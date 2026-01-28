Новини
Белгийските служби: Русия стои зад навлизането на дронове над летища и казарми
  Тема: Украйна

Белгийските служби: Русия стои зад навлизането на дронове над летища и казарми

28 Януари, 2026 13:02 741 51

  • дронове-
  • белгия-
  • русия

По данни на службите от октомври досега в Белгия са били засечени над 550 подобни случая

Белгийските служби: Русия стои зад навлизането на дронове над летища и казарми - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийските служби за сигурност са установили, че държава и най-вероятно Русия стои зад множеството случаи на навлизане на дронове над летища и други чувствителни обекти в страната, сред които казарми и атомни централи, съобщи белгийският министър на вътрешните работи Бернар Кентен, цитиран от местни медии, пише БТА.

По данни на службите от октомври досега в Белгия са били засечени над 550 подобни случая. Водят се няколко разследвания, без да се посочва нито техният брой, нито кои са заподозрените извършители.

Още новини от Украйна

В усилията за предотвратяване на нови инциденти участват министерствата на вътрешните работи и отбраната, Ръководството на въздушното движение и контраразузнаването. Първата задача е да се установи какви способности да бъдат осигурени за засичането на следващи заплахи. По думите на Кентен, засега не се отчита непосредствена заплаха за гражданите и съоръженията в Белгия.


Белгия
