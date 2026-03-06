Новини
Европа е неподготвена за нова миграционна криза, каза Виктор Орбан
  Тема: Кризата с бежанците

Европа е неподготвена за нова миграционна криза, каза Виктор Орбан

6 Март, 2026 15:05 539 21

Орбан подчерта, че основният приоритет на правителството е сигурността на страната

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че Европа е напълно неподготвена за нова миграционна криза, но според него Унгария знае как да предотврати влизането на мигранти в страната, предаде агенция МТИ, цитирана от БТА.

Орбан посочи, че националната система за управление на миграцията, въведена през 2015 г., се основава на принципа да се допуска влизането само на хора, които са получили предварително разрешение.

"На Запад ги пускат да влязат и след това те остават в тези държави, независимо от решението по молбата им за пребиваване", заяви унгарският премиер.

По думите му унгарският модел е "под атака", като обвини институциите на Европейския съюз в опит да принудят Будапеща да приеме това, което той определи като "погрешната миграционна политика на Западна Европа".

Орбан подчерта, че основният приоритет на правителството е сигурността на страната. Според него строгият контрол върху миграцията е необходим, за да се предотвратят терористични атаки и увеличаване на престъпността.

"И определено не искам броят на мигрантите да нарасне до такава степен, че да ни отнемат страната", допълни той.


Оценка 3.6 от 9 гласа.
Оценка 3.6 от 9 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    3 4 Отговор
    Ганчо ще пресява по палатковите лагери.

    Коментиран от #11

    15:09 06.03.2026

  • 3 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Едно факелно шествие по “Унтер дер Линдер” под звуците на “Дойчланд УБЕР алес ин дер Велт” върши чудесна работа

    15:09 06.03.2026

  • 4 Орбан Тъпана

    5 7 Отговор
    Защо не каже
    От КОГО ще се получи
    НОВАТА МИГРАЦИОННА КРИЗА?

    Какво Стана

    Със Тръмп който щял
    Донесе Мир и
    Да върне Нормалността

    Бре Орбане
    МАЗЕН ПОДЛИЗУРКО?

    15:12 06.03.2026

  • 5 Величко

    2 2 Отговор
    Оффф ... , Викторе ,питай баба Гела ... Тя може пък да е подготвена ... Може пък да иска да изпроба някой и друг персиец ... От нея се иска само да си свали памперса ...

    15:14 06.03.2026

  • 6 Виктор О.

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Омазана ватенка":

    Да, вече го преместих.

    Коментиран от #8

    15:14 06.03.2026

  • 7 Нафиркан Пацан

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Омазана ватенка":

    Случайно Някой

    Дрон може да посети

    Палатът на Орбан във

    Хотванпуста

    15:15 06.03.2026

  • 8 Премести го

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Виктор О.":

    Във Цефката ли ?

    Плътно ли ти влезе ?

    15:16 06.03.2026

  • 9 Рамбо

    4 2 Отговор
    Напротив, в Европа бяха поставени точните хора, за да се съсипе континента. Няма нищо случайно в тоя свят!

    15:16 06.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гучо

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Не бе, щели да ходят в сев корея, щото там е много яко

    15:18 06.03.2026

  • 12 Деций

    3 0 Отговор
    Подготвени не подготвени, повече мигранти не трябва да се допускат.Възпирането им трябва да включва ВСИЧКИ СРЕДСТВА,без оглед на възраст и пол,без изключение и без всякаква милост!

    15:21 06.03.2026

  • 13 !!!?

    1 2 Отговор
    Приятеля на Орбан Путлер напълни Европа със сирийци, а сега другия му приятел Тръмп ще изпрати иранци...!
    Въпроса към унгарския стипендият на Сорос Орбан е: Защо не се обади на Тръмп да си вземе бежанците от Иран в Америка Фърст...!!!?

    15:23 06.03.2026

  • 14 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    5 0 Отговор
    Чалгата и опростачването на българианите ни отдалечи много от здравия разум на Вишеградската четворка.

    15:24 06.03.2026

  • 15 Неолибералите

    5 0 Отговор
    са против връщане на мургавите породните места защото няма кой да задоволява жените и дъщерите им след като се простреляха толкова ,, красиво ,, в средния крак. А топки никога не са притежавали......

    15:24 06.03.2026

  • 16 Пич

    1 0 Отговор
    Маани миграцията, Европа е неподготвена да се опази !!! Знаете ли, че например Франция си е оставила само девет установки с Хаймарс със дамо 270 ракети за защита на цялата си територия?! Другото всичко глупаците са изпратили в Украйна !!! И сега тъпите франсета преговарят с Индия, за да купуват индийски аналог !!! За нас да не коментирам !!! Нашите кретени купиха нехвърчащи самолети, и сега се фуклявят бодряшки, че Гърция щяла да ни пази !!! Тая с г ан е толкова изветряла, че цялото ни управление е за психиатър !!! Тия не разбират колко е срамно и тъпо друг да ни пази, и че веднага трябва да бъдат арестувани, а не дори оставки да подават !!! И такива малоумници в ЕС щяли да нападат Русия...???!!! Един Иран ги съдра от бой !!!

    Коментиран от #21

    15:26 06.03.2026

  • 17 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Като урсулата раздаде всички пари на зелю, как да сме подготвени за каквото и да е

    15:29 06.03.2026

  • 18 Орбан не може вече

    1 2 Отговор
    да каже кой ще кара влака. Изборите идват и този циганин вече пее лебедовата си песен! 🫡🍹

    15:29 06.03.2026

  • 19 Трафикант

    1 1 Отговор
    Всичкото емигрант ша натикаме при Орбан, да види от де духа вятъра!

    15:33 06.03.2026

  • 20 Най-после

    2 0 Отговор
    Персите изхвърлиха американците от Залива - всичките им бази са унищожени.

    15:35 06.03.2026

  • 21 Аве, зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Ти ли стъкмяваш тези фейкове бе. Я ходи търкаля аспирини

    15:36 06.03.2026

Новини по държави:
