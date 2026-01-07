Най-малко седем американски военни са ранени при операцията във Венецуела

Най-малко седем американски военнослужещи са били ранени по време на операцията на САЩ във Венецуела, която доведе до залавянето на президента Николас Мадуро, съобщава Си Ен Би Си, като се позовава на официални представители на Пентагона, предава News.bg.

Военната операция, носеща името „Абсолютна решителност“, е проведена в ранните часове на 3 януари и е включвала участието на елитни специални части и десетки военни самолети. По данни на Пентагона петима от ранените вече са се върнали на служба, а двама продължават възстановяването си. Всички са получили необходимата медицинска помощ и се очаква да се възстановят напълно. Американските власти подчертават, че по време на операцията няма загинали военнослужещи от САЩ.

Представители на американската армия описват мисията като изключително сложна и интензивна, определяйки я като сериозно изпитание за подготовката и професионализма на въоръжените сили. В акцията са участвали специални подразделения от различни родове войски, включително бойци от Delta Force, както и значителен авиационен ресурс. Според оценки на западни медии и анализатори операцията е била планирана в продължение на месеци и е включвала използването на над 150 военни самолета в района на Каракас, съобщава „Уошингтън пост“.

Николас Мадуро и съпругата му са били задържани в столицата Каракас и впоследствие транспортирани в Съединените щати. Там те са изправени пред федерални съдебни процеси по обвинения, включително за наркотрафик и тероризъм, които двамата отричат.

Операцията е довела и до значителни загуби сред венецуелските и съюзническите сили. Различни официални оценки говорят за десетки загинали военнослужещи, включително граждани на Куба. Хавана потвърди, че 32 кубинци са загинали по време на действията. В отговор правителството на Венецуела обяви седемдневен национален траур.

Военната намеса предизвика сериозен международен отзвук и остри дебати относно нейната законност и възможното ѝ отражение върху стабилността в региона. Генералният секретар на ООН изрази загриженост за върховенството на правото и бъдещето на Венецуела, а редица държави и международни организации призоваха за сдържаност и подновяване на диалога.