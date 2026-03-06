Европа е неподготвена за нова миграционна криза, каза Виктор Орбан

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че Европа е напълно неподготвена за нова миграционна криза, но според него Унгария знае как да предотврати влизането на мигранти в страната, предаде агенция МТИ, цитирана от БТА.

Орбан посочи, че националната система за управление на миграцията, въведена през 2015 г., се основава на принципа да се допуска влизането само на хора, които са получили предварително разрешение.

"На Запад ги пускат да влязат и след това те остават в тези държави, независимо от решението по молбата им за пребиваване", заяви унгарският премиер.

По думите му унгарският модел е "под атака", като обвини институциите на Европейския съюз в опит да принудят Будапеща да приеме това, което той определи като "погрешната миграционна политика на Западна Европа".

Орбан подчерта, че основният приоритет на правителството е сигурността на страната. Според него строгият контрол върху миграцията е необходим, за да се предотвратят терористични атаки и увеличаване на престъпността.

"И определено не искам броят на мигрантите да нарасне до такава степен, че да ни отнемат страната", допълни той.