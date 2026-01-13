Лъжите на Путин за войната срещу Украйна

Путин изрече много лъжи за войната срещу Украйна. Но най-страшното е това, че убийството се нарича подвиг, агресията - защита, разрушението - освобождение. От Татяна Фелгехауер.
1419 дни. Толкова продължава войната на Владимир Путин срещу Украйна . Това е повече, отколкото е продължила Великата отечествена война. Руският президент използва паметта за нея като една от основните идеологеми на сегашния руски режим, макар че именно по време на неговото управление девети май се превърна в страшна смес от карнавал и празник на мъртвите. Опитите на Кремъл да използва постоянните сравнения с онази война изглеждат особено цинично, имайки предвид лицемерието, с което Путин води сегашната . Той се опитва да убеди обществото, че черното е бяло, а войната е мир.
Не отбрана, а нападение
Лъжата на Путин започна от самото начало. Русия не е била ударена. Никой не е нахлувал на нейна територия, не е бомбардирал нейните градове, не е заплашвал съществуването ѝ. Войната започна с пресичането на граници, с ракетите срещу украинските градове, с руските танкове, насочени към вътрешността на чужда държава. Това изобщо не прилича на началото на Великата отечествена война.
Но Путин се нуждае от лъжи, за да отклони основния въпрос - защо изобщо започна всичко това. Тъй като ако се признае, че това е нападение, ще трябва да се признае и отговорността - за убитите, за разрушените градове, за съсипаните животи .
Не денацификация, а насаждане на тоталитаризъм
Втората ключова подмяна в тази война е "денацификацията". Путин постоянно говори за антифашизъм, за борба с някакви "нацисти", залагайки при това на практики, от които навремето антифашизмът е трябвало да защитава хората: култът към вожда, репресиите, унищожаването на инакомислието, милитаризацията на децата, езикът на омразата и обзечовечаването на един цял народ.
Когато държавата обявява за "нацисти" всички , които не са съгласни с нейната война, това не е борба с идеологията - това е начин за легализация на насилието. Тъй като с "фашистите" или "нацистите", както е известно, може да се постъпва всякак.
Не освобождение, а разрушение
Думата "освобождение" звучи особено цинично , ако се погледне към неговите резултати. "Освободените" от руската армия украински градове са руини. "Освободените" хора са бежанци, убити мирни жители, депортирани деца, заложници, масови погребения.
Освобождението предполага, че след него става по-добре. Че хората искат да останат и животът продължава. Ако след "освобождението" остава само изгорена земя, това не е освобождение, а окупация, независимо от това как я наричат в официалните сводки. Достатъчно е да се погледне какво става в т.нар. Донецка народна република, където ситуацията е под контрола на руските военни. Прословутият "руски свят" е представен там с липсата на вода, електричество, разрастване на престъпността и страшна корупция. Ето така изглежда совбодата, която носи Путин.
Не подвиг, а масово убийство
Още една от лъжите е разговорът за "подвига на народа ". Той започва всеки път, когато трябва да се прекрати броенето на труповете. В Русия наричат подвиг смъртта, за да не се повдига въпросът защо и по чие решение умират хората.
Героизацията на войната в това отношение работи като опиум. Стотици хиляди убити се превръщат в абстрактна жертва, а конкретната отговорност се размива в тържествените речи. Неотдавнашното сравнение на военните с Христос, направено от Путин, добавя вече и нотки на безумие. При това Министерството на отбраната се старае да не назовава цифрите за загубите на руската армия, макар и най-консервативните независими изчисления да сочат, че убитите са над 150 000.
Не история, а империализъм
Разговорите на Путин за "историческите земи" и за "руския свят" естествено не са за паметта и за миналото - те са за правото на по-силния. За отказа да се признае, че съседната страна не е територия, а субект. Имперската логика винаги е една и съща: ако смятаме нещо за свое, значи можем да си го вземем.
Като цяло тази война отдавна тече не "за" нещо, а "против". При това против всички! На първо място против Украйна, нейните хора, езика и самото право на съществуване. На второ - против собствените граждани, лишени от правото да знаят истината и да избират бъдещето си, които биват развращавани с пари и използвани като пушечно месо. Против самия смисъл на думите, които вече не описват реалността, а замаскират насилието и военните престъпления.
Най-страшното в тази война дори не е реториката. А това, че убийството се нарича подвиг, агресията - защита, разрушението - освобождение. Колкото по-дълго продължава това, толкова повече хората ще бъдат принудени да живеят в свят, в който езикът е престанал да бъде средство за разбиране на реалността - и е станал още едно оръжие. Оръжието на Владимир Путин.
2 Гост
Коментиран от #11
21:47 13.01.2026
3 Налудник
21:47 13.01.2026
4 Тъпчо
Коментиран от #10, #70
21:47 13.01.2026
5 Пропагандата срещу Русия и Путин
21:47 13.01.2026
6 Себастиан
21:48 13.01.2026
7 Алооо зелето
Коментиран от #18
21:48 13.01.2026
8 Дойче Гьобелс
Коментиран от #15
21:49 13.01.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #37
21:49 13.01.2026
11 Бъзльото Борисов
До коментар #2 от "Гост":Защо Борисов не се разхожда пеша в София? Защо не беше сред протестиращите, както Асен Василев и Кирил Петков?
21:49 13.01.2026
12 А ЛЪЖИТЕ
Коментиран от #33
21:50 13.01.2026
13 Огледален образ
Коментиран от #39
21:50 13.01.2026
14 БОЛШЕВИК
21:50 13.01.2026
15 гру гайтанджиева
До коментар #8 от "Дойче Гьобелс":Руски фейкове колега.Карай по-нататък .
21:51 13.01.2026
16 Малий
21:51 13.01.2026
21:51 13.01.2026
18 Брачед
До коментар #7 от "Алооо зелето":Цяла седмица Мерц ги остави без ток и вода 🤣👍
21:52 13.01.2026
21:52 13.01.2026
20 Браво, супер сте
Марк Мили така го уволниха
21:52 13.01.2026
21 Архимандрисандрит Бибиян
21:52 13.01.2026
22 Рублевка
21:54 13.01.2026
23 Ицо
21:54 13.01.2026
24 да питам
25 От кремълския
Коментиран от #35, #44
26 Имаше една поговорка
Коментиран от #121
21:55 13.01.2026
27 ФАКТ
21:55 13.01.2026
21:55 13.01.2026
29 Ужасен ужас
Коментиран от #55
21:55 13.01.2026
30 Омазана ватенка
31 Т Живков
21:56 13.01.2026
21:56 13.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Доверявай се на
До коментар #25 от "От кремълския":Най- лъжливото, пропагандно Дойче веле и ще си щастлив, като селски ид от!
21:57 13.01.2026
36 Ицо
37 Всички лъжат
21:57 13.01.2026
38 От Кремъл официальнъй
Коментиран от #47
39 Този коментар е премахнат от модератор.
Как да излъжеш че избиват деца в Донецк, след като ги избиват!
В началото на 2014- та със МИГ 29 украинците са
За украинците градския транспорт е била легитимна цел... и любима са атаки...
Коментиран от #85, #92
21:58 13.01.2026
41 Коуега
До коментар #36 от "Ицо":Само центове...бегай търси другаде
21:58 13.01.2026
42 Рублевка
21:58 13.01.2026
43 За всичко лъже путя
Украинските сили продължават да прочистват Купянск, Харковска област, от руските части. Бойци от 2-ри корпус на украинската национална гвардия са установили контрол над сградата на Общинския съвет на Купянск. Отбелязва се, че издирвателно-ударната група „Хартия“ и тактическата група „Купянск“ завършват изцяло прочистването на града. Градът беше успешно деблокиран благодарение на успешна операция, ръководена от 2-ри корпус на Националната гвардия.
До коментар #25 от "От кремълския":Верно ли е че Пуся е работил като шофьорче на такси ?
Коментиран от #56
21:59 13.01.2026
45 Ами
Сърцераздирателните статии с измислени герои
не бяха по-достоверни, но все някой им се връзваше :)
Коментиран от #101
46 Ицо
21:59 13.01.2026
47 Както Киев за 3 Дня
До коментар #38 от "От Кремъл официальнъй":Или 1420 дена
Обосрана Движуха ?
Коментиран от #53, #59
21:59 13.01.2026
48 Факт
Не е лъжа
Коментиран от #54, #66
21:59 13.01.2026
49 Така е
До коментар #10 от "Руската пропаганда има за цел винаги":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
21:59 13.01.2026
50 Истината е една
22:00 13.01.2026
51 Огледален образ
До коментар #39 от "Какви има за Казване":На теб,специално, ти казвам една вълшебна думичка,която трябва да запомниш и тя е...БУКВАР.
22:00 13.01.2026
52 ЧЕБУРАШКА БЕЗ РУБАШКА
22:00 13.01.2026
53 Пиро на дупитуу няма ли
До коментар #47 от "Както Киев за 3 Дня":Толкова папагалене два, три дни, не никни пусто.
Коментиран от #62, #76
22:00 13.01.2026
54 Факт
До коментар #48 от "Факт":По-точно 2 милиона руснаци.
Коментиран от #64
22:01 13.01.2026
55 Гост
До коментар #29 от "Ужасен ужас":Губят яко, розовите! Шока е голям, поляците ще отварят лагерите скоро, натам отиват нещата!
Коментиран от #83
22:01 13.01.2026
56 То затова Русия
До коментар #44 от "да питам":Е в това Състояние.
Защото Таксиметров Чатрак
Се мисли за Петър 1.
22:01 13.01.2026
57 Рублевка
22:01 13.01.2026
58 андрей от тв.
22:01 13.01.2026
60 Ахах
Западакът (ЕС, нато) замина
22:02 13.01.2026
61 Дааа
Коментиран от #71
22:02 13.01.2026
62 Ицо
До коментар #53 от "Пиро на дупитуу няма ли":Утре да минеш рано сутринта да обереш краставиците!
Коментиран от #68
22:02 13.01.2026
63 ало дойчовото зеле
Дойче Веле са известни с много неща, и едно от тях е липсата на памет. Това не е случайно, защото паметта води до появата на съвест, а тя на свой ред до угризения. Ето защо нямат не само памет, но и съвест. Ние, българите, обаче имаме.
22:02 13.01.2026
65 Отец Дионисий
Коментиран от #74, #87
22:02 13.01.2026
66 Дори само за това
До коментар #48 от "Факт":Си заслужава да самаросат обора и да го пратят при Атлантида. Но Русия много се ослушва и прави на неразбираща.
22:03 13.01.2026
67 Рублевка
Коментиран от #81, #120
22:03 13.01.2026
68 А що ще ги береш мъ
До коментар #62 от "Ицо":Виж на дупитууу сложи лосион, чи с туй папагалене само не никни туй пиро.
22:03 13.01.2026
69 Тавариши и Таварашутки
Пие ли се ?
Коментиран от #79, #89
22:03 13.01.2026
70 Хахахаха
До коментар #4 от "Тъпчо":И кое не е вярно от написаното бе копейки?
Коментиран от #78
22:03 13.01.2026
71 Демократ
До коментар #61 от "Дааа":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
22:04 13.01.2026
72 Глей, глей, глей
Срам за професията са подобни съчинения!
22:04 13.01.2026
73 DW - дойче зеле
Това означава атака на таканарочения за агент Краснов срещу неговия измислен от либерастите шеф Путин.
Свинщината на дойчето зеле е пословична.
22:04 13.01.2026
74 И при теб ли не никни пироту :))
До коментар #65 от "Отец Дионисий":Голям зор, ден и нощ паяпагалиш, а идно розово нище да покълни. Пробвай и ти с лосион за дупи. :))
22:05 13.01.2026
75 Войната
22:05 13.01.2026
77 Опа
22:06 13.01.2026
78 Кое не е вярно, как да разбереш
До коментар #70 от "Хахахаха":Пропагандата е за глупака!
Коментиран от #116
22:06 13.01.2026
80 Рублевка
22:06 13.01.2026
81 От ВиК Киев
До коментар #67 от "Рублевка":И вода няма
22:07 13.01.2026
82 Въпрос
Коментиран от #100
22:07 13.01.2026
83 Розовото пони Путин
До коментар #55 от "Гост":Вярно е, че губим, но за мен е важно, аз и Песков да сме скрити в бункера, другите на фронта да се оправят 🌈🇷🇺 🌈🇷🇺
22:08 13.01.2026
84 Докато си лапнал
До коментар #79 от "Наведи се":Руското Бахурче ли
Пишеш
Чебурашке?
Коментиран от #91
22:09 13.01.2026
86 Според тази статия
И за Запада, това също беше "нормално"! Да се избият всички руснаци, живеещи в укра. Да се изтрие всичко руско там - църквите, езика, традициите, културата... Да стане укра сащиянска военна база. И понеже Русия "пречи", това да се осъществи, тези "помагат" с всички сили и средства, да се убиват колкото се може повече руснаци...
22:10 13.01.2026
87 Минувач
До коментар #65 от "Отец Дионисий":Всяка сутрин милиарди хора се събуждат щастливи , защото нямат представа какво е да си панелен фашага … хихи
22:10 13.01.2026
88 Киевлянка наци партизанка
Коментиран от #93
22:10 13.01.2026
89 Това
До коментар #69 от "Тавариши и Таварашутки":МОЧА е било руски паметник, който към днешна дата е разбит, направен на чакъл и са асфалтирали две три улички в София
Коментиран от #107
22:11 13.01.2026
90 Ицо
22:11 13.01.2026
92 Кой ти вярва
До коментар #40 от "Спецназ":Бре Рублоидот!
22:11 13.01.2026
93 Руската пропаганда опростачва
До коментар #88 от "Киевлянка наци партизанка":И винаги има за цел глупака.
Коментиран от #95
22:12 13.01.2026
95 Така е
До коментар #93 от "Руската пропаганда опростачва":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #112
22:13 13.01.2026
97 Ъъъъъъъъ
Ми те и Иран не направиха нищо, но бяха напраднати от Израел. Венецуела също не заплашваше съществуването на САЩ по никакъв начин, но и те бяха ударени.
"...Но Путин се нуждае от лъжи, за да отклони основния въпрос - защо изобщо започна всичко това"
А Тръмп и Нетаняху? И те се нуждаят от лъжи и лъжат на поразия.
"Думата "освобождение" звучи особено цинично , ако се погледне към неговите резултати. "Освободените" от руската армия украински градове са руини."
А как е в Ирак и Либия след американското освобождение?
"Разговорите на Путин за "историческите земи" и за "руския свят" естествено не са за паметта и за миналото - те са за правото на по-силния. За отказа да се признае, че съседната страна не е територия, а субект. Имперската логика винаги е една и съща: ако смятаме нещо за свое, значи можем да си го вземем."
Тръмп прави същото. Справка: Венецуела и вероятно Гренландия. Само че за него Танчето не смее да каже, че са "имперски амбиции"...🤣
"А това, че убийството се нарича подвиг, агресията - защита, разрушението - освобождение."
Абсолютно същото направиха Израел в Иран и САЩ в Ирак и Либия. Или не са?🤔
22:14 13.01.2026
98 бай Даньо
22:15 13.01.2026
99 хаха😂
До коментар #79 от "Наведи се":То всъщност е по-логично ти да се наведеш, защото си почитател на руснаци, а те са една от най-розовите нации в света 😂 😂 😂
22:15 13.01.2026
100 Повтаряй след мен
До коментар #82 от "Въпрос":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо.Както каза другарката Симонян през февруари 22 година
По натам си знаеш.
Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
Коментиран от #106
22:15 13.01.2026
101 не може да бъде
До коментар #45 от "Ами":Щом Дойче зеле прибягва до услугите на тази руска журналистка от еврейски произход г-жа Татяна Зъбоджантова /Felgenhauser/ -така се превежда името и -значи работата е зле!? ..в началото на статията името и не е написано правилно пропусната е една буква -н /n/ ФелгеН хаузер
22:15 13.01.2026
104 Очевидец
Коментиран от #108
22:17 13.01.2026
106 Абе с толкова папагалине
До коментар #100 от "Повтаряй след мен":и не никни туй розово пиро на дупитууу:)) Гоям зор имаш. Мажи и лосион за дупи. Може да стане. Само не забравяй и да папагалиш. :))
22:19 13.01.2026
108 Рублевка
До коментар #104 от "Очевидец":На украинците в бял чувал как им викат?
22:19 13.01.2026
110 Няма
22:21 13.01.2026
112 Важно е
До коментар #95 от "Така е":Да Плуваш
В Кремълска Помия.
Коментиран от #115, #126
22:21 13.01.2026
113 Пипипи
Коментиран от #129
22:22 13.01.2026
115 Така е
До коментар #112 от "Важно е":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #122
22:23 13.01.2026
117 тома
22:26 13.01.2026
118 Рублевка
Коментиран от #119
22:26 13.01.2026
119 Знаеш как е
До коментар #118 от "Рублевка":До последния украинец...
22:28 13.01.2026
120 Вячеслав Глудков
До коментар #67 от "Рублевка":Скъпи БЕЛГОРОДЦИ
Скоро няма да има ток и топлина
Затова ви препоръчвам
Вземете си нещата
И прекарайте зимата в други региони
Няма достатъчно електричество и топлина
В Белгород
А и няма пари за да бъдат отстранени повредите .
Хахахаха хахахаха хахахаха
Коментиран от #133
22:28 13.01.2026
121 Нане
До коментар #26 от "Имаше една поговорка":Не на другия, а СПЕЦИАЛНО на Вуте требе да му зле!
22:29 13.01.2026
122 А Рашизма
До коментар #115 от "Така е":Бичи Тъпите Ватенки
В Кухите Лейки .
Коментиран от #124
22:30 13.01.2026
123 az СВО Победа 80
Това е реакция на безсилието на европейците...
Той по тях с "Орешник", те по него с плюене от мисирките....
🤣🤣🤣🤣
22:31 13.01.2026
124 Така е
До коментар #122 от "А Рашизма":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
22:32 13.01.2026
125 Иля Муромец
22:35 13.01.2026
128 Гориил
22:41 13.01.2026
129 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов
До коментар #113 от "Пипипи":Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.
😆
Коментиран от #134
22:41 13.01.2026
130 Гошо
22:41 13.01.2026
131 Мдаааа
35 години, не Русия се предвижва към НАТО, а НАТО към Русия.
Наглостта им няма граници и накрая ще си го получат.
Всички реват за сигурност, но за сметка на Русия. А нейната сигурност... вълци я яли!!!
Путин заяви ….Не разбрахте ли най после основната причина за СВО... Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия и НАТЮ и военолюбците не спрат да пре0при-пикават оградата на мечката.
Ееее само Тръмп е наясно със ситуацията и човека иска мир… ама само мир без сила!!!
„Мисля, че войната в Украйна може да приключи скоро, до седмици, ако сме умни", каза Тръмп в Овалния кабинет. "Ако обаче не сме умни, тя ще продължи, а ние не искаме това. Помнете какво казах - това може да ескалира в трета световна война, ние също не искаме това", категоричен беше държавият глава на САЩ.
Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
Затова и иска да спре това безумие!
Даже Рубио каза, че това е прокси война на САЩ /Байдън/ срещу Русия.
Тръмп каза още за вината на Зеленски: Не съм доволен от Зеленски и не съм му голям фен. Ако си умен, не воюваш, щом си по-слаб...
22:41 13.01.2026
132 Хибридията НИ западната
22:44 13.01.2026
133 Ъъъъъъъъъ
До коментар #120 от "Вячеслав Глудков":А в Киев как е? Гледам, че украинците спят с ватенки, шапки и шалове, а в някои квартали на столицата няма ни топло, ни светло от 5 дни.....По бензиностанциите вече има километрични опашки, а супермаркетите окачват табели "Затворено за неопределено време".....🤔
22:46 13.01.2026
134 Ахахх
До коментар #129 от "Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов":Е що няма ток тогава? Удариха и няколко американски неща, не ги мисли ти руснаците. Върви на фронта най добре
22:49 13.01.2026
