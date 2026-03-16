Руският военен експерт Андрей Марочко съобщи, че украинските въоръжени сили са понесли загуби от около 9100 души, включително чуждестранни наемници, в зоната на специалната военна операция през изминалата седмица, предава ТАСС, цитирана от News.bg.

„През последната седмица санитарните и незаменими загуби на противника възлизат приблизително на 9145 украински военни и бойци, което представлява увеличение с 245 спрямо предходния период. Руските въоръжени сили продължават да изпълняват задачите си в хода на специалната военна операция“, отбеляза Марочко в публикация в социалната мрежа ВКонтакте, позовавайки се на данни от руското министерство на отбраната.

Според експерта руската бойна група „Център“, действаща в западните райони на Донецката народна република (ДНР) и Днепропетровска област, е нанесла най-значителни щети на украинските войски.

Освен загубите на личен състав, руските сили съобщават за унищожаването на изтребител Су-27, хеликоптер Ми-8, почти 2600 дрона от различни типове, 156 танка и други бронирани машини, 517 моторни превозни средства, 53 радара за електронна борба и контрабатарейни системи, както и 38 склада с боеприпаси, гориво и материали, принадлежащи на украинската страна.