си извадиха поуки, ама на алчност + глупост до това водят?

    12:57 07.01.2026

  • 14 Варна

    3 0 Отговор
    Опозиционерката Мачадо да им издигне паметник

    13:00 07.01.2026

  • 15 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    4 2 Отговор
    ЛАТИНОСИТЕ
    СА ПО УЛАВИ войници
    И ОТ персияните....
    Вж.корейците от севера са
    „Голяма работа.”..само двама пленени 😀

    13:02 07.01.2026

  • 16 Някой

    8 5 Отговор
    Това си е тероризъм. Като онези взривили кулите близнаци. По какво се отличават? Само дето Тръмп директно си каза, че имат нужда от техният петрол и в смисъл, че докато не получат контрол над петрола, ще ги атакуват.

    13:02 07.01.2026

  • 17 Мда

    5 6 Отговор
    Поне 8 милиона венецуелци са избягали от чависткия режим, на който е продължение Мадуро, а политическите затворници и преследваните по такива причини там са хиляди !

    13:02 07.01.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тик- Ток":

    Преди години така подмамиха Асад да им предаде Кадафи срещу обещание да не закачат него и Сирия🤠❗
    А след като им го издаде -
    виждаме какво стана с обещанието им 🤠❗

    13:04 07.01.2026

  • 19 Истината

    6 6 Отговор
    Дончо просто е искал да покаже на книжния ,бункерен,дребен тигър в Кремъл как се прави СВО .🤣

    Коментиран от #44

    13:05 07.01.2026

  • 20 Ал Джазира

    9 10 Отговор
    Копей ,гледа и не вярва на очите си.
    7 ранени , 5 вече са се върнали -значи много леко са били ранени .
    А убити няма . А Украйна ги попиля ватенксите с 1 200 000 убити и ранени.
    Открийте разликите .
    Не ,вече никой не вярва ,че това е втора армия в света . Много са зле .

    Коментиран от #29

    13:05 07.01.2026

  • 21 Поле за изява

    5 7 Отговор
    Копейки ,действайте С халюцинациите И абсурдните версии 😁!

    13:08 07.01.2026

  • 22 Мда

    5 5 Отговор
    Вижте се бе, червенотиквеници долни, колко минуси сте ми сложили само заради изнасянето на някои факти , а иначе се скъсвате да говорите за някаква си ваша справедливост, да се правите на моралисти , и т.н. ! Едни големи лицемери сте, и нищо повече !

    Коментиран от #30

    13:08 07.01.2026

  • 23 Лично мнение

    5 6 Отговор
    Украинците ще станат по-добре въоръжени от всяка друга армия в Европа .

    Коментиран от #26

    13:10 07.01.2026

  • 24 Да смените дилара паляци :)

    6 1 Отговор
    Престъпление с помоща на заплахи за живота и шантаж на военните . Американците пари дават в много краен случай ! Краят на на една сравнително млада държава управлявана от първосигнални лидери завърши ! Това не е победа а край на хегимонията на Америка :)

    13:13 07.01.2026

  • 25 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    кой знае колко боккк луццци от тези Делта Форс са дали фира на терен и сега посмъртно ще ги изпишат герои .правите ли аналогия с вониците на СС през ВСВ ,просто изпълнявали заповеди ....хахах .

    13:15 07.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тома

    4 3 Отговор
    До сега нямаше ранени и убити кравари но с времето ще излезе на яве бройката

    13:21 07.01.2026

  • 28 Орбан Тъпана

    2 4 Отговор
    Още твърдя че Тръмп
    Е Миротвореца на 2026 година .

    Със Ареста на Нарко Босът МЪДУРО

    Се върнахме към НОРМАЛНОСТА.

    Коментиран от #40, #46

    13:23 07.01.2026

  • 29 Хаха

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ал Джазира":

    Много боза от Холивуд гледаш!
    Те така за 20 години в Афганистан краварите и цяло отан дадоха към "стотина" убити по техни твърдения, ама реално офейкаха преоблечени, като кадъни и висящи по колестници! ВЕрваме им!

    Коментиран от #32

    13:24 07.01.2026

  • 30 Евреина Кобзон

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Мда":

    Армия КАБЗОНА

    ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.

    13:24 07.01.2026

  • 31 Ъъъъ не!

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Парадокс":

    Тенденциите са точно наобратно! Венецуела не се е предала!

    13:24 07.01.2026

  • 32 Да да

    1 5 Отговор

    До коментар #29 от "Хаха":

    Повтаряй ти за Колесниците

    Сирия Иран Венецуела

    Хахахахаха хахахахаха

    Рублоидиот

    Коментиран от #34

    13:25 07.01.2026

  • 33 Пламен

    3 2 Отговор
    В Украйна , Сирия , Иран и Венесуела се доказа , че рузките оръжия са обикновен мусор .

    Коментиран от #41

    13:29 07.01.2026

  • 34 Хаха

    8 3 Отговор

    До коментар #32 от "Да да":

    Кво е това "рублоидиот"!? Баща ти ли е работил в Коми АССР дървосекач!?
    Не знам да са "превзили" Венецуела, но Крим за един час, без изстрел! А от тогава "върна" ли го отан на Киив, откъртиха ли сторм шадоу поне парче от парапета на Кремския вост, селски...

    Коментиран от #37

    13:30 07.01.2026

  • 35 До Тома

    2 1 Отговор
    Никога не са казали, че нямат ранени, казаха че нямат нито един убит.

    13:32 07.01.2026

  • 36 Стратегическа

    1 3 Отговор
    и груба грешка на Тръмп е че остави комунистите във Венецуела да продалжават да управляват Венецуела и които сега се съюзяват с латино амерканските терористи и всякаква партизанска паплач спонсорирана от русия , като се подготвят за реванш с отвличането на Тръмп за размяна с Мадуро и да залеят САЩ с комунистически терор от атентати и саботажи...!

    13:33 07.01.2026

  • 37 Какъв Крим

    4 5 Отговор

    До коментар #34 от "Хаха":

    За Един Час бре Рублоидиот?

    Пак им трябваше една седмица

    Със хиляди Руски Мусори и
    Сепаратистите На Гиркин
    Бре Рублоидиот.

    Хахахахаха хахахахаха

    13:34 07.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Орбан Тъпана":

    Верно си ГОЛ ем ТЪ-ПАН, щом още вярваш , че всичко е заради наркотици❗

    13:42 07.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 123

    0 0 Отговор
    Не са внимавали, стъпнали са накриво.

    13:43 07.01.2026

  • 43 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Не защитавам Трумп и пиратското отвличане на Мадуро!
    Но "Кой" всъщност воюва , за сметка на Венецуелската армия???
    Кубанци,Руснаци и Колумбийски наемници???
    От ясно по - ясно е, че държавата Венецуела, е "приватизирана" от шепа
    олигарси, начело с Мадуро, което е искрата , която кара всеки алчен тип, да иска и той да е на опашката, с две думи , без държавност и закон, си винаги жертва на различен вид бандитизъм, включително и държавен такъв!!

    13:45 07.01.2026

  • 44 123

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Истината":

    Това не е СВО, това си е епизод от филм с Чък Норис.Така де Холивуд над всичко.

    13:45 07.01.2026

  • 45 Калоян

    1 0 Отговор
    Ранени,значи , че са се спънали в екипировката си и са си ожулили коляното.При тая договорка да си продадат президента не би трябвало да има ранени.
    Венесуела е бъкана с ПВО и не са пушнали нито веднъж.Значи е договорка.Цирк .

    13:46 07.01.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Орбан Тъпана":

    Много си БОС ей❗ По-малко от 5% , ПЕТ ПРОЦЕНТА от наркотиците влизащи в САЩ са от Венецуела❗
    Айде сега потвърди , че с отвличането на "МЪДУРО"
    (дори името му не можеш да напишеш)😀
    вносът на наркотици в САЩ ще престане ❗

    13:47 07.01.2026

  • 47 Силиций

    2 0 Отговор
    Да ги ожали човек.
    Все ме човърка един въпрос напоследък,след хъшовските приказки на Д.Тръмп.Дали някой може да му припомни какъв точно щеше да е края на войната им на САЩ за независимост от Британската империя ,ако Европа не беше изпратила флотата си в помощ на САЩ през 1781г и да му припомни къде е подписан договора за независимост и суверенитет на САЩ през 1783г ?

    13:53 07.01.2026

  • 48 БАНко

    1 0 Отговор
    АГРЕСОРА ТРЪМП СЕ ПОХВАЛИ , ЧЕ ДИРЕКТНО Е ГЛЕДАЛ ТЕАТРОТО ОТ МОЖЕ БИ ЕДНА ОТ НАЙ ОХРАНЯВАНИТЕ СТОЛИЦИ - КАРАКАС !!! ХОРАТА ОТ БАЛКОНИТЕ СНИМАХА БАВНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ВЕРТОЛЕТИ , И СЕ ЧУДЕХА ЗАЩО СЕ РАЗХОЖДАТ !!! ЗА СВЕДЕНИЕ РУСИЯ СЪЩАТА НОЩ СВАЛИ 192 ДРОНА , ПЪТИ ПО МЪНИЧКИ И ПЪТИ ПО БЪРЗИ ОТ ВЕРТОЛЕТИ !!! СПЕЦИАЛНА ОПЕРАЦИЯ ЗА МАЛКО УМНИТЕ !!!

    13:54 07.01.2026