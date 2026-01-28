Белгийските служби: Русия стои зад навлизането на дронове над летища и казарми

Белгийските служби за сигурност са установили, че държава и най-вероятно Русия стои зад множеството случаи на навлизане на дронове над летища и други чувствителни обекти в страната, сред които казарми и атомни централи, съобщи белгийският министър на вътрешните работи Бернар Кентен, цитиран от местни медии, пише БТА.
По данни на службите от октомври досега в Белгия са били засечени над 550 подобни случая. Водят се няколко разследвания, без да се посочва нито техният брой, нито кои са заподозрените извършители.
В усилията за предотвратяване на нови инциденти участват министерствата на вътрешните работи и отбраната, Ръководството на въздушното движение и контраразузнаването. Първата задача е да се установи какви способности да бъдат осигурени за засичането на следващи заплахи. По думите на Кентен, засега не се отчита непосредствена заплаха за гражданите и съоръженията в Белгия.
