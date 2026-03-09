Новини
Фон дер Лайен: Трябва да признаем, че не можем да решим всеки проблем по света

9 Март, 2026 12:54 1 025 64

  • урсула фон дер лaйен-
  • европа

Председателят на ЕК призова за баланс между интереси, ценности и сигурност на фона на глобалните предизвикателства

Фон дер Лайен: Трябва да признаем, че не можем да решим всеки проблем по света - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейска комисия, заяви пред участниците в годишната среща на посланиците на ЕС в Брюксел, че европейската външна политика винаги ще бъде ограничена и че трябва да се признае, че ЕС не може да решава всеки глобален проблем или винаги да съчетава своите интереси и ценности, предава БТА.

„Европа вече не може да бъде единственият пазител на стария световен ред. Този свят няма да се върне“, каза Фон дер Лайен. По думите ѝ, докато системата от правила, създадена с нашите съюзници, винаги е била защитавана, тя вече не е единственият начин за защита на европейските интереси.

Председателят на ЕК постави под въпрос ефективността на европейската система за вземане на решения, основана на единодушие и компромиси, като попита дали това спомага или пречи на ЕС да бъде значим геополитически играч. „Трябва да можем с всички средства да противодействаме на агресията и външната намеса и да бъдем по-прагматични в глобалния бизнес“, призова тя.

Фон дер Лайен подчерта, че в основата на ЕС стои мирът. За да го постигне в съвременния свят, Европа трябва да може да прилага сила, да сдържа и да противодейства. „Необходими са средства за защита на територията, демокрацията и начина ни на живот. Във всяка европейска политика въпросът за сигурността трябва да бъде отчитан“, каза тя.

По повод събитията в Близкия изток Фон дер Лайен отбеляза, че те могат да имат дългосрочни последици, поставящи под въпрос международния ред, основан на правила, както и единството на ЕС. Тя коментира, че смъртта на иранския лидер Али Хаменей бе посрещната с надежда за свободен Иран, но подчерта, че режимът е носител на репресии, дестабилизира региона и е отговорен за смъртта на хиляди млади хора.

Според нея може да има различни мнения дали ударите по Иран представляват „война по избор“ или „война от необходимост“.

Фон дер Лайен съобщи, че ЕС ще предостави на Украйна обещан заем от 90 млрд. евро. „Войната трябва да завърши така, че да не се породи нов конфликт. Европа винаги ще подкрепя Украйна, независимо какво се случва по света“, заключи тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    23 1 Отговор
    Само императорът на Третия Рим може.

    Коментиран от #36

    12:55 09.03.2026

  • 2 нерегистриран

    31 1 Отговор
    Както се казва "Еле па ти, нито един"!

    12:55 09.03.2026

  • 3 ЕЙСИ от "КРАВАЙ"

    40 1 Отговор
    Еврейка престъпница! Шизофреничка ! Параноидна и биполярна луда еврейка!!!

    Коментиран от #17

    12:56 09.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    38 1 Отговор
    Но пък може да участвате в създаването му, нали?

    12:56 09.03.2026

  • 6 Кукуруку

    44 1 Отговор
    Ама поне имате ли мнение или всички лидери сте мишки. Единствен с топки е Испанецът

    12:57 09.03.2026

  • 7 Пич

    34 1 Отговор
    Урсула:
    - Ура !!! Успях да вдена конец в игла! Удивително постижение за ЕС !!! Сега затапих всички които ми казват, че не мога да вдена...

    12:57 09.03.2026

  • 8 Ъхъъъъъъ....

    40 1 Отговор
    Така е ! Атлатнтическата нацистка сган не може да реши всеки проблем по света. Тя само може да ги създава

    12:57 09.03.2026

  • 9 ?????

    47 1 Отговор
    Трябва да признаете че много от проблемите вие ги създадохте.

    Коментиран от #14

    12:57 09.03.2026

  • 10 Мурка

    37 1 Отговор
    НЕ РАЗБРАХ -А КОИ РЕШИХТЕ -ЧЕ СЕ НЕ СЕЩАМ

    12:58 09.03.2026

  • 11 Хи хи

    35 1 Отговор
    Дъртата вещица да се изгони !!

    12:58 09.03.2026

  • 12 А ГДЕ

    31 1 Отговор
    МърсУлата ?А где Кая Калас постната балтийска шпрота ?

    12:59 09.03.2026

  • 13 А с еди там 8 милиона сбъркани чфутина

    27 2 Отговор
    В Израел, и с тях ли не може да се справите? И за кво сте ни тогава?

    12:59 09.03.2026

  • 14 Мнение

    25 2 Отговор

    До коментар #9 от "?????":

    Урсулица, заедно с останалите кая каласи, кристин лагарди и др подобни отрпки, трябва да бъдат с пранги разкарвани по площадите (като панаирджийски мечки), а накрая изсипани в някой зле поддържан затвор за гноцид срещу човечеството!!!

    13:00 09.03.2026

  • 15 Дони

    28 1 Отговор
    КОГАТО СЛУЖИТЕЛ НЕ СЕ СПРАВЯ СЪС ЗАДАЧИТЕ КАКВО СЛЕДВА?

    13:00 09.03.2026

  • 16 Истината

    31 1 Отговор
    е, че не можете да решите никакъв проблем, но за сметка на това създавате доста нови. Недалновидни, ограничени, недоказани Б-играчи, докопали се до власт и готови на всичко да останат там, зашото иначе
    трябва да смеят лукса с 2х3 стая.

    13:01 09.03.2026

  • 17 АнтроПолог

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЕЙСИ от "КРАВАЙ"":

    Еврейка не е ,но като гледам високите и широки скули ,арийският и произход напълно отпада без значени предлога Фон .Явно славянски ...й яко е играл на терен поне няколко поколения .

    13:02 09.03.2026

  • 18 Лa йнeн

    24 1 Отговор
    ... Но можем да създадем много проблеми на Европа. Това, в името на Евроатлантическите ценности, го правим с удоволствие.

    13:03 09.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    22 1 Отговор
    Затова пък можете, и много успешно го правите, да задълбочите всеки малък проблем...

    13:03 09.03.2026

  • 21 Политически некоректен

    15 1 Отговор
    Прозрение от командира на ес ,
    Моля ви и в държавата България и континента Европа, да не ги решавате вие .

    13:03 09.03.2026

  • 22 Хеми значи вазелин

    20 1 Отговор
    Всъщност ционистката вещица фон дер Корупцион само проблеми създава, най-вече не европесйките бивши държави.

    Коментиран от #47

    13:05 09.03.2026

  • 23 Хохо Бохо

    16 1 Отговор
    От компетенцията на тая диктаторка и куата Кая са щастието на щастливите кокошки и кривината на правите краставици и евентуално капачките на пластмасовите бутилки. От друго не разбират и не трябва да се занимават

    13:06 09.03.2026

  • 24 коко

    12 1 Отговор
    Аз да попитам за един приятел.

    Тази Курденлайнен още ли е жива?

    13:07 09.03.2026

  • 25 9689

    6 1 Отговор
    Щото си задница на слон.

    13:09 09.03.2026

  • 26 то вие вашите проблеми не можете

    13 1 Отговор
    да решите , че камоли проблемите на Света !!
    То иначе само проблеми създавате , не ги решавате !

    13:09 09.03.2026

  • 27 Аре да тълкуваме всяка дума?

    15 2 Отговор
    "призова" за "баланс" между "интереси", "ценности" и "сигурност".. Първите две са в колизия а вторите две не съществуват ..... че за какво е призовала? И кои са тези "европейски ценности" които с интересите на САЩ кореспондират ? Ценности да гледаме как се избиват жени и деца в Гааза, ценности да гледаме как Иран и Ливан се сриват, ценности да толерираме етническо прочистване в Сирия, ценности да гледаме как във Франция под репресии се подлага алжирското малцинство, ценности бизнес да правим с най кървавите и брутални монархически диктатури, ценности да се отвличат президенти, ценности на международен тероризъм със който се избиват държавни длъжностни лица и преговарящи, ценности нацизма и фашизма да реабилитираме .... Позор и гнус ..

    13:11 09.03.2026

  • 28 Все от някъде

    6 1 Отговор
    трябва да се започне - първо с решаване европейските проблеми, а при успешни решения и с външни.

    13:12 09.03.2026

  • 29 русоляв

    14 1 Отговор
    Айде сега Урсула , звънни на Путин да поискаш ГАЗ и Нефт за Европа , че иначе знаеш .Путин от своя страна , ще ви накара да изпълните няколко изисквания .Затваряне на АЕЦ , приватизация на предприята , намаляване на населението и още много други благини и чак после , ако е на кеф, може да пусне горива към Европа . Няма да се учудя , ако Москва сложи Германия ,Франция ,Италия и др. на втора скорост .Европа ще се влачи по корем пред Русия .

    13:12 09.03.2026

  • 30 Да, но ако

    8 1 Отговор
    гушнеш китката ще решиш един много голям и важен проблем за ЕС.
    Или ако те въдворят в някой затвор.

    13:12 09.03.2026

  • 31 икономист

    16 1 Отговор
    Сега г-жо Урсула , тези 90 милиарда да ги връщат държавите от първа скорост .Ние от втора скорост едвам си плащаме тока , защото ни затворихте АЕЦ . М@рши долни !

    13:14 09.03.2026

  • 32 КРОКОДИЛ🐊

    2 10 Отговор
    Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха

    Коментиран от #35

    13:14 09.03.2026

  • 33 не може да бъде

    11 1 Отговор
    Считам че не е казано точно -госпожата визира себе си и се опитва да се оправдае!?А действителността е такава -г-жа Урсула не е решила нито един проблем с който се е заела не е решила нито една задача която е стояла пред нея!?По-скоро виждаме как тя забатачва проблемите или проваля решаването им !?Безидейна тесногръда фанатизирана безогледна -това са най-видимите характеристики!А може би - съвсем непоходяща за поста който заема!?

    13:15 09.03.2026

  • 34 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    3 9 Отговор
    Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха

    13:15 09.03.2026

  • 35 Иронично е

    11 1 Отговор

    До коментар #32 от "КРОКОДИЛ🐊":

    гинеколог да задава политики за 27 държави.

    Коментиран от #40

    13:16 09.03.2026

  • 36 Хартиената мечка vs Орела на свободата

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Слаби са рашки блатни даже не са интересни, разпад по кофти от сесесерето предстои

    13:17 09.03.2026

  • 37 Ъъъъ

    11 1 Отговор
    А къде е Кая?
    Тя и Урсула е достатъчно тъпа, но Кая е недостижима! 🤔

    Коментиран от #64

    13:17 09.03.2026

  • 38 г-жа Пфайзер

    10 1 Отговор
    Всъщност сте абсолютно негодни да решите какъвто и да е проблем!

    13:17 09.03.2026

  • 39 САЩ е Паразит, Вирус, Смърт

    7 1 Отговор
    Доналд Тръмп обяви наскоро, седнал до главния геноциден маниак Бенямин Нетаняху в Белия дом, че следващият бюджет на САЩ ще отпусне рекорден трилион долара за военните. Това е повече от три пъти военните разходи на Китай и приблизително десет пъти повече от тези на Русия. Междувременно САЩ имат над 800 чуждестранни военни бази, запас от около 5500 ядрени бойни глави и огромно разполагане на войски и оръжия по целия свят, все по-концентрирани в съседните на Китай райони.Военните приготовления, включително AUKUS, превъоръжаването на Япония и новите американски бази във Филипините, отразяват нарастващия двупартиен консенсус във Вашингтон в полза на планирането на войната. Валутните резерви на Китай пък възлизат на 3,4278 трилиона щатски долара в края на февруари 2026 г., което е увеличение с 28,7 милиарда долара, или 0,85%, спрямо края на януари, показват официални данни, публикувани в събота.

    13:18 09.03.2026

  • 40 ру БЛАТА

    2 7 Отговор

    До коментар #35 от "Иронично е":

    Друго си е корумпиран офицер от кгб-то мечтаещ да възстановява сесесерето зависим от шепа олигарси и дърти комигенерали

    Коментиран от #44, #49

    13:18 09.03.2026

  • 41 Кога?

    12 1 Отговор
    Вие СТЕ проблема. Наша работа е да го решим.

    13:19 09.03.2026

  • 42 Излишни сте

    12 1 Отговор
    Проблемите на европейските държави ги създавате вие самите като се намесвате в суверенни държави и ги командвате чрез диктат във всички области. Създавате проблеми и на държави извън ЕС.

    13:21 09.03.2026

  • 43 не можем...... ами не можете

    10 1 Отговор
    Китай, от друга страна, не е водил война от над четири десетилетия. Китайските въоръжени сили не са хвърлили нито една бомба през това време. А историята на Китайската народна република като цяло е забележително мирна. Контрастът между САЩ и Китай е особено ярък, ако вземем случая с Ирак. САЩ и техните съюзници – включително Великобритания (под ръководството на лейбъристкото правителство) – водеха незаконна война срещу Ирак, в която стотици хиляди цивилни бяха убити, а страната беше сравнена със земята. Развитието на страната беше забавено с десетилетия. Използването на оръжия като бял фосфор и обеднен уран доведе до ужасяващо увеличение на вродените дефекти, детската смъртност и случаите на левкемия.
    Отношенията на Китай с Ирак са много различни. Ирак е един от най-големите получатели на инвестиции в инфраструктура по инициативата „Един пояс, един път“. Китай строи 7000 училища в Ирак, наред с огромен брой мостове, пътища, железопътни линии. Китай дори е водещ в инвестициите в иракската индустрия за слънчева енергия – значително развитие в страна, чието изобилие от петрол я е направило толкова популярна дестинация за западна намеса в течение на един век.В Багдад има популярна поговорка, която обобщава разликите между САЩ и Китай: „Америка бомбардира, Китай строи“.

    13:22 09.03.2026

  • 44 Друго е наистина

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "ру БЛАТА":

    Има представа от разузнаване, а какво предоставя гинекологията в спектъра на политики и междудържавни интереси???

    13:23 09.03.2026

  • 45 ами

    5 1 Отговор
    ха ха ха че вие не можете на украина да решите проблема че на света ще решавате

    13:24 09.03.2026

  • 46 младежа

    11 1 Отговор
    Урсуло , да вземеш да махнеш зелената сделка , че позеленяхме вече .Върни ни реакторите на АЕЦ , че не се трае вече .Абе какво се занимавам , я по добре да излизаме от този сатанински съюз и да си оправим държавата .

    13:25 09.03.2026

  • 47 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хеми значи вазелин":

    Жребецо пак си на линия , Моля Те ,би ли ми врътнал манивелката ,че HEMI то пак не ще да пали ,явно от горивата ще е .

    13:25 09.03.2026

  • 48 ърл джоунс

    5 1 Отговор
    Всъшност дизела в Германия мина 2 евро .ЕС вече не съществува

    13:27 09.03.2026

  • 49 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "ру БЛАТА":

    Тихоо !Тихо прррр ∆ льооо ,даже не си интересен нито оригинален !

    13:28 09.03.2026

  • 50 Вие, нищожества , можете да пишете само

    3 1 Отговор
    ..декларации от по 20 думи с едно и също значение ....стабилната ви устойчивост сте си я гарантирали в ....лудницата

    13:28 09.03.2026

  • 51 Страхотно оправдание

    7 1 Отговор
    Ние вика сме много убави. Искаме ама не можем.... Ами давай оставка тогава суха кифло кво чакаш?

    13:29 09.03.2026

  • 52 Четеш и се погнусяваш

    6 1 Отговор
    Според нея може да има различни мнения дали ударите по Иран представляват „война по избор“ или „война от необходимост“.

    Фон дер Лайен съобщи, че ЕС ще предостави на Украйна обещан заем от 90 млрд. евро. ... Там дали е законно е без значение

    13:33 09.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ние българите

    4 0 Отговор
    С вашите "ценности" нищо общо нямаме. Гнус ни е от тях и от нацисткият ви атлантизъм, неолиберализъм и тоталитаризъм. Живяли сме и по времето на Варшавският договор но такава гнусна тоталитарна сган като вас в ЕК верно не сме виждали.....ЕС се изроди и се превърна в нацистки копрор нямащ нищо общо с това което ни се обещаваше.

    13:40 09.03.2026

  • 55 Гост

    1 0 Отговор
    Просто погуби Европа.

    13:47 09.03.2026

  • 56 Кое не можете бре подла сган

    1 0 Отговор
    Да изгоните посланиците на нацистки Израел и да наложите санкци ембарго и тотална изолация ли ? И що не можете? Защо?

    13:48 09.03.2026

  • 57 не могат...за нищо не стават

    2 0 Отговор
    Запомнете го ей младите! Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет. И това е истината и ще е по добре по рано да я разберете. Само още време им трябва и ....
    задължителна военна служба ще ви направят, откупуване ако не искате да служите за по 20-30 000 евро на година, мобилизация, роби за завода за барути, малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане, парите ви от данъците за НАТО, Украйна и нацистки организации да отиват, "членски внос" с милиарди да плащате, каски да ви раздадат, на промоция противогази да ви продадат и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет ! Разберете го ей..... Не се тровете, не ги мислете а просто за винаги ги забравете. Атлантизма е зло. Ционизма е зло. НАТО е зло

    13:51 09.03.2026

  • 58 Бай Иван

    1 0 Отговор
    По-скоро...не можете да решите нито един проблем...

    13:52 09.03.2026

  • 59 Е вярно е ,че

    1 0 Отговор
    Зеления за всички е красавец , като наш Бойко слънцето.....просто МАГИЯ ,но трябва веднъж завинаги да се разбере ,че и ПРОБЛЕМИТЕ вътре в Нашия ЕС не са малко за решаване.....вече ще стигнем до оцеляване..

    13:53 09.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 не можем...... ами не можете

    3 0 Отговор
    Резултатите ги виждаме всички. Съсипахте Европа и не само Европа

    13:55 09.03.2026

  • 62 ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ

    0 1 Отговор
    ЕС ще става все по-силна и все по не заобиколим фактор в световната политика, колкото и да не им харесва на pycopобите .

    Коментиран от #63

    13:59 09.03.2026

  • 63 Въпросът е

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ":

    КАК?

    14:04 09.03.2026

  • 64 Ххх

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ъъъъ":

    Не обиждай Урсуляка и двете са еднакво тъпи.

    14:13 09.03.2026

