Полша изгражда най-съвременната система за борба с дронове в Европа

Полша подписа няколко договора за оборудване на армията си с „най-съвременната система за борба с дронове в Европа“, разработена за защита на източната ѝ граница – която е и външна граница на ЕС и НАТО, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
Заради заплахата от Русия през последните няколко години Варшава започна програма за ускорена модернизация на армията и за целта сключи споразумения за поръчка на въоръжение на стойност няколко милиарда злоти.
„Това е исторически момент, наистина сме в повратен момент от гледна точка на ефективността на защитата на източната граница на Полша, на границата на Европа и на границата на НАТО“, заяви Туск при подписване на договорите.
Източните граници на Полша ще бъдат „най-добре защитените в Европа“, добави той. Цената на програмата „ще бъде приблизително“ 15 млрд. полски злоти (3,6 млрд. евро) и ще бъде финансирана до голяма степен с европейски фондове, съобщи министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.
Изграждането на системата за борба с дронове се превърна в спешна необходимост за Полша, след като през септември Варшава и съюзниците ѝ от НАТО бяха принудени да вдигнат във въздуха изтребители, когато около 20 руски дрона нарушиха полското въздушно пространство.
Системата, наречена „Сан“, ще допълни многослойната система за противовъздушна отбрана, която се изгражда в Полша. Тя включва програмата „Висла“ с американски системи „Пейтриът“ със среден обсег, програмата „Нарев“ с британски ракети земя–въздух с малък обсег, както и програмите за много малък обсег „Пилица“ и „Пилица плюс“. Общата стойност на целия противовъздушен щит се оценява на над 60 млрд. долара, заяви министърът на отбраната.
1 честен ционист
15:38 30.01.2026
2 Сатана Z
15:39 30.01.2026
3 Дедо ви...
15:40 30.01.2026
4 Сила
Коментиран от #27
15:40 30.01.2026
5 "Всякога проклета Русия" по Раковски
15:40 30.01.2026
6 Шопо
АЕЦ е руска и русснаците няма да я взривят а София нека я бомбят там има много селяни.
15:43 30.01.2026
7 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
15:44 30.01.2026
8 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #15
15:44 30.01.2026
9 Подправения кантар
15:44 30.01.2026
10 Сатана Z
Полша купува от цял свят всякакво бутиково въоръжение предимно по корупционни сделки ,които надхвърлят многократно парите,които без ресурсната държава може да си позволи.
15:44 30.01.2026
11 горски
Това не е Украйна ,където има много руснаци. Така че вместо борба с дронове,по добре е да се копаят дупки,много дълбоки и да се взема пример ,как мишките оцеляват,с какво се хранят и т.н.
Коментиран от #14, #16
15:46 30.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Функционално неграмотен
До коментар #11 от "горски":Само Маскалия има ядрени оръжия!
Тва русофила съвсем изперкахте!
Виждате, че маскалите утичат у каналя.
15:49 30.01.2026
15 Ха-ха
До коментар #8 от "Подправения кантар":начи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
15:50 30.01.2026
16 Глупости
До коментар #11 от "горски":Съвременната война е конвенционална, война на високите технологии и ум. Глупавата Русия, ако реши в пристъп на безпомощност, да използва ЯО, ще сложи край на собственото си съществуване.
Коментиран от #20
15:53 30.01.2026
17 Свинаря ще остане без прасета
15:55 30.01.2026
18 орехите
15:56 30.01.2026
19 татунчо 🍌
Коментиран от #22
15:56 30.01.2026
20 овч, 🐑
До коментар #16 от "Глупости":И на твоето , със сигурност ! Аман от щрауси тук !
15:57 30.01.2026
21 Никой
Само това е достатъчно да се каже.
Някакви "бесовици" - ама доста са емоционални от Запада.
Полша пък какво се намесва и тя - какво търси и тя.
Доста е грозно да "хапеш" ръката на Освободителя ти.
16:02 30.01.2026
22 Сила
До коментар #19 от "татунчо 🍌":Я пак , страхливци ли ??! Виж полската история от Средновековието до наши дни ....апропо , аз също ги мислех за измекяри на фона на спомените ми от соца за тях по морето най вече ( бяха ги смачкали яко по соца , но дефакто падането на комунизма започна 1981 година в Полша със "Солидарност ") но нещата се промениха много след 1990 година ....това са други поляци !!!
Коментиран от #24
16:05 30.01.2026
23 Световната преса:
16:05 30.01.2026
24 татунчо 🍌
До коментар #22 от "Сила":Аз , за разлика от теб все още си мисля , че те са същите поляци , които помниш и ти . Манталитетът им е същия , независимо от времената .
16:10 30.01.2026
25 Д-р Марин Белчев
1. САЩ подготвят конфликта в Украйна още от края на 1990-те.
2. Оранжевата революция в Украйна.
3. НАТО се разширява на Изток след 2008 г., прави дискусии за членство на Украйна и Грузия.
4. САЩ подпомагат Евромайдана в Украйна 2013 г.
5. Започва Руско-украинската война в Донбас 2014 г.
6. Руското нападение над Украйна на 24 февруари 2022 г.
По това време Русия разработва дронове, но е много назад. Украйна е пионер в дроновете. Виждайки накъде отиват нещата Русия също ускорява разработки и закупуване на дронове.
Полша харчи 60 млрд долара за система за защита против дронове. Фирми от САЩ, Великобритания и Полша бележат огромни печалби, от проблем които е бавно и полека създаден преди десетилетия от техните собствени правителства.
16:38 30.01.2026
26 плевен
16:42 30.01.2026
27 баба
До коментар #4 от "Сила":Сериозно? Щото се заканиха кракът им да не стъпи в Украйна. Там се стреля!
16:44 30.01.2026