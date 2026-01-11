Захарова: Киевският режим агонизира на фона на провали на бойното поле

Киевският режим агонизира на фона на провали на бойното поле и излива гнева си върху цивилното население в руските региони. Всички, замесени в терористичните атаки, ще бъдат наказани. Това заяви в коментар говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.
Тя отбеляза, че на 10 януари Курската, Брянската и Белгородската области са били подложени на масирана атака от 33 дрона от самолетен тип, като основният удар е нанесен върху жилищни райони във Воронеж.
„Подобни умишлени убийства свидетелстват за агонията на киевския режим, който въпреки очевидните провали на бойното поле се стреми да излива гнева си върху цивилното население в руските региони“, отбеляза Захарова. „Всички организатори и извършители на това и други престъпления ще бъдат изправени пред неизбежно наказание.“
Тя отбеляза, че Москва очаква безпристрастна оценка от съответните международни организации относно терористичната атака на украинските въоръжени сили срещу цивилни в руски региони.
„Надяваме се, че съответните международни организации ще предоставят безпристрастна оценка на престъпните действия на украинските неонацисти. Мълчанието в отговор на необузданото варварство на киевския режим ги прави съучастници в неговите кървави дела“, отбеляза тя.
2 Д.ДЖ.
10 януари 2026 г. - 21:34 ч.
Коментиран от #14, #38, #123
15:18 11.01.2026
3 Ами да, те
Коментиран от #52
15:18 11.01.2026
4 Българин
Коментиран от #40, #54
15:19 11.01.2026
5 Я виж ти...
Почти 4 години по-късно Русия се моли на Тръмп да изнуди Украйна да им дадат да окупират Донецка област и Донбас. 🤪🤡
Коментиран от #41, #53
6 НАЗДРАВЕ!
Коментиран от #46
15:20 11.01.2026
7 az СВО Победа 80
Колкото повече губи способност да води бойни действия, толкова повече Киев ще поема по пътя на тероризма.
Справка чеченците през 90-те години!
Още повече, че зад украинците сега и зад чеченците тогава стои един и същ център на управление, които използва едни и същи методи на работа....
15:21 11.01.2026
8 Европеец
15:21 11.01.2026
9 рашистка безпомощност и мъка
Обстрелът с "Орешник" е по западния украински град Лвов, най-големият в близост до границата с Полша, страна-член на НАТО. На фона на руските хвалби за постигнатите цели на поредния руски удар по Украйна, кметът на Лвов Андрий Садовий обаче обяви в официалния си канал в Телеграм, че е спряно подаването на газ за само 376 абоната и това е автоматична защита при въздушна атака, защото от взривната вълна се активирал спирателен кран. За други щети Садовий не говори.
Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" директно заявява в коментар за обстрела в сутрешния си обзор: "Предварителната цел беше голямо газово хранилище или неговата наземна инфраструктура (наличните кадри все още не показват очакваната експлозия)". Каналът недоволства също че са били убити двама руски оператори отговарящи за изстрелването и че това не било удар по "център за вземане на решения" в Украйна, както трябвало да е. И директно добавя, че вероятно става въпрос за ново изпитание на "Орешник", а не истински боен удар:
Коментиран от #22, #24, #43, #80, #113, #114
15:21 11.01.2026
10 Анонимен
15:21 11.01.2026
11 Българин
15:22 11.01.2026
12 Агонизиращ в бункера
Жива сила: Ликвидирани и тежко ранени са около 1150-1200 окупатори.
Техника: Унищожени са 14 танка, 28 бронирани машини и 41 артилерийски системи.
Дронова активност: Продължава рекордната успеваемост на украинските FPV дронове-прехващачи срещу руски разузнавателни БЛА (Orlan и Zala).
Коментиран от #17
15:22 11.01.2026
13 Мдаа
15:22 11.01.2026
14 Европеец
До коментар #2 от "Д.ДЖ.":Гледах го това..... то цялата работа на украинските фашисти е такава....
Коментиран от #100
15:22 11.01.2026
15 Украйна Разгроми раша тотално
Коментиран від #20
15:22 11.01.2026
16 раша агонизира и на колене
"Книжен тигър" излезе и уж мащабното и страховито руско въоръжение, изпратено в Боливарската република: доставените от Москва зенитно-ракетни комплекси бяха безсилни срещу американската авиация.
Коментиран от #18
15:24 11.01.2026
17 Льольо
До коментар #12 от "Агонизиращ в бункера":Дай доказателства!
15:25 11.01.2026
18 Факт
До коментар #16 от "раша агонизира и на колене":Да си съюзник на Путин е тежко и тъжно тези години. Асад избяга в Москва, а Мадуро е заловен показно от САЩ. Иран беше атакуван, без помощ от Москва, а сега там има масови протести срещу режима на Аятоласите.
Както и при падането на Асад в Сирия и при унищожението на Нагорни Карабах, Путин е практически безсилен.
Вече четири години той е затънал в такава безизходица в Украйна, че не може да защити дори собствената си петролна индустрия от ежедневните украински удари.
Старите съветски арсенали и запаси от техника се изчерпват и въпреки крайното напрежение върху икономиката и военната машина, Русия напредва в Украйна ОТ ГОДИНИ с темпо, по-бавно от пълзящ охлюв.
Всяко леко отслабване на натиска върху украинската армия крие риск от незабавни неуспехи, както се случи в Херсон и при Харков.
В безумното си приключение срещу Украйна Русия бързо се погребва като голяма световна военна сила и вече е загубила огромен дял от влиянието си дори в собствения си регион — и този процес само ще продължи.
Украйна в крайна сметка ще погребе Руската империя, а нейната предполагаема „непобедимост“ съществува само в безкрайната телевизионна перчене на Путин и в празните глави на некомпетентните полезни идиоти на Кремъл.
Коментиран от #30
15:25 11.01.2026
19 ха, ха, ха...
15:26 11.01.2026
20 Точно
До коментар #15 от "Украйна Разгроми раша тотално":Китай произвежда компоненти за иранските дронове "Шахед" които дават на раша. Северна Корея предоставя на раша милиони артилерийски снаряди 10 пъти повече отколкото САЩ и Европа за Украйна. Индия с платки. И това не е достатъчно за разбита раша та се наложи путя да пада на колене пред плондера ким за пушечно месо. И въпреки тази помощ раша за 4 години се придвижила с 50- на километра. Толкова жалка ,мизерна и безпомощна раша никой не е очаквал
15:26 11.01.2026
22 Европеец
До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":да ти кажа изпитание или демонстрация няма никакво значение..... Всички два пъти видяхме как пада това чудо орешник..... Украинците да се молят това да не стане ежедневие.....
15:27 11.01.2026
23 путя агонизира в бункера
15:27 11.01.2026
24 В.В.П
До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":И ще се окаже прав последния легитимен президент на Чечня Джохар Дудаев - Рано или късно сатрапа Путин ще нападне Украйна и когато изгрее Украинското слънце, живите руснаци ще завиждат на мъртвите...Или основния пропагандатор на Кремъл Маргарита Симонян след като Украинска ракета взриви сградата на ракетните войски на агресорите в окупиран Донецк заедно с актрисата Полина Менших която в същото време изнасяше концерт по случай празника им и се предаваше на живо по ОРТ. Симонян - " За какво са ни тези земи ( Донецк ,Луганск и Крим) като всеки момент може да ни убият"
15:28 11.01.2026
25 механик
15:29 11.01.2026
26 Трътлю
Коментиран от #36, #45
15:30 11.01.2026
28 Ей Ватенки
15:30 11.01.2026
29 Гъбарко
15:30 11.01.2026
30 Българин
До коментар #18 от "Факт":Честно, вярваш ли си на дивотиите?
15:31 11.01.2026
31 Агонизиращ
Спецназ и ВДВ (Покровско направление): В района на Покровск, подразделения на 47-а отделна механизирана бригада са неутрализирали елитна щурмова група от състава на руските въздушно-десантни войски. Потвърдено е унищожаването на няколко БМД-4 и значително количество жива сила.
ПВО и РЕБ: Унищожен е модерен руски зенитно-ракетен комплекс "Тор-М2" в южно направление. Това позволява на украинските разузнавателни дронове да действат по-ефективно и да насочват прецизна артилерия.
Успех в Курска област: Потвърден е масиран удар по команден център на руската 810-а бригада на морската пехота в района на населеното място Белая. Това е една от най-боеспособните руски части в региона, а ударът е довел до сериозна дезорганизация на техните контраатаки.
Поразен петролен склад в Белгородска област: ГЩ на ВСУ потвърди успешен удар по петролната база "Осколнефтеснаб" край Котел. Обектът е използван директно за снабдяване на руската групировка, настъпваща към границата на Сумска област.
15:31 11.01.2026
1.Позицията на Москва е ясна и сметка ще бъде потърсена от всички замесени.
2. По всичко изглежда, че при новата договорка между Вашингтон и Москва, България ще мине в руската зона /виж новата стратегия за сигурност на САЩ/.
3. Тук е моментът много хора и у нас да почнат сериозно да се притесняват, защото да не забравяме, че България игра дейна роля при осъществяването на няколко терористични акта, насочени срещу РФ.
Коментиран от #48, #51, #70, #73
15:32 11.01.2026
33 Блатна смрад
15:32 11.01.2026
34 Кийт Келог сравнил Зеленски с Линкълн
15:33 11.01.2026
35 Що за държава е тази
15:33 11.01.2026
36 Трай бе Смотль о
До коментар #26 от "Трътлю":Какви руснаци те гонят като 50 процента в Русия не са тъй наречени славяни,другата руска измислица.100 националности не ми говори за руснаци бре Не ве жия.
Коментиран от #58
15:33 11.01.2026
15:34 11.01.2026
38 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "Д.ДЖ.":Режимът на Кремъл агонизира. Путин разпродава златния резерв. Русия пътува към СССР
Коментиран от #50
15:34 11.01.2026
39 Тя която...
15:34 11.01.2026
40 Татароглу
До коментар #4 от "Българин":Започна с Русия. Директно заяви, че по-големите могат да зявладяват и поробват по-малките.
Готви се да ставаш анадолец.
15:35 11.01.2026
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "Я виж ти...":Никой за нищо не се моли. Напомням, че Путин каза, че ако не стане по мирен път, Русия ще реши с военной средства.
Коментиран от #60
15:35 11.01.2026
42 Един
15:35 11.01.2026
43 си дзън
До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":Оказа се, че Орешникът е от времето на Гагарин, с елементи копирани от Фау-2.
Насочването - с електромеханичен жироскоп - при идеални условия на 300км - 300 метра
отклонение. Даже имало радиолампи вътре...
15:35 11.01.2026
44 Ганчо миленов
Нещо по въпроса...?
15:36 11.01.2026
46 Пияницо
До коментар #6 от "НАЗДРАВЕ!":Да не забравиш да пребиеш жена си и децата си като се напиеш по стар народен български обичай предаващ се по наследство
15:36 11.01.2026
47 След 4 года руската армия превзе Киев
Руските окупатори искаха да проведат военен парад в центъра на украинската столица Киев. И най-накрая той се състоя.
Активистът Серхий Стерненко публикува кадри от централната улица „Крешчатик“, на която е площад Майдан Незалежности, на който се състоя Революцията на достойнството през 2013 г. На булеварда бяха изложени руски военни машини, унищожени от украинската армия след 24 февруари, когато Русия започна пълномащабна непредизвикана война.
Киев експо“ представя на гражданите и гостите на Киев „безаналоговите“ руски военни машини, но в не много приличен вид. Армията от военнопрестъпници на Владимир Путин беше разгромена в първите седмици на войната, въпреки че планираше да превземе Киев за 3 дни. Военните стратези в Кремъл не изчислиха правилно своите възможности и волята за съпротива на украинския народ. Така тридневната операция по превземане на Киев вече продължава 1430 дни.
Руските нашественици извършиха ужасяващи престъпления срещу цивилното население на Украйна, които никога няма да бъдат забравени. Унищожените танкове и бронирани машини са напомняне за диктатора Владимир Путин, че не може да спечели тази война. Защото руските фашисти се бият за перални и телевизори. А украинският народ се бие за свободата си.
Коментиран от #55, #56
15:36 11.01.2026
49 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно
А бе как е хавата след Орешника от онзи ден ? Нещо се изпокриха по дупките си всички евроатлантически мишки и разни коалиции на желаещите, ама и там няма да се спасят. Възмездието идва за гинеколожката, за оная вдлъбнатата, за фашагата, за геронтофила, за меката островна китка и за редица мераклии.
Коментиран от #62, #64
15:36 11.01.2026
51 Хасан от Бурса
До коментар #32 от "az СВО Победа 80":Кой ти каза, че ще мине в руската зона?
15:38 11.01.2026
52 ЗАЩО ?
До коментар #3 от "Ами да, те":Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се страхува от дебат с лидера на ПП/ДБ Асен Василев?
15:38 11.01.2026
54 си дзън
До коментар #4 от "Българин":Уралсът за 35 здраво стиска русията за гърлото. При 25 ще почне да рита с краката.
15:38 11.01.2026
55 Гледах по Ал Джазира
До коментар #47 от "След 4 года руската армия превзе Киев":Пародичния и трагичен руски парад в Киев? По случай 1430 дни от превземането им на Украинската столица! На огромна видео стена се прожектира руската атака към столицата която стигна само до предградията Буча и Ирпин! И там бяха ликвидирани орките агресори. А които оцеляха бягаха през полетата с перални и тоалетни чинии на гърбовете. И няма нищо нередно и сцени на насилие които не са за показване ,само са съблечени чисто голи руски орки,сложени са им кучешки нашийници и така дефилират на руския парад в столицата на Украйна! Няма сцени на насилие,излъчва се от много световни телевизии
15:38 11.01.2026
56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #47 от "След 4 года руската армия превзе Киев":И като се бият за свободата си защо е пълно с видеа как ги бусифицират?
15:39 11.01.2026
57 Хе!
Коментиран от #68
15:39 11.01.2026
58 БГария
До коментар #36 от "Трай бе Смотль о":Официалното название е poccияни, а не руси. Това с русите е невежа българска измислица от 19ти век. Русините са средновековен народ около Киев ликвидиран от монголците.
15:40 11.01.2026
59 Кой агонизира захарова
Руски жертви в Украйна
Междувременно руските военни, паравоенни части и проруски сепаратистки сили продължават да понасят тежки загуби всеки ден.
Всъщност, само през последните 24 часа руските сили са загубили приблизително 1820 войници, убити и ранени, според данните, предоставени от украинския генерален щаб. Общо руските сили са загубили около 2 197 860 души във войната от 24 февруари 2022 г. (Украинските цифри са в доста голяма степен съгласувани с оценките на западните разузнавателни служби и военни за руските загуби.)
15:40 11.01.2026
60 Ало блогера
До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Кой го интересува дали правиш с.ирки бре руски тръбар.От 3 дни вече почнахме с други закани 4 г еволюция,толкова можете и ти и вожда ти.
Коментиран от #69
15:40 11.01.2026
61 Голям кеф е за българите
15:40 11.01.2026
62 си дзън
До коментар #49 от "🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно":Виж ком.43. Разкостили са го и са умрели от смях.
Коментиран от #65, #103
15:40 11.01.2026
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #48 от "Трай ма":Нищо не ти се разбира, извади месото от устата си( живото) , че нищо не ти се разбира
15:40 11.01.2026
64 Ха ха
До коментар #49 от "🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно":Отивай на фронта да повоюваш. Помогни на руснаците ката си с тях, защо си на запад в НАТО?
Коментиран от #92
15:41 11.01.2026
65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #62 от "си дзън":Ахахахх, раскостен ти е зад Ника, розов, хххахахаха
15:42 11.01.2026
66 захарова агонизацията е на макс
Русия е заседнала в градски боеве в Покровск: вече е загубила 26500 войници там.
Покровск остава един от най-напрегнатите участъци на фронта, където украинските сили успяха да спрат настъплението на руските войски. Публикувани са кадри от уличните боеве в самия град които не са за хора със слаби сърца!
Украински командоси ликвидират руски агресори отказали да се предадат. Разчленявайки телата им докато са все още живи!
Това заяви в интервю за NV командирът на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна Евгений Ласейчук.
Коментиран от #71
15:42 11.01.2026
67 абракадабра
15:43 11.01.2026
68 Бух
До коментар #57 от "Хе!":Каква Русия и Украйна е имало 1939та? Какви невежества и глупости говорите! Ужас!
Аз ще ти кажа. През Втората световна Грузия победи Германия, защото Сталин е грузинец.
Коментиран от #74
15:44 11.01.2026
69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #60 от "Ало блогера":Розов съединител, декларировать е още преди 4 години- денацификация, демилитаризация и т н.
А от преговори зеления наркоман се отказа още в Истамбул
Коментиран от #107
15:45 11.01.2026
70 Една мисъл не ми дава мира
До коментар #32 от "az СВО Победа 80":Защо всичко,което си пожелаят русофилите никога не се случва?
Коментиран от #75
15:45 11.01.2026
71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #66 от "захарова агонизацията е на макс":Защо това не го пише нито една сериозна западна агенция? Щото е укрофейк
15:46 11.01.2026
72 Обаче
15:47 11.01.2026
73 Копейкотрошач
До коментар #32 от "az СВО Победа 80":Подходящ момент е да си помислиш за вратленцето.
15:47 11.01.2026
74 Хе!
До коментар #68 от "Бух":Имало е Съветска Русия! СССР е имало само в стиховете на Вапцаров! Вие сте се объркала!
15:47 11.01.2026
75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #70 от "Една мисъл не ми дава мира":И кое не е станало, бе русофрен?
15:48 11.01.2026
76 Те тамън ми беше домъчняло за тоя
15:48 11.01.2026
77 Факт
15:50 11.01.2026
78 Владимир Путин, президент
Коментиран от #79, #93, #101
15:54 11.01.2026
79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #78 от "Владимир Путин, президент":Северната война със Швеция Петър 1 я води почти 20 г. 4 години нищо не е. Споко
Коментиран от #87
15:58 11.01.2026
80 Пуснаха ли тока и
До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":водата в Киев?
15:59 11.01.2026
81 Хе!
15:59 11.01.2026
82 А тъй.....
16:01 11.01.2026
83 Казуар
Коментиран от #86
16:01 11.01.2026
84 Бай Яни
16:02 11.01.2026
85 Иван
16:03 11.01.2026
86 За нацистки Израел
До коментар #83 от "Казуар":Сети ли се да го напишеш тва "варварски бомбардира" ? А за Иран? А за Ирак? А за Либия..... а за Югославия ?
16:03 11.01.2026
87 Владимир Путин, президент
До коментар #79 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Така е, но сегашна Русия е едно бедно жалко подобие, отломка от минало величие. Путин наистина влезна в Историята !!! В Историята редом с Калигула, Нерон, Хитлер, Сталин и подобни иzpоди.
16:04 11.01.2026
88 Рублевка
Коментиран от #94
16:05 11.01.2026
89 ТАКА Е
16:05 11.01.2026
90 Българите сме категорично "ЗА"
16:06 11.01.2026
91 Медведев Атома
16:06 11.01.2026
92 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно
До коментар #64 от "Ха ха":Няма нужда да им помагам те доста добре се оправят. Като гледам твоите смело настъпват ама на запад.
16:08 11.01.2026
93 Повечето
До коментар #78 от "Владимир Путин, президент":граждански войни продължават дълго и са кръвопролитни.. Примери:
1. гражданската война в Русия: 1919-1922г.
2. гражданската война в САЩ : 1861 - 1865
3. гражданската война в Испания: 1936 - 1939г.
4. гражданската война в Китай: 1927 - 1949г.
16:09 11.01.2026
94 Владимир Путин, президент
До коментар #88 от "Рублевка":"...Брюксел под управление на САЩ и РФ..."
Сериозно ли мислиш че някой взима нефелна Русия с нефелните си танкери насериозно ? Русия е пълен аут отвсякъде. Вчерашен вестник, изхвърлена партенка.
Коментиран от #121
16:09 11.01.2026
95 Казуар
16:09 11.01.2026
97 Киевският режим агонизира
16:10 11.01.2026
98 Маша Захаринина
16:10 11.01.2026
99 Нeвеpоятни т пaци
16:11 11.01.2026
100 ПУЗИРЬ
До коментар #14 от "Европеец":Ами гледа ли или слуша за събитията в Сумска област за разрушен от руснаците хуманитарен пункт....
НАШИТЕ НЕ ОЧАКВАЛИ....
16:11 11.01.2026
101 Руснаците
До коментар #78 от "Владимир Путин, президент":са издръжливи. Още години ще продължи, стига разбира се европейците да осигурят финасиране.
16:12 11.01.2026
102 Къде изчезнаха хранителните пакети
Коментиран от #110
16:13 11.01.2026
103 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно
До коментар #62 от "си дзън":Значи според теб или разни други корифеи, Орешниците са с лампи? А чипове от перални имат ли или са само с лампи ?
Те руснаците даже и с лопати се биеха, защото бяха свършили оръжията си, ама като гледам добре им се получава. Така, че от къде ги извадиха тези Орешници не знам.
А твоите дали са се споминали от смях или от нещо друго е без значение. Важното е, че са ги могилизирали нали така ?
16:13 11.01.2026
104 Нeвeрoятни т пaци
16:15 11.01.2026
105 Цяла Европа а НЕ само
16:16 11.01.2026
106 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
Коментиран от #115
16:16 11.01.2026
108 Хахахаха
16:17 11.01.2026
109 Нeвeрoятни т пaци
Какво лошо бях писал преди 2 часа?
Мислите си, че съм приритал да ви пиша коментари в сайта с откачените русофобни алкохолици.
Айде чао !
16:18 11.01.2026
110 Ама верно бе
До коментар #102 от "Къде изчезнаха хранителните пакети":Къде изчезнаха хранителните пакети от БЧК? Някое журнале няма ли да попита ?
16:19 11.01.2026
111 По важното за нас е, че
16:21 11.01.2026
112 Украйна
16:21 11.01.2026
113 Коуега
До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":Орешник е бил без бойни глави и всякакъв вид взрив.Това е удар показно, че руснаците могат да ударят където си искат.За сведение, и от Си Ен Ен(има го в нета) ракетата е поразила най-голямото газохранилище в Украйна, където имат намеса около 200 фирми, от които 140 американски. Отчитай фактите, иначе, говори си, не ни пречиш.
16:21 11.01.2026
114 Коуега
До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":...да добавя към предният ми коментар реплика към теб...газохранилището е пазено от най-доброто американско ПВО .
16:22 11.01.2026
115 си дзън
До коментар #106 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":При 60 Уралсът е на 35. При 25 Уралсът ще е под 10 и ще броим на мечката.
Коментиран от #127
16:23 11.01.2026
117 Иван
16:26 11.01.2026
118 руzко = боклук
16:29 11.01.2026
119 Тролчета
16:30 11.01.2026
120 Бахур
Пълния неуспех на “Орешниците” е просто логичен- старо и още по старо!
Какво е „Орешник“. Някои агрегати и компоненти още по времето на Гагарин са летели в Космоса. 😂
16:31 11.01.2026
121 Рублевка
До коментар #94 от "Владимир Путин, президент":Кого да вземем на сериозно? България с двата самолета? Или европейските пудели с армии от пенсионери? В Европа има само една сила с която САЩ си заслужава да се обедини и това е атомната суперсила РФ.
Коментиран от #126
16:32 11.01.2026
122 Пука ни на българите че
Коментиран от #124
16:32 11.01.2026
125 Ние мразим
16:36 11.01.2026
127 Рублевка
До коментар #115 от "си дзън":Нефтодобива на САЩ какво ще го правим при $10 за барел? Фалити? И защо? Да е добре на клоуна от Киев, ще фалираме Щатите? Ти с коя част на тялото си разсъждаваш? Американец би те попитал дали мислиш с задника си.
16:37 11.01.2026