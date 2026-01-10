Синът на сваления шах на Иран призова гражданите да превземат градове

Изгнаният син на сваления шах на Иран, престолонаследникът Реза Пахлави, призова гражданите да превземат градовете със сила. Видео посланието му беше публикувано в социалната медийна платформа X.
„Нашата цел вече не е просто да излезем на улицата. Целта е да се подготвим да превземем и задържим градските центрове“, каза Пахлави.
Той също така призова иранците, включително работниците в ключови сектори на икономиката, да се включат в национална стачка.
По-рано списание Time съобщи, че най-малко 217 души са били убити при стрелба по протестиращи в центъра на Техеран.
1 Феникс
14:48 10.01.2026
2 си дзън
14:49 10.01.2026
3 си дзън
До коментар #1 от "Феникс":Дали армията на Иран не е обработена, като тази на Венецуела?
14:50 10.01.2026
5 Май ще се сбъдне
14:51 10.01.2026
6 Помнещ
Синът на сваления шах на Иран както и нашите евроатлантици май са получили амнезия кой свали баща му и за какво. Къде криеха аятолах Хомейни и кой му даде пари за да организира "ислямска революция".
Пропагандата и тя нищо не казва по въпроса
14:52 10.01.2026
7 Възраждане
Останаа само двата монголья,.. Ким и ХУ .. Йло
14:53 10.01.2026
8 Имаше един Реза преди
До коментар #2 от "си дзън":Беше капуt и го свалиха
И дойде Хомейни.
Разбира се, от tъпаци като теб не може да се очаква да знаят история.
14:53 10.01.2026
9 Владимир Путин, президент
Горкия ирански народ няма полезен ход, също като руския. Ако избраника не е куц, ще е сакат ....
14:53 10.01.2026
10 Антитрол
До коментар #2 от "си дзън":"Давай Реза. С теб сме"
Хайде бе, наистина ли - че нали господарите ти смъкнаха баща му и сложиха аятоласите.
11 Очевидец
14:55 10.01.2026
12 си дзън
До коментар #8 от "Имаше един Реза преди":Няма случай автомат за алгоритмични коментари да знае нещо. Той само
повтаря нещо, казано от човеци.
14:57 10.01.2026
13 Поч насе!
👍😂👍
14:57 10.01.2026
14 Зевзек
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":"Ако избраника не е куц, ще е сакат ...."
Абе по добре куц или сакат отколкото деменция или луд перчем да те управляват. Или пък безмозъчни Урсули и Каи.
14:57 10.01.2026
15 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
Кво ще им викаме...
Маци писи писи..ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО.....
14:58 10.01.2026
16 Бегачо от ГОТВАЧО
14:59 10.01.2026
17 "Изгнаният син" на сваления шах на Иран,
14:59 10.01.2026
18 Факти
14:59 10.01.2026
19 Помнещ
До коментар #12 от "си дзън":"Той само повтаря нещо, казано от човеци"
Пък "човеците" получават доларова амнезия какви са ги вършили господарите им и кой смъкна бащата на този от власт.
15:00 10.01.2026
20 Спецназ
които за десетилетие толкова милиарда източиха от ИРАН,
се после стаНА РЕВОЛЮЦИЯТА!
ФАКТ!
15:00 10.01.2026
22 Антитрол
До коментар #18 от "Факти":Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - "режимът" не е ли творение на господарите ти?
15:01 10.01.2026
23 А в България как е?
15:02 10.01.2026
24 Коко
15:02 10.01.2026
25 си дзън
До коментар #18 от "Факти":От твоя текст - в Божиите уши ! Уралсът е на 35.
15:02 10.01.2026
27 Игнат
До коментар #18 от "Факти":Не ме интересува Русия, но не искам да виждам дъежава Украйна на картата и руснаците ще свършат тази работа. Как цял живот не срещнах един свестен украинец или украинка, винаги са надменни, високомерни, алчни, груби, крадливи и некадърни. Най-противното население на Европа. Имам в предвид оригиналните украинци от Галиция и около Лвов. Дано няма държава Украйна на картата през 2027! Стига с това уродливо бандеро-фашизирано творение на терористи!
15:03 10.01.2026
28 Факти
До коментар #6 от "Помнещ":Казваш, че иранският народ не е искал режима на аятоласите и той му е вкаран отвън. Еми значи е добре, че сега ще падне. Свобода за Иран!
15:04 10.01.2026
29 Интересно
15:04 10.01.2026
30 Спецназ
БУНТ и после ПАК като баща си да даде всичкия си нефт на американски фирми.
На "терен в Иран" му давам 2 дена да оцелее,
това включва и СЪД- а на 3- те инстанции.
Обаче не го е.е да се жертва за иранците.
НЕма да иде- има си милиони в САЩ от комисионните на Шаха още. :))
15:05 10.01.2026
До коментар #23 от "А в България как е?":АЛКАША Ел цин извърши ПРЕВРАТ а после назначи ...капитанчето ху ЙЛО , без избори.
След 26 г,...същия педофил е цар на монгольяците от блатата
15:06 10.01.2026
32 мдаа
15:07 10.01.2026
33 Запознат
До коментар #20 от "Спецназ":"Сваления Шах беше заедно с американците"
Мохамед Реза Пахлави беше приятел със СССР и за това американците му организираха "арабска революция" с аятолах Хомейни когото криеха във Франция - козячетата са млади и не помнят та може да им промият мозъците. Англичаните пък искаха петрола и мислеха че като назначат аятоласите и ще го вземат но те взеха че не го дадоха и веднага станаха "диктатори".
15:08 10.01.2026
34 Факти
До коментар #22 от "Антитрол":На ЩЕ се базира руската пропаганда. Досега едно ЩЕ не се е сбъднало. Аз виждам с очите си как Русия бавно, но сигурно, затъва. Путин разписа бюджет с 40% разходи за армията, вдигна данъците и оряза социалните програми. Това са факти. Руснаците могат да търпят много, но няма да търпят вечно.
15:08 10.01.2026
35 си дзън
До коментар #32 от "мдаа":Кадиров праща тик-токовци в Иран на помощ на аятоласите.
15:09 10.01.2026
36 Лудият от портиерната
15:10 10.01.2026
37 Помнещ
До коментар #31 от "Айде сега":"АЛКАША Ел цин извърши ПРЕВРАТ"
Е така де ами как смъкнаха дядо Тошо - или това е друго. А хунтата в Киев как дойде на власт - или и там е друго.
15:10 10.01.2026
38 Удри
15:10 10.01.2026
39 Ягуар
До коментар #18 от "Факти":Даже и аятоласите да паднат от власт и пак да сложат поредната марионетка пахлави, и Иран започне да изнася петрол, цените пак няма да паднат! поради простата причина, че шел и бп могат да спекулират с цените буквално както си искат!
15:10 10.01.2026
40 Хахахаха
До коментар #1 от "Феникс":Е па тя държавата е на хората бе копей, държавата не е на аятолаха! Хората като искат, трябва да имат право да го свалят, а?
15:10 10.01.2026
42 Опа
15:12 10.01.2026
43 Феникс
15:12 10.01.2026
44 С колко милиона
15:12 10.01.2026
45 замъка му в Мериленд
До коментар #17 от ""Изгнаният син" на сваления шах на Иран,":Е над 5500 кв. м на тоя и в САЩ го гледат като писано яйце и май и от данъци е освпбоден даже
15:12 10.01.2026
46 Хахахаха
До коментар #37 от "Помнещ":Хунтата в Кремъл дойде така, както го пишеш, а"хунтата" в Киев дойде с демократични избори!
15:13 10.01.2026
47 Чичо Дончо
15:13 10.01.2026
48 Аз конкретен въпрос имам нали ?
До коментар #31 от "Айде сега":А в България как е?
Законно ли е да се призовават гражданите да превземат градовете със сила ? А? Синът на сваления шах престъпник ли е? ... а в САЩ законно ли е?
15:14 10.01.2026
49 СПОР НЕМА
До коментар #38 от "Удри":ПОДНЕБЕСНАТА ЗАСТАНА НА ПЪРВО МЯСТО В СВЕТА ПО ИЗНОС НА ДЪРЕСИНА!!
СТРАННОТО " е ,че в КИТАЙ Е ЗАБРАНЕН ДЪРВОДОБИВА И ИЗНОСА НА ДЪРВЕСИНА!! АААААААХАХАХАХА
ОТ ...КЪДЕ ЛИ ИДВА ТАЗИ... ДЪРВЕСИНА ?!?
АААААААХАХАХАХА
15:14 10.01.2026
50 Факти
До коментар #39 от "Ягуар":Шел и БП не могат да спекулират с цените както си искат, защото заедно държат само 6,5% от пазара. Когато предлагането расте, цените падат. Първи урок по икономика.
15:15 10.01.2026
51 Феникс
До коментар #40 от "Хахахаха":Виж сега какво ще ти кажа, и вие жълтопаветниците не сте повече от 10% със алабалата но си мислите че държавата България е ваша! Знаеш ли колко население има Иран. не всички подкрепят преврата, жакото е че и там повече от 40% не са етнически перси, а и ционистите мътят постоянно водата!
15:15 10.01.2026
52 Мародер
15:16 10.01.2026
53 Антитрол
До коментар #34 от "Факти":"Руснаците могат да търпят много, но няма да търпят вечно"
Обаче украинците ще търпят нали да ги ловят като добитък и да ги пращат на фронта - европейците и те ще търпят нали и няма да се бунтуват като фермерите. Ти 5% от БВП който нашите събират колко процента мислиш че са от бюджета - на САЩ при БВП 22 трилиона бюджетът е 6.2 трилиона а Тръмп ще правел военния бюджет 1.5 трилиона. Хайде сметни си процентите ако можеш.
Колкото и да лъжете че Русия ще се разпадне и ще фалира намя да ви се получи - от началото на войната чувам само ЩЕ ЩЕ ЩЕ.
15:16 10.01.2026
54 Синът на сваления шах на Иран
15:16 10.01.2026
55 тъй, тъй
До коментар #46 от "Хахахаха":Сега, ако в Украйна се проведат демократични избори, зали Зеленски и компания ще ги спечелят? И защо в тази хубава украинска демокрация изборите бяха отменени? И още нещо - ако с "демократични" избори ще идват такива малоумници като Зеленски, по-добре изборите направо да се забранят. Когато Зеленски бе избран нито един украинец не знаеше, че той ще ги вкара във война с Русия. Ако знаеха, дали биха го избрали, как мислиш?
15:19 10.01.2026
57 Факти
До коментар #49 от "СПОР НЕМА":Китай източва брутално Русия. Китай стои зад войната в Украйна. Без неговата подкрепа Путин нямаше да нападне. Другарят Си му извъртя номера на китайката.
15:21 10.01.2026
58 Зарежи тия хомиК мурафети..
До коментар #53 от "Антитрол":Кажи за ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на педофила ху ЙЛО!
Как след Киев тръгват за Виена Берлин и Лисабон
Ееееедехееее
15:21 10.01.2026
59 Икономист
До коментар #50 от "Факти":"Когато предлагането расте, цените падат. Първи урок по икономика"
А когато господарите ти сложат санкции ембарго и блокада на някой който предлага какво се получава. Ами като завземат повече от половината пазар и на останалите наложат забрани какво се получава - май се учил икономика на Козяк 16. Те сега са завзели почти 80% от световния нефт (останаха Русия и Иран) - когато няма конкуренция не ти ли казаха какво става.
15:22 10.01.2026
60 Къв "шах" бре?
15:23 10.01.2026
61 Пропагандата
До коментар #58 от "Зарежи тия хомиК мурафети..":винаги има за цел глупака.
15:23 10.01.2026
62 Последния софиянец
До коментар #56 от "Ако си шумкар":Надничарите на оная Пияната не харесват такива коментари.
Ще те пЦуват тия Пе..ДАЛИ
😄
15:23 10.01.2026
63 САКАШ ЛИ А ТИ НАПУНИМ.,
До коментар #61 от "Пропагандата":Дебелото черво.. ?
15:25 10.01.2026
64 Антитрол
До коментар #58 от "Зарежи тия хомиК мурафети..":"Кажи за ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ"
Ами питай генерал Мили от господарите ти - аз от руските управляващи не съм чул да казват че ще е тридневен. То за 3 дни няма как да разпаднеш НАТО и да съсипеш ЕС икономически.
15:25 10.01.2026
65 Тръмп
До коментар #56 от "Ако си шумкар":Анархист -нацист, с каскет ли е?
15:25 10.01.2026
66 Факти
До коментар #51 от "Феникс":Правени са няколко проучвания в Иран през последните години. Между 80 и 92% искат режима да падне.
15:26 10.01.2026
67 Пропагандата
До коментар #63 от "САКАШ ЛИ А ТИ НАПУНИМ.,":винаги има за цел глупака.
15:26 10.01.2026
68 Има зло
15:27 10.01.2026
69 Абе ... има ли престъпление
Коментиран от #75, #76
15:27 10.01.2026
70 На пиши...2 дни в киев
До коментар #64 от "Антитрол":И гледай, ху есос!
Хехехехехехе
Коментиран от #73, #74
15:27 10.01.2026
71 Антитрол
До коментар #66 от "Факти":И не ти ли казаха как успяха да ги направят тези проучвания - до кога ще се мъчите да правите пропаганда с плоски лъжи.
15:28 10.01.2026
72 факт
15:28 10.01.2026
73 Антитрол
До коментар #70 от "На пиши...2 дни в киев":Ами и 2 и 3 да напиша не ми излиза никой от управляващите в Русия - излиза ми генерал Мили който си е действащ генерал от краварската армия - началник ЩАБ.
Коментиран от #79
15:30 10.01.2026
74 Пропагандата
До коментар #70 от "На пиши...2 дни в киев":винаги има за цел глупака.
15:30 10.01.2026
75 Нападението и поробяването
До коментар #69 от "Абе ... има ли престъпление":На независима република ИЧКЕРИЯ!( Чечня))
380 К цивилни жертви и 45 К деца!! ФАКТ
А после и всички 22 ПОРОБЕНИ Републики у
Пе деРуската ДЖАМАХИРИЯ
Хихихихихи
15:31 10.01.2026
76 Възмутен
До коментар #69 от "Абе ... има ли престъпление":Евроатлантиците са толкова наведени че подкрепят всичко на господарите си и не ги интересува дали е престъпление или дали господарите им са избили даже и българи.
15:32 10.01.2026
77 Там пишеше
До коментар #75 от "Нападението и поробяването":има ли престъпление, на което най долната сган наричаща се атлантици, да не са фенове?
15:33 10.01.2026
79 Възраждане
До коментар #73 от "Антитрол":Тази опорка излезе от оня фашист Соло вьев,...8 месеца след като Украйна попиля 64 км Колона, ОСВОБОДИ ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, ХАРКОВ, СУМИ И 186 СЕЛИЩА
хихихихихи
15:34 10.01.2026
80 Това са най пропадналите хора
До коментар #76 от "Възмутен":Затова лъжат, крадат и се радват, че умират хора. Няма по пропаднали същества от този боклук нарекъл се днес атлантици.
15:34 10.01.2026
81 ЗОРО
15:35 10.01.2026
82 Историк
До коментар #75 от "Нападението и поробяването":"А после и всички 22 ПОРОБЕНИ Републики"
Ами когато създават САЩ са само 4 щата - до 50 можеш ли да смяташ колко са поробените. А можеш ли ми каза колко са избитите индианци или в канчето на господарите не трябва да се гледа.
15:35 10.01.2026
83 Повече
До коментар #82 от "Историк":отколкото са се раждали !
15:38 10.01.2026
84 Антитрол
До коментар #79 от "Възраждане":"Тази опорка излезе от оня фашист Соло вьев,...8 месеца след като Украйна попиля 64 км Колона"
Генерал Мили го каза още първия ден на войната - та пак питам кой от управляващите в Русия е казал че операцията ще е тридневна.
С лъжи и опорки пропаганда не става
15:38 10.01.2026
85 Той Иран беше член на брикс
До коментар #72 от "факт":И когато израел и САЩ го разбомбиха. Тогава нямаше ли основание другите членове на брикса да се намесят🤣🤣🤣🤣.Толкова ще се намесят и сега....
15:39 10.01.2026
86 Като
До коментар #81 от "ЗОРО":Путин днес !
15:39 10.01.2026
87 Тръмп
15:41 10.01.2026
88 Даааа.... Педроса
До коментар #82 от "Историк":168 националности ( със собствен Език, традиции, култура) Поробени от мелезаци и Безродници узурпирали властта в кремля!!
Дори НЯМА такъв ЕТНОС/ НАРОД,... руснаците!! ФАКТ!!
Десетки милиони избити от уро дите кремльовски!! 32 МИЛИОНА БЛАТНИ човекоподобни от СССР са унищожени само от Грузинеца извратеняк и педофил!!
След него е ... късокракият монгольяк пе-- дофил и фашист --- ХУ ...ЙЛО,..със 2 Милиона монголяци Фира и 470 К цивилни чеченци!!
15:42 10.01.2026
89 Опорчо
15:42 10.01.2026
90 Историк
До коментар #83 от "Повече":Явно не ти дават да гледаш в канчето на господарите - твоята работа е да плюеш по Русия и руснаците нали?
Защо ли в САЩ няма република на апахите или на ирокезите или на някое от стотиците индиански племена - защото са ги избили за разлика от руснаците които ужким "поробили" местните ама пък им направили АВТОНОМНИ републики.
15:42 10.01.2026
91 Факти
До коментар #71 от "Антитрол":Последното проучване през ноември беше възложено от президента и проведено от Иранската Студентска Агенция за Проучвания. Именно то показа 92% недоволство от режима. Странното е, че резултатите бяха публикувани в Инстаграм от съветник на президента. Там държавните лица имат достъп до Иснтаграм, а народът - не (но заобикалят забраната с VPN).
15:44 10.01.2026
92 Каква е
До коментар #90 от "Историк":разликата между резерват и република?
15:45 10.01.2026
93 Ако се занимаваше с четене
До коментар #85 от "Той Иран беше член на брикс":вместо с тролене, щеше да знаеш, че Брикс е търговски съюз.
15:46 10.01.2026
94 Историк
До коментар #88 от "Даааа.... Педроса":168 националности ( със собствен Език, традиции, култура)
И теб питам къде е "автономната република" на апахите или ирокезите в краварника.
15:47 10.01.2026
95 Виж интервюто със ЛУКА ШЕНКО
До коментар #84 от "Антитрол":" Ли тин лично ми се обади и ме увери,че всичко ще свърши за...3--- 4 дни !! "" АааааааХахахаха
То така и БЕШЕ,...за 3 ДНЯ го наритаха чаршафите със пикапи във СИРИЯ!!
Соло вьев ( кремля Т.В)..2 ДНЯ и ВСЕ!
За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството --+ рамАзан 24.02.22
15:47 10.01.2026
96 С какво
До коментар #93 от "Ако се занимаваше с четене":търгуват?
15:48 10.01.2026
97 Боруна Лом
15:49 10.01.2026
98 Поредният Майдан
15:49 10.01.2026
99 Ами
До коментар #96 от "С какво":чети, а не троли.
15:49 10.01.2026
100 Ти ми кажи ДЕКА Е РУСКАТА РЕПУБЛИКА
До коментар #94 от "Историк":И КОГИШ е създаден..." Руският език"!!
АааааааХахахаха
15:49 10.01.2026
101 Историк
До коментар #92 от "Каква е":Обикновено в резерват се държат животни застрашени от изчезване а в републиките живеят хора. Можеш ли ми каза колко резервата има в краварника и колко хора живеят в тях.
15:49 10.01.2026
102 В РФ
До коментар #94 от "Историк":апашите имат много републики!
15:50 10.01.2026
103 Историк
До коментар #100 от "Ти ми кажи ДЕКА Е РУСКАТА РЕПУБЛИКА":Ами веднага след като ти ми покажеш къде е "американския" щат и ми кажеш кога е създаден "американския" език - ти в кой клас си че ми задаваш такива въпроси.
15:52 10.01.2026
104 Синковеца ще разбишка Иран
15:53 10.01.2026
105 Кажете бре колеги ?
15:54 10.01.2026
106 Историк
До коментар #102 от "В РФ":Ааа апашите са при господарите ти - поредната им кражба ще е петрола на Венецуела а следващата казаха че ще си откраднели Гренландия.
Ето на нас ни откраднаха златния резерв (40 тона) и ни крадат златото.
15:55 10.01.2026
107 Факти
До коментар #90 от "Историк":В Русия няма атономни републики. Всички са 100% подчинени на Путин. Местните езици вече са изключени от училищата. Той назначава лично губернаторите. В САЩ индианците живеят в т.нар. "нации", които имат голяма автономия. Сами си избират управителни органи, имат собствени закони, данъци и т.н. Да не говорим, че тези с определен % индианска кръв получават луди пари от нищото. Гледай някой филм за чероките в Апалачия. Тия като станат пълнолетни са с няколкостотин хиляди долара по сметката без да са правили нищо. До 25 могат да ги ползват за образование, а след това вече могат да правят каквото си искат с тях. В Русия Путин тия ги праща за 2000 евро на месец да убиват или бъдат убити на фронта. Не сравнявай САЩ с Русия, че става смешно.
15:55 10.01.2026
108 Ти ми кажи ДЕКА Е Америханска РЕПУБЛИКА
До коментар #100 от "Ти ми кажи ДЕКА Е РУСКАТА РЕПУБЛИКА":И КОГИШ е създаден..." Америханският език"!!
АааааааХахахаха
15:57 10.01.2026
110 За размисъл
16:00 10.01.2026
111 Това не е вярно
До коментар #107 от "Факти":Всички руско народи си говорят и руски и националните си езици и никой не им ги забранява. Безсмислени лъжи! А и темата е друга! Отвращавате хората с лъжите ви и показвате правотата на Русия!
16:00 10.01.2026
113 Исторически парк
16:01 10.01.2026
114 Ту пой, ДА? ))))
До коментар #108 от "Ти ми кажи ДЕКА Е Америханска РЕПУБЛИКА":Гледай БЪЛГАРИЯ,...ОСНОВНАТА ЧАСТ ОТ ЕТНОСА/ НАРОД СА....БЪЛГАРИ!!!
Има и малц инства със соб ствен Език но ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК И ЕТНОС ... Е....БЪЛГАРСКИ
Та въпроса ми е, КЪДЕ( в коя Република живеят тия така наречените Рушняци) и кога е създаден.." руският език" ?
16:01 10.01.2026
115 Факти
16:03 10.01.2026
116 Нападенията на независими Републики
До коментар #105 от "Кажете бре колеги ?":От Пе деРуската ДЖАМАХИРИЯ!!
Монголоубиеца... педофил ху ЙЛО!!
16:04 10.01.2026
117 Путин не го мисли
До коментар #115 от "Факти":2/3 от света са зад Русия. Мисли как САЩ вече открито е световен терорист и унищожава Европа!
16:05 10.01.2026
118 Това е
До коментар #113 от "Исторически парк":техерандан !
16:05 10.01.2026
119 Така е
До коментар #117 от "Путин не го мисли":Мадуро е ,като Путин !
16:06 10.01.2026
120 Ристе кьоравото
До коментар #114 от "Ту пой, ДА? ))))":Пич зае би ги тия копейки дермояди и лепиларе!
Они са де биле и пен Дали
16:07 10.01.2026
121 Факти
До коментар #111 от "Това не е вярно":Не е забранено да си говорят местните езици, но преди ги учиха в училище, а Путин това го забрани. Още нещо - ако хванат учител, че дава частни уроци на местен език, го изритват от държаното училище. Целта е с времето тези езици да бъдат забравени и местните да загубят своята идентичност, за да няма национализъм и желание за отцепване от Русия.
16:07 10.01.2026
122 Там пишеше
До коментар #119 от "Така е":че САЩ е терорист и унищожава Европа! Викаш дреме ти за Европа и за пошлостта и упадъка на запада.
16:08 10.01.2026
123 Дека избега Историк
Отговаряй на въпроса,..е--- БАЛНИК залухав
Ааааат
16:09 10.01.2026
124 Факти
До коментар #111 от "Това не е вярно":Оше един пример - в Украйна в държавните училища, където има много българи, има часове по български език. Също така има много български училища. В Болград има цяла българска гимназия. Когато руснаците окупираха Запорожка област веднага затвориха българските училища и забраниха часовере по български в държавните училища. Така таврийските българи вече не могат да учат български в училище.
16:10 10.01.2026
125 Това не е вярно
До коментар #121 от "Факти":Във всяка руска република, с отделен национален език се изучават местните езици в училищата. Ко ти се е случило, да лъжеш. Много тъпо изглеждаш и си в унисон с упадъка на запада леещ лъжи срещу Русия. Отвращавате хората. Каква полза имаш да лъжеш. Тека всеки вижда, че Русия е права.
16:11 10.01.2026
126 Тракиец 🇺🇦
16:11 10.01.2026
127 В Украйна
До коментар #124 от "Факти":горяха и хора. Убиваха жени и деца, ама ко ти дреме на теб.
Коментиран от #131, #133
16:12 10.01.2026
128 Как от къде
До коментар #49 от "СПОР НЕМА":От Русия.
16:12 10.01.2026
129 Факти
До коментар #117 от "Путин не го мисли":Китай е зад Русия по един много неприятен начин. Китай буквално я източва в момента. А другите, които са зад Русия, са някакви бедняци, от които нищо не зависи. Ако Русия имаше такава подкрепа, каквато си мислиш, нямаше четвърта година да е затънала на 100 км от границата и да е изгубила безброй руснаци. Толкова жертви не е давала от ВСВ, смятай...
16:14 10.01.2026
130 Къде
16:14 10.01.2026
132 Оди у
До коментар #130 от "Къде":Русиа.
16:15 10.01.2026
133 Бандерите
До коментар #127 от "В Украйна":са терористи!Ликвидират руски генерали!
16:16 10.01.2026
134 Пропагандата
До коментар #129 от "Факти":винаги има за цел глупака.
16:17 10.01.2026
135 Искам
До коментар #132 от "Оди у":да си протестирам!Там няма за какво!
16:17 10.01.2026
136 Това е факт
До коментар #133 от "Бандерите":В Украйна режима е терористичен и фашистки.
16:17 10.01.2026
137 Факти
До коментар #125 от "Това не е вярно":Не си информиран. Путин подписа указ през 2018 г. и махна местните езици от училищата. Преди това бяха задължителен предмет.
16:18 10.01.2026
138 Ще пишеш глупости
До коментар #114 от "Ту пой, ДА? ))))":Ама след като разбереш какво е това "ЕТНОС" младеж
16:19 10.01.2026
139 Факти
До коментар #134 от "Пропагандата":Така е, пропагандата има за цел глупака. Затова русофилите стават лесни жертви.
16:19 10.01.2026
140 Там пишеше
До коментар #129 от "Факти":Путин не го мисли! 2/3 от света са зад Русия. Мисли как САЩ вече открито е световен терорист и унищожава Европа! Теб май грам не ти пука за Европа. Зор ти е глупава пропаганда и лъжи срещу Русия. Много жалко. Само показвате, че Русия е на вярната страна.
16:19 10.01.2026
141 Пропагандата
До коментар #139 от "Факти":винаги има за цел глупака!
16:20 10.01.2026