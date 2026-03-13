Мерц: Германия няма да участва във войната срещу Иран

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви по време на посещение в Норвегия, че Германия не участва във войната срещу Иран и няма намерение да се включва в конфликта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Германия не е част от тази война в Иран и не искаме да ставаме част от нея“, подчерта Мерц. В отговор на въпрос за стратегически важния Ормузки проток той посочи, че към момента няма основания Берлин да обсъжда осигуряване на военна защита на морските пътища в региона.
Канцлерът допълни, че германските власти са научили едва тази сутрин за решението на Съединените щати да облекчат ограниченията върху руския петрол, след като Вашингтон е разрешил на други държави да купуват санкциониран руски петрол и петролни продукти, задържани в морето.
Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре от своя страна заяви, че санкциите срещу руския енергиен сектор не бива да бъдат отслабвани.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
13:57 13.03.2026
2 не се прави на луд
13:58 13.03.2026
3 Атина Палада
13:59 13.03.2026
4 Гост
14:03 13.03.2026
5 Хе хе...
14:03 13.03.2026
6 ГЕРМАНИЯ ПОЛША И ФРАНЦИЯ
14:05 13.03.2026
7 Прокси
14:18 13.03.2026
8 Звездоброец
14:28 13.03.2026
9 Трътлю
14:38 13.03.2026
10 Този дойчо
14:42 13.03.2026