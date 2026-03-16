Челси изправен пред ново изпитание: Капитанът Рийс Джеймс аут за седмици

16 Март, 2026 19:11 486 0

Лошата новина идва непосредствено преди решаващия сблъсък-реванш от осминафиналите на Шампионската лига срещу ПСЖ

Ангел Лазаров

Челси се изправя пред сериозно предизвикателство, след като стана ясно, че капитанът на тима Рийс Джеймс ще отсъства от терена в следващите няколко седмици. Според авторитетното издание The Athletic, 26-годишният защитник е получил неприятна травма в задната част на бедрото, която ще го извади от строя в ключов момент от сезона.

Лошата новина идва непосредствено преди решаващия сблъсък-реванш от осминафиналите на Шампионската лига срещу френския колос Пари Сен Жермен.

Джеймс вече пропусна последната тренировка на "сините", а отсъствието му се очертава като сериозен удар по амбициите на отбора. За съжаление, това не е първият подобен инцидент за английския национал. От декември 2020 година насам, Джеймс е претърпял цели десет травми от подобен характер, което поставя под въпрос физическата му устойчивост и възможността да бъде постоянен лидер на отбора.

Въпреки здравословните си проблеми, през настоящата кампания Рийс Джеймс успя да запише 27 двубоя във Висшата лига, като се отчете с 2 попадения и 4 асистенции – принос, който безспорно липсва на "сините" в решаващите моменти.


