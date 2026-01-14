Новини
Пожар избухна в жилищен блок в Киев след руско нападение
  Тема: Украйна

14 Януари, 2026 09:51

В Киев и редица области в Украйна снощи бе обявена въздушна тревога

Пожар избухна в жилищен блок в Киев след руско нападение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Пожар избухна тази нощ в многоетажен жилищен блок в украинската столица Киев след руско нападение, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на началника на градската военна администрация Тимур Ткаченко, съобщи БТА.

Става въпрос за 16-етажен блок, уточни киевският кмет Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

В Киев и редица области в Украйна снощи бе обявена въздушна тревога.

Беше атакуван и родният град на украинския президент Володимир Зеленски - Кривой рог, в резултат на което повече от 45 хиляди абонати останаха без ток, а над 700 сгради - без отопление, съобщи ръководителят на военната администрация там Олександър Вилкул, цитиран от Ройтерс.

Според украинските военновъздушни сили от 18:30 ч. местно време вчера (също и българско) Украйна е била атакувана със 113 дрона и 3 балистични ракети "Искандер-М". Свалени са 89 безпилотни летателни апарата и 1 ракета, обяви украинската армия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новини по държави:
