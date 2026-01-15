Новини
Дмитрий Песков: Русия е напълно съгласна с Доналд Тръмп! Зеленски бави мирното споразумение
  Тема: Украйна

Дмитрий Песков: Русия е напълно съгласна с Доналд Тръмп! Зеленски бави мирното споразумение

15 Януари, 2026 13:13

Оценката на Тръмп контрастира с тази на европейските съюзници, които последователно твърдят, че Москва няма особен интерес от прекратяване на боевите действия и иска да завземе колкото се може повече територия

Дмитрий Песков: Русия е напълно съгласна с Доналд Тръмп! Зеленски бави мирното споразумение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Русия е съгласна с президента на САЩ Доналд Тръмп, че украинският лидер Володимир Зеленски, а не Русия, е този, който възпрепятства потенциално мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Оценката на Тръмп контрастира с тази на европейските съюзници, които последователно твърдят, че Москва няма особен интерес от прекратяване на боевете и иска да завземе колкото се може повече територия, като същевременно се стреми да предотврати по-нататъшни западни санкции.

Още новини от Украйна

"Мисля, че е готов да сключи сделка", отбеляза Тръмп за Путин в Овалния кабинет вчера. "Мисля, че Украйна е по-малко готова да сключи сделка".

На въпроса защо водените от САЩ преговори все още не са разрешили най-големия сухопътен конфликт в Европа след Втората световна война, Тръмп отговори: "Зеленски".

Песков посочи, че е съгласен с Тръмп: "Съгласен съм, това наистина е така. Президентът Путин и руската страна остават отворени (за преговори). Руската позиция е добре известна. Тя е добре позната на американските преговарящи, на президента Тръмп и на ръководството на киевския режим".

Русия контролира около 1/5 от Украйна, включително Кримския полуостров, който анексира през 2014 г. Москва иска Киев да изтегли войските си от части от Донецка област, които Русия не контролира, но е обявила за свои. Украйна, която отхвърли идеята за даряване на територия на Москва, иска спиране на бойните действия по сегашните фронтови линии. САЩ предложиха свободна икономическа зона, ако Украйна изтегли войските си.

Водените от САЩ преговори през последните седмици бяха съсредоточени върху гаранциите за сигурност за следвоенна Украйна след потенциално мирно споразумение, въпреки че някои европейски служители предупредиха, че е много малко вероятно Путин да приеме някои от условията.

Преговорите бяха допълнително забавени, след като миналия месец Русия обвини Украйна в опит за атака срещу резиденция на Путин - твърдение, което Киев нарече лъжа.

Песков заяви, че Москва ще приветства пратеника на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър в Кремъл за допълнителни разговори за Украйна, след като бъде договорена дата за посещение.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 23 гласа.
  • 1 мръсни руснаци

    10 30 Отговор
    наглеци долни руски

    Коментиран от #4, #27, #39

    13:15 15.01.2026

  • 2 Тц, тц, тц!

    15 7 Отговор
    Стига с тия споразумения с нацисткият режим! Стига сте се лигави с тия терористи, вече толкова време!

    13:18 15.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    10 4 Отговор
    След края на СВО хотел Белене ризорт ще приеме новия цвят.

    13:18 15.01.2026

  • 4 Нека припомним!!!

    19 7 Отговор

    До коментар #1 от "мръсни руснаци":

    Всички русофоби са транссексуални!💄💅👠

    Коментиран от #15, #40

    13:19 15.01.2026

  • 5 оня с коня

    8 15 Отговор
    За какво "Мирно споразумение" БАЛАЛАЙКАТ Руснаците,след като целта им е ПРИСВОЯВАНЕ на цялата Укр. Територия и превръщане на населението й в Роби?А кога Европа ще допусне такова стечение на Обстоятелствата?Явно Ножът е опрял до Кокъл и е дошло време нито Руската сган да е Жива,нито Европа - умряла...

    Коментиран от #10

    13:21 15.01.2026

  • 6 Иде ли?

    13 3 Отговор
    Сега вече, руснаците, могат открито да направят бай Дончо руски гражданин.

    13:22 15.01.2026

  • 7 Не не е зельо

    18 7 Отговор
    Урсулиците са тези които се страхуват от мир и спиране на войната като дявол от тамян! А се случи мир а всички тия откачалници отиват при дяволите!

    13:22 15.01.2026

  • 8 Вашето мнение

    8 4 Отговор
    Въпрос към паветните. Сега дончо агент краснов ли е или дъ греат президент оф юесей? На луди ви направиха.

    13:24 15.01.2026

  • 9 КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН

    4 6 Отговор
    ПОРИ ВСИЧКО ЖИВО ЩО Е РУСОРОБСКО ,ПОРИ ГИ КАТ ЯРКИ ,

    Коментиран от #11, #14

    13:25 15.01.2026

  • 10 Атина Палада

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Да бе,чакай Русия да издържа и ония от Западна Украйна:))) Там не са руснаци и Русия не ги иска ..

    13:25 15.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 БОГИНЯТА УРСУЛА

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А":

    ПОРИ ВСИЧКО ЖИВО ПЪЛНИ ГИ С ЕВРАЦИ ВСИЧКИТЕ БУНАЦИ.

    Коментиран от #13

    13:27 15.01.2026

  • 13 ПОРИ ГИ УРСУЛО

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "БОГИНЯТА УРСУЛА":

    ПОРИ ГИ КАТ ФИТКИ ДАЙ ГИ НА КОКОРЧО И ТОЙ ДА ГИ ПОРНЕ

    Коментиран от #20

    13:29 15.01.2026

  • 14 А БЕ НЯКОЙ ДА КАЖЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН":

    КОКОРЧО ТОЛКОВА ЯКО ЛИ ПОРИ, ЧЕ БАЯ МЕРАКЛИИ ЗА КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН

    13:30 15.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    2 4 Отговор
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-НАЙ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА ,ПО КРАСИВА ОТ АФРОДИТА ,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    Коментиран от #19

    13:31 15.01.2026

  • 17 Айдеее...

    6 3 Отговор
    ...и руснаците му пуснаха една тънка шпакла на Тръмпоча,че е голЕмата работЪ...

    13:31 15.01.2026

  • 18 Онзи

    5 1 Отговор
    Гренландия е важна за САЩ със затоплянето на климата САЩ ше могат да търгуват с цяла Азия и заобикалят ЕС като фактор. Сега ВС ше иска да брани Гренландия и за Украйна ще се заделят по малко сили. С една дума ЕС се оказа под менгеме н 2 сили Русия и САЩ

    13:34 15.01.2026

  • 19 Внимавай!

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС":

    Ще ти се изтрият бутоните-,,Копи/Пейст",с тая...,,Богиня -Урсула..."...😂🤣😝🤣😝😂!

    13:35 15.01.2026

  • 20 Урсула,уж все ,,пори",а пък...

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "ПОРИ ГИ УРСУЛО":

    ...,все разпорена ми ходи...- като разкрачена жаба...🤣!

    13:37 15.01.2026

  • 21 Оракула от Делфи

    4 9 Отговор
    Кой го интересува мнението , на един Руски диктаторски боклук???

    Слава на Украйна и нейния героичен народ!

    Коментиран от #24, #28

    13:39 15.01.2026

  • 22 Ъъъъъъ

    5 1 Отговор
    Днес в полунощ изтича ултиматума на Путин към Зеления....След това ада ще се разтвори над Киев, ако Зеления не се съгласи с руските условия за мир, които ще стават все по-лоши за Украйна.

    13:52 15.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хикочко..

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Оракула от Делфи":

    Зеления бандерски мухал е в поза партер..урсулците и щатите вече не го зачитат и за чървива слива с изтекла годност-която е за бунището

    Коментиран от #33

    13:55 15.01.2026

  • 25 Скоро ще го влачат като Куче

    2 0 Отговор
    По червеният площад и ще ликуват
    Свобода свобода

    13:58 15.01.2026

  • 26 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор
    Тръмп в момента спи, когато се събуди ще видим колко Русия е "съгласна с Доналд Тръмп!"

    14:05 15.01.2026

  • 27 Европеец

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "мръсни руснаци":

    Заглавието е вярно и без да го казва Песков, нормалните хора са наясно с това.... А ника и коментара ти показват колко неадекватен си в реалността..... Но продължавай да си мислиш, че разбираш нещата....

    Коментиран от #31, #34

    14:06 15.01.2026

  • 28 Мисля

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Оракула от Делфи":

    ,,Слава на Украйна,да .... нейната .м..йна!"

    14:14 15.01.2026

  • 29 хех

    0 0 Отговор
    Ами разплачете се! Да не бяхте нападали Украйна!

    Коментиран от #37

    14:19 15.01.2026

  • 30 хххх

    0 2 Отговор
    Има само един начин тази война да приключи и това е пълен разгром на Русия и пълна победа за Украйна. Ако Русия победи в Украйна, войната продължава другаде. Всичко друго са фантасмагории.

    Коментиран от #35, #38

    14:22 15.01.2026

  • 31 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Европеец":

    Ти ли ги разбираш нещата бе хульо?

    14:22 15.01.2026

  • 32 Къде са последните 20 точки

    0 2 Отговор
    Русия е съгласна с президента на САЩ Доналд Тръмп, че украинският лидер Володимир Зеленски, а не Русия, е този, който възпрепятства потенциално мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков
    -;-
    Верно че Клоуена бави прадаването на ДНЛ, ЛНР, ЗНР и ХНР под властта на Четвъртия райх!

    Апропо , като узакониха Крим, ЛНР и ДНР, има ли редакция та конституцията на Четвъртия Райх за ЗНР и ХНР?!

    Колко тъпи са рашистите --те не са превзели Херсон, ама искат цялата Херсонщина!
    Апропо кога Рашмахта ще освооди и Приднестровието?!?

    14:23 15.01.2026

  • 33 Гадно

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "хикочко..":

    хикочко..
    20ОТГОВОР
    До коментар 21 от "Оракула от Делфи":

    Зеления бандерски мухал е в поза партер..урсулците и щатите вече не го зачитат и за чървива слива
    -;-
    Абе Хикочко ли си, Пикочко ли си , не звам

    Кога Путлеристите ще пробият Фронта и да освободят поне Покровск!
    Аман от пропаднали русофили!

    14:24 15.01.2026

  • 34 Значи русофилите са в защита на чистите

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Европеец":

    Европеец
    11ОТГОВОР
    До коментар 1 от "мръсни руснаци":

    Заглавието е вярно и без да го казва Песков, нормалните хора са наясно с това.... А ника и коментара ти показват колко неадекватен си в реалността
    -;-
    Та значи рашистите са били чисти и затова избиват бандерите като израз на добротата си!!!
    Егати колко пропаднали са били русофилите!

    14:26 15.01.2026

  • 35 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "хххх":

    Нали 52 държави я побеждават Русията...?

    14:27 15.01.2026

  • 36 Zахарова

    0 0 Отговор
    Тайно съобщение! Лъжем! Лъжем! Лъжем! Песков еЛайно

    14:28 15.01.2026

  • 37 Не съм виждал разплакан пияница

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "хех":

    хех
    00ОТГОВОР
    Ами разплачете се! Да не бяхте нападали Украйна!
    14:19 15.01.2026
    -;-
    Да не би да се очаква путеристите да се разплачат че са в тинята на Усрацията си?!?!?
    Егати колко пропаднали са путлеристите, а и нашите русофили де!

    14:28 15.01.2026

  • 38 Като гледам

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "хххх":

    хххх
    02ОТГОВОР
    Има само един начин тази война да приключи и това е пълен разгром на Русия и пълна победа за Украйна.
    -;-
    Надеждата е Аллах да си прибере пустинака на небето до него си.

    14:29 15.01.2026

  • 39 То явно е трудно къпането в Блатата

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "мръсни руснаци":

    мръсни руснаци
    828ОТГОВОР
    наглеци долни руски
    Коментиран от 4, 27
    -;-
    Нима може да очакваме чистота от тези които освобождаваха Прага, Будапеща и Ичкерия.
    За Афганистан Брежнев твърдеше че го били много силно молили.

    14:31 15.01.2026

  • 40 Гадно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нека припомним!!!":

    Нека припомним!!!
    176ОТГОВОР
    До коментар 1 от "мръсни руснаци":

    Всички русофоби са транссексуални!
    -;-
    Неемам думи.
    Егати бисексуалните мозъци.

    14:33 15.01.2026

  • 41 Рублевка

    0 0 Отговор
    Доналд Тръмп го обясни ясно на всички - Володимир Зеленски блокира мира в Украйна. Ще го прекарат по Червения площад завързан за магаре. После в килията на Навални, в компания на кавказки рецидивисти, които ще се сменят през три часа.

    14:33 15.01.2026

  • 42 Дано и Песков да бъде в Хага

    0 0 Отговор
    Този пес дали ще бъде съден в Хага?!?!?!

    Ама да си спомним и Коня как уверено твърдеше че Русия не води война с никого, и ония в Делхи напуснаха Залата!

    Егати пропадналите путлеристи!

    14:35 15.01.2026

