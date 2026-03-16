Трайков: Геополитическата нестабилност изисква още по-координирани усилия на ЕС

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“ в Брюксел.

Геополитиката и цените на енергията

Министрите обсъдиха влиянието на международната ситуация върху енергийните пазари. Беше проведен дебат за възможните мерки, във връзка с повишаването на цените на нефта и природния газ, след началото на бойните действия в Иран и Близкия Изток. Министър Трайков информира за мерките на българското правителство за таргетирана подкрепа на уязвими групи потребители.

По време на дискусията за Плана за действие за достъпна енергия министър Трайков подчерта значението на координираните действия на европейско ниво за сигурността на доставките и намаляване на ценовия натиск.

„В нестабилната геополитическа обстановка е важно ускоряването на проектите за диверсификация на газовите доставки, които да гарантират сигурно снабдяване и по-достъпни цени за потребителите. Това е ключово и за укрепване на енергийната независимост на ЕС в рамките на инициативата REPowerEU“, заяви министърът. Той припомни, че още през 2024 г. е сигнализирала Европейската комисия за проблема с високите енергийни цени, а през януари 2026 г. отново е призовала за допълнителни мерки за ограничаване на ценовия натиск.

Национални инвестиции за по-ниски разходи за енергия

В страната ни вече се изпълняват редица инвестиции, които са част от Плана за действие за достъпна енергия и се финансират чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, каза министър Трайков. Сред тях са проекти за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление на домакинствата, модернизация на енергийно ефективно улично осветление в общините, както и развитие на технологии за съхранение на енергия и гъвкави мощности като водноелектрически и помпено-акумулиращи централи.

Одобрени са и инвестиции за разширяване и модернизация на електропреносната мрежа, както и програми за отопление и охлаждане от възобновяеми източници и развитие на нисковъглероден водород.

Модернизацията на мрежите – условие за по-ниски цени и повече инвестиции

В рамките на политическия дебат за Европейския пакет за мрежите министър Трайков подчерта необходимостта от по-бързи разрешителни процедури за изграждане и модернизация на енергийни мрежи, тъй като административните забавяния често спират стратегически инвестиции. В същото време развитието на инфраструктурата трябва да бъде съгласувано с екологичните политики и териториалното планиране, за да се гарантира устойчиво развитие, посочи министърът. На заседанието беше разгледано и засилването на сътрудничеството с Украйна и Молдова, като част от усилията за по-голяма устойчивост на енергийните системи в Европа,

Преди началото на Съвета министър Трайков взе участие в среща на министрите от Ядрения алианс, на която беше обсъдена ролята на ядрената енергия за енергийната сигурност и конкурентоспособността на Съюза.