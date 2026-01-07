Най-малко седем американски военни са ранени при операцията във Венецуела

Най-малко седем американски военнослужещи са били ранени по време на операцията на САЩ във Венецуела, която доведе до залавянето на президента Николас Мадуро, съобщава Си Ен Би Си, като се позовава на официални представители на Пентагона, предава News.bg.
Военната операция, носеща името „Абсолютна решителност“, е проведена в ранните часове на 3 януари и е включвала участието на елитни специални части и десетки военни самолети. По данни на Пентагона петима от ранените вече са се върнали на служба, а двама продължават възстановяването си. Всички са получили необходимата медицинска помощ и се очаква да се възстановят напълно. Американските власти подчертават, че по време на операцията няма загинали военнослужещи от САЩ.
Представители на американската армия описват мисията като изключително сложна и интензивна, определяйки я като сериозно изпитание за подготовката и професионализма на въоръжените сили. В акцията са участвали специални подразделения от различни родове войски, включително бойци от Delta Force, както и значителен авиационен ресурс. Според оценки на западни медии и анализатори операцията е била планирана в продължение на месеци и е включвала използването на над 150 военни самолета в района на Каракас, съобщава „Уошингтън пост“.
Николас Мадуро и съпругата му са били задържани в столицата Каракас и впоследствие транспортирани в Съединените щати. Там те са изправени пред федерални съдебни процеси по обвинения, включително за наркотрафик и тероризъм, които двамата отричат.
Операцията е довела и до значителни загуби сред венецуелските и съюзническите сили. Различни официални оценки говорят за десетки загинали военнослужещи, включително граждани на Куба. Хавана потвърди, че 32 кубинци са загинали по време на действията. В отговор правителството на Венецуела обяви седемдневен национален траур.
Военната намеса предизвика сериозен международен отзвук и остри дебати относно нейната законност и възможното ѝ отражение върху стабилността в региона. Генералният секретар на ООН изрази загриженост за върховенството на правото и бъдещето на Венецуела, а редица държави и международни организации призоваха за сдържаност и подновяване на диалога.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
12:46 07.01.2026
2 Преводач краварски
12:47 07.01.2026
3 Тик- Ток
Коментиран от #18, #38
12:47 07.01.2026
4 честен ционист
12:47 07.01.2026
5 Хмм
Коментиран от #12
12:48 07.01.2026
6 7000
До коментар #1 от "Последния Софиянец":не бяха ли ?
12:50 07.01.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ОТВЛИЧАНЕТО
на Николас Мадуро и предизвика остри международни реакции.
12:51 07.01.2026
8 Мда
Коментиран от #11
12:53 07.01.2026
9 Българин
12:53 07.01.2026
10 Хмм
12:53 07.01.2026
11 Парадокс
До коментар #8 от "Мда":Народът на Венецуела тържествува копейките РИВАТ!
Коментиран от #31
12:55 07.01.2026
12 Има разлика
До коментар #5 от "Хмм":Руснаците го предадоха на Тръмп.
12:55 07.01.2026
13 сащисан кравар
12:57 07.01.2026
14 Варна
13:00 07.01.2026
15 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
СА ПО УЛАВИ войници
И ОТ персияните....
Вж.корейците от севера са
„Голяма работа.”..само двама пленени 😀
13:02 07.01.2026
16 Някой
13:02 07.01.2026
17 Мда
13:02 07.01.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Тик- Ток":Преди години така подмамиха Асад да им предаде Кадафи срещу обещание да не закачат него и Сирия🤠❗
А след като им го издаде -
виждаме какво стана с обещанието им 🤠❗
13:04 07.01.2026
19 Истината
Коментиран от #44
13:05 07.01.2026
20 Ал Джазира
7 ранени , 5 вече са се върнали -значи много леко са били ранени .
А убити няма . А Украйна ги попиля ватенксите с 1 200 000 убити и ранени.
Открийте разликите .
Не ,вече никой не вярва ,че това е втора армия в света . Много са зле .
Коментиран от #29
13:05 07.01.2026
21 Поле за изява
13:08 07.01.2026
22 Мда
Коментиран от #30
13:08 07.01.2026
23 Лично мнение
Коментиран от #26
13:10 07.01.2026
24 Да смените дилара паляци :)
13:13 07.01.2026
25 стоян георгиев
13:15 07.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тома
13:21 07.01.2026
28 Орбан Тъпана
Е Миротвореца на 2026 година .
Със Ареста на Нарко Босът МЪДУРО
Се върнахме към НОРМАЛНОСТА.
Коментиран от #40, #46
13:23 07.01.2026
29 Хаха
До коментар #20 от "Ал Джазира":Много боза от Холивуд гледаш!
Те така за 20 години в Афганистан краварите и цяло отан дадоха към "стотина" убити по техни твърдения, ама реално офейкаха преоблечени, като кадъни и висящи по колестници! ВЕрваме им!
Коментиран от #32
13:24 07.01.2026
30 Евреина Кобзон
До коментар #22 от "Мда":Армия КАБЗОНА
ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.
13:24 07.01.2026
31 Ъъъъ не!
До коментар #11 от "Парадокс":Тенденциите са точно наобратно! Венецуела не се е предала!
13:24 07.01.2026
32 Да да
До коментар #29 от "Хаха":Повтаряй ти за Колесниците
Сирия Иран Венецуела
Хахахахаха хахахахаха
Рублоидиот
Коментиран от #34
13:25 07.01.2026
33 Пламен
Коментиран от #41
13:29 07.01.2026
34 Хаха
До коментар #32 от "Да да":Кво е това "рублоидиот"!? Баща ти ли е работил в Коми АССР дървосекач!?
Не знам да са "превзили" Венецуела, но Крим за един час, без изстрел! А от тогава "върна" ли го отан на Киив, откъртиха ли сторм шадоу поне парче от парапета на Кремския вост, селски...
Коментиран от #37
13:30 07.01.2026
35 До Тома
13:32 07.01.2026
36 Стратегическа
13:33 07.01.2026
37 Какъв Крим
До коментар #34 от "Хаха":За Един Час бре Рублоидиот?
Пак им трябваше една седмица
Със хиляди Руски Мусори и
Сепаратистите На Гиркин
Бре Рублоидиот.
Хахахахаха хахахахаха
13:34 07.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #28 от "Орбан Тъпана":Верно си ГОЛ ем ТЪ-ПАН, щом още вярваш , че всичко е заради наркотици❗
13:42 07.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 123
13:43 07.01.2026
43 Оракула от Делфи
Но "Кой" всъщност воюва , за сметка на Венецуелската армия???
Кубанци,Руснаци и Колумбийски наемници???
От ясно по - ясно е, че държавата Венецуела, е "приватизирана" от шепа
олигарси, начело с Мадуро, което е искрата , която кара всеки алчен тип, да иска и той да е на опашката, с две думи , без държавност и закон, си винаги жертва на различен вид бандитизъм, включително и държавен такъв!!
13:45 07.01.2026
44 123
До коментар #19 от "Истината":Това не е СВО, това си е епизод от филм с Чък Норис.Така де Холивуд над всичко.
13:45 07.01.2026
45 Калоян
Венесуела е бъкана с ПВО и не са пушнали нито веднъж.Значи е договорка.Цирк .
13:46 07.01.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #28 от "Орбан Тъпана":Много си БОС ей❗ По-малко от 5% , ПЕТ ПРОЦЕНТА от наркотиците влизащи в САЩ са от Венецуела❗
Айде сега потвърди , че с отвличането на "МЪДУРО"
(дори името му не можеш да напишеш)😀
вносът на наркотици в САЩ ще престане ❗
13:47 07.01.2026
47 Силиций
Все ме човърка един въпрос напоследък,след хъшовските приказки на Д.Тръмп.Дали някой може да му припомни какъв точно щеше да е края на войната им на САЩ за независимост от Британската империя ,ако Европа не беше изпратила флотата си в помощ на САЩ през 1781г и да му припомни къде е подписан договора за независимост и суверенитет на САЩ през 1783г ?
13:53 07.01.2026
48 БАНко
13:54 07.01.2026