МВнР на Русия привика ръководителите на дипломатическите мисии на Литва, Латвия и Естония

МВнР на Русия привика ръководителите на дипломатическите мисии на Литва, Латвия и Естония

30 Януари, 2026 06:05, обновена 30 Януари, 2026 06:11 1 145 11

  • литва-
  • латвия-
  • естония-
  • русия-
  • посолства-
  • мвнр

Решение относно посолствата на тези страни в Москва ще бъде обявено през следващите дни

МВнР на Русия привика ръководителите на дипломатическите мисии на Литва, Латвия и Естония - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Москва си запазва правото да предприеме конкретни ответни мерки във връзка с въвеждането на регламенти за дейността на руските посолства от Латвия, Литва и Естония, заяви в интервю за РИА Новости заместник-министърът на външните работи Дмитрий Любински.

„Във връзка с тези враждебни мерки на 30 декември 2025 г. беше предприет демарш, като в руското външно министерство бяха призовани временно управляващите дипломатическите мисии на Латвия, Литва и Естония. Ръководителите бяха информирани, че руската страна си запазва правото да предприеме конкретни ответни мерки“, каза той.

Решение относно посолствата на тези страни в Москва ще бъде обявено през следващите дни, уточни източникът на агенцията.

В края на декември министерството подчерта, че "незаконните искания" от Рига, Вилнюс и Талин биха затруднили значително работата на чуждестранните мисии и грубо биха нарушили Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Руското външно министерство многократно е заявявало, че като цяло балтийските държави са утвърдили здраво статута си на "изключително враждебни държави към Москва".

Както отбеляза президентът Владимир Путин, "русофобията е била широко разпространена в региона много преди специалната операция в Украйна".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Поради

    2 8 Отговор
    опасност за националната сигурност!

    06:14 30.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И Путин ше вземе да им Пръдне на

    2 10 Отговор
    Половите органи
    Или направо да ги изцапа със кафяво

    06:30 30.01.2026

  • 5 Такае Пинчерът на Тръмп

    3 11 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Слуша какво му казват щото някоя вечер може да го хванат за Късите крака и да лежи при мадуро
    Затова е толкова послушен/на

    06:31 30.01.2026

  • 6 Малките пинчери

    9 1 Отговор
    Най много джафкат. Един ритник им трябва.

    06:40 30.01.2026

  • 7 хикочко..

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Руснаците са нечовеци":

    Maсква е виновна и за това че бгбандерците яко лльопат от жълтото въвwецето напеефтьски0

    06:49 30.01.2026

  • 8 центаджия..

    9 1 Отговор
    Къде са тръгнали тия джендър балтики,народ една шепа..а територия колко една пюнка и са м/у менгеме-отгоре е питер а отдоле е кьонигсбер

    06:54 30.01.2026

  • 9 Българин

    6 0 Отговор
    А защо трябва да има "държави" Литви, Латвеии и Естонии?!? Третият секретар на министерство просто трябва да им съобщи, че съществуването на подобни "държави" създава повече проблеми, от колкото решава, поради което те се прекратяват.
    Така всичко ще си дойде по местата и много проблеми ще отпаднат!

    07:04 30.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 СКОРО ВРЕМЕ

    3 0 Отговор
    ТРИТЕ ДЪРЖАВИПУДЕЛИ МАЙ МНОГО ЩЕ ОМЪРШАВЕЯТ

    07:23 30.01.2026

Новини по държави:
