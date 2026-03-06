Европа е неподготвена за нова миграционна криза, каза Виктор Орбан

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че Европа е напълно неподготвена за нова миграционна криза, но според него Унгария знае как да предотврати влизането на мигранти в страната, предаде агенция МТИ, цитирана от БТА.
Орбан посочи, че националната система за управление на миграцията, въведена през 2015 г., се основава на принципа да се допуска влизането само на хора, които са получили предварително разрешение.
"На Запад ги пускат да влязат и след това те остават в тези държави, независимо от решението по молбата им за пребиваване", заяви унгарският премиер.
По думите му унгарският модел е "под атака", като обвини институциите на Европейския съюз в опит да принудят Будапеща да приеме това, което той определи като "погрешната миграционна политика на Западна Европа".
Орбан подчерта, че основният приоритет на правителството е сигурността на страната. Според него строгият контрол върху миграцията е необходим, за да се предотвратят терористични атаки и увеличаване на престъпността.
"И определено не искам броят на мигрантите да нарасне до такава степен, че да ни отнемат страната", допълни той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
Коментиран от #11
15:09 06.03.2026
3 Сатана Z
15:09 06.03.2026
4 Орбан Тъпана
От КОГО ще се получи
НОВАТА МИГРАЦИОННА КРИЗА?
Какво Стана
Със Тръмп който щял
Донесе Мир и
Да върне Нормалността
Бре Орбане
МАЗЕН ПОДЛИЗУРКО?
15:12 06.03.2026
5 Величко
15:14 06.03.2026
6 Виктор О.
До коментар #1 от "Омазана ватенка":Да, вече го преместих.
Коментиран от #8
15:14 06.03.2026
7 Нафиркан Пацан
До коментар #1 от "Омазана ватенка":Случайно Някой
Дрон може да посети
Палатът на Орбан във
Хотванпуста
15:15 06.03.2026
8 Премести го
До коментар #6 от "Виктор О.":Във Цефката ли ?
Плътно ли ти влезе ?
15:16 06.03.2026
9 Рамбо
15:16 06.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гучо
До коментар #2 от "честен ционист":Не бе, щели да ходят в сев корея, щото там е много яко
15:18 06.03.2026
12 Деций
15:21 06.03.2026
13 !!!?
Въпроса към унгарския стипендият на Сорос Орбан е: Защо не се обади на Тръмп да си вземе бежанците от Иран в Америка Фърст...!!!?
15:23 06.03.2026
14 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
15:24 06.03.2026
15 Неолибералите
15:24 06.03.2026
16 Пич
Коментиран от #21
15:26 06.03.2026
17 ООрана държава
15:29 06.03.2026
18 Орбан не може вече
15:29 06.03.2026
19 Трафикант
15:33 06.03.2026
20 Най-после
15:35 06.03.2026
21 Аве, зевзек
До коментар #16 от "Пич":Ти ли стъкмяваш тези фейкове бе. Я ходи търкаля аспирини
15:36 06.03.2026