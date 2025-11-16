Новини
„Мафиоти, махайте се“: протести се състояха на френския остров Корсика

„Мафиоти, махайте се": протести се състояха на френския остров Корсика

16 Ноември, 2025 20:51 1 590 11

Двете демонстрации бяха организирани от коалиция, създадена през септември

„Мафиоти, махайте се“: протести се състояха на френския остров Корсика - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова

Протести срещу мафията, организирани от безпрецедентна коалиция от няколко асоциации, се състояха на френския остров Корсика, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Под лозунг „Убийци, мафиоти, махайте се“, 1700 души (според полицията) или 3000 (според организаторите) шестваха вчера следобед в Аячо и Бастия – двата най-големи града на Корсика, за да изразят „нуждата от справедливост и сигурност“.

Зад банера в началото на процесията, на който беше изписан лозунга на корсикански - “Assassini, maffiosi, fora” – друг банер прокламираше: “A maffia tomba, U silenziu dino” (“Мафията убива, тишината също убива”).

На втора демонстрация бяха почетени Пиере Алесандри – генерален секретар на земеделското сдружение „Виа Кампаньола“, който беше убит през март, и Масиму Сузини – активист националист, застрелян пред плажния си бар през септември 2019 г., чието име носи една от двете антимафиотски организации на острова.

Двете демонстрации бяха организирани от коалиция, създадена през септември.

Първата демонстрация срещу мафията през март изкара по улиците 1500 и 3000 души. Девет дни по-късно Пиер Алесандри, който взе участие в протеста, беше убит, припомня АФП.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цеко сифоня

    15 2 Отговор
    Не може да протестирате, требе сте горди че сте френски поданици.

    21:01 16.11.2025

  • 2 Шопо

    10 9 Отговор
    В ЕС мафиоти нема, всички са у Русия.

    21:03 16.11.2025

  • 3 Един

    21 3 Отговор
    Ама коя мафия... африканската или украинската... ами вземете махнете брюкселската мафия и ще може да си подредите нещата!

    21:04 16.11.2025

  • 4 вместо за дебора и кучката мая

    13 2 Отговор
    „Мафиоти, махайте се“: протести се състояха пред съдебна палата в софия

    21:06 16.11.2025

  • 5 Макарончо

    13 1 Отговор
    Недейте , така , бе.., моля ви се

    21:08 16.11.2025

  • 6 Кога

    13 0 Отговор
    И в Бг мафиоти махайте се а народе????

    21:11 16.11.2025

  • 7 Спецназ

    6 0 Отговор
    ТЕ ГИ ЗНАЯТ КОИ СА!

    КАКВОЧЕКАТЕБЕ??? Правосъдието ще е 5 години отлагания и експертизи и накрая виновните ще са си излежали в ареста 6- те месеца...

    От такива "упражнения нема смисъл, Баце!

    21:13 16.11.2025

  • 8 Тео

    7 2 Отговор
    В България с най-голямата мафия, никога не е имало протести срещу мафията🤔 В България слагат даже мафиотите във властта😑

    Коментиран от #10

    21:16 16.11.2025

  • 9 Не бързайте !

    8 2 Отговор
    ЕС е креатура на американо-турската мафия . Ама чакаме да го разберете ! 😀

    21:16 16.11.2025

  • 10 Жириновски го каза преди години

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тео":

    В целия свят властта е в ръцете на мафиоти криминали корупционери

    21:18 16.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
