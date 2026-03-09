Фон дер Лайен: Трябва да признаем, че не можем да решим всеки проблем по света

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейска комисия, заяви пред участниците в годишната среща на посланиците на ЕС в Брюксел, че европейската външна политика винаги ще бъде ограничена и че трябва да се признае, че ЕС не може да решава всеки глобален проблем или винаги да съчетава своите интереси и ценности, предава БТА.
„Европа вече не може да бъде единственият пазител на стария световен ред. Този свят няма да се върне“, каза Фон дер Лайен. По думите ѝ, докато системата от правила, създадена с нашите съюзници, винаги е била защитавана, тя вече не е единственият начин за защита на европейските интереси.
Председателят на ЕК постави под въпрос ефективността на европейската система за вземане на решения, основана на единодушие и компромиси, като попита дали това спомага или пречи на ЕС да бъде значим геополитически играч. „Трябва да можем с всички средства да противодействаме на агресията и външната намеса и да бъдем по-прагматични в глобалния бизнес“, призова тя.
Фон дер Лайен подчерта, че в основата на ЕС стои мирът. За да го постигне в съвременния свят, Европа трябва да може да прилага сила, да сдържа и да противодейства. „Необходими са средства за защита на територията, демокрацията и начина ни на живот. Във всяка европейска политика въпросът за сигурността трябва да бъде отчитан“, каза тя.
По повод събитията в Близкия изток Фон дер Лайен отбеляза, че те могат да имат дългосрочни последици, поставящи под въпрос международния ред, основан на правила, както и единството на ЕС. Тя коментира, че смъртта на иранския лидер Али Хаменей бе посрещната с надежда за свободен Иран, но подчерта, че режимът е носител на репресии, дестабилизира региона и е отговорен за смъртта на хиляди млади хора.
Според нея може да има различни мнения дали ударите по Иран представляват „война по избор“ или „война от необходимост“.
Фон дер Лайен съобщи, че ЕС ще предостави на Украйна обещан заем от 90 млрд. евро. „Войната трябва да завърши така, че да не се породи нов конфликт. Европа винаги ще подкрепя Украйна, независимо какво се случва по света“, заключи тя.
- Ура !!! Успях да вдена конец в игла! Удивително постижение за ЕС !!! Сега затапих всички които ми казват, че не мога да вдена...
До коментар #9 от "?????":Урсулица, заедно с останалите кая каласи, кристин лагарди и др подобни отрпки, трябва да бъдат с пранги разкарвани по площадите (като панаирджийски мечки), а накрая изсипани в някой зле поддържан затвор за гноцид срещу човечеството!!!
трябва да смеят лукса с 2х3 стая.
До коментар #3 от "ЕЙСИ от "КРАВАЙ"":Еврейка не е ,но като гледам високите и широки скули ,арийският и произход напълно отпада без значени предлога Фон .Явно славянски ...й яко е играл на терен поне няколко поколения .
18 Лa йнeн
13:03 09.03.2026
Коментиран от #47
То иначе само проблеми създавате , не ги решавате !
Или ако те въдворят в някой затвор.
Отношенията на Китай с Ирак са много различни. Ирак е един от най-големите получатели на инвестиции в инфраструктура по инициативата „Един пояс, един път“. Китай строи 7000 училища в Ирак, наред с огромен брой мостове, пътища, железопътни линии. Китай дори е водещ в инвестициите в иракската индустрия за слънчева енергия – значително развитие в страна, чието изобилие от петрол я е направило толкова популярна дестинация за западна намеса в течение на един век.В Багдад има популярна поговорка, която обобщава разликите между САЩ и Китай: „Америка бомбардира, Китай строи“.
задължителна военна служба ще ви направят, откупуване ако не искате да служите за по 20-30 000 евро на година, мобилизация, роби за завода за барути, малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане, парите ви от данъците за НАТО, Украйна и нацистки организации да отиват, "членски внос" с милиарди да плащате, каски да ви раздадат, на промоция противогази да ви продадат и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет ! Разберете го ей..... Не се тровете, не ги мислете а просто за винаги ги забравете. Атлантизма е зло. Ционизма е зло. НАТО е зло
