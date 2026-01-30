Новини
Свят »
Полша »
Полша изгражда най-съвременната система за борба с дронове в Европа
  Тема: Украйна

Полша изгражда най-съвременната система за борба с дронове в Европа

30 Януари, 2026 15:36 852 27

  • дронове-
  • полша-
  • доналд туск-
  • нато-
  • отбрана

През последните няколко години Варшава започна програма за ускорена модернизация на армията

Полша изгражда най-съвременната система за борба с дронове в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полша подписа няколко договора за оборудване на армията си с „най-съвременната система за борба с дронове в Европа“, разработена за защита на източната ѝ граница – която е и външна граница на ЕС и НАТО, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Заради заплахата от Русия през последните няколко години Варшава започна програма за ускорена модернизация на армията и за целта сключи споразумения за поръчка на въоръжение на стойност няколко милиарда злоти.

Още новини от Украйна

„Това е исторически момент, наистина сме в повратен момент от гледна точка на ефективността на защитата на източната граница на Полша, на границата на Европа и на границата на НАТО“, заяви Туск при подписване на договорите.

Източните граници на Полша ще бъдат „най-добре защитените в Европа“, добави той. Цената на програмата „ще бъде приблизително“ 15 млрд. полски злоти (3,6 млрд. евро) и ще бъде финансирана до голяма степен с европейски фондове, съобщи министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

Изграждането на системата за борба с дронове се превърна в спешна необходимост за Полша, след като през септември Варшава и съюзниците ѝ от НАТО бяха принудени да вдигнат във въздуха изтребители, когато около 20 руски дрона нарушиха полското въздушно пространство.

Системата, наречена „Сан“, ще допълни многослойната система за противовъздушна отбрана, която се изгражда в Полша. Тя включва програмата „Висла“ с американски системи „Пейтриът“ със среден обсег, програмата „Нарев“ с британски ракети земя–въздух с малък обсег, както и програмите за много малък обсег „Пилица“ и „Пилица плюс“. Общата стойност на целия противовъздушен щит се оценява на над 60 млрд. долара, заяви министърът на отбраната.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 3 Отговор
    Полша ще спира тълпите западняци бягащи към Третия Рим.

    15:38 30.01.2026

  • 2 Сатана Z

    2 4 Отговор
    Рано или късно Ляхите ще нападнат отново немците както го направиха на 1 септември 1939

    15:39 30.01.2026

  • 3 Дедо ви...

    5 6 Отговор
    Видяме ги тиа полски ситеми Руските дронове се разхождат из полша влизат си и си излизат като у тях си

    15:40 30.01.2026

  • 4 Сила

    7 4 Отговор
    В момента след украинската , полската армия е най боеспособна и най добре подготвена в Европа !!! Поляците са психологически готови за война !!!

    Коментиран от #27

    15:40 30.01.2026

  • 5 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    10 9 Отговор
    Само нашите кремълски подлоги пеевски, борисов, радев нищо не правят за сигурността на България, за да сме лесна плячка на ypoдите от Московията !

    15:40 30.01.2026

  • 6 Шопо

    3 5 Отговор
    На България не е нужна такава система.
    АЕЦ е руска и русснаците няма да я взривят а София нека я бомбят там има много селяни.

    15:43 30.01.2026

  • 7 Подправения кантар

    3 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:44 30.01.2026

  • 8 Подправения кантар

    2 7 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #15

    15:44 30.01.2026

  • 9 Подправения кантар

    2 5 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:44 30.01.2026

  • 10 Сатана Z

    3 5 Отговор
    На гол тумбак чивте пищови.
    Полша купува от цял свят всякакво бутиково въоръжение предимно по корупционни сделки ,които надхвърлят многократно парите,които без ресурсната държава може да си позволи.

    15:44 30.01.2026

  • 11 горски

    4 6 Отговор
    Каква борба с дронове,какви пет лева....Руснаците ясно заявиха-войната с Европа ще е с ядренни оръжия...
    Това не е Украйна ,където има много руснаци. Така че вместо борба с дронове,по добре е да се копаят дупки,много дълбоки и да се взема пример ,как мишките оцеляват,с какво се хранят и т.н.

    Коментиран от #14, #16

    15:46 30.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Функционално неграмотен

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "горски":

    Само Маскалия има ядрени оръжия!
    Тва русофила съвсем изперкахте!
    Виждате, че маскалите утичат у каналя.

    15:49 30.01.2026

  • 15 Ха-ха

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Подправения кантар":

    начи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    15:50 30.01.2026

  • 16 Глупости

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "горски":

    Съвременната война е конвенционална, война на високите технологии и ум. Глупавата Русия, ако реши в пристъп на безпомощност, да използва ЯО, ще сложи край на собственото си съществуване.

    Коментиран от #20

    15:53 30.01.2026

  • 17 Свинаря ще остане без прасета

    0 1 Отговор
    Виде му се края

    15:55 30.01.2026

  • 18 орехите

    1 1 Отговор
    майсторлъшки мезета и за чий са им тия железа когато долетя.

    15:56 30.01.2026

  • 19 татунчо 🍌

    2 2 Отговор
    Поляците във Факти само ги величаете за щяло и не щяло , а те като цяло са едни страхливци , които освен да бълнуват Русия - друго едва ли могат .

    Коментиран от #22

    15:56 30.01.2026

  • 20 овч, 🐑

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Глупости":

    И на твоето , със сигурност ! Аман от щрауси тук !

    15:57 30.01.2026

  • 21 Никой

    1 4 Отговор
    Русия ни освободи от фашизма.

    Само това е достатъчно да се каже.

    Някакви "бесовици" - ама доста са емоционални от Запада.

    Полша пък какво се намесва и тя - какво търси и тя.
    Доста е грозно да "хапеш" ръката на Освободителя ти.

    16:02 30.01.2026

  • 22 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "татунчо 🍌":

    Я пак , страхливци ли ??! Виж полската история от Средновековието до наши дни ....апропо , аз също ги мислех за измекяри на фона на спомените ми от соца за тях по морето най вече ( бяха ги смачкали яко по соца , но дефакто падането на комунизма започна 1981 година в Полша със "Солидарност ") но нещата се промениха много след 1990 година ....това са други поляци !!!

    Коментиран от #24

    16:05 30.01.2026

  • 23 Световната преса:

    2 1 Отговор
    Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета.

    16:05 30.01.2026

  • 24 татунчо 🍌

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Сила":

    Аз , за разлика от теб все още си мисля , че те са същите поляци , които помниш и ти . Манталитетът им е същия , независимо от времената .

    16:10 30.01.2026

  • 25 Д-р Марин Белчев

    0 0 Отговор
    Сега ще ви демонстрирам един начин по-който се подготвят и правят печалби от война. Кое след кое следва.
    1. САЩ подготвят конфликта в Украйна още от края на 1990-те.
    2. Оранжевата революция в Украйна.
    3. НАТО се разширява на Изток след 2008 г., прави дискусии за членство на Украйна и Грузия.
    4. САЩ подпомагат Евромайдана в Украйна 2013 г.
    5. Започва Руско-украинската война в Донбас 2014 г.
    6. Руското нападение над Украйна на 24 февруари 2022 г.
    По това време Русия разработва дронове, но е много назад. Украйна е пионер в дроновете. Виждайки накъде отиват нещата Русия също ускорява разработки и закупуване на дронове.
    Полша харчи 60 млрд долара за система за защита против дронове. Фирми от САЩ, Великобритания и Полша бележат огромни печалби, от проблем които е бавно и полека създаден преди десетилетия от техните собствени правителства.

    16:38 30.01.2026

  • 26 плевен

    0 0 Отговор
    Тези дни се оплакаха, че и при тях са прилетели метеорологични балони от Беларус. Как се справят?

    16:42 30.01.2026

  • 27 баба

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Сериозно? Щото се заканиха кракът им да не стъпи в Украйна. Там се стреля!

    16:44 30.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания