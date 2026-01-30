МВнР на Русия привика ръководителите на дипломатическите мисии на Литва, Латвия и Естония

Москва си запазва правото да предприеме конкретни ответни мерки във връзка с въвеждането на регламенти за дейността на руските посолства от Латвия, Литва и Естония, заяви в интервю за РИА Новости заместник-министърът на външните работи Дмитрий Любински.
„Във връзка с тези враждебни мерки на 30 декември 2025 г. беше предприет демарш, като в руското външно министерство бяха призовани временно управляващите дипломатическите мисии на Латвия, Литва и Естония. Ръководителите бяха информирани, че руската страна си запазва правото да предприеме конкретни ответни мерки“, каза той.
Решение относно посолствата на тези страни в Москва ще бъде обявено през следващите дни, уточни източникът на агенцията.
В края на декември министерството подчерта, че "незаконните искания" от Рига, Вилнюс и Талин биха затруднили значително работата на чуждестранните мисии и грубо биха нарушили Виенската конвенция за дипломатическите отношения.
Руското външно министерство многократно е заявявало, че като цяло балтийските държави са утвърдили здраво статута си на "изключително враждебни държави към Москва".
Както отбеляза президентът Владимир Путин, "русофобията е била широко разпространена в региона много преди специалната операция в Украйна".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поради
06:14 30.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 И Путин ше вземе да им Пръдне на
Или направо да ги изцапа със кафяво
06:30 30.01.2026
5 Такае Пинчерът на Тръмп
До коментар #3 от "Фен":Слуша какво му казват щото някоя вечер може да го хванат за Късите крака и да лежи при мадуро
Затова е толкова послушен/на
06:31 30.01.2026
6 Малките пинчери
06:40 30.01.2026
7 хикочко..
До коментар #2 от "Руснаците са нечовеци":Maсква е виновна и за това че бгбандерците яко лльопат от жълтото въвwецето напеефтьски0
06:49 30.01.2026
8 центаджия..
06:54 30.01.2026
9 Българин
Така всичко ще си дойде по местата и много проблеми ще отпаднат!
07:04 30.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 СКОРО ВРЕМЕ
07:23 30.01.2026