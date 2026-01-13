Новият министър-председател на Чехия: Тайно отпуснахме на Украйна 706 млн. евро за оръжия

Предишното правителство на Чехия, начело с Петър Фиала, тайно отпуснало на Украйна 17,1 млрд. крони (705,8 млн. евро), заяви настоящият министър-председател на Андрей Бабиш, цитиран от ЧTK.

"Ние не знаехме нищо за инициативата за боеприпасите, те постоянно го криеха и го скриваха в бюджета. Това е непрозрачно", каза Бабиш след заседанието на кабинета на министрите. "В чешкия бюджет тайно бяха заложени 17,1 млрд. за въоръжение, всичко това беше скрито, всичко беше строго секретно", твърди той.

Вицепремиерът Карел Хавличек съобщи, че чешките компании са предоставили на Киев оръжие на обща стойност 274 млрд. крони (11,3 млрд. евро). По негови думи, в рамките на инициативата за доставка на боеприпаси са били отпуснати 114 млрд. крони (4,7 млрд. евро), а още 160 млрд. (6,6 млрд. евро) са били използвани "по аналогичен принцип".

"Има и донор. Просто казано, може да се каже, че става дума за около 280 млрд крони, които са били предадени на отделни донори в рамките на инициативата за доставка на боеприпаси и тази система, а продуктите в крайна сметка са се озовали в Украйна", отбеляза Хавличек.

Бившият премиер Петер Фиала заяви, че Бабиш "не разбира какво прави", тъй като според него публичното обсъждане на инициативата "застрашава безопасността на хората и компаниите, които участват в нея, да не говорим за икономическите щети".

"Не може ли премиерът наистина да не разбира, че става въпрос за доставки на оръжие за военно време с всички произтичащи от това рискове?", отбеляза бившият премиер.

Както отбелязва ЧТК, в рамките на инициативата за доставка на боеприпаси Чехия си сътрудничи основно с Нидерландия и Дания, координира доставките и води преговори за международно финансиране.

Боеприпасите се заплащат основно от други страни, като Германия, Канада и Нидерландия. Миналата година Украйна получи 1,8 млн. единици снаряди, а за целия период на действие на програмата - над 4 млн.

Според бившия министър на външните работи Ян Липавски, страните донори са отпуснали 100 млрд. крони (4,1 млрд. евро) за боеприпаси за Украйна, а самата Чехия - от 2 млрд. до 3 млрд. крони.

Бабиш остро критикува инициативата преди парламентарните избори, проведени през есента на миналата година и обеща да я отмени.

Миналата седмица, след срещата на "коалицията на желаещите" в Париж, премиерът обяви, че Чехия ще продължи програмата само при условие, че други страни я финансират, а самата тя ще действа като координатор. "В инициативата за боеприпаси няма да бъдат инвестирани средства на чешки граждани", увери Бабиш.

През декември ЕС одобри финансиране на Украйна в размер на 90 млрд. евро от общия бюджет за 2026-2027 г. Въпреки това, според Politico, между страните от Европейския съюз възникнаха разногласия по повод закупуването на оръжие за Киев в рамките на пакета за помощ.

Германия и Нидерландия подкрепят възможността украинците да закупят американско оръжие за сметка на кредит от блока, докато Франция настоява за приоритет на европейските производители.