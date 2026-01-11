Киевският режим агонизира на фона на провали на бойното поле и излива гнева си върху цивилното население в руските региони. Всички, замесени в терористичните атаки, ще бъдат наказани. Това заяви в коментар говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Тя отбеляза, че на 10 януари Курската, Брянската и Белгородската области са били подложени на масирана атака от 33 дрона от самолетен тип, като основният удар е нанесен върху жилищни райони във Воронеж.

„Подобни умишлени убийства свидетелстват за агонията на киевския режим, който въпреки очевидните провали на бойното поле се стреми да излива гнева си върху цивилното население в руските региони“, отбеляза Захарова. „Всички организатори и извършители на това и други престъпления ще бъдат изправени пред неизбежно наказание.“

Тя отбеляза, че Москва очаква безпристрастна оценка от съответните международни организации относно терористичната атака на украинските въоръжени сили срещу цивилни в руски региони.

„Надяваме се, че съответните международни организации ще предоставят безпристрастна оценка на престъпните действия на украинските неонацисти. Мълчанието в отговор на необузданото варварство на киевския режим ги прави съучастници в неговите кървави дела“, отбеляза тя.