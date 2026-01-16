Гаранциите за сигурност на Киев! Украинска делегация заминава за САЩ за разговори

Украинска делегация е на път за САЩ за разговори относно гаранциите за сигурност и пакета за следвоенно възстановяване, обяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

Той изрази надежда, че документите могат да бъдат подписани в кулоарите на Световния икономически форум в Давос следващата седмица.

По време на разговорите екипът на Киев се надява и да получи яснота от Вашингтон относно руската позиция към подкрепените от САЩ дипломатически усилия за прекратяване на войната, посочи Зеленски на пресконференция в Киев заедно с чешкия президент Петр Павел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано тази седмица, че може да се срещне със Зеленски на Световния икономически форум - среща, която украинският лидер публично поиска.

Зеленски заяви, че Украйна е завършила своята част от работата по документите, очертаващи "пакет за просперитет", за да се отключат средства за скъпоструващото следвоенно възстановяване на Украйна, както и по гаранциите за сигурност на САЩ, предназначени да спрат бъдеща руска атака. Украински представители посочиха, че страната ще се нуждае от 800 милиарда долара за следвоенното си възстановяване.

Тръмп, който често е критикувал Зеленски, в сряда отбеляза, че Русия е готова за мирно споразумение и че вижда украинския лидер като пречка за мира - оценка, която е в рязък контраст с тази на европейските съюзници.

Вашингтон настоява Украйна да се съгласи с мирна рамка, която след това ще представи на Москва, а Киев и неговите европейски съюзници се стремят да гарантират, че Украйна няма да бъде атакувана отново от Русия в бъдеще.

Днес Зеленски заяви, че Русия бави мирните усилия и посочи неотдавнашните удари на Москва по енергийната система на Украйна като доказателство за истинските ѝ намерения.

"Всеки от тези удари срещу нашия енергиен сектор и нашите градове съвсем ясно показва истинските интереси и намерения на Русия: те не се интересуват от споразумения, а от по-нататъшното унищожаване на Украйна", написа той в социалните мрежи.