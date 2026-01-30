Полша изгражда най-съвременната система за борба с дронове в Европа

Полша подписа няколко договора за оборудване на армията си с „най-съвременната система за борба с дронове в Европа“, разработена за защита на източната ѝ граница – която е и външна граница на ЕС и НАТО, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Заради заплахата от Русия през последните няколко години Варшава започна програма за ускорена модернизация на армията и за целта сключи споразумения за поръчка на въоръжение на стойност няколко милиарда злоти.

„Това е исторически момент, наистина сме в повратен момент от гледна точка на ефективността на защитата на източната граница на Полша, на границата на Европа и на границата на НАТО“, заяви Туск при подписване на договорите.

Източните граници на Полша ще бъдат „най-добре защитените в Европа“, добави той. Цената на програмата „ще бъде приблизително“ 15 млрд. полски злоти (3,6 млрд. евро) и ще бъде финансирана до голяма степен с европейски фондове, съобщи министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

Изграждането на системата за борба с дронове се превърна в спешна необходимост за Полша, след като през септември Варшава и съюзниците ѝ от НАТО бяха принудени да вдигнат във въздуха изтребители, когато около 20 руски дрона нарушиха полското въздушно пространство.

Системата, наречена „Сан“, ще допълни многослойната система за противовъздушна отбрана, която се изгражда в Полша. Тя включва програмата „Висла“ с американски системи „Пейтриът“ със среден обсег, програмата „Нарев“ с британски ракети земя–въздух с малък обсег, както и програмите за много малък обсег „Пилица“ и „Пилица плюс“. Общата стойност на целия противовъздушен щит се оценява на над 60 млрд. долара, заяви министърът на отбраната.