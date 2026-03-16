Руски експерт съобщава за над 9100 украински загуби през последната седмица
Руски експерт съобщава за над 9100 украински загуби през последната седмица

16 Март, 2026 09:59 433 6

Атаките на руските сили в Донецк и Днепропетровска област довели до значителни щети на украинската техника и жива сила

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Руският военен експерт Андрей Марочко съобщи, че украинските въоръжени сили са понесли загуби от около 9100 души, включително чуждестранни наемници, в зоната на специалната военна операция през изминалата седмица, предава ТАСС, цитирана от News.bg.

„През последната седмица санитарните и незаменими загуби на противника възлизат приблизително на 9145 украински военни и бойци, което представлява увеличение с 245 спрямо предходния период. Руските въоръжени сили продължават да изпълняват задачите си в хода на специалната военна операция“, отбеляза Марочко в публикация в социалната мрежа ВКонтакте, позовавайки се на данни от руското министерство на отбраната.

Още новини от Украйна

Според експерта руската бойна група „Център“, действаща в западните райони на Донецката народна република (ДНР) и Днепропетровска област, е нанесла най-значителни щети на украинските войски.

Освен загубите на личен състав, руските сили съобщават за унищожаването на изтребител Су-27, хеликоптер Ми-8, почти 2600 дрона от различни типове, 156 танка и други бронирани машини, 517 моторни превозни средства, 53 радара за електронна борба и контрабатарейни системи, както и 38 склада с боеприпаси, гориво и материали, принадлежащи на украинската страна.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    7 1 Отговор
    Още трябва, по площадите бая бяха мераклиите да бедят руснаци. Бой по бандерите.

    10:02 16.03.2026

  • 2 Сила

    1 6 Отговор
    Това да не е тоя лилавия шизофреник дето се подвизава тука със" сводки " от Факултета .....сещате се кой ,оня с безумните бикове ....!!!?

    Коментиран от #3

    10:03 16.03.2026

  • 3 Сила

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Никове ....но налита все на червено , та и така става ...

    10:05 16.03.2026

  • 4 то има много наемници .

    4 1 Отговор
    стават украински граждани . отиват на фронта за пари . и там измират . не искат мир . лоши хора . направиха мейдана . мислеха както ги подучиха от америка че вземат власта и розов живот . сега измират в окопите . никой не ги помни и знае . никой не ходи в украйна . няма какво да се види . все едно столипиново .

    10:05 16.03.2026

  • 5 Загиват хиляди

    7 0 Отговор
    заради една фашистка хунта в Украйна, изпълняваща интригите на САЩ да унищожава ЕС!

    10:08 16.03.2026

  • 6 Вуте от Бусманци

    0 0 Отговор
    Тоа ако е експерт , я съм сексперт

    10:14 16.03.2026

