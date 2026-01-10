Синът на сваления шах на Иран призова гражданите да превземат градове

Изгнаният син на сваления шах на Иран, престолонаследникът Реза Пахлави, призова гражданите да превземат градовете със сила. Видео посланието му беше публикувано в социалната медийна платформа X.

„Нашата цел вече не е просто да излезем на улицата. Целта е да се подготвим да превземем и задържим градските центрове“, каза Пахлави.

Той също така призова иранците, включително работниците в ключови сектори на икономиката, да се включат в национална стачка.

По-рано списание Time съобщи, че най-малко 217 души са били убити при стрелба по протестиращи в центъра на Техеран.