Фон дер Лайен: Трябва да признаем, че не можем да решим всеки проблем по света

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейска комисия, заяви пред участниците в годишната среща на посланиците на ЕС в Брюксел, че европейската външна политика винаги ще бъде ограничена и че трябва да се признае, че ЕС не може да решава всеки глобален проблем или винаги да съчетава своите интереси и ценности, предава БТА.

„Европа вече не може да бъде единственият пазител на стария световен ред. Този свят няма да се върне“, каза Фон дер Лайен. По думите ѝ, докато системата от правила, създадена с нашите съюзници, винаги е била защитавана, тя вече не е единственият начин за защита на европейските интереси.

Председателят на ЕК постави под въпрос ефективността на европейската система за вземане на решения, основана на единодушие и компромиси, като попита дали това спомага или пречи на ЕС да бъде значим геополитически играч. „Трябва да можем с всички средства да противодействаме на агресията и външната намеса и да бъдем по-прагматични в глобалния бизнес“, призова тя.

Фон дер Лайен подчерта, че в основата на ЕС стои мирът. За да го постигне в съвременния свят, Европа трябва да може да прилага сила, да сдържа и да противодейства. „Необходими са средства за защита на територията, демокрацията и начина ни на живот. Във всяка европейска политика въпросът за сигурността трябва да бъде отчитан“, каза тя.

По повод събитията в Близкия изток Фон дер Лайен отбеляза, че те могат да имат дългосрочни последици, поставящи под въпрос международния ред, основан на правила, както и единството на ЕС. Тя коментира, че смъртта на иранския лидер Али Хаменей бе посрещната с надежда за свободен Иран, но подчерта, че режимът е носител на репресии, дестабилизира региона и е отговорен за смъртта на хиляди млади хора.

Според нея може да има различни мнения дали ударите по Иран представляват „война по избор“ или „война от необходимост“.

Фон дер Лайен съобщи, че ЕС ще предостави на Украйна обещан заем от 90 млрд. евро. „Войната трябва да завърши така, че да не се породи нов конфликт. Европа винаги ще подкрепя Украйна, независимо какво се случва по света“, заключи тя.