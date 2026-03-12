Новини
Свят »
Русия »
Говори Москва: Напрежението в Арктика се покачва заради ученията на НАТО

Говори Москва: Напрежението в Арктика се покачва заради ученията на НАТО

12 Март, 2026 17:56 1 087 33

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • мария захарова-
  • арктика-
  • гренландия

Нямаме съмнение, че ЕС с настоящите му възгледи към Русия и конфликта в Украйна ще играят в преговорите изключително деструктивна, подривна роля, каза още Мария Захарова

Говори Москва: Напрежението в Арктика се покачва заради ученията на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руското Министерство на външните работи днес предупреди, че напрежението в Арктика се покачва заради военните учения, провеждани от НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Миналия месец Алиансът заяви, че е стартирал операция „Арктически страж“, за да засили присъствието си в региона – част от опитите за намаляване на напрежението между НАТО и САЩ, предизвикано от желанието на американския президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия.

Нивото на напрежение в Арктика стремително се покачва заради усилията на Северноатлантическия алианс да продължава да налага геополитическа конфронтация вместо конструктивно сътрудничество. С действията си НАТО само потвърждава реномето си на „разрушител на стабилността и подбудител на международна конфронтация“, заяви говорителката на министерството Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Тя посочи, че приоритетна цел на НАТО е стесняване на неутралното пространство около руските граници.

„Вижте в какво превърнаха Балтика – някога най-спокойния във военно отношение район на Европа“, каза Захарова и допълни, че „Алиансът не крие агресивните си намерения“.

Във връзка с войната в Украйна тя заяви, че участието на представители на ЕС в мирните преговори би имало само деструктивна роля.

„Нямаме съмнение, че ЕС с настоящите му възгледи към Русия и конфликта в Украйна ще играят в преговорите изключително деструктивна, подривна роля“, каза Захарова.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма край руският

    13 16 Отговор
    СТРАХ, няма...😂

    17:58 12.03.2026

  • 2 Омазана ватенка

    10 14 Отговор
    Е нали така сте се разбрали в Аляска 😁

    17:59 12.03.2026

  • 3 толкова

    15 16 Отговор
    се изложи и унизи вече Русия, че повече няма накъде.

    18:00 12.03.2026

  • 4 Крайцера Москва

    14 15 Отговор
    Балтийско море стана натовско както и Черно море.

    Коментиран от #6

    18:01 12.03.2026

  • 5 Руски Z-блогъри в ступор

    12 13 Отговор
    заради взривените руски военни заводи. Руският военен пропагандист Владимир Романов е един от многото Z-канали, които са в ступор и не пестят критики – Романов твърди, че украински разузнавателен дрон е кръжал над завода "Кремний ЕЛ" и е насочвал ракетите, а руското военно министерство не се е погрижило за адекватна ПВО . Защо – защото се занимава да лъже и фалшифицира какво става на фронта, възмущава се Романов. Z-блогърите броят, че предвид броя на ракетите поне 4 украински изтребителя Су би трябвало да са се приближили в известна степен до руската граница и да са изстреляли поне 8 ракети, за да има 7 попадения. Къде ни е ПВО-то, тези изтребители защо не са свалени, питат руските военни пропагандисти.
    😂

    Коментиран от #22

    18:02 12.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Говори арменският поп:

    11 13 Отговор
    Оплаквания се приемат само в понеделник и сряда.

    18:03 12.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Салавьов и той така вика

    9 13 Отговор
    Ще ни избият и разграбят 😂😂

    Коментиран от #17, #20

    18:05 12.03.2026

  • 10 Странно

    9 12 Отговор
    защо на снимката е арменеца от Нагорни Карабах, Калантарян? И какво общо има той с Русия?

    Коментиран от #13, #16

    18:05 12.03.2026

  • 11 Смех с ватенки

    12 13 Отговор
    В Москва що няма от една седмица Интернет??

    18:06 12.03.2026

  • 12 хаха🤣

    8 12 Отговор
    Кон, бе кон...не сте ли виждали🤣

    18:07 12.03.2026

  • 13 Тц,тц,тц 😂😂😂

    8 10 Отговор

    До коментар #10 от "Странно":

    В Армения се отглеждат коне още от древноста🤣.

    Коментиран от #15

    18:08 12.03.2026

  • 14 Руски миндили

    9 12 Отговор
    Руснаците, като ги е страх толкова, че някой ще ги нападне, да подадат заявка в НАТО да ги пази? Кандидатстват за членство като Словакия и Унгария. Като влезат в НАТО ще ги пазим.

    18:08 12.03.2026

  • 15 оьяао

    6 10 Отговор

    До коментар #13 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Майка му на тоя била еврей.

    18:09 12.03.2026

  • 16 По-странното е

    9 11 Отговор

    До коментар #10 от "Странно":

    че същото това лице известно като Лавров е споменато хиляди пъти в досиетата Епстийн :)))

    18:09 12.03.2026

  • 17 Оптимизма на Тръмп

    5 7 Отговор

    До коментар #9 от "Салавьов и той така вика":

    Крайно време е

    18:11 12.03.2026

  • 18 Стоян

    9 10 Отговор
    Вече никой не го интересува какво говори москвето. На жалките от всички са. Дъното

    18:13 12.03.2026

  • 19 ИВАН

    7 7 Отговор
    За хората бензин няма, ама за учения има .... аман от побъркани политици, които унищожиха хубавата планета.

    Коментиран от #23, #27

    18:17 12.03.2026

  • 20 Руснаците

    7 7 Отговор

    До коментар #9 от "Салавьов и той така вика":

    са комплексиран и страхлив народ. Винаги са живели с чувство за малоценност. Цялата кремълска идеология е изградена върху това. Със спирането на Интернета и изолацията, ще се влошат още повече.

    18:17 12.03.2026

  • 21 Дон Корлеоне

    9 6 Отговор
    Хаяско трепери като лист в бункера.

    18:18 12.03.2026

  • 22 На руцкий език се казва "халатность"

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "Руски Z-блогъри в ступор":

    Няма друга държава, за чийто автомобили да се казва, че има значение, в кой ден са правени. Или да има истории, че във врата на чисто нов автомобил са намирали бутилка от водка.

    Коментиран от #24, #28

    18:18 12.03.2026

  • 23 Тц,тц,тц 😂😂😂

    6 6 Отговор

    До коментар #19 от "ИВАН":

    Къде няма бензин бе😂

    18:19 12.03.2026

  • 24 😂🤣😂🤣👇

    7 4 Отговор

    До коментар #22 от "На руцкий език се казва "халатность"":

    Най-са били вървежни Москвичи правени в сряда.

    18:21 12.03.2026

  • 25 Лорд дред

    7 6 Отговор
    Вас кой ви пита ватници умрели

    18:22 12.03.2026

  • 26 !!!?

    7 6 Отговор
    Ало Москва, събирайте си партакешите в "руския мир" и целувайте Копана на новия аятолах...!!!?

    18:23 12.03.2026

  • 27 Цомчо Плюнката

    5 6 Отговор

    До коментар #19 от "ИВАН":

    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    18:23 12.03.2026

  • 28 Това

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "На руцкий език се казва "халатность"":

    сериозно ли или някакъв майтап е, който не мога да го схвана ?

    18:23 12.03.2026

  • 29 Кривоверен алкаш

    9 2 Отговор
    Защо бе Бандюга отношенията преди нахлуването в Украйна,бяха повече от добри...какво стана че нещата се оср....и сега всички са виновни, само главният виновник е невинен...нямате аналог....ей...нямате..

    18:26 12.03.2026

  • 30 Украйна и Румъния започват военно

    6 0 Отговор
    сътрудничество и съвместно производство на оръжие. Украинският и румънският президенти Володимир Зеленски и Никусор Дан обявиха днес на пресконференция, че са подписали декларация за стратегическо партньорство, съвместно производство на отбранителни продукти на румънска територия (най-вече дронове), както и рамково споразумение, позволяващо на е, което позволява на Украйна да купува оръжия и военно оборудване от Румъния. Над 70% от румънците смятат, че е необходимо да се увеличат разходите за отбрана.

    18:28 12.03.2026

  • 31 !!!?

    6 0 Отговор
    Путлер нали щеше да си връща Аляска...че Коня и СССР тениска си надена да респектира Тръмп !!!?

    18:32 12.03.2026

  • 32 Най-ефективния дрон F7

    0 0 Отговор
    F7 - най-ефективният дрон на фронта. В края на 2025 г. дронът F7 беше признат за най-ефективното оръжие на фронта, що се отнася до безпилотните летателни апарати. F7 зае първо място в класацията за брой унищожено руско тежко оборудване и беше признат за едно от най-добрите оръжия в категориите „най-много удари с леко оборудване“, „най-много унищожен вражески персонал“, „най-много FPV удари“ и „най-ефективно оръжие във войната на дронове"."

    18:50 12.03.2026

  • 33 Някой

    0 0 Отговор
    Нови разходи за Русия. Не може да не реагира и трябва да плаща. Няма нищо лошо, просто нова дупка в продънения руски бюджет. Края на 2025 г. Русия прие бюджет 2026. Март 2026г. вече има 10% съкращения и те няма да са последните. При 22% лихва на заемния капитал и 15% норма на печалбата, предприятията не могат да теглят заеми з закупуване на суровини и материали. Започва скъсяване на работното време, за да няма уволнения. Лошите кредити ще нарастват. Криза с реколтата картофи и захарно цвекло. Трябват пари за внос. Сега и Арктика.

    18:57 12.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания