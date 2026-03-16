Лапорта с широко отворени обятия за завръщането на Меси в Барселона

Президентът на Барселона - Жоан Лапорта даде ясен сигнал, че легендарният Лионел Меси винаги ще бъде добре дошъл обратно на „Камп Ноу“. В интервю за ТВ3, непосредствено след като бе преизбран за четвърти път начело на испанския гранд, Лапорта подчерта, че клубът държи вратите си отворени за аржентинската суперзвезда.

„Лео може да се върне в Барса по всяко време и във всяка роля, която пожелае. Той е част от нашата история и винаги ще има специално място тук“, заяви Лапорта, изпълнен с ентусиазъм и оптимизъм за бъдещето на клуба.

С убедителните 68% от гласовете на членовете на клуба, Лапорта затвърди лидерската си позиция и даде надежда на феновете за нови успехи и възможни емоционални завръщания. Не е тайна, че Меси, който израсна в школата на Барселона и се превърна в символ на „блаугранас“, напусна клуба през 2021 година, за да облече екипа на Пари Сен Жермен.

След двугодишен престой във Франция, аржентинецът пое към Интер Маями в Мейджър Лийг Сокър, но любовта му към Барса никога не е угасвала. Вълната от спекулации за евентуално завръщане на Меси в Барселона отново набира скорост, а думите на Лапорта наливат масло в огъня на надеждите сред привържениците.