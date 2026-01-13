The Wall Street Journal: Обкръжението на Тръмп го разубеждава за удари в Иран

Висши служители на Белия дом, включително вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, призовават президента на САЩ Доналд Тръмп да постигне дипломатическо споразумение с Иран, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Самият президент в момента е склонен да разреши военни удари срещу страната поради жестокото потушаване на протестите, пише вестникът. Axios също съобщава това. Според материала, за разлика от Тръмп, някои служители на администрацията смятат, че ударите биха били контрапродуктивни. Някои служители се опасяват от засилена „пропаганда на режима“, че протестите се организират от САЩ и Израел, съобщава The Wall Street Journal.

Белият дом обмисля последното предложение на Техеран за провеждане на преговори по ядрената му програма, пише вестникът. Тръмп заяви пред репортери миналата седмица, че Иран е готов да се ангажира с диалог. Според републиканеца се урежда среща, като същевременно се допускат „много силни“ варианти за действия срещу републиката преди началото на преговорите.