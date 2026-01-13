Новини
Новият министър-председател на Чехия: Тайно отпуснахме на Украйна 706 млн. евро за оръжия

Новият министър-председател на Чехия: Тайно отпуснахме на Украйна 706 млн. евро за оръжия

13 Януари, 2026 22:15

В чешкия бюджет тайно бяха заложени 17,1 млрд. за въоръжение, всичко това беше скрито, всичко беше строго секретно, твърди Андрей Бабиш

Новият министър-председател на Чехия: Тайно отпуснахме на Украйна 706 млн. евро за оръжия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Предишното правителство на Чехия, начело с Петър Фиала, тайно отпуснало на Украйна 17,1 млрд. крони (705,8 млн. евро), заяви настоящият министър-председател на Андрей Бабиш, цитиран от ЧTK.

"Ние не знаехме нищо за инициативата за боеприпасите, те постоянно го криеха и го скриваха в бюджета. Това е непрозрачно", каза Бабиш след заседанието на кабинета на министрите. "В чешкия бюджет тайно бяха заложени 17,1 млрд. за въоръжение, всичко това беше скрито, всичко беше строго секретно", твърди той.

Вицепремиерът Карел Хавличек съобщи, че чешките компании са предоставили на Киев оръжие на обща стойност 274 млрд. крони (11,3 млрд. евро). По негови думи, в рамките на инициативата за доставка на боеприпаси са били отпуснати 114 млрд. крони (4,7 млрд. евро), а още 160 млрд. (6,6 млрд. евро) са били използвани "по аналогичен принцип".

"Има и донор. Просто казано, може да се каже, че става дума за около 280 млрд крони, които са били предадени на отделни донори в рамките на инициативата за доставка на боеприпаси и тази система, а продуктите в крайна сметка са се озовали в Украйна", отбеляза Хавличек.

Бившият премиер Петер Фиала заяви, че Бабиш "не разбира какво прави", тъй като според него публичното обсъждане на инициативата "застрашава безопасността на хората и компаниите, които участват в нея, да не говорим за икономическите щети".

"Не може ли премиерът наистина да не разбира, че става въпрос за доставки на оръжие за военно време с всички произтичащи от това рискове?", отбеляза бившият премиер.

Както отбелязва ЧТК, в рамките на инициативата за доставка на боеприпаси Чехия си сътрудничи основно с Нидерландия и Дания, координира доставките и води преговори за международно финансиране.

Боеприпасите се заплащат основно от други страни, като Германия, Канада и Нидерландия. Миналата година Украйна получи 1,8 млн. единици снаряди, а за целия период на действие на програмата - над 4 млн.

Според бившия министър на външните работи Ян Липавски, страните донори са отпуснали 100 млрд. крони (4,1 млрд. евро) за боеприпаси за Украйна, а самата Чехия - от 2 млрд. до 3 млрд. крони.

Бабиш остро критикува инициативата преди парламентарните избори, проведени през есента на миналата година и обеща да я отмени.

Миналата седмица, след срещата на "коалицията на желаещите" в Париж, премиерът обяви, че Чехия ще продължи програмата само при условие, че други страни я финансират, а самата тя ще действа като координатор. "В инициативата за боеприпаси няма да бъдат инвестирани средства на чешки граждани", увери Бабиш.

През декември ЕС одобри финансиране на Украйна в размер на 90 млрд. евро от общия бюджет за 2026-2027 г. Въпреки това, според Politico, между страните от Европейския съюз възникнаха разногласия по повод закупуването на оръжие за Киев в рамките на пакета за помощ.

Германия и Нидерландия подкрепят възможността украинците да закупят американско оръжие за сметка на кредит от блока, докато Франция настоява за приоритет на европейските производители.


Чехия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Счетоводителя

    87 8 Отговор
    С всеки изминал ден, ще излизат нови данни за корупционни схеми,далавери,кражби и т.н.

    Коментиран от #85

    22:17 13.01.2026

  • 3 Слава Украйна Героем Слава

    16 83 Отговор
    Попиляха Русите
    Бункера бълнува денонощно

    Коментиран от #66

    22:18 13.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    63 4 Отговор
    А НАШИЯТ ДОМАТ КОЛКО ДАВА?

    Коментиран от #11

    22:18 13.01.2026

  • 5 Една Украйна

    12 65 Отговор
    Загроби цяла Русия

    Коментиран от #9, #13, #41, #69

    22:18 13.01.2026

  • 6 А нашето хаяши

    68 6 Отговор
    колко отпусна тайно, а?

    22:19 13.01.2026

  • 7 Гост

    70 6 Отговор
    Плъхове има навсякъде в ЕС! Кой знае нашите какви са ги надробили!

    Коментиран от #84

    22:19 13.01.2026

  • 8 Ами, какво да каже човек

    64 9 Отговор
    Не е луд Зеления еврей със златните тоалетни и бидета. Още ще го храмин до пълното заличаване на ЕС!

    22:19 13.01.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    37 7 Отговор

    До коментар #5 от "Една Украйна":

    И целия ЕсеС ❗

    22:20 13.01.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 26 Отговор
    е ..то че ние ще печатаме евраци колкото си искаме е вярно/ интересното е , че РФ няма толкова пари , да напечата толкоз пари ...)))

    Коментиран от #22, #30, #33

    22:21 13.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Колко да е тайно?

    50 7 Отговор
    Щом тука го пише? Ама тия още НЕ са в еврозоната? А икономически са на светлинни години преди БГ...
    Кво става? Защо БГ го набутаха насила в тоя Казан на умиращи задлъжняли западнали? Болен здрав да носи?

    22:22 13.01.2026

  • 13 Да бе

    56 7 Отговор

    До коментар #5 от "Една Украйна":

    Една украйна загроби цяла Европа.

    Коментиран от #18, #24, #39

    22:22 13.01.2026

  • 14 тома

    38 5 Отговор
    Май не са само чехите а

    22:23 13.01.2026

  • 15 Спецназ

    8 22 Отговор
    КАК ще скриеш 700 милиона евро, ВЕ?

    ТОЯ се прави на луд!

    Партиите си знаят един на друг игрите,

    като У НАС, де! НАЛИ? :))

    Коментиран от #19

    22:24 13.01.2026

  • 16 Не,че нещо,ама...

    50 4 Отговор
    "Подкрепата" за Украйна, се оказва нищо повече от Лично облагодетелстване на Евро елитът плюс няколко клоуни артисти извън ЕС.

    22:24 13.01.2026

  • 17 Тайно

    48 3 Отговор
    се правят тези работи, защото народите им не са съгласни. На практика крадат парите на хората.

    22:25 13.01.2026

  • 18 Еми давещия

    38 4 Отговор

    До коментар #13 от "Да бе":

    Се върти, рита къчове, хваща се за всичко .... и като резултат дърпа на дъното и опитващите се да го спасят. Това е много стара истина, която европейците още не са разбрали. Еми заедно ще потънат.

    Коментиран от #20

    22:26 13.01.2026

  • 19 Брачед

    35 3 Отговор

    До коментар #15 от "Спецназ":

    Тук милиарди скриха и присвоиха,ти задаваш въпроси за някакви си 700млн.

    22:27 13.01.2026

  • 20 Лошото е

    33 4 Отговор

    До коментар #18 от "Еми давещия":

    че насила ни закачиха към опитващите. И ние отидохме на дъното.

    22:29 13.01.2026

  • 21 Спецназ

    27 3 Отговор
    Положителното на такива СКАНДАЛИ е че всички

    ще покажат на украинските бандити числото 0 (НУЛА)!

    Плюс нашия телефон не работи вече, не звънете. ЧАО!

    22:29 13.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мдаа

    8 20 Отговор
    Човекът се вайка, че не ги е усвоил чрез негови приближени. Нищо, този мандат ще навакса с чехмеджетата.

    Коментиран от #48

    22:31 13.01.2026

  • 24 Руски колхозник

    24 3 Отговор

    До коментар #13 от "Да бе":

    На никой не му пука ни за укри, ни за орки.Не разбра ли, че се крадат пари?

    22:31 13.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Възраждане

    32 3 Отговор
    А колко пари са дали нашите продажници ГЕРБ, ПП-ДБ, ИТН, БСП и ДПС?

    22:32 13.01.2026

  • 27 Гориил

    29 3 Отговор
    Бабиш преувеличава пропагандния мит за своето невежество. По същество Чехия е наказана за обидното събаряне на паметника на маршал Конев в Прага и опита за конфискация на руска дипломатическа собственост.Нека ви напомня, че чешкият посланик се разхожда сам из коридорите на луксозна сграда в Москва (подарък от Сталин), тъй като руското Министерство на външните работи е забранило наемането на местен технически и обслужващ персонал за чешкото посолство.Осем 12-етажни жилищни сгради стоят празни в самия център на Москва. По съветско време те са приютявали стотици семейства на чешки дипломати и служители на вносно-износни агенции. Всички чешки стоки са премахнати от рафтовете на супермаркетите и менютата на ресторантите. Загубата на руския пазар нанесе тежък удар на чешкия износ.Жалко е, че българското посолство е блокирано и неактивно. Руският пазар исторически е бил естествено продължение на българската икономика и търговия.

    Коментиран от #37

    22:33 13.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Сатана Z

    22 3 Отговор
    Зеленият фюрер - еврей купува патрони и предимно чували( body bags).Схемата е отиграна по Европейски.

    22:35 13.01.2026

  • 32 нннн

    28 3 Отговор
    За Чехия, Словакия, Румъния ..даже за Нова Зеландия знаем какво дава на Украйна, за България не знаем... Информирайте ни, де! Да знаем как да гласуваме.

    Коментиран от #49, #67

    22:35 13.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Българи мислете

    26 3 Отговор
    Представете си Левски, Раковски, Бенковски да се редят на опашка да продадат лева!

    Коментиран от #61

    22:40 13.01.2026

  • 35 ДрайвингПлежър

    30 4 Отговор
    А при нас даже няма кой да каже колко пари сме налели в тая тоалетна! Колко български пенсионери са ограбени и колко болни деца!!! Със сигурност не е по-малко!

    22:40 13.01.2026

  • 36 Честна

    12 5 Отговор
    чехкиня, предложила се на колективния запад.

    "Миналата седмица, след срещата на "коалицията на желаещите" в Париж, премиерът обяви, че Чехия ще продължи програмата само при условие, че други страни я финансират, а самата тя ще действа като координатор."

    Така правиха и по времето на нацистка Германия - не се биеха на фронта, а произвеждаха оръжия за вермахта, който им плащаше заплатите. Боклуци, които са много далече от политиката на Орбан за нефинансиране и неподпомагане на укро-нацисткия режим в Киев, ръководен от юдео-ционистката мафия в Украйна и Израел.

    22:41 13.01.2026

  • 37 Да, така е

    28 4 Отговор

    До коментар #27 от "Гориил":

    " Руският пазар исторически е бил естествено продължение на българската икономика и търговия..."! По време на соца 95% от нашия експорт отиваше в огромния СССР. Ама кво ли не им продавахме: пасти за зъби - Поморин, компоти, паприкаш, сокове, престилки за работа, ръкавици, играчки за децата, електронни устройства, токозахранващи системи, имахме такова огромно производство на храна, че цели влакови композиции им изнасяхме. Тогава ние се смеехме: "Никои по света нямаше да купи нашите скапани стоки, освен руснаците"! А днес кои са ни пазари? На западналите нищо не можем да им продадем наше... Освен нашите деца да отидат и да им слугуват..

    Коментиран от #58, #62

    22:42 13.01.2026

  • 38 Предвид

    25 3 Отговор
    споменатите суми, как да повярвам, че западните страни не се бият с Русия?
    Кой дава тези суми за оръжие срещу Русия? Марсианците ли?

    Коментиран от #68

    22:44 13.01.2026

  • 39 Точно обратното е

    6 26 Отговор

    До коментар #13 от "Да бе":

    Докато европейците и американците са пием коктейлите, обикаляме по разходки и екскурзии, 2 000 000 руски войника са вече под земята. И не са виновни украйнците, защото са ги убили, а виновен този, който ги е изпратил в Украйна - глупавия и дементен Пусин.

    22:44 13.01.2026

  • 40 Мишел

    4 19 Отговор
    " Краят на една ера – проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #43

    22:45 13.01.2026

  • 41 ганев

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Една Украйна":

    АЛООУ...КЬОРЧО...А ЦЯЛА ЕВРОПА

    22:47 13.01.2026

  • 42 Страпонясания

    4 17 Отговор
    Гинат путле---расти кеф на бучки ей, има ли евраци хубоо се живей. Европросперитет мега мега. От баницата ми съ падна еврака. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #45, #46, #51

    22:47 13.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Щом твърдят

    20 4 Отговор
    че Русия в слаба, защо наливат пари за оръжия срещу нея?
    Нещо не ми излиза уравнението…

    Коментиран от #50, #56

    22:52 13.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Сега дават щото се надат

    13 4 Отговор
    Като свърши войната и като започне възстановяването на охрайна да се наредат и те на баницата да грабят милиарди ама путин ше им подаде косматия🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #53

    22:54 13.01.2026

  • 48 Да, този

    9 6 Отговор

    До коментар #23 от "Мдаа":

    Бабиш беше 5 години в затвора, за кражба на 5 милиона евро от някакъв европейски проект. Излежа си присъдата и сега търси откъде пак да краде.

    22:54 13.01.2026

  • 49 Гориил

    22 4 Отговор

    До коментар #32 от "нннн":

    България доставя леко модернизирани съветски оръжия и боеприпаси на Украйна. Това е жалко, тъй като София отказва да сключи лицензионни споразумения с Москва, а това само по себе си е нарушение на международното право.Рано или късно войната ще приключи и търговията ще се възобнови. Москва неизбежно ще се обърне към международни арбитражни съдилища и ще осигури спазването на закона. Вероятно ще поиска парично обезщетение.Засега Русия изпраща предпазливи сигнали към България и отлага репресиите. Основното послание на тези сигнали е да не се допуска ерозията на връзките и отношенията да стигне до пълен край и да не се създават илюзии за безнаказаност.Най-добрият начин да се осигури сигурността на България е бързото започване на преговори, демонстрирането на трезвост и избягването на превръщането ѝ във враг. Русия е безмилостна към враговете си, но милостива и прощаваща към приятелите си.

    Коментиран от #52

    22:55 13.01.2026

  • 50 Щом твърдят

    5 21 Отговор

    До коментар #44 от "Щом твърдят":

    че Русия е голяма сила, защо не е превзела Украйна за 3 дни, ами дава такива колосални жертви и загуби вече повече от 4 години ...

    Коментиран от #72, #78, #80

    22:57 13.01.2026

  • 51 ганев

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Страпонясания":

    ...СРАНОПОСРАНИЯТ

    22:57 13.01.2026

  • 52 Там е работата

    5 20 Отговор

    До коментар #49 от "Гориил":

    че Русия първа ни обяви за враг, което за нас всъщност е много добре, за могат да се прекъснат тези вредни за България връзки с подобна пропаднала държава. Русия е може би най-вредната за България държава. Добре се получи така, че покрай тази война скъсахме завинаги с всичко руско.

    Коментиран от #60

    23:00 13.01.2026

  • 53 хаха🤣

    5 12 Отговор

    До коментар #47 от "Сега дават щото се надат":

    Пуся няма кой да го пита, Бай Дончо ще командва парада, както винаги става Рашката е прецакана 🤣🤣🤣

    Коментиран от #54

    23:03 13.01.2026

  • 54 Лудия е пътник

    5 5 Отговор

    До коментар #53 от "хаха🤣":

    Вече е на 80 може отведнъж да се свлече я инфаркт я инсулт

    23:05 13.01.2026

  • 55 дада

    9 2 Отговор
    Давайте,че да фалирате по-бързо.Пък и укрите трябва да ходят на ски в Швейцария

    23:07 13.01.2026

  • 56 Ами що Ким даде

    3 8 Отговор

    До коментар #44 от "Щом твърдят":

    20 милиона снаряда на Пусята?И пушечно между,?А?.

    Коментиран от #59, #73, #77, #83

    23:10 13.01.2026

  • 57 Потрес

    16 1 Отговор
    Това е ужасно! Плащат огромен рекет на един зелен наркоман!?

    23:22 13.01.2026

  • 58 Гориил

    20 1 Отговор

    До коментар #37 от "Да, така е":

    По съветско време, в Москва, производствено предприятие където работех като инженер, разполагаше с парк български електрокари (Balkancar), а в склада се съхраняваха хиляди произведени в България автомобилни и тракторни акумулатори. Всичко беше с отлично качество и отговаряше на международните стандарти за надеждност.Освен това се продаваха и български мебели, които бяха търсени.Народна България показа на целия свят, че е индустриално развита, модерна и успешна страна.

    Коментиран от #71

    23:31 13.01.2026

  • 59 Брях

    6 1 Отговор

    До коментар #56 от "Ами що Ким даде":

    Нашите продадени глупаци как броят снарядите. :))

    23:32 13.01.2026

  • 60 Ами нито Русия те е обявявала за враг

    13 2 Отговор

    До коментар #52 от "Там е работата":

    нито ни е враг! Този дето ни ограбва и унищожава днес, се нарича САЩ!

    Коментиран от #63

    23:35 13.01.2026

  • 61 Факти

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Българи мислете":

    Не можем, защото по тяхно време левът още не е бил измислен.

    23:40 13.01.2026

  • 62 Факти

    2 10 Отговор

    До коментар #37 от "Да, така е":

    Най-много продукция изнасяме за Германия - машини и оборудване, химически продукти, текстил и облекла. След това са Румъния, Италия, Гърция и Франция. Бедна ти е фантазията колко фирми има в Бълагрия и с какво се занимават. Това да не ти е комунизма с по едно държавно предприятие във всеки сектор. Номер едно в света сме по износ на тръбопроводи от каучук, патешко месо и патешки гроб. Не знам по комунизма да сме били номер едно в света по нещо. Днес изнасяме на запад, но не живеем в диктатура с пропаганда, която от сутрин до вечер ни облъчва колко сме велики. По комунизма с великото ни производство фалирахме три пъти, взеха ни златния резерв и стигнахме до режим на тока и празни магазини. Точка.

    Коментиран от #65, #75

    23:57 13.01.2026

  • 63 Саша Грей

    1 6 Отговор

    До коментар #60 от "Ами нито Русия те е обявявала за враг":

    Господине, къде живеете? Лично другарят Путин ни обяви за вражеска държава. Потърси малко преди да се изказваш.

    Коментиран от #64

    00:01 14.01.2026

  • 64 Аз живея в България

    8 1 Отговор

    До коментар #63 от "Саша Грей":

    Ти де живееш? И никой не те е обявявал за вражеска, а за неприятелска държава, заради управляващите в нея. И то с пълно право! Нашите национални предатели от ПП и ДБ това постигнаха!

    00:05 14.01.2026

  • 65 Ти де живееш

    6 0 Отговор

    До коментар #62 от "Факти":

    Че точно в България пропагандата няма равна с медиите на двата олигархични кръга!

    00:07 14.01.2026

  • 66 Брендо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Слава Украйна Героем Слава":

    Този ако ми беше клинт нямаше да се излага така. А с евтини боклуци това е положението.

    00:08 14.01.2026

  • 67 Ха Яши

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "нннн":

    Къде даваме, къде зимаме. Водопад насрет София не се прави лесно.

    00:14 14.01.2026

  • 68 Краят ще е тъжен и болезнен

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Предвид":

    Още по-големият въпрос е какво са очаквали среу това ???
    А към момента актуалният въпрос е какво реално ще получат?

    00:18 14.01.2026

  • 69 Нов

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Една Украйна":

    Имаш в предвид загроби Европа и самата себе си с 15 милиона по-малко население, 500 милиарда дългове и над 20 % по- малко територия. Нека все така да и върви на Украйна и част от европейските длъжници.
    Добре се информирай .

    00:20 14.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 В Монтана,

    9 2 Отговор

    До коментар #58 от "Гориил":

    тогава град Михайловград имаше акумулаторен завод. Огромно нещо, много работеха там. Произвеждаха се какви ли не акумулатори, даже и за БТРи в армията. Индустрията на НРБ беше на световно ниво тогава, но ние не знаехме. И поискахме да сме "демокрация"!
    Еми ето я. Некви "ала бала" без грам мозък успяха да сведат това всичкото до нулата и още копат дъното!
    От сега погледнато, нашето НРБ тогава беше чудесна страна!

    00:22 14.01.2026

  • 72 Нов

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Щом твърдят":

    Щом до сега не си разбрал отговора на твоя въпрос няма и да . разбереш.

    00:26 14.01.2026

  • 73 Нов.

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Ами що Ким даде":

    Какво е това Пусята бе мацко ?

    00:27 14.01.2026

  • 74 Балкан

    9 1 Отговор
    Е, че тя Чехия отдавна е частна държава на ев...ите, та на братята си укри ли, няма да дадат?

    00:30 14.01.2026

  • 75 Нов

    10 2 Отговор

    До коментар #62 от "Факти":

    Как се казва български завод и какво изнася на запад.?
    Какво може да продаде или купи България без разрешение на САЩ ?
    Къде се намира златния резерв на България?
    Колко е процента злато са за България от рудниците в Мирково и Челопеч ?
    Колко е цената на един реактор сега ? ...и още много въпроси.

    Информирай се,
    Дългът на България стана 54 милиарда евро и вече сме горди длъжници като всичките "богати държави" в Европа.

    00:39 14.01.2026

  • 76 Едно

    5 1 Отговор
    е ясно!
    До трето коляно ще ги хрантутим!

    00:43 14.01.2026

  • 77 Щото цяло нато

    6 1 Отговор

    До коментар #56 от "Ами що Ким даде":

    дава оръжие срещу Русия.
    И цяло нато не може се оправи с една Русия.
    НАТО е хартиен тигър, хартиен, да, защото е само на книга.

    01:25 14.01.2026

  • 78 С тази мантра 3 дни

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "Щом твърдят":

    се развявате цяла вечност.
    Измислете някоя друга глупост, че ми омръзна да ви слушам с вашите 3 дни.

    01:27 14.01.2026

  • 79 Хи хи

    5 1 Отговор
    Народен съд трябва, народен съд, както го е имало у нас. Може и ние да отворим Белене за нашите национални предатели !

    01:34 14.01.2026

  • 80 Хи хи

    0 3 Отговор

    До коментар #50 от "Щом твърдят":

    Що трябва да превземат урките за 3 дня ??? Така ги бият всеки ден бе, и ще ги бият още колкото си требе !! Три дня, ХА ХА ХА

    01:45 14.01.2026

  • 81 Теслатъ

    3 1 Отговор
    Накрая на някой няма да му издържат нервите и ще полетят едни ракети..., че посред нощ като стане по-светло от деня, че като скочат едни температури от няколко хиляди градуса...,всички ще се кротнат, но ще бъде късничко!

    01:46 14.01.2026

  • 82 Абе шейтани

    3 1 Отговор
    Престъпници бре... народни пари подарени на явни крадци и мушеници... хвърлени в бездънна яма!!!

    02:09 14.01.2026

  • 83 Ами що...

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ами що Ким даде":

    52 държави в т. Ч. НАТЮ наливат пари, техника и джепанета в тая каца без дъно, а не се ударят по челото и да размислите аджеба каква е причината за това СВО, кой е виновния и можем ли да изправим кривиците и накаже виновните!!!!

    02:20 14.01.2026

  • 84 Три

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Три милиарда, сигурно има още, но така ще е като си мълчим..

    03:01 14.01.2026

  • 85 Нищо подобно!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Счетоводителя":

    Излизат само партенки ...

    04:12 14.01.2026

