Мерц: Германия няма да участва във войната срещу Иран

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви по време на посещение в Норвегия, че Германия не участва във войната срещу Иран и няма намерение да се включва в конфликта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Германия не е част от тази война в Иран и не искаме да ставаме част от нея“, подчерта Мерц. В отговор на въпрос за стратегически важния Ормузки проток той посочи, че към момента няма основания Берлин да обсъжда осигуряване на военна защита на морските пътища в региона.

Канцлерът допълни, че германските власти са научили едва тази сутрин за решението на Съединените щати да облекчат ограниченията върху руския петрол, след като Вашингтон е разрешил на други държави да купуват санкциониран руски петрол и петролни продукти, задържани в морето.

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре от своя страна заяви, че санкциите срещу руския енергиен сектор не бива да бъдат отслабвани.