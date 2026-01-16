Гаранциите за сигурност на Киев! Украинска делегация заминава за САЩ за разговори

Украинска делегация е на път за САЩ за разговори относно гаранциите за сигурност и пакета за следвоенно възстановяване, обяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".
Той изрази надежда, че документите могат да бъдат подписани в кулоарите на Световния икономически форум в Давос следващата седмица.
По време на разговорите екипът на Киев се надява и да получи яснота от Вашингтон относно руската позиция към подкрепените от САЩ дипломатически усилия за прекратяване на войната, посочи Зеленски на пресконференция в Киев заедно с чешкия президент Петр Павел.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано тази седмица, че може да се срещне със Зеленски на Световния икономически форум - среща, която украинският лидер публично поиска.
Зеленски заяви, че Украйна е завършила своята част от работата по документите, очертаващи "пакет за просперитет", за да се отключат средства за скъпоструващото следвоенно възстановяване на Украйна, както и по гаранциите за сигурност на САЩ, предназначени да спрат бъдеща руска атака. Украински представители посочиха, че страната ще се нуждае от 800 милиарда долара за следвоенното си възстановяване.
Тръмп, който често е критикувал Зеленски, в сряда отбеляза, че Русия е готова за мирно споразумение и че вижда украинския лидер като пречка за мира - оценка, която е в рязък контраст с тази на европейските съюзници.
Вашингтон настоява Украйна да се съгласи с мирна рамка, която след това ще представи на Москва, а Киев и неговите европейски съюзници се стремят да гарантират, че Украйна няма да бъде атакувана отново от Русия в бъдеще.
Днес Зеленски заяви, че Русия бави мирните усилия и посочи неотдавнашните удари на Москва по енергийната система на Украйна като доказателство за истинските ѝ намерения.
"Всеки от тези удари срещу нашия енергиен сектор и нашите градове съвсем ясно показва истинските интереси и намерения на Русия: те не се интересуват от споразумения, а от по-нататъшното унищожаване на Украйна", написа той в социалните мрежи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
Коментиран от #3, #7, #37, #61
16:15 16.01.2026
2 Да оди
16:15 16.01.2026
3 Пък покрайна
До коментар #1 от "Град Козлодуй":е васал на дявола.
16:16 16.01.2026
4 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
Коментиран от #47, #70
16:16 16.01.2026
5 Питам
Коментиран от #8
16:17 16.01.2026
6 През ден на преговори и няма полза
16:18 16.01.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Гаранции за сигурност за Украйна може да даде само Русия, но при положение че украинската фашистка хунта бъде заменена с нормално и дружелюбно към Русия правителство..... Нито САЩ, нито пуделите ще тръгна да се бият за Украйна....
Коментиран от #51, #60, #76
16:19 16.01.2026
8 Отговарям
До коментар #5 от "Питам":Когато онзи от село с 2 пръста чело, Кокорчо, ген. Гнoмa, Глишката и т.н. отидат да го изкарат.
16:19 16.01.2026
9 татунчо 🍌
16:20 16.01.2026
10 да питам
Коментиран от #72
16:20 16.01.2026
11 Дориана
Коментиран от #41, #68, #85
16:21 16.01.2026
12 с въвеждането на ЕВРОТО
16:21 16.01.2026
13 Съдията
16:22 16.01.2026
14 Голяма новина нали ?
16:22 16.01.2026
15 Гръм и мълнии
16:22 16.01.2026
16 Атина Палада
Коментиран от #52
16:23 16.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Украйна се мести в Гренландия
Коментиран от #28
16:24 16.01.2026
19 Атина Палада
Коментиран от #73
16:24 16.01.2026
20 Руски колхозник
16:25 16.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Киевска Рус, е Рус
16:25 16.01.2026
23 Коуега
До коментар #17 от "Братския Украински Народ":...и пари,а?
16:26 16.01.2026
24 Да смените дилара паляци :)
16:26 16.01.2026
25 Украинска делегация заминава за САЩ
Коментиран от #30
16:26 16.01.2026
26 Мишел
Коментиран от #40, #59
16:26 16.01.2026
27 Доналд Тръмп офишъл
16:27 16.01.2026
28 Бялджип
До коментар #18 от "Украйна се мести в Гренландия":Не знам дали се мести в Гренландия, може би от Украйна започва нов ледников период..?!
16:27 16.01.2026
29 Украинска делегация заминава за САЩ
16:27 16.01.2026
30 Затова отиват богоизбраните
До коментар #25 от "Украинска делегация заминава за САЩ":от киевската хунта да се изкъпят починат и хапнат докато селяните гният в окопите. Има ли все още някой заблуден глупак който си мисли че ще получат някаква гаранция от батко Тръмп освен неговият опит да измъкне колкото се може повече от тях в своя полза.
16:28 16.01.2026
31 смешарки:Гаранциите за сигурност на Киев
размотават се да печелят време при положение че още не клякат за завзетите територии от Русия
16:28 16.01.2026
32 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
16:29 16.01.2026
33 Димяща ушанка
16:29 16.01.2026
34 Нека да отидат
16:29 16.01.2026
35 страната на усмивките
Коментиран от #43
16:30 16.01.2026
36 Във Венецуела са разочаровани от Русия
Коментиран от #48
16:30 16.01.2026
37 Козло дуп
До коментар #1 от "Град Козлодуй":е просто един полумъртъв васал на тиквата
16:30 16.01.2026
38 Карго 200
Това беше чисто бягане. Просто се разхождаха през поле в черно. Видими от километър разстояние. Как можеше да не полетиш до такъв силует?😂
(маймунско "а")414magyarbirds
16:30 16.01.2026
39 Грипна изолация
16:30 16.01.2026
40 Българин
До коментар #26 от "Мишел":Затова Азов и Десен сектор режат руски тикви в Покровск и Купянск.
16:31 16.01.2026
41 Европеец
До коментар #11 от "Дориана":Как да разберат грешката си, като русофобията им е взела акъла.....
16:32 16.01.2026
42 Григор
Е, и? С кого какви документи ще подпишеш? Със САЩ, целия Европейски съюз и Великобритания? Е,и? Това ще спре ли войната?Колко пъти трябва да ти се обяснява, че без съгласието на Русия споразумение няма. Ако щеш и с арменския поп подпиши споразумение! Със САЩ може да постигате каквито си искате договорености. Това абсолютно нищо не значи.
16:32 16.01.2026
43 наистина се смешки!
До коментар #35 от "страната на усмивките":и най-смешното е, че не го знаят.....
16:32 16.01.2026
44 Вчера чета че над 265 000 души
Коментиран от #54, #65
16:33 16.01.2026
45 Горски
16:35 16.01.2026
46 Европеец
До коментар #17 от "Братския Украински Народ":А ми напиши кои са тия европейски ценности, не нещо не ги фиждам никакви......
Коментиран от #58
16:35 16.01.2026
47 дядо Петър
До коментар #4 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":Глей ся,дедовото. Много е опасно това, дето го предлагаш с лопатата, защото на лопатата могат да и отговорят с "Орешник" и тогава ще стане една мутка файна, не ти е работа!
16:35 16.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 страната на усмивките....
16:36 16.01.2026
50 Грипна изолация !
Коментиран от #57
16:37 16.01.2026
51 да бе да
До коментар #7 от "Европеец":видяхме как Русия даде гаранции за сигурност на Сирия, Венецуела, Армения и Иран. толкова е страхлива и смешна Русийката, че повече няма накъде 😆
16:37 16.01.2026
52 Това е
До коментар #16 от "Атина Палада":Безспорен факт.
16:38 16.01.2026
53 Копейки,
16:39 16.01.2026
54 В радиоактивната зона на Чернобил
До коментар #44 от "Вчера чета че над 265 000 души":Има повече хора от колкото в Киев. В Киев по официални данни над 6000 блока са абсолютно празни!
Коментиран от #69
16:39 16.01.2026
55 Ходят
16:39 16.01.2026
56 Си Дзин
16:40 16.01.2026
57 Обикалят и разнасят украински грип
До коментар #50 от "Грипна изолация !":Нека да заразят Тръмп ! Нека...
16:40 16.01.2026
58 еврото в сметките ти
До коментар #46 от "Европеец":не са европейски ценностти, връзкарството ти, не са европейски ценностти, предателството ти и продажността ти, не са европейски ценностти, Зад мен биха застанали, всички будни възрожденски завалии от 18 и 19 векЪ, вервай ми ......
Коментиран от #71
16:40 16.01.2026
59 Механик
До коментар #26 от "Мишел":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
16:42 16.01.2026
60 Така де
До коментар #7 от "Европеец":Ако руснак те нарече "брат", чакай най-лошото!
16:43 16.01.2026
61 Нов
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Дойде ли тока в Киев?
16:43 16.01.2026
62 Владимир Путин офишъл
16:43 16.01.2026
63 Чувството
16:44 16.01.2026
64 Уса
16:44 16.01.2026
65 Интересно е статия да се напише
До коментар #44 от "Вчера чета че над 265 000 души":За радиоактивната зона на Чернобил. Реално всички апартаменти там са пълни а на входовете пише забранено за украински нацисти и има патрули. Стотици хиляди са но нямам обяснение с какво се хранят тези хора
16:44 16.01.2026
66 Няма ли най-после
16:45 16.01.2026
67 Бялото знаме и Сибир
16:45 16.01.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Цели 3 седмици
До коментар #54 от "В радиоактивната зона на Чернобил":руските войски са криели в Чернобил и горите около него.
Ето я новината - “ Руски войски са лагерували в Чернобилската гора, има заболели от лъчева болест. Руските войници изкопали отбранителни позиции в близката „Червена гора“. Тя е кръстена на цвета, който дърветата са придобили след ядрената катастрофа. Това е най-опасната територия в специалната зона, защото под земята имаме ядрени отпадъци. Някои военни предполагат, че руските войски са направили своя база там, тъй като са знаели, че украинските сили няма да атакуват района, знаейки за катастрофалните опасности около атомната централа.“
Коментиран от #77, #79
16:49 16.01.2026
70 Нов
До коментар #4 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":Украинската копейка ли ?
За в бъдеще ще сменят копйката със ШАХ, но копейката си е валидна.
Та коя копейка имаш в предвид ако си информиран ?
Коментиран от #80
16:50 16.01.2026
71 Еврото за теб
До коментар #58 от "еврото в сметките ти":европейска ценност ли е? А? Ама и кое евро кажи колега щото май кеша на България е под 3,2 милиарда и хора които си искат в кеш да си получават само по 500 евро от собствените си пари им дават. Впрочем днес гледах как е в Гагнам и 1 кеш се разменя за 1,741 по карта... ! Не е фейк !
16:50 16.01.2026
72 Нов
До коментар #10 от "да питам":Кой е този Пуся бе мацко ?
16:52 16.01.2026
73 Нов
До коментар #19 от "Атина Палада":Иди и им спри мъките.
16:53 16.01.2026
74 Селски
16:54 16.01.2026
75 Кога
16:56 16.01.2026
76 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #7 от "Европеец":Фашизма ев русия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети !
16:57 16.01.2026
77 Не пиши глупости бре !
До коментар #69 от "Цели 3 седмици":Не е фейк хора!....украинците започнаха да се заселват масово в радиоактивната зона на Чернобил и това доведе до факта, че повече от 135 000 души още 2024 година се появиха в зоната на Чернобил от началото на пълномащабната война. на "нови заселници", , каза заместник-министърът на социалната пполитика Дария Марчак пред Forbes.В същото време се подчертава, че такива лица се "заселват" в негодни за живеене къщи. И често има няколко десетки в един апартамент.... Всички тези бягат от мобилизацията и плана за победа! Друг вариант в момента нямат
16:57 16.01.2026
78 Бай
17:00 16.01.2026
79 Ето я новината мисрко ! ....
До коментар #69 от "Цели 3 седмици":Чети Дария Марчак какво е казала пред Forbes ! Министърът на социалната политика на Украйна! Аман от атлантически малоумни тролчета ей ... и хибридните им олигофрении ...
17:02 16.01.2026
80 Хардлайнер
До коментар #70 от "Нов":До коментар 4 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
Човека е информиран, ама ти не си! Удри копeйката означава с лoпатата означава само едно! Пази си кaнчето! Има само руска копeйка. Украинска кoпейка няма, нито украински шах! Има украински шаг! А толкова ти отива този псевдоним "кoпейка"! Поради що се срaмиш?
17:02 16.01.2026
81 Дориана
До коментар #68 от "По точно":Това е утопия някой да мисли, че Русия може да бъде унищожена чрез сила. Точно обратното се случва и събитията водят в тази посока- Европа сама се унищожава икономически, останалото ще свършат емигрантите и за това войната се превръща в етническа. И точно Русия слага край на войната, след като Европа вече е унищожена. Тръмп се опита да предупреди няколко пъти европейските политици , но те не искат да чуят.
17:03 16.01.2026
82 Атлантическата пропаганда
17:03 16.01.2026
83 Атлантизма е еманацията на нацизма...
17:05 16.01.2026
84 Карго 200
Путин обеща, че Русия винаги ще се притече на помощ на Куба. 🤪
Асад, Мадуро и аятолахът могат да потвърдят за руската помощ. 😆😂
17:11 16.01.2026
85 Така наречените
До коментар #11 от "Дориана":„Европейски“ /или да използвам друга дума/ лидери не знаят на кой свят са. Изключително съжалявам, че те разсипаха великата идея за Обединена Европа и я подчиниха на едни женици и двама-трима неудачници, „обладани“ от един наркозависим неадекватен клоун. Кой им дава правото да взимат жизненоважни за цял един континент решения, въз основа на някакви си техни умопомрачения? И е факт, че Тръмп има даде няколко знака, но те така и не могат да се „освестят“, докато не ни погубят.
17:12 16.01.2026