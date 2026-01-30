Москва си запазва правото да предприеме конкретни ответни мерки във връзка с въвеждането на регламенти за дейността на руските посолства от Латвия, Литва и Естония, заяви в интервю за РИА Новости заместник-министърът на външните работи Дмитрий Любински.

„Във връзка с тези враждебни мерки на 30 декември 2025 г. беше предприет демарш, като в руското външно министерство бяха призовани временно управляващите дипломатическите мисии на Латвия, Литва и Естония. Ръководителите бяха информирани, че руската страна си запазва правото да предприеме конкретни ответни мерки“, каза той.

Решение относно посолствата на тези страни в Москва ще бъде обявено през следващите дни, уточни източникът на агенцията.

В края на декември министерството подчерта, че "незаконните искания" от Рига, Вилнюс и Талин биха затруднили значително работата на чуждестранните мисии и грубо биха нарушили Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Руското външно министерство многократно е заявявало, че като цяло балтийските държави са утвърдили здраво статута си на "изключително враждебни държави към Москва".

Както отбеляза президентът Владимир Путин, "русофобията е била широко разпространена в региона много преди специалната операция в Украйна".