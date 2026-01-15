Британското разузнаване: Русия е загубила около 415 000 военни само през 2025 година

През 2025 г. руските войски са загубили в Украйна около 415 хиляди военни, убити и ранени. Такива данни, позовавайки се на разузнавателна информация, цитира Министерството на отбраната на Великобритания в социалната мрежа Х, пише Фокус.

Отбелязва се, че този показател отстъпва само на данните от 2024 г. Тогава годишните загуби на РФ са били 430 хиляди души.



В същото време загубите на руската армия от началото на мащабното нахлуване в Украйна във Великобритания се оценяват на около 1 милион 213 хиляди души. Става дума за ликвидирани и ранени завоеватели.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 January 2026.



Разузнавачите анализират и динамиката на среднодневните загуби. През декември 2025 г. те са нараснали с 1130 военни. Тогава през ноември руските сили са губели около 1030 души на ден.



Нивото на загубите на руснаците отново се е увеличило поради активното напредване по фронтовата линия, обясняват британските разузнавачи. Очаква се, че загубите през януари 2026 г. могат да бъдат още по-големи, тъй като Русия продължава пехотните атаки в няколко направления на фронта.