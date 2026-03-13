Новини
Свят »
Ирак »
Четирима американски военнослужещи загинаха при разбиване на военен самолет в Ирак

Четирима американски военнослужещи загинаха при разбиване на военен самолет в Ирак

13 Март, 2026 12:36, обновена 13 Март, 2026 12:40 822 28

  • иран-
  • цистерна-
  • самолет-
  • ирак-
  • сащ-
  • катастрофа

Обстоятелствата около инцидента се разследват, той не се дължи на вражески обстрел, обяви Вашингтон

Четирима американски военнослужещи загинаха при разбиване на военен самолет в Ирак - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четирима от общо шестима членове на екипажа на американски самолет цистерна, който се разби вчера в Западен Ирак, са загинали, посочи днес в изявление Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Оттам добавиха, че усилията за спасяване на останалите двама членове на екипажа продължават.

СЕНТКОМ заяви, че в мисията са участвали два самолета, единият от които е кацнал безпроблемно, а вторият "се е разбил в западната част на Ирак".

"Обстоятелствата около инцидента се разследват. Той не се дължи на вражески обстрел или огън от страна на съюзнически сили“, се казва още в изявлението.

СЕНТКОМ не даде по-подробна информация за инцидента.

Групировката "Ислямска съпротива в Ирак", обединяваща подкрепяни от Иран въоръжени фракции, пое снощи отговорност за свалянето на военния самолет цистерна на САЩ в Западен Ирак, предаде Ройтерс.

В изявление проиранската въоръжена група каза, че е свалила американския самолет за презареждане KC-135 в защита на суверенитета и въздушното пространство на Ирак.


Ирак
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    33 0 Отговор
    На летище София остана празно място.

    12:36 13.03.2026

  • 2 ООрана държава

    27 0 Отговор
    Тия вече колко самолета затриха от приятелски огън

    12:37 13.03.2026

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    16 1 Отговор
    Дано се оправят хората.

    12:38 13.03.2026

  • 4 китайски балон

    23 0 Отговор
    Ама разбира се пак "приятелски огън" БайДончо ходи по погребения?

    12:39 13.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лука

    23 0 Отговор
    Благи новини.......

    12:41 13.03.2026

  • 7 повода е чудесен

    27 0 Отговор
    Шампанско за всички....

    12:41 13.03.2026

  • 8 Здравей

    22 0 Отговор
    Много пушат :).:):):)

    12:41 13.03.2026

  • 9 Аятолах в хамак

    24 0 Отговор
    Обичам мириса на печено телешко рано сутрин

    12:45 13.03.2026

  • 10 МммА

    25 0 Отговор
    Еххх,а когато беше по млад Том Круз как летеше. Топ Гън,мисията невъзможна. Хайде Холивуд,давайте нов филм за великата САЩ. Къде е Капитан Америка да смаже всички.😅😅😅😅

    Коментиран от #26

    12:45 13.03.2026

  • 11 Ами

    21 0 Отговор
    С такива приятели врагове не ти трябват

    12:46 13.03.2026

  • 12 ?????

    9 1 Отговор
    Изглежда че са се сблъскали във въздуха.
    Поне така се вижда от фотото на кацналия в Израел самолет.
    "Оттам добавиха, че усилията за спасяване на останалите двама членове на екипажа продължават." - явно са успели да скочат с парашути, но над територия която се контролира от проирански групировки в Ирак.

    12:46 13.03.2026

  • 13 !!!?

    22 0 Отговор
    А Натаняху где е?

    Коментиран от #15

    12:47 13.03.2026

  • 14 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 0 Отговор
    "приятелски" инцидент - Поздрав от "приятелите" им иранците...

    12:48 13.03.2026

  • 15 Биби от ковчега

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "!!!?":

    Че аз отде да знам?

    12:48 13.03.2026

  • 16 Павел Пенев

    13 0 Отговор
    Сваленият самолет цистерна не е ли от софийското летище? Нека бъдат преброени.

    12:48 13.03.2026

  • 17 Любо

    5 1 Отговор
    Да са живи здрави!

    12:49 13.03.2026

  • 18 ПоЗоро

    7 0 Отговор
    Ще има и още.

    12:49 13.03.2026

  • 19 Поп ял боб

    7 0 Отговор
    Блага вест

    12:51 13.03.2026

  • 20 Гост

    9 1 Отговор
    Тия Иранците ги мислих за слаби. Мислих се, че са чалмари дето само се перчат, ама се оказаха жилави и май май някой ги е научил как да воюват, а и са се подготвили здраво. Кво ли е Северна Корея? Оня Кима си е сериозен много.

    Коментиран от #27

    12:51 13.03.2026

  • 21 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    И четиримата при ушатия гн0м

    12:54 13.03.2026

  • 22 Обявиха, че са победили

    3 0 Отговор
    А сами падат.

    12:55 13.03.2026

  • 23 Поп ял боб

    1 0 Отговор
    Добре ще ми дойде с бобеца двойка телешки кюфтета

    12:57 13.03.2026

  • 24 Западен Ирак - грънци

    2 0 Отговор
    Я пребройте краварските самолети-цистерни на Летище София не са ли с един по-малко

    12:58 13.03.2026

  • 25 Анонимен

    2 0 Отговор
    Паднали са направо при ушатия Бибитко

    12:59 13.03.2026

  • 26 Звездоброец

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "МммА":

    Вече е готова щурмова група начело с Рамбо - срайдърмен , човека паяк , жената котка и др. Само Конан варварина е отказал , защото тази мисия била твърде варварска за него .

    12:59 13.03.2026

  • 27 Реалност

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Ти защо мислиш, че САЩ дори не смеят да заплашват Северна Корея, камо ли да я нападнат...нищо, че като територия са колкото нас.

    13:00 13.03.2026

  • 28 Опс

    0 0 Отговор
    М-да....пушили са в кабината....Обещано - повече няма да правят така....

    13:02 13.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Афганистан, Новини Албания