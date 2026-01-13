Новини
Солидни сътресения в Киев! Върховната рада блокира ключови назначения в правителството на Зеленски
Солидни сътресения в Киев! Върховната рада блокира ключови назначения в правителството на Зеленски

13 Януари, 2026 19:45

Парламентът на Украйна не подкрепи кандидатурите на бившия министър на отбраната Денис Шмигал за поста министър на енергетиката и на Михайло Фьодоров за министър на отбраната

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Върховната рада на Украйна не подкрепи кандидатурите на бившия министър на отбраната Денис Шмигал за поста министър на енергетиката и на Михайло Фьодоров за министър на отбраната, съобщава РБК.

За назначението на Фьодоров за министър на отбраната са гласували 206 депутати при необходими минимум 226 гласа. Кандидатурата на Шмигал за енергийното министерство е получила подкрепата на 210 народни представители и също не е събрала необходимото мнозинство.

Гласуванията идват на фона на серия кадрови решения в украинското правителство. По-рано във вторник парламентът одобри освобождаването на Фьодоров от поста вицепремиер и министър на цифровата трансформация, а в понеделник подкрепи отстраняването на Шмигал от длъжността министър на отбраната.

Отказът на Върховната рада да одобри двете ключови кандидатури създава временен вакуум в управлението на два стратегически сектора - отбраната и енергетиката - в момент на продължаваща война и тежък натиск върху енергийната инфраструктура на страната.

На първо място, това забавя процеса по стабилизиране на Министерството на отбраната, което вече е в период на преход след освобождаването на Шмигал. Липсата на титулярен министър може да усложни координацията с армията, съюзниците и военната помощ от Запада. Самият Шмигал бе назначен скоро на поста министър на отбраната, след като бе свален от премиерския пост.

На второ място, неуспешното назначение на министър на енергетиката увеличава рисковете за управлението на енергийната система, особено на фона на редовните руски удари по енергийна инфраструктура и необходимостта от бързи решения за възстановяване и защита.Министерството на енергетиката е без титуляр от 19 ноември след оставката на Светлана Гринчук. То се оказа в центъра на корупционен скандал, довел до оставката на Андрий Йермак.

Политически, вотът показва липса на достатъчна парламентарна подкрепа за предложените рокади и сигнализира за напрежение вътре в управляващото мнозинство. Това може да принуди президента и правителството да търсят компромисни фигури или да преразгледат цялостната кадрова стратегия.

До излъчването на нови кандидати и консолидиране на мнозинството, Украйна остава с ключови министерства в режим на временни решения, което допълнително усложнява управлението в условията на война и икономически натиск.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Руски колхозник

    59 4 Отговор
    Авиокомпания Орешник, организира екскурзия до Лондон за 14 минути🤣

    Коментиран от #4, #19, #34, #74

    19:46 13.01.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    44 3 Отговор
    Украйна изтече в канала!

    19:46 13.01.2026

  • 3 Хм...

    43 4 Отговор
    Не виждам нищо драматично. Като дойдат руснаците ще си назначат администрация.

    Коментиран от #37

    19:48 13.01.2026

  • 4 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов

    7 44 Отговор

    До коментар #1 от "Руски колхозник":

    Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.

    😆

    Коментиран от #10, #15, #23, #50

    19:48 13.01.2026

  • 5 Да ви е.а

    37 2 Отговор
    Не си давайте зор новите министри ще се назна4ават от Путин

    19:48 13.01.2026

  • 6 Зелю

    27 2 Отговор
    Няма лошо, вече ми харесва да ме пампуркат. Тя Зельонска ми казваше че няма страшно, и залудо на и вярвах. Сега и двамата сме връз охраната, ама госпожата по трудно хваща ред.

    19:49 13.01.2026

  • 7 Хм...

    48 2 Отговор
    Проблясъците и заревото от Орешника са се виждали в радиус от стотина километра, включително в съседни държави. Xoxoлите са мислели, че е било ЯО и са мерили с гайгерови броячи. Температурата на поразяващите елементи е била над 4000 (четири хиляди) градуса и xoxлята още не смеят да влизат в района на удара. Но от авиоремонтния завод е останала хомогенна смес от бетон, военна техника, оборудване и чужди специалисти. Затова е истеричния вой и всички розАви понита са изкарани на амбразурата.

    Коментиран от #9, #79

    19:49 13.01.2026

  • 8 Мишел

    3 37 Отговор
    " Краят на една ера – проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #12, #84

    19:49 13.01.2026

  • 9 ......😂

    4 38 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    Резултатите от "Орешника": Пробил 2 бетонни плочи в Лвов и изгорил пълните съчинения на Ленин. Звучи невероятно, но това е, което е успяла да постигне руската ракета "Орешник", гордостта на Владимир Путин, при снощната атака в района на Лвов. Тя е разбила две бетонни плочи и довела до пожар, изгорил намиращите се под тях пълни съчинения на Владимир Ленин. 😂

    Коментиран от #13, #25, #71, #80

    19:50 13.01.2026

  • 10 Дреме ти

    22 4 Отговор

    До коментар #4 от "Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов":

    Важното е да тролиш и да показваш упадъка на запада и величието на Русия. Те май за друго те пратиха. :))

    19:51 13.01.2026

  • 11 Морски

    5 32 Отговор
    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, бедните български копейки ще продължават да сънуват всеки ден орешници и превземането на Киев от руската мечка. 🐻🤣🐻🤣

    19:52 13.01.2026

  • 12 Пропагандата

    19 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    винаги се цели в глупака!

    Коментиран от #18

    19:52 13.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин

    4 30 Отговор
    Украйна е демократична държава, с нормално управление, където властите се балансират взаимно. За рсзлика от Русия, където един дребен на ръст тирамин коли и беси както намери за добре.

    19:53 13.01.2026

  • 15 404

    22 1 Отговор

    До коментар #4 от "Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов":

    добре 4е е тест инак сега нямаше да моеш да се радваш на без мисленото си съществуване

    19:53 13.01.2026

  • 16 Факт

    2 24 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се помоли на могъщите САЩ да пуснат приятеля му Мадуро, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят 🤣

    19:56 13.01.2026

  • 17 404

    22 2 Отговор
    Удар от „Искандер“ унищожи около 60 войници на украинските въоръжени сили на полигон

    19:56 13.01.2026

  • 18 Град Козлодуй

    4 16 Отговор

    До коментар #12 от "Пропагандата":

    Така е , приятел. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение, присъщо на глупаците.

    Коментиран от #38

    19:58 13.01.2026

  • 19 Руската пропаганда винаги цели

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "Руски колхозник":

    Глупака в десятката.

    Коментиран от #31

    20:00 13.01.2026

  • 20 Пенсионер 69 годишен

    25 2 Отговор
    Преди санкциите плащах 100€ на месец за ток, сега плащам 250€. Проклети да се Зеленски и Украйна! М@мк@ им да ...

    Коментиран от #24, #44, #83

    20:00 13.01.2026

  • 21 Факт

    12 1 Отговор
    Въртележка на министерските постове. Явно искат никой да не излиза от управлението! Има вътрешно партийна опозиция.

    20:00 13.01.2026

  • 22 аz CВО Победа 80

    4 12 Отговор
    Накратко
    Руски Z блогъри: СВО се провали.

    20:01 13.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пенсионер 69 годишен":

    Този Мръсник и тока ли ми следи?

    20:01 13.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Баце,

    6 2 Отговор
    Тия накрая ще вземат да се хванат за гушите кой да заеме последното място на колесника.

    20:03 13.01.2026

  • 27 Факт

    0 3 Отговор
    Олимпийско изпражнение!

    20:04 13.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ЧЕБУРАШКА БЕЗ РУБАШКА

    4 9 Отговор
    Чалмите горят, предпоследният бастион на мизантропията приключва до дни. Иранските граждани се молят Америка да ги бомбардират. Осъзнавате ли за каква ненормалност става въпрос, ИРАНЦИ СЕ МОЛЯТ НА АМЕРИКА ДА ГИ БОМБАРДИРАТ. -ТО НЯМА ОБЯСНЕНИЕ.ОСТАНА САМО ЕДИН ПОСЛЕДЕН-НАЙ ЧОВЕКОНЕНАВИСТЕН РЕЖИМ НА ПЛАНЕТАТА( МУЧИТЕЛЯМ ЛЮДЕЙ ) р а ш и з м ъ т

    Коментиран от #87

    20:06 13.01.2026

  • 30 Механик

    8 5 Отговор
    По всичко личи, че Украина заминава в канализацията, където и е мястото.
    Започват се яките междуособици. Част от бандерите вече разбират, че скоро ще им бъде търсена отговорност и гледат да се дистанцират и донатопят Зеленската върхушка.

    Коментиран от #45, #56

    20:06 13.01.2026

  • 31 Така е

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Руската пропаганда винаги цели":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    20:07 13.01.2026

  • 32 Розовото пони Путин

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Хм...":

    И аз съм розов и съм от Руския прайд, но нямам проблеми, даже ме избраха за президент 🌈🇷🇺 🌈🇷🇺

    Коментиран от #48

    20:08 13.01.2026

  • 33 ВСИЧКО ЩЕ СИ ДОЙДЕ

    7 3 Отговор
    НА МЯСТОТО. НО МНОГО ХОРА БЯХА УБИТИ И ОЩЕ МОЖЕ БИ ЩЕ БЪДАТ ДОКАТО РАЗБЕРАТ ОКРАНЯНО ЧЕ ВОЖДА НА ПЛЕМЕТО Е ЯКО НАДРУСАН. И Е НЕГОДЕН ЗА ПОСТА. НО МИНАХА ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ. ПОДОБИЕ НА НАС 15 ГОДИНИ С ТУУУПА ОПРАШВАЛ НИ СЪС 200.

    20:08 13.01.2026

  • 34 Европеец

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Руски колхозник":

    Е то ще има избор, една компания предлага и подводен круиз "Посейдон"....

    Коментиран от #86

    20:08 13.01.2026

  • 35 Така е

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    20:08 13.01.2026

  • 36 Артилерист

    10 4 Отговор
    Хунтата е наложила жестока военна диктатура в Украйна, но за груповите и особено закрити гласувания в радата, хората добиват кураж да се изявят по съвест. Освен това списъкът на хунтаджиите е ограничен и въртенето на едни и същи омръзна и стана банален.

    Коментиран от #42

    20:09 13.01.2026

  • 37 Мишел

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Хм...":

    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "

    Коментиран от #39

    20:09 13.01.2026

  • 38 Пропагандата

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Град Козлодуй":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #51

    20:09 13.01.2026

  • 39 А що трябва да превзема Украйна

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    Ко казват на глупака в пропагандата за глупаци! :))

    Коментиран от #59

    20:10 13.01.2026

  • 40 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    3 8 Отговор
    Страшно стана в дагестан-от там тръгва освобождението горят руските башибозуци, жени с фереджета размазват омонци и фсбета. Гори дагестан гори рашистан. Най сладкият огън.

    20:11 13.01.2026

  • 41 Пенсионер 69 годишен

    8 1 Отговор
    От три години в Европа замразиха пенсиите, а цените скочиха два-три пъти! Проклети да са урките и Зеленски! Владимир Владимирович, удри с ракетите!

    20:11 13.01.2026

  • 42 Руската пропаганда

    1 6 Отговор

    До коментар #36 от "Артилерист":

    Има за цел винаги глупака.

    Коментиран от #57

    20:11 13.01.2026

  • 43 Кандидатът за Германски канцлер от AfD,

    10 2 Отговор
    Алиса Вайдел, призова за премахване на санкциите срещу Русия и връщане на руския газ. Тя заяви това в интервю за Bild. "Искаме да имаме много добри отношения с великите сили. Включително Русия. Преди две години купихме евтин природен газ от Русия чрез консорциума Северен поток. Искаме да сложим край на политиката на санкциите, която основно вреди на страната ни. Имаме най-високите цени на енергията в света. Вече не сме конкурентни," каза Вайдел. Тя обвини германските власти, че разплитат "спиралата на ескалация" с Руската федерация. "Трябва да седнем на масата за преговори. Трябва да говорим помежду си", каза ръководителят на AfD.

    Коментиран от #55

    20:11 13.01.2026

  • 44 а руснаците какво да

    4 7 Отговор

    До коментар #20 от "Пенсионер 69 годишен":

    кажат горките., като минималната работна заплата в Русия е 137 € :

    Коментиран от #52, #58

    20:12 13.01.2026

  • 45 Да де

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
    Къде ви е МОЧАТА?
    Къде ви е лева?

    20:13 13.01.2026

  • 46 Българин .

    11 2 Отговор
    Уйде коня у ряката! Пиши я бегала Украйна. Клоуна ще се изнася на прибежки и препълзявания от кйев. С отбор от Мошета!

    20:13 13.01.2026

  • 47 Гъбарко

    4 1 Отговор
    Ами тя работата е система калифакс

    20:13 13.01.2026

  • 48 Хм...

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Розовото пони Путин":

    И ти ли се разпозна бе, блонди? Всъщност бас хващам, че си предишната, ама с нов ник.

    Коментиран от #61

    20:14 13.01.2026

  • 49 Питам

    3 7 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #54

    20:14 13.01.2026

  • 50 а где

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов":

    газа, тепло и светло в львiве?

    20:14 13.01.2026

  • 51 Град Козлодуй

    4 7 Отговор

    До коментар #38 от "Пропагандата":

    Точно така, приятел. По тази причина и жертвите на кремълската пропаганда са именно глупаците.

    Коментиран от #53

    20:14 13.01.2026

  • 52 Пенсионер 69 годишен

    12 4 Отговор

    До коментар #44 от "а руснаците какво да":

    Не ме интересува Украйна и Русия! На нас ни бърка Зеленски в паниците. На Путин не сме дали нито един цент. Зеленски и Украйна ни ограбват!

    Коментиран от #62, #65

    20:15 13.01.2026

  • 53 Пропагандата

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "Град Козлодуй":

    винаги има за цел глупака!

    20:15 13.01.2026

  • 54 с два пръста чело от село

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "Питам":

    само да завърша съдебната реформа на бат бойкикев и отиваме с глишката да го вадим!

    20:15 13.01.2026

  • 55 Българин..

    10 3 Отговор

    До коментар #43 от "Кандидатът за Германски канцлер от AfD,":

    Има още някой разумни хора в Германия. Смешно и жалко но историята си направи шега с немците. В Германия сега командват евреите!

    20:15 13.01.2026

  • 56 Руската пропаганда

    4 4 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    Винаги има за цел глупака

    Коментиран от #60

    20:16 13.01.2026

  • 57 Така е

    6 2 Отговор

    До коментар #42 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    20:16 13.01.2026

  • 58 Еми едно евро се обменя за

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "а руснаците какво да":

    91,70 рубли, нема лошо. А в гривни е 50,11 гривни са 1 евро.

    20:18 13.01.2026

  • 59 Превземането на Киев

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "А що трябва да превзема Украйна":

    е задължително за да постави проруско правителството, иначе няма как да стане. Опита в началато на войната, директно да атакува Киев, с 60 километрова танкова колона, но не успя.

    Коментиран от #63

    20:18 13.01.2026

  • 60 Така е

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    20:21 13.01.2026

  • 61 Розовото пони Путин

    4 5 Отговор

    До коментар #48 от "Хм...":

    Да, и двамата с Песков сме дълбоко скрити в бункера. 🌈🇷🇺 🌈🇷🇺

    20:21 13.01.2026

  • 62 От редакцията

    4 3 Отговор

    До коментар #52 от "Пенсионер 69 годишен":

    Оплачи се на арменският поп.

    20:21 13.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Пенсионер 69 годишен

    5 3 Отговор
    Защо му е на Путин да превзема Украйна, като Орешник и Калибър я поразяват от 2000 километра, а Искандер от 600? Бой с ракети и дронове по нацюгите, докато мърдат!

    20:22 13.01.2026

  • 65 еми оплачи се

    4 7 Отговор

    До коментар #52 от "Пенсионер 69 годишен":

    на Путин, защо започна войната, значи Путин те ограбва, а не Зеленски

    Коментиран от #66, #67

    20:27 13.01.2026

  • 66 Ограбва те САЩ

    4 3 Отговор

    До коментар #65 от "еми оплачи се":

    Само трябва човек да не е глупак, за да не го ползват евтино!

    20:29 13.01.2026

  • 67 Пенсионер 69 годишен

    11 3 Отговор

    До коментар #65 от "еми оплачи се":

    Путин не ни иска пари, а Зеленски. Значи не Путин, а Зеленски ни е враг. Всеки месец като плащате тока половината пари са за Зеленски.

    Коментиран от #68

    20:29 13.01.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Така е

    5 3 Отговор

    До коментар #68 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #73

    20:35 13.01.2026

  • 70 Зельонка в чувал

    4 3 Отговор
    Баче Тръмпеее, пращай хеликоптера, че ме подпукаха мойте!

    20:36 13.01.2026

  • 71 Некой

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "......😂":

    Туй да не е мавзолея бе?
    Или централна библиотека на ЦК на КПСС ,че да има пълните съчинения на Ленин.
    Някой съчинява нещоо, но надали е Ленин.......

    20:38 13.01.2026

  • 72 Европейци

    3 3 Отговор
    Изгоряха ни тефтерите с вересиите! Изгоряха ни милиардите! Укра кръв повръща, пари не връща!

    Коментиран от #76

    20:40 13.01.2026

  • 73 Руската пропаганда

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Така е":

    Винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #78

    20:42 13.01.2026

  • 74 Организира

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Руски колхозник":

    дръжkи . Авиокомпания " Безаналоговото жабе "

    20:42 13.01.2026

  • 75 не я знам ква е тая радка обаче

    1 2 Отговор
    рада дълбоката ако иска да съществува още не е лошо да блокира направо наркомански

    20:42 13.01.2026

  • 76 Руски колективен крепостен

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Европейци":

    По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.

    Коментиран от #81

    20:43 13.01.2026

  • 77 Чехите се усетиха и

    5 2 Отговор
    спряха снарядите на вересия за укра, а Ганьо тегли заеми и праща.

    20:43 13.01.2026

  • 78 Така е

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    20:43 13.01.2026

  • 79 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    Дай още от същите смешки , моля . Много са готини.

    20:43 13.01.2026

  • 80 Цомчо Плюнката

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "......😂":

    Руснаците са неможачи.

    20:44 13.01.2026

  • 81 Български центак

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Руски колективен крепостен":

    По-добре сме САМО от Папуа Нова Гвинея! Но там поне е топло и бананите са без пари.

    20:44 13.01.2026

  • 82 Карго 200

    2 2 Отговор
    Господ си знае работата!
    Девет бебета са починали по време на новогодишните празници в Новокузнецки родилен дом № 1 В Русия. Точната причина за смъртта все още не е установена и ще бъде определена въз основа на резултатите от съдебномедицинските експертизи. 32 бебета са лекувани в отделението за интензивно лечение. Уточнява се, че „17 бебета са в изключително критично състояние, 16 от тях са преждевременно родени, включително такива с изключително ниско тегло при раждане.“

    20:45 13.01.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 оо труженичката

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    ти каде се загуби бре моме ? на коя магистрала работеше докато те върнат тук в сайта?

    20:47 13.01.2026

  • 85 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор
    Като плащате на касата в магазина, половината пари отиват за Зеленски.

    Коментиран от #89

    20:47 13.01.2026

  • 86 Поредното безаналогово

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Европеец":

    Дето е само на приказки . Абее - Армата запали ли ?

    20:50 13.01.2026

  • 87 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "ЧЕБУРАШКА БЕЗ РУБАШКА":

    В същност се чудя, каква е ролята на буквата "Ч" в думата "Чебурашка"...Премахвайки чисто и просто въпросното "Ч" се получава красивото- "Ебу рашка"...

    Коментиран от #90

    20:50 13.01.2026

  • 88 Хмм

    1 1 Отговор
    без пликове не се гласува правилно

    20:51 13.01.2026

  • 89 Ей смехурко

    1 2 Отговор

    До коментар #85 от "Пенсионер 69 годишен":

    бягай в соца бързо . Чуваш ли се какви ги говориш изобщо ? Нищо общо с логиката .Чувал ли си за логика ?

    20:52 13.01.2026

  • 90 любопитен

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Българин":

    Имаш да си връщаш ли?

    20:52 13.01.2026

  • 91 Хмм

    1 1 Отговор
    на снимката зеленски без брада

    20:54 13.01.2026

  • 92 Пенсионер 69 годишен

    1 1 Отговор
    Всичко е скъпо, защото плащаме милиарди на Зеленски. Преди ни грабеха само прасетата, сега ни грабят 2+1.

    Коментиран от #93

    20:55 13.01.2026

  • 93 Ей убитak

    0 3 Отговор

    До коментар #92 от "Пенсионер 69 годишен":

    Каза го 10 пъти до сега . Не помниш ли ? Да ти купя гинкобилоба хочеш ?

    Коментиран от #94

    20:58 13.01.2026

  • 94 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Ей убитak":

    Ти искаш ли да получиш вътрешни охлузвания на дебелото черво,а?

    21:02 13.01.2026

  • 95 Карго 200

    0 1 Отговор
    Руски източници съобщават, че не по-малко от 4 танкера от руския скрит флот са били ударени в Черно море.
    Освен по-рано съобщените „Делта Хармъни“ (9408463) и „Матилда“ (9407457), ударени са и „Фройд“ (9804461) и „Делта Суприм“ (9585895). Всички тези кораби са някъде близо до бреговете на Новоросийск, Русия.
    Абсолютно лош ден за руския скрит флот, но и предвидимо развитие. Украйна на практика наложи пълно ембарго върху руския петрол.

    Коментиран от #97

    21:07 13.01.2026

  • 96 Нещастници

    1 0 Отговор
    явно на укрите им писна от крадливи евреи, главния ги вкара в тези ла йна. Миндич, Ермак.... вече са по островите

    21:11 13.01.2026

  • 97 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Карго 200":

    Танкерите турски, петролът от Азербайджан.

    21:15 13.01.2026

