Сенатор Марк Кели заведе дело срещу Пентагона и министъра на отбраната Пийт Хегсет

Американският сенатор Марк Кели заведе вчера дело срещу Пентагона и министъра на отбраната Пийт Хегсет, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Кели, пенсиониран офицер от военноморските сили, е изправен пред опасността да бъде понижен в чин, което би могло да доведе и до намаляване на пенсията му. Американското министерство на отбраната започна разследване след излъчването на видеоклип, в който Кели призовава американските военни да не изпълняват незаконни заповеди.

В съдебния иск се твърди, че действията на министерството са неконституционни, като се аргументира, че правото на Кели на свобода на словото е било нарушено.

През ноември Кели и петима други членове на Конгреса от Демократическата партия, които са бивши военни или служители на разузнаването, споделиха видеоклипа, в който призовават американските военни да не изпълняват заповеди, които нарушават законите или конституцията на САЩ. Видеото се отнасяше главно до спорните операции на САЩ срещу предполагаеми наркотрафиканти в Карибския басейн.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп осъди видеото на групата като насърчаващо "бунтовническо поведение", припомня ДПА, но по-късно смекчи критиките си.

"Неконституционната му кампания срещу мен изпраща тревожно послание към всеки пенсиониран член на въоръжените сили: ако изразите мнение и кажете нещо, което не се харесва на президента или министъра на отбраната, ще бъдете обект на упрек, заплаха от понижение в длъжност или дори съдебно преследване", заяви Кели, бивш пилот на изтребител в американския флот, който е бил и пилот на космическа совалка.

"Аз само повторих действащия закон, който гласи, че членовете на въоръжените сили трябва да отказват да изпълняват незаконни заповеди", заяви Марк Кели по време на реч в Сената. "Странно, но според Пийт Хегсет цитирането на закона вече е незаконно", отбеляза той.

"Първата поправка забранява на правителството и неговите служители да наказват нежелани изказвания или да предприемат ответни мерки", се казва в иска, цитиран от Асошиейтед прес.

"Тази забрана се отнася с особена сила към депутатите, които се изказват по въпроси на публичната политика."

Републиканецът Ранди Файн, член на Камарата на представителите на Съединените щати, е внесъл в Конгреса законопроект за „анексиране“ на Гренландия, предаде Fox News.

Този законопроект има за цел да упълномощи президента на САЩ Доналд Тръмп да „предприеме необходимите стъпки“ за придобиване на Гренландия и да започне процеса на нейното присъединяване към Съединените щати, се казва в доклада.

„Вярвам, че е в най-добрия интерес на мира Съединените щати да упражняват суверенитет над Гренландия. Конгресът все пак ще трябва да приеме резолюция за щатския статут, но това просто би дало право на президента да прави това, което прави, и да декларира подкрепата на Конгреса за това. И тогава това би ускорило процеса на щатски статут“, каза Ранди Файн пред Fox News Digital.

Тръмп промотира идеята за анексиране на острова към Съединените щати още от първия си мандат в Белия дом. Той често използва стратегическото значение на Гренландия като аргумент, като особено подчертава близостта ѝ до Русия и наличието на важни минерални ресурси.

Освен това, Файн смята, че „американското управление би било по-добро и за народа на Гренландия“:

„Нивото на бедност при тях е високо. Дания не се отнасяше добре с тях. Когато войната дойде в града, Дания не можа да ги защити. Познайте кой защити Гренландия по време на Втората световна война? Ние.“

Републиканските законодатели бяха донякъде смутени, след като прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит не изключи използването на военна сила за установяване на контрол над Гренландия.

Конституцията на САЩ предоставя на Конгреса правомощието да приема нови щати. Законодателите трябва да приемат закон, разрешаващ създаването на нов щат. Впоследствие въпросната територия трябва да изготви конституция на щата, одобрена от хората, които живеят там.

След това Конгресът трябва да гласува отново за приемането на новия щат в Съединените щати, преди решението да стане окончателно след подписването му от президента.

По-рано прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит обясни позицията на Тръмп по въпроса: той смята, че ако Съединените щати не получат контрол над Гренландия, островът може евентуално да бъде завзет от Китай или Русия.

„Важно е да се помни: това не е само въпрос на интереси на Съединените щати. Напълно възможно е самата Гренландия също да е по-добре като част от Съединените щати и под тяхна закрила“, добави тя.