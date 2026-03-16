Руски експерт съобщава за над 9100 украински загуби през последната седмица

Руският военен експерт Андрей Марочко съобщи, че украинските въоръжени сили са понесли загуби от около 9100 души, включително чуждестранни наемници, в зоната на специалната военна операция през изминалата седмица, предава ТАСС, цитирана от News.bg.
„През последната седмица санитарните и незаменими загуби на противника възлизат приблизително на 9145 украински военни и бойци, което представлява увеличение с 245 спрямо предходния период. Руските въоръжени сили продължават да изпълняват задачите си в хода на специалната военна операция“, отбеляза Марочко в публикация в социалната мрежа ВКонтакте, позовавайки се на данни от руското министерство на отбраната.
Според експерта руската бойна група „Център“, действаща в западните райони на Донецката народна република (ДНР) и Днепропетровска област, е нанесла най-значителни щети на украинските войски.
Освен загубите на личен състав, руските сили съобщават за унищожаването на изтребител Су-27, хеликоптер Ми-8, почти 2600 дрона от различни типове, 156 танка и други бронирани машини, 517 моторни превозни средства, 53 радара за електронна борба и контрабатарейни системи, както и 38 склада с боеприпаси, гориво и материали, принадлежащи на украинската страна.
1 Вашето мнение
10:02 16.03.2026
2 Сила
Коментиран от #3
10:03 16.03.2026
3 Сила
До коментар #2 от "Сила":Никове ....но налита все на червено , та и така става ...
10:05 16.03.2026
4 то има много наемници .
10:05 16.03.2026
5 Загиват хиляди
10:08 16.03.2026
6 Вуте от Бусманци
10:14 16.03.2026