Британското разузнаване: Русия е загубила около 415 000 военни само през 2025 година
  Тема: Украйна

Британското разузнаване: Русия е загубила около 415 000 военни само през 2025 година

15 Януари, 2026 15:05 849 67

Нивото на загубите на руснаците отново се е увеличило поради активното напредване по фронтовата линия

Британското разузнаване: Русия е загубила около 415 000 военни само през 2025 година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

През 2025 г. руските войски са загубили в Украйна около 415 хиляди военни, убити и ранени. Такива данни, позовавайки се на разузнавателна информация, цитира Министерството на отбраната на Великобритания в социалната мрежа Х, пише Фокус.

Отбелязва се, че този показател отстъпва само на данните от 2024 г. Тогава годишните загуби на РФ са били 430 хиляди души.

В същото време загубите на руската армия от началото на мащабното нахлуване в Украйна във Великобритания се оценяват на около 1 милион 213 хиляди души. Става дума за ликвидирани и ранени завоеватели.


Разузнавачите анализират и динамиката на среднодневните загуби. През декември 2025 г. те са нараснали с 1130 военни. Тогава през ноември руските сили са губели около 1030 души на ден.

Нивото на загубите на руснаците отново се е увеличило поради активното напредване по фронтовата линия, обясняват британските разузнавачи. Очаква се, че загубите през януари 2026 г. могат да бъдат още по-големи, тъй като Русия продължава пехотните атаки в няколко направления на фронта.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    16 26 Отговор
    Броят на елиминираните руснаци на месец надвишава вече броя на мобилизираните.

    Коментиран от #12

    15:06 15.01.2026

  • 2 Ами да, те

    8 14 Отговор
    така правят руснаците, губят психопати, остават да живеят нормалните хора...

    15:07 15.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 въпросче

    31 10 Отговор
    при съотношение 1:12 покрайнината колко милиона е загубила?

    Коментиран от #38

    15:09 15.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1+1

    24 9 Отговор
    2023 год. .... украински канал 1+1 каза, че украинските жертви са1 126 652. Изведнъж прекъснаха програмата. Защо ли?
    А ДО СЕГА 2026 Г. КОЛКО ЛИ СА?

    15:09 15.01.2026

  • 8 Атина Палада

    32 9 Отговор
    А британското разузнаване ще ни обади ли колко англета загуби завчера от орешника?

    15:09 15.01.2026

  • 9 БАЦЕ ЕООД

    10 3 Отговор
    смятай колко лопати са изкривили

    15:09 15.01.2026

  • 10 жжж

    30 7 Отговор
    абе защо разменяха труповете 60-1 с украинците........

    15:09 15.01.2026

  • 11 Хохо Бохо

    29 5 Отговор
    Тея намериха ли на Садам Хюсеин (лека му пръст, зверски убит) оръжията за масово поразяване или само нефт????

    15:10 15.01.2026

  • 12 умнен трол си с цялата си глава

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    май един от никовете ти е българин познах нали подлого

    Коментиран от #27

    15:10 15.01.2026

  • 13 Ами

    13 8 Отговор
    Цифрата е горе долу вярна, само че за целия период на военните действия.

    Коментиран от #16

    15:10 15.01.2026

  • 14 Така е...

    22 8 Отговор
    Тя и Гренландия е окупирана от руснаци и китайци ако слушаме вас и Дойче З.еле...ама нейсе.

    15:12 15.01.2026

  • 15 Разузнавач

    23 20 Отговор
    В Украйна окупаторите ги трепят безмилостно като полски вредители и хлебарки .Толкова струва и живота" им за Путлер и хунтата му .

    Коментиран от #20, #22

    15:12 15.01.2026

  • 16 даже и за целия период не е

    9 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    вярна виж аз избити фашисти може би над милион

    Коментиран от #44

    15:12 15.01.2026

  • 17 В ЧУЖДА КЪЩА

    4 7 Отговор
    или те е...., или те гръмват.

    15:12 15.01.2026

  • 18 Жалко

    5 6 Отговор
    Малко са.Надо утроит ха ха вместо можно повтарит

    15:13 15.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 знаеш ли смисъла на думата разузнавач

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "Разузнавач":

    плиснат лиген на сорос толкова сте смеш@ни -но в живота си освен да ядеш корички- изрески и после да имаш гаден за@пек и неможеш да @@се@@реш едва ли си постигнал друго

    Коментиран от #33

    15:15 15.01.2026

  • 21 Пламен

    7 14 Отговор
    За един месец губят толкова колкото загубиха за десет години война в Афганистан.
    Провалиха се в първите седмици и месеци когато Украйна нямаше нищо.
    Русия е бита карта

    Коментиран от #28

    15:15 15.01.2026

  • 22 Точно

    8 12 Отговор

    До коментар #15 от "Разузнавач":

    Под Купянск, Покровск, Гуляйполе колони с Камари пълни с Груз 200.
    Руски военен блогър от местото "Такова чудо не бях виждал, а всички си мислехме Киев за три дни, уви не так"

    Коментиран от #25

    15:16 15.01.2026

  • 23 има само меки

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    китки като теб баща ти и дядо ти това е новото модерно в България

    15:16 15.01.2026

  • 24 Владимир Путин, президент

    8 8 Отговор
    Британското разузнаване е като руската разведка.
    Сутринта загубите бяха 430 хилки, сега пък 415.
    До довечера ще паднат да 400 хилки, което пак е брутална цифра на фона на нищото за което са загинали.

    15:17 15.01.2026

  • 25 ти точния

    7 4 Отговор

    До коментар #22 от "Точно":

    педерастсъдранебан дай линк да разберем и ние не умните хайепедерастсъдранебан

    Коментиран от #37

    15:17 15.01.2026

  • 26 Крепостния

    8 12 Отговор
    Холоп не струва и 1 копейка на Пуся Късии.
    Тази война ще влезе в учебниците във военните Академии- Как не трябва да се воюва.

    15:17 15.01.2026

  • 27 Варна 3

    11 15 Отговор

    До коментар #12 от "умнен трол си с цялата си глава":

    Над 1 200 000 загинали руски военни заедно с разрушена техника. ТОВА Е ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ. Едва ли Русийката е гушнал вас? Така че ето доказателство, Украйна с най-силната армия превръща държавата Украйна в месомелачка срещу руснаците!

    Коментиран от #31

    15:17 15.01.2026

  • 28 плами скъпа която и да си

    10 3 Отговор

    До коментар #21 от "Пламен":

    ела да седнеш в скута ми искам да ми разкажеш всичко и на финал ще те нахраня с наденицата ми до картофкитегаденпедераст

    15:18 15.01.2026

  • 29 !!!?

    8 12 Отговор
    Копейките не брят убитите "братушки"...те вярват само на ТАСС за убитите "нацисти"....!

    15:19 15.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 падам си по гнуснипедерастикато теб

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "Варна 3":

    който сте 24/7 на линия не знам с какви наркотици те тъпчат наркоман долен но си много зле с главата

    15:20 15.01.2026

  • 32 Мишел

    10 3 Отговор
    Днес ВСУ избягаха от Гуляйполе.

    15:20 15.01.2026

  • 33 Българин

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "знаеш ли смисъла на думата разузнавач":

    Защо пожелаваш на другите хора това през което минаваш , ватенка?
    Пожелай го на тези, които разсъждават като тебе...
    😀

    15:20 15.01.2026

  • 34 Перо

    4 3 Отговор
    Унищожена /за 4 г./ е Китайската и индииската армия, взети заедно!

    15:22 15.01.2026

  • 35 Историк

    8 12 Отговор
    Русия е на 1 во място в света по даване на жертви. Във всички войни, в които е участвала Русия, тя е рекордьор по даване не жертви. Такава е руско-съветската военна тактика, броят на собствените им жертви няма значение, хвърлят напред руска жива сила, за да хабят боеприпасите на противника. Същото е и сега в Украйна, 6 пъти повече убити руснаци.

    Коментиран от #46

    15:22 15.01.2026

  • 36 Отец Дионисий

    9 10 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #39

    15:22 15.01.2026

  • 37 Ще ти пратя

    5 6 Отговор

    До коментар #25 от "ти точния":

    Хората на Кадир бей .Те ще ти покажат истината в задния двор ,Копейко.

    15:23 15.01.2026

  • 38 отговор

    8 10 Отговор

    До коментар #5 от "въпросче":

    по малко е съотношението на загубите - убитите руснаци са 5-6 пъти повече от убитите украинци.

    15:25 15.01.2026

  • 39 Фори

    6 11 Отговор

    До коментар #36 от "Отец Дионисий":

    Освен мизерните ганьовски копейки мечтаеш на,Дунав мост за руски крепостен свят.Амя нито един не замина в крепостното блато

    15:25 15.01.2026

  • 40 Бай Галин от посолство

    9 2 Отговор
    Незнаем, колко руски войници са загинали знаем само, че Украйната до някой ден пари за хляб няма да имат.

    Коментиран от #48

    15:26 15.01.2026

  • 41 Русия може да губи каквото си прецени,

    12 3 Отговор
    но допълнително вече са обявени нови условия за мир. Старите при които Русия беше съгласна и Зеленски отказа, вече са променени и актуализирани. Новото е, че Кремъл смята Новороссия за "неразделна" част от Руската федерация. Новорусия включва не само Крим и четирите региона, които Русия вече обяви за нейни, но и Харков, Днепропетровск, Николаев и Одеса. Кремъл често нарича Одеса "руски" град и публично обсъжда "Новороссия" като част от Руската федерация. Вече това ще се обсъжда при нови преговори. В случай на отказ от страна на Украйна по мирен път, Русия е обявила, че това ще стане с военни средства.

    15:27 15.01.2026

  • 42 А бе тези англичани

    9 1 Отговор
    на размахваха ли едно бурканче с прах за пране в ООН, обявявайки го за контейнер с бойно отровно вещество? И тогава, и сега лъжецът си е лъжец...

    15:28 15.01.2026

  • 43 ти да видиш

    12 1 Отговор
    Много са интересни тия ингилизи! Или не ги бива във пропагандата или Путин им се отчита регулярно за загубите на жива сила???!!! Между другото ингилизите още през 2022 обявиха че руснаците са останали почти без войници а зеленото припяваше че избиват по 2000 руснаци на ден! Тия май верно си живеят във некакъв си техен свет.

    15:29 15.01.2026

  • 44 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "даже и за целия период не е":

    Аз не съм сигурен, но гледах Юри подоляка и той направи приблизителна сметка. За Русия изчисли 350 х. , а за Украйна 550 х. Това са само убитите.

    15:31 15.01.2026

  • 45 Тони

    7 1 Отговор
    Борис Джонсън или британското разузнаване ?

    15:35 15.01.2026

  • 46 Мишел

    8 1 Отговор

    До коментар #35 от "Историк":

    Фантазираш. Според военно разузнаване на САЩ, в Украйна руските жертви са 32-34 пъти по малки от украинските ( МWM, обзор ноември 2025). Съвсем очаквано Русия има пълно количествено и качествено превъзходство в оръжията, а те са това, което причинява на фронта човешки загуби.

    Коментиран от #59

    15:37 15.01.2026

  • 47 ха ха ха ....

    9 1 Отговор
    Британското и украинското ....все тя работа ...Даже чичо Дони ги съди за лъжите ...

    15:37 15.01.2026

  • 48 Град Козлодуй

    2 10 Отговор

    До коментар #40 от "Бай Галин от посолство":

    Знаем. От руснак войник не става, затова са повечето убити са руснаци. Руснакът не знае как да воюва, в това е проблема.

    15:37 15.01.2026

  • 49 Мишел

    4 9 Отговор
    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "

    Коментиран от #50, #66

    15:38 15.01.2026

  • 50 Мишелина

    7 3 Отговор

    До коментар #49 от "Мишел":

    С тази скорост, според един информиран служител, на военните на Зеленски ще са необходими 117 години, за да си върнат изгубените територии “, заключи Сиймон Херш американски разследващ журналистът и политик.

    15:41 15.01.2026

  • 51 Факт

    2 2 Отговор
    " Краят на една ера – проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    15:46 15.01.2026

  • 52 наблюдател

    1 1 Отговор
    Защо снимката показва украински войници да изнасят ранен/убит, а статията говори за единствено за руски загуби??? Г-н Анатоли Стайков - моля поглеждайте си снимковия материал!

    15:48 15.01.2026

  • 53 КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН

    2 0 Отговор
    Всички ги разпори

    15:49 15.01.2026

  • 54 да питам

    2 2 Отговор
    Пуся защо не опита да спаси приятеля си Мадуро ?

    15:50 15.01.2026

  • 55 Урсул фон дер Бандер

    0 0 Отговор
    Британското разузнаване:

    15:50 15.01.2026

  • 56 Дано на това разузнаване да му потъне

    3 1 Отговор
    острова,защото те рушат мира!

    15:50 15.01.2026

  • 57 БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А

    2 1 Отговор
    БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА КОКОРЧО ГИ РАЗПОРИ УРСУЛА ГИ НАТОРИ. МЪКА РУСОРОБСКА.

    15:52 15.01.2026

  • 58 456

    2 1 Отговор
    Верваме. Ама мнооого ви верваме. Дори ,че Путин отива сам да забива знамето в Греландия.

    15:52 15.01.2026

  • 59 Историк

    2 4 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    Във войната в Украйна до момента са дали 2 милиона руски жертви. Във ВСВ са дали почти 33 милиона руски жертви. Тъжно и безсмилено е това жертване на толкова милиони руснаци, но е факт.

    Коментиран от #64, #65

    15:53 15.01.2026

  • 60 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    1 0 Отговор
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-НАЙ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА ,ПО КРАСИВА ОТ АФРОДИТА ,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    15:53 15.01.2026

  • 61 ТОПОРЧО НАКОКОРЧЕН

    1 1 Отговор
    И той фърга на чело,чело русоробско. Пълни ги с ЕВРАЦИ.

    15:55 15.01.2026

  • 62 Русия

    4 0 Отговор
    Еее щом бледоликите уро.и и АнаСополи го казват значи е вярно хахахахаааааааа.

    16:00 15.01.2026

  • 63 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Британското разузнаване знае ли колко наркомани и мюсюлмани има ма мъгливият остров и по колко изнасилвания и ръгания с нож се извършват на денонощие в тоя пакистано -индийски бастион

    16:03 15.01.2026

  • 64 любопитен

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Историк":

    Може ли поименно да дадеш руските жертви, иначе нещо не ти вярваме?

    16:03 15.01.2026

  • 65 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Историк":

    Войната не се печели с измислени победи и измислени жертви, тази война също.
    И милиард руски жертви да измисляте, Украйна не може да си прибере 10 000 украински жертви от руските хладилни камиони, защото няма нищо за замяна.

    16:05 15.01.2026

  • 66 мушмул

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Мишел":

    И квооо, не можем да отбележим украински напредък на фронти и дай сега да броим руските жертви и да умножаваме?

    16:06 15.01.2026

  • 67 Баба Яга

    2 0 Отговор
    У нас все още се подмятат малоумни продажни клоуни, които да продуцират хибридо-интригите и лъжите на най-подлата имперска сбирщина от англосакси. За жертви и щети може да се дават сравнения, когато обменят тела на убити и захвърлени по фронта. Съотношението е 1:30 в полза на руснаците, които дават по-малко жертви.

    16:08 15.01.2026

