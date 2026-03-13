Четирима американски военнослужещи загинаха при разбиване на военен самолет в Ирак

Четирима от общо шестима членове на екипажа на американски самолет цистерна, който се разби вчера в Западен Ирак, са загинали, посочи днес в изявление Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
Оттам добавиха, че усилията за спасяване на останалите двама членове на екипажа продължават.
СЕНТКОМ заяви, че в мисията са участвали два самолета, единият от които е кацнал безпроблемно, а вторият "се е разбил в западната част на Ирак".
"Обстоятелствата около инцидента се разследват. Той не се дължи на вражески обстрел или огън от страна на съюзнически сили“, се казва още в изявлението.
СЕНТКОМ не даде по-подробна информация за инцидента.
Групировката "Ислямска съпротива в Ирак", обединяваща подкрепяни от Иран въоръжени фракции, пое снощи отговорност за свалянето на военния самолет цистерна на САЩ в Западен Ирак, предаде Ройтерс.
В изявление проиранската въоръжена група каза, че е свалила американския самолет за презареждане KC-135 в защита на суверенитета и въздушното пространство на Ирак.
