Новини
България »
Трайков: Геополитическата нестабилност изисква още по-координирани усилия на ЕС

16 Март, 2026 19:17 575 11

  • трайчо трайков-
  • ес-
  • енергетика

Служебният министър на енергетиката взе участие в заседание на Съвета на ЕС по енергетика

Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“ в Брюксел.

Геополитиката и цените на енергията

Министрите обсъдиха влиянието на международната ситуация върху енергийните пазари. Беше проведен дебат за възможните мерки, във връзка с повишаването на цените на нефта и природния газ, след началото на бойните действия в Иран и Близкия Изток. Министър Трайков информира за мерките на българското правителство за таргетирана подкрепа на уязвими групи потребители.

По време на дискусията за Плана за действие за достъпна енергия министър Трайков подчерта значението на координираните действия на европейско ниво за сигурността на доставките и намаляване на ценовия натиск.

„В нестабилната геополитическа обстановка е важно ускоряването на проектите за диверсификация на газовите доставки, които да гарантират сигурно снабдяване и по-достъпни цени за потребителите. Това е ключово и за укрепване на енергийната независимост на ЕС в рамките на инициативата REPowerEU“, заяви министърът. Той припомни, че още през 2024 г. е сигнализирала Европейската комисия за проблема с високите енергийни цени, а през януари 2026 г. отново е призовала за допълнителни мерки за ограничаване на ценовия натиск.

Национални инвестиции за по-ниски разходи за енергия

В страната ни вече се изпълняват редица инвестиции, които са част от Плана за действие за достъпна енергия и се финансират чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, каза министър Трайков. Сред тях са проекти за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление на домакинствата, модернизация на енергийно ефективно улично осветление в общините, както и развитие на технологии за съхранение на енергия и гъвкави мощности като водноелектрически и помпено-акумулиращи централи.

Одобрени са и инвестиции за разширяване и модернизация на електропреносната мрежа, както и програми за отопление и охлаждане от възобновяеми източници и развитие на нисковъглероден водород.

Модернизацията на мрежите – условие за по-ниски цени и повече инвестиции

В рамките на политическия дебат за Европейския пакет за мрежите министър Трайков подчерта необходимостта от по-бързи разрешителни процедури за изграждане и модернизация на енергийни мрежи, тъй като административните забавяния често спират стратегически инвестиции. В същото време развитието на инфраструктурата трябва да бъде съгласувано с екологичните политики и териториалното планиране, за да се гарантира устойчиво развитие, посочи министърът. На заседанието беше разгледано и засилването на сътрудничеството с Украйна и Молдова, като част от усилията за по-голяма устойчивост на енергийните системи в Европа,

Преди началото на Съвета министър Трайков взе участие в среща на министрите от Ядрения алианс, на която беше обсъдена ролята на ядрената енергия за енергийната сигурност и конкурентоспособността на Съюза.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    1 4 Отговор
    путен се готви за нова война!
    Ще чакате помощ от САЩ, като от умрел писмо!

    Коментиран от #5, #6

    19:19 16.03.2026

  • 2 Маскалия няма да прости на Европа

    1 4 Отговор
    че Европа живее по добре!

    19:21 16.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Файърфлай

    5 0 Отговор
    Демек,Трайчо е надрънкал един куп клишета,на които аз, енергетика, урбаниста,икономиста и еколога (да не се бърка с Фр.Л.Райт) им викам "добре платено плещене.

    19:31 16.03.2026

  • 5 Милен

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Абе зарежи го тоя ,,путен" я кажи с колко поевтиня Ел. енергията след масовата сеитба на фотоволтаици подкрепена от ,,зелената сделка"

    19:31 16.03.2026

  • 6 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Не си по темата бе..... Трайчо няма какво да се трайча, а да сваля санкциите срещу Русия и да почва да купува, още повече ра финерията е строена за руски петрол, а незабавно да свалят акциза, за да бъдат компенсирани хората малко..... Няма да го направят, защото були е Желязкова водопада фалира бюджета...... И пак заеми, до края на света докато я има бг територията....

    19:38 16.03.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Това са такива гнусни и некадърни продажници, че направо ми се късат глави като почнат да ми продават европейските си глупости и ми пробутват новия фашизъм!

    Коментиран от #8

    19:39 16.03.2026

  • 8 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Съгласен съм с коментара ти, прав си.....

    19:41 16.03.2026

  • 9 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Същият този Трайков беше уволнен от Борисов защото се излежаваше по плажовете на Дубай в компанията на камилари

    Коментиран от #11

    20:00 16.03.2026

  • 10 604

    1 0 Отговор
    на таратайков ауспохът му е кът кюнец от дупяни......

    20:10 16.03.2026

  • 11 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    За такива уволнението трябва да бъде с черен печат в трудовата книжка с надпис "Годен да пасе крави.Нищо друго".

    20:10 16.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове