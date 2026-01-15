Русия е съгласна с президента на САЩ Доналд Тръмп, че украинският лидер Володимир Зеленски, а не Русия, е този, който възпрепятства потенциално мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Оценката на Тръмп контрастира с тази на европейските съюзници, които последователно твърдят, че Москва няма особен интерес от прекратяване на боевете и иска да завземе колкото се може повече територия, като същевременно се стреми да предотврати по-нататъшни западни санкции.
"Мисля, че е готов да сключи сделка", отбеляза Тръмп за Путин в Овалния кабинет вчера. "Мисля, че Украйна е по-малко готова да сключи сделка".
На въпроса защо водените от САЩ преговори все още не са разрешили най-големия сухопътен конфликт в Европа след Втората световна война, Тръмп отговори: "Зеленски".
Песков посочи, че е съгласен с Тръмп: "Съгласен съм, това наистина е така. Президентът Путин и руската страна остават отворени (за преговори). Руската позиция е добре известна. Тя е добре позната на американските преговарящи, на президента Тръмп и на ръководството на киевския режим".
Русия контролира около 1/5 от Украйна, включително Кримския полуостров, който анексира през 2014 г. Москва иска Киев да изтегли войските си от части от Донецка област, които Русия не контролира, но е обявила за свои. Украйна, която отхвърли идеята за даряване на територия на Москва, иска спиране на бойните действия по сегашните фронтови линии. САЩ предложиха свободна икономическа зона, ако Украйна изтегли войските си.
Водените от САЩ преговори през последните седмици бяха съсредоточени върху гаранциите за сигурност за следвоенна Украйна след потенциално мирно споразумение, въпреки че някои европейски служители предупредиха, че е много малко вероятно Путин да приеме някои от условията.
Преговорите бяха допълнително забавени, след като миналия месец Русия обвини Украйна в опит за атака срещу резиденция на Путин - твърдение, което Киев нарече лъжа.
Песков заяви, че Москва ще приветства пратеника на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър в Кремъл за допълнителни разговори за Украйна, след като бъде договорена дата за посещение.
