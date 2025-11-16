„Мафиоти, махайте се“: протести се състояха на френския остров Корсика

Протести срещу мафията, организирани от безпрецедентна коалиция от няколко асоциации, се състояха на френския остров Корсика, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Под лозунг „Убийци, мафиоти, махайте се“, 1700 души (според полицията) или 3000 (според организаторите) шестваха вчера следобед в Аячо и Бастия – двата най-големи града на Корсика, за да изразят „нуждата от справедливост и сигурност“.
Зад банера в началото на процесията, на който беше изписан лозунга на корсикански - “Assassini, maffiosi, fora” – друг банер прокламираше: “A maffia tomba, U silenziu dino” (“Мафията убива, тишината също убива”).
На втора демонстрация бяха почетени Пиере Алесандри – генерален секретар на земеделското сдружение „Виа Кампаньола“, който беше убит през март, и Масиму Сузини – активист националист, застрелян пред плажния си бар през септември 2019 г., чието име носи една от двете антимафиотски организации на острова.
Двете демонстрации бяха организирани от коалиция, създадена през септември.
Първата демонстрация срещу мафията през март изкара по улиците 1500 и 3000 души. Девет дни по-късно Пиер Алесандри, който взе участие в протеста, беше убит, припомня АФП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цеко сифоня
21:01 16.11.2025
2 Шопо
21:03 16.11.2025
3 Един
21:04 16.11.2025
4 вместо за дебора и кучката мая
21:06 16.11.2025
5 Макарончо
21:08 16.11.2025
6 Кога
21:11 16.11.2025
7 Спецназ
КАКВОЧЕКАТЕБЕ??? Правосъдието ще е 5 години отлагания и експертизи и накрая виновните ще са си излежали в ареста 6- те месеца...
От такива "упражнения нема смисъл, Баце!
21:13 16.11.2025
8 Тео
Коментиран от #10
21:16 16.11.2025
9 Не бързайте !
21:16 16.11.2025
10 Жириновски го каза преди години
До коментар #8 от "Тео":В целия свят властта е в ръцете на мафиоти криминали корупционери
21:18 16.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.