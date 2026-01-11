Новини
Свят »
Русия »
Захарова: Киевският режим агонизира на фона на провали на бойното поле
  Тема: Украйна

Захарова: Киевският режим агонизира на фона на провали на бойното поле

11 Януари, 2026 15:15 1 830 127

  • украйна-
  • русия-
  • мария захарова-
  • коментар-
  • терористичен акт-
  • наказани

Всички, замесени в терористичните атаки, ще бъдат наказани

Захарова: Киевският режим агонизира на фона на провали на бойното поле - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Киевският режим агонизира на фона на провали на бойното поле и излива гнева си върху цивилното население в руските региони. Всички, замесени в терористичните атаки, ще бъдат наказани. Това заяви в коментар говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Тя отбеляза, че на 10 януари Курската, Брянската и Белгородската области са били подложени на масирана атака от 33 дрона от самолетен тип, като основният удар е нанесен върху жилищни райони във Воронеж.

Още новини от Украйна

„Подобни умишлени убийства свидетелстват за агонията на киевския режим, който въпреки очевидните провали на бойното поле се стреми да излива гнева си върху цивилното население в руските региони“, отбеляза Захарова. „Всички организатори и извършители на това и други престъпления ще бъдат изправени пред неизбежно наказание.“

Тя отбеляза, че Москва очаква безпристрастна оценка от съответните международни организации относно терористичната атака на украинските въоръжени сили срещу цивилни в руски региони.

„Надяваме се, че съответните международни организации ще предоставят безпристрастна оценка на престъпните действия на украинските неонацисти. Мълчанието в отговор на необузданото варварство на киевския режим ги прави съучастници в неговите кървави дела“, отбеляза тя.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 68 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Д.ДЖ.

    58 25 Отговор
    Украинските въоръжени сили в безсилието си, че загубиха Купянск, се опитаха да забият знаме на административната сграда в Купянск с помощта на дрон, на метри от веещият се руски флаг. Руските войници с прецизен удар го взривиха с дрон, без да засегнат своето знаме. (ВИДЕО)
    10 януари 2026 г. - 21:34 ч.

    Коментиран от #14, #38, #123

    15:18 11.01.2026

  • 3 Ами да, те

    29 10 Отговор
    така правят режимите...

    Коментиран от #52

    15:18 11.01.2026

  • 4 Българин

    52 28 Отговор
    Украйна е вече пред колапс...ще бъде анексирана така, както ще бъде анексирана и Гренландия...Хайде сега пак да питаме Дания дали най - големия и враг е Русия...

    Коментиран от #40, #54

    15:19 11.01.2026

  • 5 Я виж ти...

    31 44 Отговор
    25 февруари 2022 г. - шефът на окупационната администрация в Донецка област съобщава, че до броени дни ще бъде окупирана цялата област и целия Донбас.
    Почти 4 години по-късно Русия се моли на Тръмп да изнуди Украйна да им дадат да окупират Донецка област и Донбас. 🤪🤡

    Коментиран от #41, #53

    15:19 11.01.2026

  • 6 НАЗДРАВЕ!

    35 41 Отговор
    Няма нужда да коментирам пиянските брътвежи на блатната манерка.

    Коментиран от #46

    15:20 11.01.2026

  • 7 az СВО Победа 80

    40 21 Отговор
    За пореден път ще се повторя:

    Колкото повече губи способност да води бойни действия, толкова повече Киев ще поема по пътя на тероризма.

    Справка чеченците през 90-те години!
    Още повече, че зад украинците сега и зад чеченците тогава стои един и същ център на управление, които използва едни и същи методи на работа....

    15:21 11.01.2026

  • 8 Европеец

    28 13 Отговор
    Мир ще настъпи когато руският президент Владимир Путин евакуира за падащите посолства от Киев.... Моето мнение вероятно се различава от редакционната политика на сайта....

    15:21 11.01.2026

  • 9 рашистка безпомощност и мъка

    24 37 Отговор
    Путин изплаши гаргите с "Орешник" в Лвов: Без данни за нещо сериозно, Z-канали го обявиха за тест, не за удар (ВИДЕО)
    Обстрелът с "Орешник" е по западния украински град Лвов, най-големият в близост до границата с Полша, страна-член на НАТО. На фона на руските хвалби за постигнатите цели на поредния руски удар по Украйна, кметът на Лвов Андрий Садовий обаче обяви в официалния си канал в Телеграм, че е спряно подаването на газ за само 376 абоната и това е автоматична защита при въздушна атака, защото от взривната вълна се активирал спирателен кран. За други щети Садовий не говори.
    Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" директно заявява в коментар за обстрела в сутрешния си обзор: "Предварителната цел беше голямо газово хранилище или неговата наземна инфраструктура (наличните кадри все още не показват очакваната експлозия)". Каналът недоволства също че са били убити двама руски оператори отговарящи за изстрелването и че това не било удар по "център за вземане на решения" в Украйна, както трябвало да е. И директно добавя, че вероятно става въпрос за ново изпитание на "Орешник", а не истински боен удар:

    Коментиран от #22, #24, #43, #80, #113, #114

    15:21 11.01.2026

  • 10 Анонимен

    23 17 Отговор
    Наше дело правое,враг будет пабежден.Победа будет за нами.

    15:21 11.01.2026

  • 11 Българин

    24 25 Отговор
    ДА бе ДА,Ватенките Гълъби пускат над Украйна!

    15:22 11.01.2026

  • 12 Агонизиращ в бункера

    51 34 Отговор
    Статистика за денонощието
    ​Жива сила: Ликвидирани и тежко ранени са около 1150-1200 окупатори.
    ​Техника: Унищожени са 14 танка, 28 бронирани машини и 41 артилерийски системи.
    ​Дронова активност: Продължава рекордната успеваемост на украинските FPV дронове-прехващачи срещу руски разузнавателни БЛА (Orlan и Zala).
    ​ Основният успех за деня е "хирургическото" премахване на руски командни центрове и ПВО системи, което подкопава способността на агресора да координира масирани настъпления.

    Коментиран от #17

    15:22 11.01.2026

  • 13 Мдаа

    32 30 Отговор
    Това, което световните агенции тръбят от няколко часа е решението на Тръмп да прехвърли ракети с далечен обсег "Атакамс" на Украйна в отговор на удара с "Орешник". Факти пак изоставате с инфото!

    15:22 11.01.2026

  • 14 Европеец

    34 16 Отговор

    До коментар #2 от "Д.ДЖ.":

    Гледах го това..... то цялата работа на украинските фашисти е такава....

    Коментиран от #100

    15:22 11.01.2026

  • 15 Украйна Разгроми раша тотално

    25 39 Отговор
    Зеленски разгроми коалиция от примитивни и бедни диктатури и вече 4 години ги мачка. русия,китай(1,6 милиарда),иран,индия( 1,3 милиарда),северна корея която дори изпрати и пушечно месо жълтури,венецуела, Куба,южна африка,над 4 милиарда срещу Украйна и са разгромени... докато западно Европейци са на почивки и по зимни курорти, рашите клети мрат в окопите

    Коментиран от #20

    15:22 11.01.2026

  • 16 раша агонизира и на колене

    20 32 Отговор
    Кремъл се оказва талашитен приятел: не опази режима на Асад (само приюти беглеца в Москва), не помогна и на аятоласите в двуседмичната израелско-иранска война през юни. Не си мръдна и пръста да спаси Мадуро – въпреки споразумението за стратегическо партньорство с Венецуела, подписано през май.

    "Книжен тигър" излезе и уж мащабното и страховито руско въоръжение, изпратено в Боливарската република: доставените от Москва зенитно-ракетни комплекси бяха безсилни срещу американската авиация.

    Коментиран от #18

    15:24 11.01.2026

  • 17 Льольо

    17 41 Отговор

    До коментар #12 от "Агонизиращ в бункера":

    Дай доказателства!

    15:25 11.01.2026

  • 18 Факт

    45 28 Отговор

    До коментар #16 от "раша агонизира и на колене":

    Да си съюзник на Путин е тежко и тъжно тези години. Асад избяга в Москва, а Мадуро е заловен показно от САЩ. Иран беше атакуван, без помощ от Москва, а сега там има масови протести срещу режима на Аятоласите.
    Както и при падането на Асад в Сирия и при унищожението на Нагорни Карабах, Путин е практически безсилен.
    Вече четири години той е затънал в такава безизходица в Украйна, че не може да защити дори собствената си петролна индустрия от ежедневните украински удари.
    Старите съветски арсенали и запаси от техника се изчерпват и въпреки крайното напрежение върху икономиката и военната машина, Русия напредва в Украйна ОТ ГОДИНИ с темпо, по-бавно от пълзящ охлюв.
    Всяко леко отслабване на натиска върху украинската армия крие риск от незабавни неуспехи, както се случи в Херсон и при Харков.
    В безумното си приключение срещу Украйна Русия бързо се погребва като голяма световна военна сила и вече е загубила огромен дял от влиянието си дори в собствения си регион — и този процес само ще продължи.
    Украйна в крайна сметка ще погребе Руската империя, а нейната предполагаема „непобедимост“ съществува само в безкрайната телевизионна перчене на Путин и в празните глави на некомпетентните полезни идиоти на Кремъл.

    Коментиран от #30

    15:25 11.01.2026

  • 19 ха, ха, ха...

    17 26 Отговор
    Рукия фашистки режим агонизира в цялата европейска територия на Русия, а не само на фронта.

    15:26 11.01.2026

  • 20 Точно

    22 22 Отговор

    До коментар #15 от "Украйна Разгроми раша тотално":

    Китай произвежда компоненти за иранските дронове "Шахед" които дават на раша. Северна Корея предоставя на раша милиони артилерийски снаряди 10 пъти повече отколкото САЩ и Европа за Украйна. Индия с платки. И това не е достатъчно за разбита раша та се наложи путя да пада на колене пред плондера ким за пушечно месо. И въпреки тази помощ раша за 4 години се придвижила с 50- на километра. Толкова жалка ,мизерна и безпомощна раша никой не е очаквал

    15:26 11.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Европеец

    22 16 Отговор

    До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":

    да ти кажа изпитание или демонстрация няма никакво значение..... Всички два пъти видяхме как пада това чудо орешник..... Украинците да се молят това да не стане ежедневие.....

    15:27 11.01.2026

  • 23 путя агонизира в бункера

    23 22 Отговор
    Да обявиш преди 4 години по обществената телевизия че започваш 3- дневна специална военна операция с цели " демилитаризация( разоръжаване) на Украйна и смяна на " нацисткия режим в Киев" ,да те бият кат маче у дирек и да буксуваш още в калта в Донбас и Украйна да е още повече въоръжена и да направиш Зеленски който уж ще сменяш пожизнен президент...Дори не е комично за раша- трагично е.

    15:27 11.01.2026

  • 24 В.В.П

    14 24 Отговор

    До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":

    И ще се окаже прав последния легитимен президент на Чечня Джохар Дудаев - Рано или късно сатрапа Путин ще нападне Украйна и когато изгрее Украинското слънце, живите руснаци ще завиждат на мъртвите...Или основния пропагандатор на Кремъл Маргарита Симонян след като Украинска ракета взриви сградата на ракетните войски на агресорите в окупиран Донецк заедно с актрисата Полина Менших която в същото време изнасяше концерт по случай празника им и се предаваше на живо по ОРТ. Симонян - " За какво са ни тези земи ( Донецк ,Луганск и Крим) като всеки момент може да ни убият"

    15:28 11.01.2026

  • 25 механик

    12 14 Отговор
    Има много интересна брошка . Това са кучешки л. или тези на путин ?

    15:29 11.01.2026

  • 26 Трътлю

    15 12 Отговор
    Точно сега укрите контраатакуват на Лиман. Купянск едните още не са го взели а другите си го връщат… Тъжно е. Хората мръзнат без ток. Руснаци убиват руснаци. Даже в Лвов като ги трясна онова нещо се чува как забравиха Мовата и почнаха да говорят на руски. Тоя фронт от три години не е мръднал. Безумие

    Коментиран от #36, #45

    15:30 11.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ей Ватенки

    18 19 Отговор
    Мръшлядали.Вие сте най големия терорист на света.И тая дърта руска пияница да си затваря устичката

    15:30 11.01.2026

  • 29 Гъбарко

    22 16 Отговор
    Над 500 000 вече са дезертиралите от ВСУ като се добавят и загубите немогат да се възстановят

    15:30 11.01.2026

  • 30 Българин

    10 9 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Честно, вярваш ли си на дивотиите?

    15:31 11.01.2026

  • 31 Агонизиращ

    15 21 Отговор
    Ликвидирани елитни части и техника
    ​Спецназ и ВДВ (Покровско направление): В района на Покровск, подразделения на 47-а отделна механизирана бригада са неутрализирали елитна щурмова група от състава на руските въздушно-десантни войски. Потвърдено е унищожаването на няколко БМД-4 и значително количество жива сила.
    ​ПВО и РЕБ: Унищожен е модерен руски зенитно-ракетен комплекс "Тор-М2" в южно направление. Това позволява на украинските разузнавателни дронове да действат по-ефективно и да насочват прецизна артилерия.
    Успех в Курска област: Потвърден е масиран удар по команден център на руската 810-а бригада на морската пехота в района на населеното място Белая. Това е една от най-боеспособните руски части в региона, а ударът е довел до сериозна дезорганизация на техните контраатаки.
    ​Поразен петролен склад в Белгородска област: ГЩ на ВСУ потвърди успешен удар по петролната база "Осколнефтеснаб" край Котел. Обектът е използван директно за снабдяване на руската групировка, настъпваща към границата на Сумска област.

    15:31 11.01.2026

  • 32 az СВО Победа 80

    22 13 Отговор
    Накратко:

    1.Позицията на Москва е ясна и сметка ще бъде потърсена от всички замесени.

    2. По всичко изглежда, че при новата договорка между Вашингтон и Москва, България ще мине в руската зона /виж новата стратегия за сигурност на САЩ/.

    3. Тук е моментът много хора и у нас да почнат сериозно да се притесняват, защото да не забравяме, че България игра дейна роля при осъществяването на няколко терористични акта, насочени срещу РФ.

    Коментиран от #48, #51, #70, #73

    15:32 11.01.2026

  • 33 Блатна смрад

    13 16 Отговор
    Това алкохолно леке със миризма на стара скумрия пак са го изтървали да повръща болна пропаганда!

    15:32 11.01.2026

  • 34 Кийт Келог сравнил Зеленски с Линкълн

    16 16 Отговор
    Моите уважения към Кийт Келог но не съм съгласен че "Зеленски е велик лидер и пълководец като Ейбрахам Линкълн". Линкълн не е смазал и унижил мизерна раша като Световния лидер Зеленски. Линкълн не е ликвидирал 2 милиона нещастни рашисти ,не е издавил в река Днепър до Херсон 70 хиляди руски орки ,Линкълн не ги е изтрепал както Зеленски в Харков ,Чернигов ,Николаев ,Купянск..И Линкълн не е бил президент 7 години като Зеленски. И последно - Линкълн не върза стотици орки чисто голи във Вашингтон както Зеленски в Киев и да ги развежда на парад за подигравка😂🤣😅😆 Скъсани кАпеи от бунища и сметища - ШАПКИ ДОЛУ И ПОКЛОН ПРЕД ВАШИЯ ПАЛАЧ СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ💯👈

    15:33 11.01.2026

  • 35 Що за държава е тази

    12 16 Отговор
    В която говорителката е грозна,алкохолизирана шаврянтия?

    15:33 11.01.2026

  • 36 Трай бе Смотль о

    12 15 Отговор

    До коментар #26 от "Трътлю":

    Какви руснаци те гонят като 50 процента в Русия не са тъй наречени славяни,другата руска измислица.100 националности не ми говори за руснаци бре Не ве жия.

    Коментиран от #58

    15:33 11.01.2026

  • 37 Aнтитрол

    8 8 Отговор
    Аман от безмозъчни тролове.

    15:34 11.01.2026

  • 38 ИСТИНАТА

    17 19 Отговор

    До коментар #2 от "Д.ДЖ.":

    Режимът на Кремъл агонизира. Путин разпродава златния резерв. Русия пътува към СССР

    Коментиран от #50

    15:34 11.01.2026

  • 39 Тя която...

    14 16 Отговор
    Къдееееееее си бе Захароваааааааа?Липсваха ми твоите простотииииииииии?

    15:34 11.01.2026

  • 40 Татароглу

    7 9 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Започна с Русия. Директно заяви, че по-големите могат да зявладяват и поробват по-малките.

    Готви се да ставаш анадолец.

    15:35 11.01.2026

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 13 Отговор

    До коментар #5 от "Я виж ти...":

    Никой за нищо не се моли. Напомням, че Путин каза, че ако не стане по мирен път, Русия ще реши с военной средства.

    Коментиран от #60

    15:35 11.01.2026

  • 42 Един

    12 11 Отговор
    Много си руса, бе захарче.

    15:35 11.01.2026

  • 43 си дзън

    15 16 Отговор

    До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":

    Оказа се, че Орешникът е от времето на Гагарин, с елементи копирани от Фау-2.
    Насочването - с електромеханичен жироскоп - при идеални условия на 300км - 300 метра
    отклонение. Даже имало радиолампи вътре...

    15:35 11.01.2026

  • 44 Ганчо миленов

    13 16 Отговор
    Госпожо Захарова, скоро войната ви в Украйна ще задмине по времетраене Великата ви отечествена война.
    Нещо по въпроса...?

    15:36 11.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пияницо

    15 6 Отговор

    До коментар #6 от "НАЗДРАВЕ!":

    Да не забравиш да пребиеш жена си и децата си като се напиеш по стар народен български обичай предаващ се по наследство

    15:36 11.01.2026

  • 47 След 4 года руската армия превзе Киев

    15 17 Отговор
    Случи се - Военния парад на Руската армия в Киев все пак се състоя 😂😁
    Руските окупатори искаха да проведат военен парад в центъра на украинската столица Киев. И най-накрая той се състоя.
    Активистът Серхий Стерненко публикува кадри от централната улица „Крешчатик“, на която е площад Майдан Незалежности, на който се състоя Революцията на достойнството през 2013 г. На булеварда бяха изложени руски военни машини, унищожени от украинската армия след 24 февруари, когато Русия започна пълномащабна непредизвикана война.
    Киев експо“ представя на гражданите и гостите на Киев „безаналоговите“ руски военни машини, но в не много приличен вид. Армията от военнопрестъпници на Владимир Путин беше разгромена в първите седмици на войната, въпреки че планираше да превземе Киев за 3 дни. Военните стратези в Кремъл не изчислиха правилно своите възможности и волята за съпротива на украинския народ. Така тридневната операция по превземане на Киев вече продължава 1430 дни.
    Руските нашественици извършиха ужасяващи престъпления срещу цивилното население на Украйна, които никога няма да бъдат забравени. Унищожените танкове и бронирани машини са напомняне за диктатора Владимир Путин, че не може да спечели тази война. Защото руските фашисти се бият за перални и телевизори. А украинският народ се бие за свободата си.

    Коментиран от #55, #56

    15:36 11.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    16 13 Отговор
    Руската комбайна жъне украинската нива и нищо след нея не остава. Така трябва да бъде. Да би мирно стояло не би чудо видяло.

    А бе как е хавата след Орешника от онзи ден ? Нещо се изпокриха по дупките си всички евроатлантически мишки и разни коалиции на желаещите, ама и там няма да се спасят. Възмездието идва за гинеколожката, за оная вдлъбнатата, за фашагата, за геронтофила, за меката островна китка и за редица мераклии.

    Коментиран от #62, #64

    15:36 11.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хасан от Бурса

    8 12 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 80":

    Кой ти каза, че ще мине в руската зона?

    15:38 11.01.2026

  • 52 ЗАЩО ?

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ами да, те":

    Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се страхува от дебат с лидера на ПП/ДБ Асен Василев?

    15:38 11.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 си дзън

    12 13 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Уралсът за 35 здраво стиска русията за гърлото. При 25 ще почне да рита с краката.

    15:38 11.01.2026

  • 55 Гледах по Ал Джазира

    13 15 Отговор

    До коментар #47 от "След 4 года руската армия превзе Киев":

    Пародичния и трагичен руски парад в Киев? По случай 1430 дни от превземането им на Украинската столица! На огромна видео стена се прожектира руската атака към столицата която стигна само до предградията Буча и Ирпин! И там бяха ликвидирани орките агресори. А които оцеляха бягаха през полетата с перални и тоалетни чинии на гърбовете. И няма нищо нередно и сцени на насилие които не са за показване ,само са съблечени чисто голи руски орки,сложени са им кучешки нашийници и така дефилират на руския парад в столицата на Украйна! Няма сцени на насилие,излъчва се от много световни телевизии

    15:38 11.01.2026

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 11 Отговор

    До коментар #47 от "След 4 года руската армия превзе Киев":

    И като се бият за свободата си защо е пълно с видеа как ги бусифицират?

    15:39 11.01.2026

  • 57 Хе!

    10 13 Отговор
    Тези земи, които порази Орешник, до септември 1939 г. бяха полски! Русия тогава ги освободи и предаде на Украйна, а по на север - на Беларус! 13 милиона укаинци от Западните Украйна и Белорусия бяха под полско робство! Историята се забравя или преиначава удобно! Пълните главите на подрастващите поколения с лъжи, както нас едно време ни лъжеха в училището, че при капитализма всичко е било лошо! Сега така лъжете младите, как всичко при социализма е било ужастно и хората не са имали и един миг спокйствие! Един млад ум днес се чуди как баба му и дядо му са могли да живеят преди 50-70 години! Всеки момент да те изправят пред комсомола и партийното събрание, да те критикуват и изключат от олганизацията и училището, да ти намалят поведението и изпратят в ТВУ, да не ходиш на черква и боядисваш яйца на Великден! Народната милиция да ти реже късата пола и панталона всеки ден и те остригва нула номер, да те измъкнат от къщи и разстрелват като враг на народа на площада пред паметника на падналите за свободата! Как са се дипломирали за инженери мама и тате тогава не знам...,.!?

    Коментиран от #68

    15:39 11.01.2026

  • 58 БГария

    12 6 Отговор

    До коментар #36 от "Трай бе Смотль о":

    Официалното название е poccияни, а не руси. Това с русите е невежа българска измислица от 19ти век. Русините са средновековен народ около Киев ликвидиран от монголците.

    15:40 11.01.2026

  • 59 Кой агонизира захарова

    11 16 Отговор
    Купянск беше един от първите украински градове, които паднаха в ръцете на руснаците в първите дни на войната през февруари 2022 г. Въпреки това, изненадваща и изключително успешна украинска контраофанзива през септември същата година освободи Купянск и десетки други украински градове и села в източната и южната част на страната.

    Руски жертви в Украйна
    Междувременно руските военни, паравоенни части и проруски сепаратистки сили продължават да понасят тежки загуби всеки ден.

    Всъщност, само през последните 24 часа руските сили са загубили приблизително 1820 войници, убити и ранени, според данните, предоставени от украинския генерален щаб. Общо руските сили са загубили около 2 197 860 души във войната от 24 февруари 2022 г. (Украинските цифри са в доста голяма степен съгласувани с оценките на западните разузнавателни служби и военни за руските загуби.)

    15:40 11.01.2026

  • 60 Ало блогера

    12 11 Отговор

    До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кой го интересува дали правиш с.ирки бре руски тръбар.От 3 дни вече почнахме с други закани 4 г еволюция,толкова можете и ти и вожда ти.

    Коментиран от #69

    15:40 11.01.2026

  • 61 Голям кеф е за българите

    10 11 Отговор
    Да гледаме как Киевският режим агонизира

    15:40 11.01.2026

  • 62 си дзън

    5 6 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно":

    Виж ком.43. Разкостили са го и са умрели от смях.

    Коментиран от #65, #103

    15:40 11.01.2026

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 8 Отговор

    До коментар #48 от "Трай ма":

    Нищо не ти се разбира, извади месото от устата си( живото) , че нищо не ти се разбира

    15:40 11.01.2026

  • 64 Ха ха

    11 10 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно":

    Отивай на фронта да повоюваш. Помогни на руснаците ката си с тях, защо си на запад в НАТО?

    Коментиран от #92

    15:41 11.01.2026

  • 65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 8 Отговор

    До коментар #62 от "си дзън":

    Ахахахх, раскостен ти е зад Ника, розов, хххахахаха

    15:42 11.01.2026

  • 66 захарова агонизацията е на макс

    14 11 Отговор
    Братята руси началото на ноември за 52 път бяха превзели Покровск!

    Русия е заседнала в градски боеве в Покровск: вече е загубила 26500 войници там.
    Покровск остава един от най-напрегнатите участъци на фронта, където украинските сили успяха да спрат настъплението на руските войски. Публикувани са кадри от уличните боеве в самия град които не са за хора със слаби сърца!
    Украински командоси ликвидират руски агресори отказали да се предадат. Разчленявайки телата им докато са все още живи!

    Това заяви в интервю за NV командирът на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна Евгений Ласейчук.

    Коментиран от #71

    15:42 11.01.2026

  • 67 абракадабра

    4 5 Отговор
    Благодарение и на нашия волонтьор Денис Христов, наводчик за бомбови удари на ВСУ с/у многоетажки в Донбас.

    15:43 11.01.2026

  • 68 Бух

    7 9 Отговор

    До коментар #57 от "Хе!":

    Каква Русия и Украйна е имало 1939та? Какви невежества и глупости говорите! Ужас!

    Аз ще ти кажа. През Втората световна Грузия победи Германия, защото Сталин е грузинец.

    Коментиран от #74

    15:44 11.01.2026

  • 69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 9 Отговор

    До коментар #60 от "Ало блогера":

    Розов съединител, декларировать е още преди 4 години- денацификация, демилитаризация и т н.
    А от преговори зеления наркоман се отказа още в Истамбул

    Коментиран от #107

    15:45 11.01.2026

  • 70 Една мисъл не ми дава мира

    9 10 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 80":

    Защо всичко,което си пожелаят русофилите никога не се случва?

    Коментиран от #75

    15:45 11.01.2026

  • 71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 9 Отговор

    До коментар #66 от "захарова агонизацията е на макс":

    Защо това не го пише нито една сериозна западна агенция? Щото е укрофейк

    15:46 11.01.2026

  • 72 Обаче

    8 0 Отговор
    и военен трибунал ще има накрая.

    15:47 11.01.2026

  • 73 Копейкотрошач

    8 6 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 80":

    Подходящ момент е да си помислиш за вратленцето.

    15:47 11.01.2026

  • 74 Хе!

    6 5 Отговор

    До коментар #68 от "Бух":

    Имало е Съветска Русия! СССР е имало само в стиховете на Вапцаров! Вие сте се объркала!

    15:47 11.01.2026

  • 75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 7 Отговор

    До коментар #70 от "Една мисъл не ми дава мира":

    И кое не е станало, бе русофрен?

    15:48 11.01.2026

  • 76 Те тамън ми беше домъчняло за тоя

    11 7 Отговор
    Руски бо кл ук.

    15:48 11.01.2026

  • 77 Факт

    9 7 Отговор
    Както винаги е всеотдайна, ангажирана и недостъпна!

    15:50 11.01.2026

  • 78 Владимир Путин, президент

    9 5 Отговор
    Четири Года или 1419 дни върви най-некадърната , кървава СВО в света. Русия е велика 🎅

    Коментиран от #79, #93, #101

    15:54 11.01.2026

  • 79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 5 Отговор

    До коментар #78 от "Владимир Путин, президент":

    Северната война със Швеция Петър 1 я води почти 20 г. 4 години нищо не е. Споко

    Коментиран от #87

    15:58 11.01.2026

  • 80 Пуснаха ли тока и

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":

    водата в Киев?

    15:59 11.01.2026

  • 81 Хе!

    3 3 Отговор
    Коментари, коментари и накрая както винаги! Победа за Русия и окупация! Има Коалиция на желаещите! Не е трудно! Престрашете се!

    15:59 11.01.2026

  • 82 А тъй.....

    4 4 Отговор
    Голям кеф е за българите да гледаме как Киевският режим агонизира

    16:01 11.01.2026

  • 83 Казуар

    2 4 Отговор
    Руският режим варварски бомбардира жилищни сгради, топлофикации, електрически предприятия в Украйна и през зимата.

    Коментиран от #86

    16:01 11.01.2026

  • 84 Бай Яни

    3 0 Отговор
    Тая пак се е напила яко покрай затварянето на восковските легища. В Брянска област са без ток и отопление. А Белгород от к,ща на къща на руйни се превр,ща. А кадирката напълно замлъкна,чечения постояно е под обстрел.

    16:02 11.01.2026

  • 85 Иван

    2 3 Отговор
    А кремълския режим просперира на фона на крепостните си селяни, които живеят като скотове.

    16:03 11.01.2026

  • 86 За нацистки Израел

    3 4 Отговор

    До коментар #83 от "Казуар":

    Сети ли се да го напишеш тва "варварски бомбардира" ? А за Иран? А за Ирак? А за Либия..... а за Югославия ?

    16:03 11.01.2026

  • 87 Владимир Путин, президент

    6 1 Отговор

    До коментар #79 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Така е, но сегашна Русия е едно бедно жалко подобие, отломка от минало величие. Путин наистина влезна в Историята !!! В Историята редом с Калигула, Нерон, Хитлер, Сталин и подобни иzpоди.

    16:04 11.01.2026

  • 88 Рублевка

    2 5 Отговор
    Гренландия за Тръмп, Брюксел под управление на САЩ и РФ. ЕС няма капацитет за самостоятелно управление и се плъзга към неонацизма. Трябват реформи под управление на САЩ и РФ.

    Коментиран от #94

    16:05 11.01.2026

  • 89 ТАКА Е

    2 3 Отговор
    НОО, медиите друго нй заблуждават

    16:05 11.01.2026

  • 90 Българите сме категорично "ЗА"

    4 6 Отговор
    Всички организатори и извършители на украинските престъпления да бъдат изправени пред "неизбежно наказание.“ ! Ама категорично!

    16:06 11.01.2026

  • 91 Медведев Атома

    4 4 Отговор
    Наздраве,Марче...добре им го каза🥰🤣

    16:06 11.01.2026

  • 92 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    2 6 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ха":

    Няма нужда да им помагам те доста добре се оправят. Като гледам твоите смело настъпват ама на запад.

    16:08 11.01.2026

  • 93 Повечето

    3 3 Отговор

    До коментар #78 от "Владимир Путин, президент":

    граждански войни продължават дълго и са кръвопролитни.. Примери:
    1. гражданската война в Русия: 1919-1922г.
    2. гражданската война в САЩ : 1861 - 1865
    3. гражданската война в Испания: 1936 - 1939г.
    4. гражданската война в Китай: 1927 - 1949г.

    16:09 11.01.2026

  • 94 Владимир Путин, президент

    6 1 Отговор

    До коментар #88 от "Рублевка":

    "...Брюксел под управление на САЩ и РФ..."

    Сериозно ли мислиш че някой взима нефелна Русия с нефелните си танкери насериозно ? Русия е пълен аут отвсякъде. Вчерашен вестник, изхвърлена партенка.

    Коментиран от #121

    16:09 11.01.2026

  • 95 Казуар

    7 2 Отговор
    Захаринке, преди Русия плашеше с С400 сега с Орешник. И Ердоган се хвана и купи С400 сега Русия се опасява да не ги продаде на украинците.

    16:09 11.01.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Киевският режим агонизира

    4 6 Отговор
    и малоумното премиерче дЖилезку агонизира ! И атлантенцата в България ще агонизират скоро. Или като Орбан или агония ... или 14 пенсия като в Унгария или глад и мизерия атлантическа

    16:10 11.01.2026

  • 98 Маша Захаринина

    5 3 Отговор
    Пачему не скажите сколька росиянов не могут покупает ничево, нет денги,нет интернет ,нет водку, ничево, самое лож и пропаганда?!

    16:10 11.01.2026

  • 99 Нeвеpоятни т пaци

    2 4 Отговор
    Редакцията на този сайт са пълни oлигoфpени.

    16:11 11.01.2026

  • 100 ПУЗИРЬ

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    Ами гледа ли или слуша за събитията в Сумска област за разрушен от руснаците хуманитарен пункт....
    НАШИТЕ НЕ ОЧАКВАЛИ....

    16:11 11.01.2026

  • 101 Руснаците

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Владимир Путин, президент":

    са издръжливи. Още години ще продължи, стига разбира се европейците да осигурят финасиране.

    16:12 11.01.2026

  • 102 Къде изчезнаха хранителните пакети

    5 4 Отговор
    От БЧК питам, че съвсем агонизираме в еврозонската кочина ? А? Кой ги открадна и тях ?

    Коментиран от #110

    16:13 11.01.2026

  • 103 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    3 4 Отговор

    До коментар #62 от "си дзън":

    Значи според теб или разни други корифеи, Орешниците са с лампи? А чипове от перални имат ли или са само с лампи ?
    Те руснаците даже и с лопати се биеха, защото бяха свършили оръжията си, ама като гледам добре им се получава. Така, че от къде ги извадиха тези Орешници не знам.
    А твоите дали са се споминали от смях или от нещо друго е без значение. Важното е, че са ги могилизирали нали така ?

    16:13 11.01.2026

  • 104 Нeвeрoятни т пaци

    2 5 Отговор
    Русофобните коментатори тук са от училището за бавноразвиващи се - всичките са роднини на редакцията.

    16:15 11.01.2026

  • 105 Цяла Европа а НЕ само

    3 4 Отговор
    Киевският режим агонизира ! Декември месец за Европа въпреки увеличените цени е най слабият за последните 26 години ! Иде големият атлантенца. Неизбежно е ...

    16:16 11.01.2026

  • 106 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    4 1 Отговор
    Блатния режим е към краят си,очаква се от февруари Саудитска Арабия да понижи курса за 25 долара за барел, краят на калта е неизбежен,на свръх неумните и негодни за нищо подлоги тоже....😂😂😂

    Коментиран от #115

    16:16 11.01.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Хахахаха

    2 0 Отговор
    Тя захарова все едно, че е била на бойното поле, та знае какво е там. Толкова добре са рашите на бойното поле, та за 4 години успяха да стигнат от Киев до Донецк!

    16:17 11.01.2026

  • 109 Нeвeрoятни т пaци

    2 2 Отговор
    Защо ме блокирахте?
    Какво лошо бях писал преди 2 часа?

    Мислите си, че съм приритал да ви пиша коментари в сайта с откачените русофобни алкохолици.
    Айде чао !

    16:18 11.01.2026

  • 110 Ама верно бе

    2 2 Отговор

    До коментар #102 от "Къде изчезнаха хранителните пакети":

    Къде изчезнаха хранителните пакети от БЧК? Някое журнале няма ли да попита ?

    16:19 11.01.2026

  • 111 По важното за нас е, че

    3 1 Отговор
    Атлантическият режим в България агонизира

    16:21 11.01.2026

  • 112 Украйна

    1 3 Отговор
    се самозаличи в самия старт на своята държавност, която украинците искаха да изтъргуват евтино за западни дрънкулки и разхайтен морал. Никой не им е виновен, макар и да им съчувстваме.

    16:21 11.01.2026

  • 113 Коуега

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":

    Орешник е бил без бойни глави и всякакъв вид взрив.Това е удар показно, че руснаците могат да ударят където си искат.За сведение, и от Си Ен Ен(има го в нета) ракетата е поразила най-голямото газохранилище в Украйна, където имат намеса около 200 фирми, от които 140 американски. Отчитай фактите, иначе, говори си, не ни пречиш.

    16:21 11.01.2026

  • 114 Коуега

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":

    ...да добавя към предният ми коментар реплика към теб...газохранилището е пазено от най-доброто американско ПВО .

    16:22 11.01.2026

  • 115 си дзън

    2 2 Отговор

    До коментар #106 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":

    При 60 Уралсът е на 35. При 25 Уралсът ще е под 10 и ще броим на мечката.

    Коментиран от #127

    16:23 11.01.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Иван

    2 0 Отговор
    Хи, хи, хи - кукумицина пак е пила газ вместо водка 1

    16:26 11.01.2026

  • 118 руzко = боклук

    0 1 Отговор
    таз патка пак е надигнала шишето с водка тц тц тц няма оправия

    16:29 11.01.2026

  • 119 Тролчета

    1 0 Отговор
    Иде Мамника за вас. Иде.....

    16:30 11.01.2026

  • 120 Бахур

    0 0 Отговор
    😂Това е велико!
    Пълния неуспех на “Орешниците” е просто логичен- старо и още по старо!
    Какво е „Орешник“. Някои агрегати и компоненти още по времето на Гагарин са летели в Космоса. 😂

    16:31 11.01.2026

  • 121 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Владимир Путин, президент":

    Кого да вземем на сериозно? България с двата самолета? Или европейските пудели с армии от пенсионери? В Европа има само една сила с която САЩ си заслужава да се обедини и това е атомната суперсила РФ.

    Коментиран от #126

    16:32 11.01.2026

  • 122 Пука ни на българите че

    1 0 Отговор
    Киевският режим бил агонизирал. Ми 6

    Коментиран от #124

    16:32 11.01.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Ние мразим

    1 0 Отговор
    Киевската нацистка хунта и това е добра вест за нас ! Браво на братушките

    16:36 11.01.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "си дзън":

    Нефтодобива на САЩ какво ще го правим при $10 за барел? Фалити? И защо? Да е добре на клоуна от Киев, ще фалираме Щатите? Ти с коя част на тялото си разсъждаваш? Американец би те попитал дали мислиш с задника си.

    16:37 11.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания