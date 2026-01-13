Новини
The Wall Street Journal: Обкръжението на Тръмп го разубеждава за удари в Иран

13 Януари, 2026 05:00, обновена 13 Януари, 2026 05:04 891 4

Според Ванс и други влиятелни фигури в Белия дом, това ще се окаже "контрапродуктивно" - те предлагат мирната дипломация

The Wall Street Journal: Обкръжението на Тръмп го разубеждава за удари в Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Висши служители на Белия дом, включително вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, призовават президента на САЩ Доналд Тръмп да постигне дипломатическо споразумение с Иран, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Самият президент в момента е склонен да разреши военни удари срещу страната поради жестокото потушаване на протестите, пише вестникът. Axios също съобщава това. Според материала, за разлика от Тръмп, някои служители на администрацията смятат, че ударите биха били контрапродуктивни. Някои служители се опасяват от засилена „пропаганда на режима“, че протестите се организират от САЩ и Израел, съобщава The Wall Street Journal.

Белият дом обмисля последното предложение на Техеран за провеждане на преговори по ядрената му програма, пише вестникът. Тръмп заяви пред репортери миналата седмица, че Иран е готов да се ангажира с диалог. Според републиканеца се урежда среща, като същевременно се допускат „много силни“ варианти за действия срещу републиката преди началото на преговорите.


САЩ
  • 1 Европеец

    7 3 Отговор
    Ако заглавието е вярно, мога да се направи ей извод, че в това обкръжение имало умни хора....

    05:08 13.01.2026

  • 2 Има зло

    3 3 Отговор
    През юни ционистите свършиха ракетите и Чичо трамп ги спаси. Този път Иран ще изравни малката територия, не само половин тел авив.

    05:14 13.01.2026

  • 3 чичо Дон

    1 1 Отговор
    да действа, няма оправия с аятоласите.Време е, той си знае как.Както през 1986 г. с изгасени фарове на самолетите и вертолетите и с безшумни самолети влязоха посред нощ в Триполи, тогава президент бе великията Рони.Оттогава досега техниката е напреднала, ако не е Америка да внася ред, светът ще погине.

    05:57 13.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.