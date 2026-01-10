Новини
Синът на сваления шах на Иран призова гражданите да превземат градове

10 Януари, 2026 14:47

Пахлави призова иранците да се включат в национална стачка

Синът на сваления шах на Иран призова гражданите да превземат градове - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Изгнаният син на сваления шах на Иран, престолонаследникът Реза Пахлави, призова гражданите да превземат градовете със сила. Видео посланието му беше публикувано в социалната медийна платформа X.

„Нашата цел вече не е просто да излезем на улицата. Целта е да се подготвим да превземем и задържим градските центрове“, каза Пахлави.

Той също така призова иранците, включително работниците в ключови сектори на икономиката, да се включат в национална стачка.

По-рано списание Time съобщи, че най-малко 217 души са били убити при стрелба по протестиращи в центъра на Техеран.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Феникс

    45 15 Отговор
    Ми туй не е стачка бе, това си е чист преврат, ами ако другата страна изкара армията със заповед да стрея на МИСО!

    Коментиран от #3, #40

    14:48 10.01.2026

  • 2 си дзън

    35 52 Отговор
    Давай Реза. С теб сме. Удри аятоласите и руснаците.

    Коментиран от #8, #10

    14:49 10.01.2026

  • 3 си дзън

    40 13 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    Дали армията на Иран не е обработена, като тази на Венецуела?

    14:50 10.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Май ще се сбъдне

    32 12 Отговор
    прогнозата на Жириновски за някои ужаси, които предстоят в Иран. Да пази Господ!

    14:51 10.01.2026

  • 6 Помнещ

    43 12 Отговор
    "Синът на сваления шах на Иран"

    Синът на сваления шах на Иран както и нашите евроатлантици май са получили амнезия кой свали баща му и за какво. Къде криеха аятолах Хомейни и кой му даде пари за да организира "ислямска революция".

    Пропагандата и тя нищо не казва по въпроса

    Коментиран от #28

    14:52 10.01.2026

  • 7 Възраждане

    19 23 Отговор
    Язък, нема вече дронове за Фюрера пеДо-фил. И тия козе ловъри Брадати си уйдеа.
    Останаа само двата монголья,.. Ким и ХУ .. Йло

    14:53 10.01.2026

  • 8 Имаше един Реза преди

    20 13 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Беше капуt и го свалиха
    И дойде Хомейни.
    Разбира се, от tъпаци като теб не може да се очаква да знаят история.

    Коментиран от #12

    14:53 10.01.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    13 17 Отговор
    Абе къв е тоя Луи дю Финес ??? 🎅🎅🎅
    Горкия ирански народ няма полезен ход, също като руския. Ако избраника не е куц, ще е сакат ....

    Коментиран от #14

    14:53 10.01.2026

  • 10 Антитрол

    26 13 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    "Давай Реза. С теб сме"

    Хайде бе, наистина ли - че нали господарите ти смъкнаха баща му и сложиха аятоласите.

    14:54 10.01.2026

  • 11 Очевидец

    13 10 Отговор
    Пе дофила има желание да помогне ама е...физически и военно... импотентен

    Коментиран от #26

    14:55 10.01.2026

  • 12 си дзън

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Имаше един Реза преди":

    Няма случай автомат за алгоритмични коментари да знае нещо. Той само
    повтаря нещо, казано от човеци.

    Коментиран от #19

    14:57 10.01.2026

  • 13 Поч насе!

    8 4 Отговор
    Във..жетата и по...дър ветата
    👍😂👍

    14:57 10.01.2026

  • 14 Зевзек

    16 11 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    "Ако избраника не е куц, ще е сакат ...."

    Абе по добре куц или сакат отколкото деменция или луд перчем да те управляват. Или пък безмозъчни Урсули и Каи.

    14:57 10.01.2026

  • 15 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    5 5 Отговор
    И ко на персийските котки
    Кво ще им викаме...
    Маци писи писи..ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО.....

    Коментиран от #21

    14:58 10.01.2026

  • 16 Бегачо от ГОТВАЧО

    9 4 Отговор
    Мецна ли нЯщо или пак...фулира памперса?

    14:59 10.01.2026

  • 17 "Изгнаният син" на сваления шах на Иран,

    12 7 Отговор
    По добре му публикувайте снимка на замъка му в Мериленд ......ъхъъъ

    Коментиран от #45

    14:59 10.01.2026

  • 18 Факти

    18 15 Отговор
    Режимът практически е паднал. Връщане назад няма. Това ще отпуши още санкциониран петрол. Цените ще паднат. За Путин става все по-трудно да финансира войната. Да видим колко ще издържат руснаците, преди да последват примера на иранците.

    Коментиран от #22, #25, #27, #39

    14:59 10.01.2026

  • 19 Помнещ

    8 6 Отговор

    До коментар #12 от "си дзън":

    "Той само повтаря нещо, казано от човеци"

    Пък "човеците" получават доларова амнезия какви са ги вършили господарите им и кой смъкна бащата на този от власт.

    15:00 10.01.2026

  • 20 Спецназ

    8 7 Отговор
    Сваления Шах беше заедно с американците,

    които за десетилетие толкова милиарда източиха от ИРАН,
    се после стаНА РЕВОЛЮЦИЯТА!

    ФАКТ!

    Коментиран от #33

    15:00 10.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Антитрол

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - "режимът" не е ли творение на господарите ти?

    Коментиран от #34

    15:01 10.01.2026

  • 23 А в България как е?

    11 6 Отговор
    Законно ли е да се призовават гражданите да превземат градовете със сила ? А? Синът на сваления шах престъпник ли е? ... а в САЩ законно ли е?

    Коментиран от #31

    15:02 10.01.2026

  • 24 Коко

    6 3 Отговор
    Призовавам аз да стана цар! Ама не става! Защо? Защото цру не дава!

    15:02 10.01.2026

  • 25 си дзън

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    От твоя текст - в Божиите уши ! Уралсът е на 35.

    15:02 10.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Игнат

    8 9 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Не ме интересува Русия, но не искам да виждам дъежава Украйна на картата и руснаците ще свършат тази работа. Как цял живот не срещнах един свестен украинец или украинка, винаги са надменни, високомерни, алчни, груби, крадливи и некадърни. Най-противното население на Европа. Имам в предвид оригиналните украинци от Галиция и около Лвов. Дано няма държава Украйна на картата през 2027! Стига с това уродливо бандеро-фашизирано творение на терористи!

    15:03 10.01.2026

  • 28 Факти

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Помнещ":

    Казваш, че иранският народ не е искал режима на аятоласите и той му е вкаран отвън. Еми значи е добре, че сега ще падне. Свобода за Иран!

    15:04 10.01.2026

  • 29 Интересно

    7 4 Отговор
    Ако иранските военни започнат да мятат дронове и ракети по тумора Израел, дали тия оранжев преврат няма да спре моментално?

    15:04 10.01.2026

  • 30 Спецназ

    8 4 Отговор
    Като е такъв ЛИДЕР- да отиде в Иран и да вдигне Народа на

    БУНТ и после ПАК като баща си да даде всичкия си нефт на американски фирми.

    На "терен в Иран" му давам 2 дена да оцелее,
    това включва и СЪД- а на 3- те инстанции.

    Обаче не го е.е да се жертва за иранците.

    НЕма да иде- има си милиони в САЩ от комисионните на Шаха още. :))

    15:05 10.01.2026

  • 31 Айде сега

    5 4 Отговор

    До коментар #23 от "А в България как е?":

    АЛКАША Ел цин извърши ПРЕВРАТ а после назначи ...капитанчето ху ЙЛО , без избори.
    След 26 г,...същия педофил е цар на монгольяците от блатата
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #37, #48

    15:06 10.01.2026

  • 32 мдаа

    7 3 Отговор
    Хаменей няма никакви притеснения да започне война с Израел. Затова трябва да бъде свален от власт и да последва съдбата на Кадафи.а на негово място да инсталират западната подлога Пахлави. Външната намеса в събитията в Иран е вън от всякакво съмнение, дано Иран устои на този метеж.

    Коментиран от #35

    15:07 10.01.2026

  • 33 Запознат

    10 5 Отговор

    До коментар #20 от "Спецназ":

    "Сваления Шах беше заедно с американците"

    Мохамед Реза Пахлави беше приятел със СССР и за това американците му организираха "арабска революция" с аятолах Хомейни когото криеха във Франция - козячетата са млади и не помнят та може да им промият мозъците. Англичаните пък искаха петрола и мислеха че като назначат аятоласите и ще го вземат но те взеха че не го дадоха и веднага станаха "диктатори".

    15:08 10.01.2026

  • 34 Факти

    7 4 Отговор

    До коментар #22 от "Антитрол":

    На ЩЕ се базира руската пропаганда. Досега едно ЩЕ не се е сбъднало. Аз виждам с очите си как Русия бавно, но сигурно, затъва. Путин разписа бюджет с 40% разходи за армията, вдигна данъците и оряза социалните програми. Това са факти. Руснаците могат да търпят много, но няма да търпят вечно.

    Коментиран от #53

    15:08 10.01.2026

  • 35 си дзън

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "мдаа":

    Кадиров праща тик-токовци в Иран на помощ на аятоласите.

    15:09 10.01.2026

  • 36 Лудият от портиерната

    4 1 Отговор
    Върви и протестирай на място, не само да ми плямпаш из социалните мрежи.

    15:10 10.01.2026

  • 37 Помнещ

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "Айде сега":

    "АЛКАША Ел цин извърши ПРЕВРАТ"

    Е така де ами как смъкнаха дядо Тошо - или това е друго. А хунтата в Киев как дойде на власт - или и там е друго.

    Коментиран от #46

    15:10 10.01.2026

  • 38 Удри

    7 3 Отговор
    Аятоласите, Мадуро, Башар Асад и Путин са пешки в играта на император Си.

    Коментиран от #49

    15:10 10.01.2026

  • 39 Ягуар

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Даже и аятоласите да паднат от власт и пак да сложат поредната марионетка пахлави, и Иран започне да изнася петрол, цените пак няма да паднат! поради простата причина, че шел и бп могат да спекулират с цените буквално както си искат!

    Коментиран от #50

    15:10 10.01.2026

  • 40 Хахахаха

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    Е па тя държавата е на хората бе копей, държавата не е на аятолаха! Хората като искат, трябва да имат право да го свалят, а?

    Коментиран от #51

    15:10 10.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Опа

    5 5 Отговор
    Хаменей и режима му приключиха.

    15:12 10.01.2026

  • 43 Феникс

    6 3 Отговор
    Обикновенно такива профанирани преврати нямат искания, те просто искат да сменят една система със друга, и никога в полза на обикновените хора! Във България е същата работа, когато жълтопаветните дебили излязат на протест не искат нищо конкретно, имат голи лозунги и омраза до козирката!

    15:12 10.01.2026

  • 44 С колко милиона

    6 1 Отговор
    и обещания те захраниха САЩ? Винаги и навсякъде има национални предатели.

    15:12 10.01.2026

  • 45 замъка му в Мериленд

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от ""Изгнаният син" на сваления шах на Иран,":

    Е над 5500 кв. м на тоя и в САЩ го гледат като писано яйце и май и от данъци е освпбоден даже

    15:12 10.01.2026

  • 46 Хахахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #37 от "Помнещ":

    Хунтата в Кремъл дойде така, както го пишеш, а"хунтата" в Киев дойде с демократични избори!

    Коментиран от #55

    15:13 10.01.2026

  • 47 Чичо Дончо

    2 3 Отговор
    Иранските ракети, пво и дронове отиват са продажба в Украйна. Петрола отива в Китай, но този път като демократичен петрол.

    15:13 10.01.2026

  • 48 Аз конкретен въпрос имам нали ?

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Айде сега":

    А в България как е?
    Законно ли е да се призовават гражданите да превземат градовете със сила ? А? Синът на сваления шах престъпник ли е? ... а в САЩ законно ли е?

    Коментиран от #56

    15:14 10.01.2026

  • 49 СПОР НЕМА

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "Удри":

    ПОДНЕБЕСНАТА ЗАСТАНА НА ПЪРВО МЯСТО В СВЕТА ПО ИЗНОС НА ДЪРЕСИНА!!
    СТРАННОТО " е ,че в КИТАЙ Е ЗАБРАНЕН ДЪРВОДОБИВА И ИЗНОСА НА ДЪРВЕСИНА!! АААААААХАХАХАХА
    ОТ ...КЪДЕ ЛИ ИДВА ТАЗИ... ДЪРВЕСИНА ?!?
    АААААААХАХАХАХА

    Коментиран от #57, #128

    15:14 10.01.2026

  • 50 Факти

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ягуар":

    Шел и БП не могат да спекулират с цените както си искат, защото заедно държат само 6,5% от пазара. Когато предлагането расте, цените падат. Първи урок по икономика.

    Коментиран от #59

    15:15 10.01.2026

  • 51 Феникс

    5 5 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахаха":

    Виж сега какво ще ти кажа, и вие жълтопаветниците не сте повече от 10% със алабалата но си мислите че държавата България е ваша! Знаеш ли колко население има Иран. не всички подкрепят преврата, жакото е че и там повече от 40% не са етнически перси, а и ционистите мътят постоянно водата!

    Коментиран от #66

    15:15 10.01.2026

  • 52 Мародер

    4 2 Отговор
    И тоя е готов да жертва милиони само да захапе кокала заедно с мръсните англичани.Пров е бил Сталин за липсата на човека.

    15:16 10.01.2026

  • 53 Антитрол

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    "Руснаците могат да търпят много, но няма да търпят вечно"

    Обаче украинците ще търпят нали да ги ловят като добитък и да ги пращат на фронта - европейците и те ще търпят нали и няма да се бунтуват като фермерите. Ти 5% от БВП който нашите събират колко процента мислиш че са от бюджета - на САЩ при БВП 22 трилиона бюджетът е 6.2 трилиона а Тръмп ще правел военния бюджет 1.5 трилиона. Хайде сметни си процентите ако можеш.

    Колкото и да лъжете че Русия ще се разпадне и ще фалира намя да ви се получи - от началото на войната чувам само ЩЕ ЩЕ ЩЕ.

    Коментиран от #58

    15:16 10.01.2026

  • 54 Синът на сваления шах на Иран

    4 1 Отговор
    Никога не е бил "Изгнаният" ! Пишете глупости. Ама тотални глупости

    15:16 10.01.2026

  • 55 тъй, тъй

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Хахахаха":

    Сега, ако в Украйна се проведат демократични избори, зали Зеленски и компания ще ги спечелят? И защо в тази хубава украинска демокрация изборите бяха отменени? И още нещо - ако с "демократични" избори ще идват такива малоумници като Зеленски, по-добре изборите направо да се забранят. Когато Зеленски бе избран нито един украинец не знаеше, че той ще ги вкара във война с Русия. Ако знаеха, дали биха го избрали, как мислиш?

    15:19 10.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Факти

    5 3 Отговор

    До коментар #49 от "СПОР НЕМА":

    Китай източва брутално Русия. Китай стои зад войната в Украйна. Без неговата подкрепа Путин нямаше да нападне. Другарят Си му извъртя номера на китайката.

    15:21 10.01.2026

  • 58 Зарежи тия хомиК мурафети..

    4 4 Отговор

    До коментар #53 от "Антитрол":

    Кажи за ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на педофила ху ЙЛО!
    Как след Киев тръгват за Виена Берлин и Лисабон
    Ееееедехееее

    Коментиран от #61, #64

    15:21 10.01.2026

  • 59 Икономист

    3 3 Отговор

    До коментар #50 от "Факти":

    "Когато предлагането расте, цените падат. Първи урок по икономика"

    А когато господарите ти сложат санкции ембарго и блокада на някой който предлага какво се получава. Ами като завземат повече от половината пазар и на останалите наложат забрани какво се получава - май се учил икономика на Козяк 16. Те сега са завзели почти 80% от световния нефт (останаха Русия и Иран) - когато няма конкуренция не ти ли казаха какво става.

    15:22 10.01.2026

  • 60 Къв "шах" бре?

    5 3 Отговор
    Я се събудете. С откраднати от народа милиарди долари си живурка в САЩ ....

    15:23 10.01.2026

  • 61 Пропагандата

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Зарежи тия хомиК мурафети..":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #63

    15:23 10.01.2026

  • 62 Последния софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Ако си шумкар":

    Надничарите на оная Пияната не харесват такива коментари.
    Ще те пЦуват тия Пе..ДАЛИ
    😄

    15:23 10.01.2026

  • 63 САКАШ ЛИ А ТИ НАПУНИМ.,

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "Пропагандата":

    Дебелото черво.. ?

    Коментиран от #67

    15:25 10.01.2026

  • 64 Антитрол

    5 4 Отговор

    До коментар #58 от "Зарежи тия хомиК мурафети..":

    "Кажи за ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ"

    Ами питай генерал Мили от господарите ти - аз от руските управляващи не съм чул да казват че ще е тридневен. То за 3 дни няма как да разпаднеш НАТО и да съсипеш ЕС икономически.

    Коментиран от #70

    15:25 10.01.2026

  • 65 Тръмп

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ако си шумкар":

    Анархист -нацист, с каскет ли е?

    15:25 10.01.2026

  • 66 Факти

    5 6 Отговор

    До коментар #51 от "Феникс":

    Правени са няколко проучвания в Иран през последните години. Между 80 и 92% искат режима да падне.

    Коментиран от #71

    15:26 10.01.2026

  • 67 Пропагандата

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "САКАШ ЛИ А ТИ НАПУНИМ.,":

    винаги има за цел глупака.

    15:26 10.01.2026

  • 68 Има зло

    2 3 Отговор
    За всичко пак се пода мръсният нос на цру-мосад!

    15:27 10.01.2026

  • 69 Абе ... има ли престъпление

    5 2 Отговор
    Което атлантиците да не подкрепят? Някакво там каквото и да е престъпление?

    Коментиран от #75, #76

    15:27 10.01.2026

  • 70 На пиши...2 дни в киев

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Антитрол":

    И гледай, ху есос!
    Хехехехехехе

    Коментиран от #73, #74

    15:27 10.01.2026

  • 71 Антитрол

    3 3 Отговор

    До коментар #66 от "Факти":

    И не ти ли казаха как успяха да ги направят тези проучвания - до кога ще се мъчите да правите пропаганда с плоски лъжи.

    Коментиран от #91

    15:28 10.01.2026

  • 72 факт

    3 3 Отговор
    Тръмп заяви, че ако има много убити, САЩ ще се намесят. И ето ви го майдана - пуснати между протестиращите агенти ще стрелят по младежите на месо, за да развържат ръцете на Тръмп и Нетаняху. Иран е член на БРИКС, а това дава основание на останалите страни от организацията също да се намесят, ако в Иран има външна намеса. Бай Дончо обърка полукълбата и иска да влезе в чуждото. Жалко за младите иранци, които ще станат жертва в игрите на алчните.

    Коментиран от #85

    15:28 10.01.2026

  • 73 Антитрол

    4 4 Отговор

    До коментар #70 от "На пиши...2 дни в киев":

    Ами и 2 и 3 да напиша не ми излиза никой от управляващите в Русия - излиза ми генерал Мили който си е действащ генерал от краварската армия - началник ЩАБ.

    Коментиран от #79

    15:30 10.01.2026

  • 74 Пропагандата

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "На пиши...2 дни в киев":

    винаги има за цел глупака.

    15:30 10.01.2026

  • 75 Нападението и поробяването

    2 3 Отговор

    До коментар #69 от "Абе ... има ли престъпление":

    На независима република ИЧКЕРИЯ!( Чечня))
    380 К цивилни жертви и 45 К деца!! ФАКТ
    А после и всички 22 ПОРОБЕНИ Републики у
    Пе деРуската ДЖАМАХИРИЯ
    Хихихихихи

    Коментиран от #77, #82

    15:31 10.01.2026

  • 76 Възмутен

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Абе ... има ли престъпление":

    Евроатлантиците са толкова наведени че подкрепят всичко на господарите си и не ги интересува дали е престъпление или дали господарите им са избили даже и българи.

    Коментиран от #80

    15:32 10.01.2026

  • 77 Там пишеше

    2 2 Отговор

    До коментар #75 от "Нападението и поробяването":

    има ли престъпление, на което най долната сган наричаща се атлантици, да не са фенове?

    15:33 10.01.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Възраждане

    4 3 Отговор

    До коментар #73 от "Антитрол":

    Тази опорка излезе от оня фашист Соло вьев,...8 месеца след като Украйна попиля 64 км Колона, ОСВОБОДИ ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, ХАРКОВ, СУМИ И 186 СЕЛИЩА
    хихихихихи

    Коментиран от #84

    15:34 10.01.2026

  • 80 Това са най пропадналите хора

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "Възмутен":

    Затова лъжат, крадат и се радват, че умират хора. Няма по пропаднали същества от този боклук нарекъл се днес атлантици.

    15:34 10.01.2026

  • 81 ЗОРО

    7 3 Отговор
    Знаете ли как бащата на този, сваления шах Пахлави, е живял охолно - всяка сутрин самолет е излитал от Техеран до Париж и обратно, за да достави френска закуска на шаха! Милиони са харчени само за закуската на този разглезени бо к лу к, докато иранците са мизерствали.

    Коментиран от #86

    15:35 10.01.2026

  • 82 Историк

    6 4 Отговор

    До коментар #75 от "Нападението и поробяването":

    "А после и всички 22 ПОРОБЕНИ Републики"

    Ами когато създават САЩ са само 4 щата - до 50 можеш ли да смяташ колко са поробените. А можеш ли ми каза колко са избитите индианци или в канчето на господарите не трябва да се гледа.

    Коментиран от #83, #88

    15:35 10.01.2026

  • 83 Повече

    0 2 Отговор

    До коментар #82 от "Историк":

    отколкото са се раждали !

    Коментиран от #90

    15:38 10.01.2026

  • 84 Антитрол

    3 5 Отговор

    До коментар #79 от "Възраждане":

    "Тази опорка излезе от оня фашист Соло вьев,...8 месеца след като Украйна попиля 64 км Колона"

    Генерал Мили го каза още първия ден на войната - та пак питам кой от управляващите в Русия е казал че операцията ще е тридневна.

    С лъжи и опорки пропаганда не става

    Коментиран от #95

    15:38 10.01.2026

  • 85 Той Иран беше член на брикс

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "факт":

    И когато израел и САЩ го разбомбиха. Тогава нямаше ли основание другите членове на брикса да се намесят🤣🤣🤣🤣.Толкова ще се намесят и сега....

    Коментиран от #93

    15:39 10.01.2026

  • 86 Като

    0 4 Отговор

    До коментар #81 от "ЗОРО":

    Путин днес !

    15:39 10.01.2026

  • 87 Тръмп

    2 2 Отговор
    Няма да отвличам Путин..

    15:41 10.01.2026

  • 88 Даааа.... Педроса

    4 1 Отговор

    До коментар #82 от "Историк":

    168 националности ( със собствен Език, традиции, култура) Поробени от мелезаци и Безродници узурпирали властта в кремля!!
    Дори НЯМА такъв ЕТНОС/ НАРОД,... руснаците!! ФАКТ!!
    Десетки милиони избити от уро дите кремльовски!! 32 МИЛИОНА БЛАТНИ човекоподобни от СССР са унищожени само от Грузинеца извратеняк и педофил!!
    След него е ... късокракият монгольяк пе-- дофил и фашист --- ХУ ...ЙЛО,..със 2 Милиона монголяци Фира и 470 К цивилни чеченци!!

    Коментиран от #94

    15:42 10.01.2026

  • 89 Опорчо

    0 1 Отговор
    Иранския народ е щастлив и свободен!Особено жените!

    15:42 10.01.2026

  • 90 Историк

    2 3 Отговор

    До коментар #83 от "Повече":

    Явно не ти дават да гледаш в канчето на господарите - твоята работа е да плюеш по Русия и руснаците нали?

    Защо ли в САЩ няма република на апахите или на ирокезите или на някое от стотиците индиански племена - защото са ги избили за разлика от руснаците които ужким "поробили" местните ама пък им направили АВТОНОМНИ републики.

    Коментиран от #92, #107

    15:42 10.01.2026

  • 91 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Антитрол":

    Последното проучване през ноември беше възложено от президента и проведено от Иранската Студентска Агенция за Проучвания. Именно то показа 92% недоволство от режима. Странното е, че резултатите бяха публикувани в Инстаграм от съветник на президента. Там държавните лица имат достъп до Иснтаграм, а народът - не (но заобикалят забраната с VPN).

    15:44 10.01.2026

  • 92 Каква е

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Историк":

    разликата между резерват и република?

    Коментиран от #101

    15:45 10.01.2026

  • 93 Ако се занимаваше с четене

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "Той Иран беше член на брикс":

    вместо с тролене, щеше да знаеш, че Брикс е търговски съюз.

    Коментиран от #96

    15:46 10.01.2026

  • 94 Историк

    3 3 Отговор

    До коментар #88 от "Даааа.... Педроса":

    168 националности ( със собствен Език, традиции, култура)

    И теб питам къде е "автономната република" на апахите или ирокезите в краварника.

    Коментиран от #100, #102

    15:47 10.01.2026

  • 95 Виж интервюто със ЛУКА ШЕНКО

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Антитрол":

    " Ли тин лично ми се обади и ме увери,че всичко ще свърши за...3--- 4 дни !! "" АааааааХахахаха
    То така и БЕШЕ,...за 3 ДНЯ го наритаха чаршафите със пикапи във СИРИЯ!!
    Соло вьев ( кремля Т.В)..2 ДНЯ и ВСЕ!
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството --+ рамАзан 24.02.22

    15:47 10.01.2026

  • 96 С какво

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Ако се занимаваше с четене":

    търгуват?

    Коментиран от #99

    15:48 10.01.2026

  • 97 Боруна Лом

    4 2 Отговор
    И ТОЗИ МЕСИЯ, КАТО НАШ СИМЕОНЧО!

    15:49 10.01.2026

  • 98 Поредният Майдан

    3 2 Отговор
    За съжеление номера минава. От малоумни призиви за връщане на монархията, до университета „Аламе Табатабаи“ където студенти скандираха: „Нито Пахлави, нито Върховният лидер, свобода и равенство“. В университета „Бехещи“ се чу реплика от движението „Женският живот и свобода“ и въобще е пълно мазало...Запада провежда активното си мероприятие и дори британският депутат Том Тугендхат заяви пред парламента в четвъртък, че има съобщения за кацане на руски товарни самолети в Техеран и за напускане на страната на огромно количества злато. (Виждаме също така руски товарни самолети да пристигат и кацат в Техеран, вероятно превозващи оръжия и боеприпаси, и чуваме съобщения за големи количества злато, напускащи Иран“, каза Тугендхат. Не беше ясно какви съобщения има предвид.)......

    15:49 10.01.2026

  • 99 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "С какво":

    чети, а не троли.

    15:49 10.01.2026

  • 100 Ти ми кажи ДЕКА Е РУСКАТА РЕПУБЛИКА

    2 3 Отговор

    До коментар #94 от "Историк":

    И КОГИШ е създаден..." Руският език"!!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #103, #108

    15:49 10.01.2026

  • 101 Историк

    4 1 Отговор

    До коментар #92 от "Каква е":

    Обикновено в резерват се държат животни застрашени от изчезване а в републиките живеят хора. Можеш ли ми каза колко резервата има в краварника и колко хора живеят в тях.

    15:49 10.01.2026

  • 102 В РФ

    3 1 Отговор

    До коментар #94 от "Историк":

    апашите имат много републики!

    Коментиран от #106

    15:50 10.01.2026

  • 103 Историк

    4 2 Отговор

    До коментар #100 от "Ти ми кажи ДЕКА Е РУСКАТА РЕПУБЛИКА":

    Ами веднага след като ти ми покажеш къде е "американския" щат и ми кажеш кога е създаден "американския" език - ти в кой клас си че ми задаваш такива въпроси.

    Коментиран от #109, #112

    15:52 10.01.2026

  • 104 Синковеца ще разбишка Иран

    4 1 Отговор
    Шах Мать къде е жена му и децата да играе шахмат

    15:53 10.01.2026

  • 105 Кажете бре колеги ?

    4 2 Отговор
    Има ли престъпление което атлантиците да не подкрепят? Някакво там каквото и да е престъпление? Дайте поне един пример че не се сещам да има престъпление което да не са подкрепили ! Тва геноцид, военни престъпления, тероризъм, ядрен тероризъм......

    Коментиран от #116

    15:54 10.01.2026

  • 106 Историк

    4 1 Отговор

    До коментар #102 от "В РФ":

    Ааа апашите са при господарите ти - поредната им кражба ще е петрола на Венецуела а следващата казаха че ще си откраднели Гренландия.

    Ето на нас ни откраднаха златния резерв (40 тона) и ни крадат златото.

    15:55 10.01.2026

  • 107 Факти

    2 4 Отговор

    До коментар #90 от "Историк":

    В Русия няма атономни републики. Всички са 100% подчинени на Путин. Местните езици вече са изключени от училищата. Той назначава лично губернаторите. В САЩ индианците живеят в т.нар. "нации", които имат голяма автономия. Сами си избират управителни органи, имат собствени закони, данъци и т.н. Да не говорим, че тези с определен % индианска кръв получават луди пари от нищото. Гледай някой филм за чероките в Апалачия. Тия като станат пълнолетни са с няколкостотин хиляди долара по сметката без да са правили нищо. До 25 могат да ги ползват за образование, а след това вече могат да правят каквото си искат с тях. В Русия Путин тия ги праща за 2000 евро на месец да убиват или бъдат убити на фронта. Не сравнявай САЩ с Русия, че става смешно.

    Коментиран от #111

    15:55 10.01.2026

  • 108 Ти ми кажи ДЕКА Е Америханска РЕПУБЛИКА

    2 2 Отговор

    До коментар #100 от "Ти ми кажи ДЕКА Е РУСКАТА РЕПУБЛИКА":

    И КОГИШ е създаден..." Америханският език"!!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #114

    15:57 10.01.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 За размисъл

    3 1 Отговор
    Последния ирански шейх Пелхвани преди да бъде свален, изгонен и да умре от рак на стомаха в парижка болница, си присвоява титлите Цар на царете и Господар на господалите, явно взаимствани от книгата Апокалипсис и принадлежащи само на Христос...Малко преди да бъде намерена мъртва в хотелска стая, Мерилин Монро отвръща на думите на известния американски проповедник Били Грейм, че няма нужда от неговия Христос...Главния констлуктор на Титаник се изцепва, че дори Бог не може да потопи кораба му, който потъва на първия си рейс....Джон Ленън се изцепва, че Бийтълс са по-известни от Христос...По време на ВСВ японския император хвърля ръкавицата на предизвикателството към Америка и Бога, като казва, че тази война е на християвския Бог и бога на японците.Крайния резултат е две атомни бомби над Япония и нито една над Германия, която всъщност започва войната...

    16:00 10.01.2026

  • 111 Това не е вярно

    2 1 Отговор

    До коментар #107 от "Факти":

    Всички руско народи си говорят и руски и националните си езици и никой не им ги забранява. Безсмислени лъжи! А и темата е друга! Отвращавате хората с лъжите ви и показвате правотата на Русия!

    Коментиран от #121, #124

    16:00 10.01.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Исторически парк

    1 1 Отговор
    Аман от майдани

    Коментиран от #118

    16:01 10.01.2026

  • 114 Ту пой, ДА? ))))

    2 0 Отговор

    До коментар #108 от "Ти ми кажи ДЕКА Е Америханска РЕПУБЛИКА":

    Гледай БЪЛГАРИЯ,...ОСНОВНАТА ЧАСТ ОТ ЕТНОСА/ НАРОД СА....БЪЛГАРИ!!!
    Има и малц инства със соб ствен Език но ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК И ЕТНОС ... Е....БЪЛГАРСКИ
    Та въпроса ми е, КЪДЕ( в коя Република живеят тия така наречените Рушняци) и кога е създаден.." руският език" ?

    Коментиран от #120, #138

    16:01 10.01.2026

  • 115 Факти

    1 0 Отговор
    Още един диктаторски приятелски режим на Путин падна. Останаха му само Беларус, Северна Корея и Китай. Първите два са дребосъци, а третият брутално го източва.

    Коментиран от #117

    16:03 10.01.2026

  • 116 Нападенията на независими Републики

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "Кажете бре колеги ?":

    От Пе деРуската ДЖАМАХИРИЯ!!
    Монголоубиеца... педофил ху ЙЛО!!

    16:04 10.01.2026

  • 117 Путин не го мисли

    1 2 Отговор

    До коментар #115 от "Факти":

    2/3 от света са зад Русия. Мисли как САЩ вече открито е световен терорист и унищожава Европа!

    Коментиран от #119, #129

    16:05 10.01.2026

  • 118 Това е

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Исторически парк":

    техерандан !

    16:05 10.01.2026

  • 119 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #117 от "Путин не го мисли":

    Мадуро е ,като Путин !

    Коментиран от #122

    16:06 10.01.2026

  • 120 Ристе кьоравото

    2 1 Отговор

    До коментар #114 от "Ту пой, ДА? ))))":

    Пич зае би ги тия копейки дермояди и лепиларе!
    Они са де биле и пен Дали

    16:07 10.01.2026

  • 121 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #111 от "Това не е вярно":

    Не е забранено да си говорят местните езици, но преди ги учиха в училище, а Путин това го забрани. Още нещо - ако хванат учител, че дава частни уроци на местен език, го изритват от държаното училище. Целта е с времето тези езици да бъдат забравени и местните да загубят своята идентичност, за да няма национализъм и желание за отцепване от Русия.

    Коментиран от #125

    16:07 10.01.2026

  • 122 Там пишеше

    1 1 Отговор

    До коментар #119 от "Така е":

    че САЩ е терорист и унищожава Европа! Викаш дреме ти за Европа и за пошлостта и упадъка на запада.

    16:08 10.01.2026

  • 123 Дека избега Историк

    2 0 Отговор
    Изпе дера стен? АааааааХахахаха
    Отговаряй на въпроса,..е--- БАЛНИК залухав
    Ааааат

    16:09 10.01.2026

  • 124 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #111 от "Това не е вярно":

    Оше един пример - в Украйна в държавните училища, където има много българи, има часове по български език. Също така има много български училища. В Болград има цяла българска гимназия. Когато руснаците окупираха Запорожка област веднага затвориха българските училища и забраниха часовере по български в държавните училища. Така таврийските българи вече не могат да учат български в училище.

    Коментиран от #127

    16:10 10.01.2026

  • 125 Това не е вярно

    0 2 Отговор

    До коментар #121 от "Факти":

    Във всяка руска република, с отделен национален език се изучават местните езици в училищата. Ко ти се е случило, да лъжеш. Много тъпо изглеждаш и си в унисон с упадъка на запада леещ лъжи срещу Русия. Отвращавате хората. Каква полза имаш да лъжеш. Тека всеки вижда, че Русия е права.

    Коментиран от #137

    16:11 10.01.2026

  • 126 Тракиец 🇺🇦

    1 2 Отговор
    Долу лапите от Иран мръ.сни ционисти долни платени от Мосад и ЦРУ

    16:11 10.01.2026

  • 127 В Украйна

    0 2 Отговор

    До коментар #124 от "Факти":

    горяха и хора. Убиваха жени и деца, ама ко ти дреме на теб.

    Коментиран от #131, #133

    16:12 10.01.2026

  • 128 Как от къде

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "СПОР НЕМА":

    От Русия.

    16:12 10.01.2026

  • 129 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #117 от "Путин не го мисли":

    Китай е зад Русия по един много неприятен начин. Китай буквално я източва в момента. А другите, които са зад Русия, са някакви бедняци, от които нищо не зависи. Ако Русия имаше такава подкрепа, каквато си мислиш, нямаше четвърта година да е затънала на 100 км от границата и да е изгубила безброй руснаци. Толкова жертви не е давала от ВСВ, смятай...

    Коментиран от #134, #140

    16:14 10.01.2026

  • 130 Къде

    0 1 Отговор
    е най-добре?Където няма нито един протестиращ,защото всеки е доволен!

    Коментиран от #132

    16:14 10.01.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Оди у

    1 0 Отговор

    До коментар #130 от "Къде":

    Русиа.

    Коментиран от #135

    16:15 10.01.2026

  • 133 Бандерите

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "В Украйна":

    са терористи!Ликвидират руски генерали!

    Коментиран от #136

    16:16 10.01.2026

  • 134 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #129 от "Факти":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #139

    16:17 10.01.2026

  • 135 Искам

    0 0 Отговор

    До коментар #132 от "Оди у":

    да си протестирам!Там няма за какво!

    16:17 10.01.2026

  • 136 Това е факт

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "Бандерите":

    В Украйна режима е терористичен и фашистки.

    16:17 10.01.2026

  • 137 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "Това не е вярно":

    Не си информиран. Путин подписа указ през 2018 г. и махна местните езици от училищата. Преди това бяха задължителен предмет.

    16:18 10.01.2026

  • 138 Ще пишеш глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "Ту пой, ДА? ))))":

    Ама след като разбереш какво е това "ЕТНОС" младеж

    16:19 10.01.2026

  • 139 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Пропагандата":

    Така е, пропагандата има за цел глупака. Затова русофилите стават лесни жертви.

    Коментиран от #141

    16:19 10.01.2026

  • 140 Там пишеше

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Факти":

    Путин не го мисли! 2/3 от света са зад Русия. Мисли как САЩ вече открито е световен терорист и унищожава Европа! Теб май грам не ти пука за Европа. Зор ти е глупава пропаганда и лъжи срещу Русия. Много жалко. Само показвате, че Русия е на вярната страна.

    16:19 10.01.2026

  • 141 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #139 от "Факти":

    винаги има за цел глупака!

    16:20 10.01.2026

