1 500 фермери блокираха Мадрид с 300 трактора заради споразумението с Меркосур

Около 1500 фермери с повече от 300 трактора блокираха Мадрид. Демонстрацията е срещу споразумението между ЕС и Меркосур, както и срещу съкращенията в Общата селскостопанска политика в Общността.



Според протестиращите сделката между европейските държави и страните от Латинска Америка ще доведе до смъртта на селските райони в Испания. Животновъди и земеделски производители прогнозират нашествие на селскостопански продукти от Южна Америка, което значително ще намали икономическите ползи за фермерите в Испания.



Демонстрантите очакват нелоялна конкуренция, тъй като южноамериканските продукти ще влязат с намалени тарифи и нямат толкова строги местни разпоредби - здравни, екологични или трудови - колкото тези, които работят в страните членки на Европейския съюз. Това, твърдят фермерите, позволява южноамериканските продукти да бъдат по-евтини, тъй като производителите им могат да намалят разходите си.



Що се отнася до отхвърлянето на новата Обща селскостопанска политика за периода 2028-2034 г., фермерите имат подкрепата на испанското правителство и дори Европейската сметна палата изрази известна критика. В първоначалното предложение на Европейската комисия бюджетът, отпуснат за селско стопанство и рибарство, е 302 милиарда евро, което представлява намаление с над 20% в сравнение с настоящата програма.

Управляващи и опозиция си отправиха тежки обвинения за влаковата катастрофа, отнела живота на 46 души в Испания. Изслушването на премиера Педро Санчес в парламента се превърна в остра размяна на квалификации и обиди.



Намерението на министър-председателя да даде информация за разследването на трагичния инцидент от 18 януари беше посрещнато на нож от опозицията. Нови детайли така и не бяха обявени, но Санчес отново подчерта, че правителството ще предприеме всички необходими мерки, за да не се повтарят подобни катастрофи.



Според лидера на Народната партия Алберто Нунес Фейхоо, трагичният инцидент е можело да бъде избегнат, ако властта се е вслушала в множеството предупреждения от машинисти и осем национални и европейски институции. Той заяви, че кабинетът играе на руска рулетка с безопасността на пътниците в Испания. Няколко пъти Фейхоо нарече Санчес "лъжец" и го обвини в липса на уважение и чувствителност към паметта на жертвите. Председателят на Народната партия предупреди, че премиерът и неговите министри ще се изправят пред съда заради трагедията край Адамус.



От своя страна министър-председателят премина в политически атаки, като заяви, че Народната партия прави възможен възхода на крайнодясната партия "Вокс". След това директно обвини Фейхоо, че използва дезинформация, за да изплаши хората в Испания.



В крайна сметка след повече от шест часа безплодни дебати нито семействата на жертвите, нито обществото научиха повече за причините за катастрофата, или за конкретните мерки, които биха могли да предотвратят нова подобна трагедия.