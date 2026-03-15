Четири жени футболитски оттеглиха молбите си за австарийско гражданство под натиск на Иран

Четири състезателки от женския футболен отбор на Иран оттеглиха молбите си за убежище до австралийското правителство, след като бяха подложени на натиск от Техеран, съобщиха два източника, близки до отбора.
Две състезателки - Мона Хамуди и Захра Сарбали, както и служителка Захра Мешкекар, пристигнаха в Малайзия в събота и ще се отправят към Техеран, съобщиха иранските държавни медии, носейки снимка на трите заедно.
CNN предаде, че друга жена също е оттеглила молбата си, като един от източниците обвинява натиска от Иран за промяната на решението на жените.
Те бяха сред седемте състезателки от женския национален футболен отбор на Иран - шест състезателки и член на екипа за поддръжка на отбора - на които бяха издадени бежански визи за престой в Австралия, след като се състезаваха на Купата на Азия за жени по-рано този месец.
Жените получиха убежище, след като заявиха, че се страхуват от преследване, ако се върнат в разкъсаната от войната родина, след отказа си да изпеят националния химн на Иран по време на откриващия мач срещу Южна Корея. Действието предизвика негативна реакция от страна на хардлайнерите в родината си, включително една водеща на държавни медии, която ги нарече „предатели по време на война“.
Друга участничка напусна Австралия по-рано през седмицата, оставяйки само две от първоначалната група.
„След като съобщиха на австралийските власти, че са взели това решение, на играчите бяха дадени многократни възможности да говорят за възможностите си“, заяви австралийският министър на вътрешните работи Тони Бърк в изявление в неделя.
„Въпреки че австралийското правителство може да гарантира, че се предоставят и съобщават възможности, не можем да премахнем контекста, в който играчите вземат тези невероятно трудни решения“, добави той.
Купата на Азия започна веднага след като САЩ и Израел предприеха въздушни удари срещу Иран, убивайки върховния лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей. Иранският отбор беше елиминиран от турнира миналата неделя.
