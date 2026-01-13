Солидни сътресения в Киев! Върховната рада блокира ключови назначения в правителството на Зеленски

Върховната рада на Украйна не подкрепи кандидатурите на бившия министър на отбраната Денис Шмигал за поста министър на енергетиката и на Михайло Фьодоров за министър на отбраната, съобщава РБК.
За назначението на Фьодоров за министър на отбраната са гласували 206 депутати при необходими минимум 226 гласа. Кандидатурата на Шмигал за енергийното министерство е получила подкрепата на 210 народни представители и също не е събрала необходимото мнозинство.
Гласуванията идват на фона на серия кадрови решения в украинското правителство. По-рано във вторник парламентът одобри освобождаването на Фьодоров от поста вицепремиер и министър на цифровата трансформация, а в понеделник подкрепи отстраняването на Шмигал от длъжността министър на отбраната.
Отказът на Върховната рада да одобри двете ключови кандидатури създава временен вакуум в управлението на два стратегически сектора - отбраната и енергетиката - в момент на продължаваща война и тежък натиск върху енергийната инфраструктура на страната.
На първо място, това забавя процеса по стабилизиране на Министерството на отбраната, което вече е в период на преход след освобождаването на Шмигал. Липсата на титулярен министър може да усложни координацията с армията, съюзниците и военната помощ от Запада. Самият Шмигал бе назначен скоро на поста министър на отбраната, след като бе свален от премиерския пост.
На второ място, неуспешното назначение на министър на енергетиката увеличава рисковете за управлението на енергийната система, особено на фона на редовните руски удари по енергийна инфраструктура и необходимостта от бързи решения за възстановяване и защита.Министерството на енергетиката е без титуляр от 19 ноември след оставката на Светлана Гринчук. То се оказа в центъра на корупционен скандал, довел до оставката на Андрий Йермак.
Политически, вотът показва липса на достатъчна парламентарна подкрепа за предложените рокади и сигнализира за напрежение вътре в управляващото мнозинство. Това може да принуди президента и правителството да търсят компромисни фигури или да преразгледат цялостната кадрова стратегия.
До излъчването на нови кандидати и консолидиране на мнозинството, Украйна остава с ключови министерства в режим на временни решения, което допълнително усложнява управлението в условията на война и икономически натиск.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
