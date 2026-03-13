Новини
Мерц: Германия няма да участва във войната срещу Иран

13 Март, 2026 13:56, обновена 13 Март, 2026 13:56 689 10

  • фридрих мерц-
  • война-
  • иран-
  • германия

Канцлерът заяви в Норвегия, че Берлин не планира военна роля и не обсъжда защита на корабоплаването в Ормузкия проток

Мерц: Германия няма да участва във войната срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви по време на посещение в Норвегия, че Германия не участва във войната срещу Иран и няма намерение да се включва в конфликта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Германия не е част от тази война в Иран и не искаме да ставаме част от нея“, подчерта Мерц. В отговор на въпрос за стратегически важния Ормузки проток той посочи, че към момента няма основания Берлин да обсъжда осигуряване на военна защита на морските пътища в региона.

Канцлерът допълни, че германските власти са научили едва тази сутрин за решението на Съединените щати да облекчат ограниченията върху руския петрол, след като Вашингтон е разрешил на други държави да купуват санкциониран руски петрол и петролни продукти, задържани в морето.

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре от своя страна заяви, че санкциите срещу руския енергиен сектор не бива да бъдат отслабвани.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    6 2 Отговор
    Германия ще се концентрира единствено върху войната в Украйна.

    13:57 13.03.2026

  • 2 не се прави на луд

    15 1 Отговор
    участвате във войната и в тая в крайна също, ще бъдете наказани

    13:58 13.03.2026

  • 3 Атина Палада

    13 0 Отговор
    На тоя главата е като к@рфица:)

    13:59 13.03.2026

  • 4 Гост

    9 0 Отговор
    Голяма новина, няма що. Чудя се с какво може да участва ако все пак реши....

    14:03 13.03.2026

  • 5 Хе хе...

    9 0 Отговор
    Ще гониш пiHд0cTaHциTe от рамщайн ли бе, ckoпeц? Щото ако не, персите те броят за участник, също както и нас.

    14:03 13.03.2026

  • 6 ГЕРМАНИЯ ПОЛША И ФРАНЦИЯ

    8 0 Отговор
    ОСВЕН ЕФЕКТНА КАПИТУЛАЦИЯ НЕ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ НИЩО ДРУГО

    14:05 13.03.2026

  • 7 Прокси

    8 0 Отговор
    Остана и да участвате като половината Германци са Мюсолмани.Какво ли би станало ако се объркат,,😭😭😭😭

    14:18 13.03.2026

  • 8 Звездоброец

    4 0 Отговор
    Лъже Шмерца ! По моя информация Малкия танк на лейт Грубер вече е паркиран около Рамщайн , Грубер го товари със снаряди , а около него се въртят Мишел от Съпротивата, кая и усрула . Събират пехота .

    14:28 13.03.2026

  • 9 Трътлю

    2 0 Отговор
    Страх го е от германските мюсли. И тук в Англия е същото. Е.ат им децата, те си мълчат. Страх! Голям Страх!

    14:38 13.03.2026

  • 10 Този дойчо

    2 0 Отговор
    да не се готви за война срещу Русия. Пак искат да ядат бой.

    14:42 13.03.2026

