Говори Москва: Напрежението в Арктика се покачва заради ученията на НАТО

Руското Министерство на външните работи днес предупреди, че напрежението в Арктика се покачва заради военните учения, провеждани от НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Миналия месец Алиансът заяви, че е стартирал операция „Арктически страж“, за да засили присъствието си в региона – част от опитите за намаляване на напрежението между НАТО и САЩ, предизвикано от желанието на американския президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия.
Нивото на напрежение в Арктика стремително се покачва заради усилията на Северноатлантическия алианс да продължава да налага геополитическа конфронтация вместо конструктивно сътрудничество. С действията си НАТО само потвърждава реномето си на „разрушител на стабилността и подбудител на международна конфронтация“, заяви говорителката на министерството Мария Захарова, цитирана от ТАСС.
Тя посочи, че приоритетна цел на НАТО е стесняване на неутралното пространство около руските граници.
„Вижте в какво превърнаха Балтика – някога най-спокойния във военно отношение район на Европа“, каза Захарова и допълни, че „Алиансът не крие агресивните си намерения“.
Във връзка с войната в Украйна тя заяви, че участието на представители на ЕС в мирните преговори би имало само деструктивна роля.
„Нямаме съмнение, че ЕС с настоящите му възгледи към Русия и конфликта в Украйна ще играят в преговорите изключително деструктивна, подривна роля“, каза Захарова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма край руският
17:58 12.03.2026
2 Омазана ватенка
17:59 12.03.2026
3 толкова
18:00 12.03.2026
4 Крайцера Москва
Коментиран от #6
18:01 12.03.2026
5 Руски Z-блогъри в ступор
😂
Коментиран от #22
18:02 12.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Говори арменският поп:
18:03 12.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Салавьов и той така вика
Коментиран от #17, #20
18:05 12.03.2026
10 Странно
Коментиран от #13, #16
18:05 12.03.2026
11 Смех с ватенки
18:06 12.03.2026
12 хаха🤣
18:07 12.03.2026
13 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #10 от "Странно":В Армения се отглеждат коне още от древноста🤣.
Коментиран от #15
18:08 12.03.2026
14 Руски миндили
18:08 12.03.2026
15 оьяао
До коментар #13 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Майка му на тоя била еврей.
18:09 12.03.2026
16 По-странното е
До коментар #10 от "Странно":че същото това лице известно като Лавров е споменато хиляди пъти в досиетата Епстийн :)))
18:09 12.03.2026
17 Оптимизма на Тръмп
До коментар #9 от "Салавьов и той така вика":Крайно време е
18:11 12.03.2026
18 Стоян
18:13 12.03.2026
19 ИВАН
Коментиран от #23, #27
18:17 12.03.2026
20 Руснаците
До коментар #9 от "Салавьов и той така вика":са комплексиран и страхлив народ. Винаги са живели с чувство за малоценност. Цялата кремълска идеология е изградена върху това. Със спирането на Интернета и изолацията, ще се влошат още повече.
18:17 12.03.2026
21 Дон Корлеоне
18:18 12.03.2026
22 На руцкий език се казва "халатность"
До коментар #5 от "Руски Z-блогъри в ступор":Няма друга държава, за чийто автомобили да се казва, че има значение, в кой ден са правени. Или да има истории, че във врата на чисто нов автомобил са намирали бутилка от водка.
Коментиран от #24, #28
18:18 12.03.2026
23 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #19 от "ИВАН":Къде няма бензин бе😂
18:19 12.03.2026
24 😂🤣😂🤣👇
До коментар #22 от "На руцкий език се казва "халатность"":Най-са били вървежни Москвичи правени в сряда.
18:21 12.03.2026
25 Лорд дред
18:22 12.03.2026
26 !!!?
18:23 12.03.2026
27 Цомчо Плюнката
До коментар #19 от "ИВАН":Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.
18:23 12.03.2026
28 Това
До коментар #22 от "На руцкий език се казва "халатность"":сериозно ли или някакъв майтап е, който не мога да го схвана ?
18:23 12.03.2026
29 Кривоверен алкаш
18:26 12.03.2026
30 Украйна и Румъния започват военно
18:28 12.03.2026
31 !!!?
18:32 12.03.2026
32 Най-ефективния дрон F7
18:50 12.03.2026
33 Някой
18:57 12.03.2026