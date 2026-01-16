Гаранциите за сигурност на Киев! Украинска делегация заминава за САЩ за разговори

Новини
Вашингтон настоява Украйна да се съгласи с мирна рамка, която след това ще представи на Москва, а Киев и неговите европейски съюзници се стремят да гарантират, че Украйна няма да бъде атакувана отново от Русия в бъдеще

Украинска делегация е на път за САЩ за разговори относно гаранциите за сигурност и пакета за следвоенно възстановяване, обяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

Той изрази надежда, че документите могат да бъдат подписани в кулоарите на Световния икономически форум в Давос следващата седмица.

По време на разговорите екипът на Киев се надява и да получи яснота от Вашингтон относно руската позиция към подкрепените от САЩ дипломатически усилия за прекратяване на войната, посочи Зеленски на пресконференция в Киев заедно с чешкия президент Петр Павел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано тази седмица, че може да се срещне със Зеленски на Световния икономически форум - среща, която украинският лидер публично поиска.

Зеленски заяви, че Украйна е завършила своята част от работата по документите, очертаващи "пакет за просперитет", за да се отключат средства за скъпоструващото следвоенно възстановяване на Украйна, както и по гаранциите за сигурност на САЩ, предназначени да спрат бъдеща руска атака. Украински представители посочиха, че страната ще се нуждае от 800 милиарда долара за следвоенното си възстановяване.

Тръмп, който често е критикувал Зеленски, в сряда отбеляза, че Русия е готова за мирно споразумение и че вижда украинския лидер като пречка за мира - оценка, която е в рязък контраст с тази на европейските съюзници.

Вашингтон настоява Украйна да се съгласи с мирна рамка, която след това ще представи на Москва, а Киев и неговите европейски съюзници се стремят да гарантират, че Украйна няма да бъде атакувана отново от Русия в бъдеще.

Днес Зеленски заяви, че Русия бави мирните усилия и посочи неотдавнашните удари на Москва по енергийната система на Украйна като доказателство за истинските ѝ намерения.

"Всеки от тези удари срещу нашия енергиен сектор и нашите градове съвсем ясно показва истинските интереси и намерения на Русия: те не се интересуват от споразумения, а от по-нататъшното унищожаване на Украйна", написа той в социалните мрежи.


Украйна
  • 1 Град Козлодуй

    7 29 Отговор
    Русия е просто един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #3, #7, #37, #61

    16:15 16.01.2026

  • 2 Да оди

    21 4 Отговор
    да му набият к0хото канче.

    16:15 16.01.2026

  • 3 Пък покрайна

    25 5 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    е васал на дявола.

    16:16 16.01.2026

  • 4 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    4 18 Отговор
    До нас.и.ране.

    Коментиран от #47, #70

    16:16 16.01.2026

  • 5 Питам

    5 22 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #8

    16:17 16.01.2026

  • 6 През ден на преговори и няма полза

    22 4 Отговор
    Вадете белия байрак, бе укри корумпирани!

    16:18 16.01.2026

  • 7 Европеец

    28 4 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Гаранции за сигурност за Украйна може да даде само Русия, но при положение че украинската фашистка хунта бъде заменена с нормално и дружелюбно към Русия правителство..... Нито САЩ, нито пуделите ще тръгна да се бият за Украйна....

    Коментиран от #51, #60, #76

    16:19 16.01.2026

  • 8 Отговарям

    19 2 Отговор

    До коментар #5 от "Питам":

    Когато онзи от село с 2 пръста чело, Кокорчо, ген. Гнoмa, Глишката и т.н. отидат да го изкарат.

    16:19 16.01.2026

  • 9 татунчо 🍌

    18 4 Отговор
    Тия само се чудят как да мятат крачоли по чужбината , а урките нека си стоят на тъмно и студено . Зеля каза - ивАл съм ги - да се оправят ...

    16:20 16.01.2026

  • 10 да питам

    6 16 Отговор
    Пуся защо още не е помогнал на приятеля си Мадуро ?

    Коментиран от #72

    16:20 16.01.2026

  • 11 Дориана

    17 2 Отговор
    Европейските лидери как не разбраха, че действията им спрямо Украйна са абсолютно грешни и тотално вредни за Европа. Продължават да тласкат Европа към дъното с тежка икономическа криза. Тръмп се усети и ги предупреди , но те не искат и не могат да разберат грешките си.

    Коментиран от #41, #68, #85

    16:21 16.01.2026

  • 12 с въвеждането на ЕВРОТО

    2 11 Отговор
    "моралът" на ШЕСТАЦИ, КГБ шпиони и подобия, ще се разложи! А, това помага на братския украински народ!

    16:21 16.01.2026

  • 13 Съдията

    13 2 Отговор
    Бяло знаме Зеленски, и да философстваш и да тролиш, това е единствения изход. Ясно е, че се дърпаш, защото след това те чака съд. Ама съдба, така се получава, когато слушаш бълнуванията на рижавия турчин.

    16:22 16.01.2026

  • 14 Голяма новина нали ?

    12 0 Отговор
    Украинска делегация заминава за САЩ....

    16:22 16.01.2026

  • 15 Гръм и мълнии

    16 3 Отговор
    Отлагат неизбежното.Само Русия ще казва какво ще става в Украйна.

    16:22 16.01.2026

  • 16 Атина Палада

    5 11 Отговор
    Русия никога не е била толкова слаба

    Коментиран от #52

    16:23 16.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Украйна се мести в Гренландия

    10 3 Отговор
    Бели мечки чакат плячка

    Коментиран от #28

    16:24 16.01.2026

  • 19 Атина Палада

    3 11 Отговор
    руснаците се оказаха тотални некадърници-4 години се мъчат в Донбас

    Коментиран от #73

    16:24 16.01.2026

  • 20 Руски колхозник

    10 2 Отговор
    Тези, заедно с еврокрадливите лидери на ЕС, още се заблуждават,че Русия ще загуби и ще изплаща репарации.

    16:25 16.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Киевска Рус, е Рус

    2 5 Отговор
    - другото е москОвия.........

    16:25 16.01.2026

  • 23 Коуега

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Братския Украински Народ":

    ...и пари,а?

    16:26 16.01.2026

  • 24 Да смените дилара паляци :)

    7 2 Отговор
    Вече се изнасят , ужким делегация било !

    16:26 16.01.2026

  • 25 Украинска делегация заминава за САЩ

    10 2 Отговор
    В Киев ток и парно няма....и вода няма

    Коментиран от #30

    16:26 16.01.2026

  • 26 Мишел

    9 4 Отговор
    Никоя държава няма да даде гаранции за сигурност на Украйна срещу Русия. Няма държава в света, която да рискува да влезе във война с ядрения колос Русия заради Украйна или заради която и да е страна.. САЩ няма да рискуват да влошат отношенията си с Русия заради Украйна.

    Коментиран от #40, #59

    16:26 16.01.2026

  • 27 Доналд Тръмп офишъл

    7 1 Отговор
    Зеленски ако идва,няма ме, е 6а го

    16:27 16.01.2026

  • 28 Бялджип

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Украйна се мести в Гренландия":

    Не знам дали се мести в Гренландия, може би от Украйна започва нов ледников период..?!

    16:27 16.01.2026

  • 29 Украинска делегация заминава за САЩ

    7 2 Отговор
    Умря от студ в Киев

    16:27 16.01.2026

  • 30 Затова отиват богоизбраните

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Украинска делегация заминава за САЩ":

    от киевската хунта да се изкъпят починат и хапнат докато селяните гният в окопите. Има ли все още някой заблуден глупак който си мисли че ще получат някаква гаранция от батко Тръмп освен неговият опит да измъкне колкото се може повече от тях в своя полза.

    16:28 16.01.2026

  • 31 смешарки:Гаранциите за сигурност на Киев

    4 2 Отговор
    уж правят нещо за примирието
    размотават се да печелят време при положение че още не клякат за завзетите територии от Русия

    16:28 16.01.2026

  • 32 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    6 3 Отговор
    Ще се съберат на конференция да обсъдят срещата във Вашингтон

    16:29 16.01.2026

  • 33 Димяща ушанка

    3 1 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    16:29 16.01.2026

  • 34 Нека да отидат

    2 2 Отговор
    Да се постоплят ....

    16:29 16.01.2026

  • 35 страната на усмивките

    0 1 Отговор
    да ви кажа, шестаците са гола вода..... смешките на съвременносттъ!!!

    Коментиран от #43

    16:30 16.01.2026

  • 36 Във Венецуела са разочаровани от Русия

    3 1 Отговор
    Почти 10 дни след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.

    Коментиран от #48

    16:30 16.01.2026

  • 37 Козло дуп

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    е просто един полумъртъв васал на тиквата

    16:30 16.01.2026

  • 38 Карго 200

    1 4 Отговор
    Зимните "кацапедрос"леко намалиха интензивността на атаките си, но все още не могат да устоят на удоволствието да боядисат украинския сняг в червено.
    Това беше чисто бягане. Просто се разхождаха през поле в черно. Видими от километър разстояние. Как можеше да не полетиш до такъв силует?😂
    (маймунско "а")414magyarbirds

    16:30 16.01.2026

  • 39 Грипна изолация

    3 2 Отговор
    Трябва за киевската хунта. Всички са грипозни

    16:30 16.01.2026

  • 40 Българин

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    Затова Азов и Десен сектор режат руски тикви в Покровск и Купянск.

    16:31 16.01.2026

  • 41 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Как да разберат грешката си, като русофобията им е взела акъла.....

    16:32 16.01.2026

  • 42 Григор

    6 0 Отговор
    "Той изрази надежда, че документите могат да бъдат подписани в кулоарите на Световния икономически форум в Давос следващата седмица."
    Е, и? С кого какви документи ще подпишеш? Със САЩ, целия Европейски съюз и Великобритания? Е,и? Това ще спре ли войната?Колко пъти трябва да ти се обяснява, че без съгласието на Русия споразумение няма. Ако щеш и с арменския поп подпиши споразумение! Със САЩ може да постигате каквито си искате договорености. Това абсолютно нищо не значи.

    16:32 16.01.2026

  • 43 наистина се смешки!

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "страната на усмивките":

    и най-смешното е, че не го знаят.....

    16:32 16.01.2026

  • 44 Вчера чета че над 265 000 души

    3 0 Отговор
    Де крият от нацистката хунта на Зеленски в радиоактивната зона на Чернобил. Тва западните медии няма ли да го отразят? Новината е от украински медии впрочем . А БТА ?

    Коментиран от #54, #65

    16:33 16.01.2026

  • 45 Горски

    6 0 Отговор
    Циркът е пълен - Зеленски настоява за още пари да бъдат присвоени под мотива на енергийни помощи. Украйна под ръководството на един Наркоман унищожи с помощта на Урсулите икономически ЕС. Не е луд който яде баницата, а оня дето му я дава. Лошото е, че в ролята на лудия сме ние - всички обикновени европейци. Всякакво плащане, даване на рекет под формата на "помощ" към Украйна трябва да бъде незабавно и окончателно спряно! Да вдига бялото знаме и агонията ще свърши. Ти си пречката, а не Украйна. Тоя се взе насериозно, че "Държавата това съм аз". Как точно етнически евреин ще защитава интересите на украинците?! Той е чужденец на тази територия. Защитава си свои лични интереси, както и тези на господарите си. Същото се отнася и за всяка една държава по света. На Зеленчука му е все едно какво ще стане с Украйна, той ще избяга в друга държава, все пак е евреин, а те са си номади по подразбиране. Това да стреляш с оръдия по рускоговорящото население "не е пречка за мира и никога не е било". И пак се готви да свиква среща с подкрепящи и желаещи , за да изтупа като брашнян чувал европейските данъкоплатци.Колкото пусне, кяр е.Спрете да му се вързвате на този човек и му поставете условие да седне на масата да преговаря. Ако го чакат да проведе избори, дотогава Европа ще е по-зле от Украйна заради зомбирания си елит. Дали пък не ги държи с нещо хитрия евреин, че не могат да го отсвирят.

    16:35 16.01.2026

  • 46 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Братския Украински Народ":

    А ми напиши кои са тия европейски ценности, не нещо не ги фиждам никакви......

    Коментиран от #58

    16:35 16.01.2026

  • 47 дядо Петър

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":

    Глей ся,дедовото. Много е опасно това, дето го предлагаш с лопатата, защото на лопатата могат да и отговорят с "Орешник" и тогава ще стане една мутка файна, не ти е работа!

    16:35 16.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 страната на усмивките....

    1 0 Отговор
    смешни "високи пилоти", смешни "демократи - внуци на апаратчици", смешни шестаци с мераци - всякакви....... ха ха хе

    16:36 16.01.2026

  • 50 Грипна изолация !

    4 0 Отговор
    Обикалят и разнасят украински грип

    Коментиран от #57

    16:37 16.01.2026

  • 51 да бе да

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    видяхме как Русия даде гаранции за сигурност на Сирия, Венецуела, Армения и Иран. толкова е страхлива и смешна Русийката, че повече няма накъде 😆

    16:37 16.01.2026

  • 52 Това е

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Безспорен факт.

    16:38 16.01.2026

  • 53 Копейки,

    1 1 Отговор
    няма да се притеснявате, Путин ще даде гаранции на Венецуела...

    16:39 16.01.2026

  • 54 В радиоактивната зона на Чернобил

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Вчера чета че над 265 000 души":

    Има повече хора от колкото в Киев. В Киев по официални данни над 6000 блока са абсолютно празни!

    Коментиран от #69

    16:39 16.01.2026

  • 55 Ходят

    3 0 Отговор
    им на крака и ги целуват отзад всички. Много унизителна история. Човешка низост.

    16:39 16.01.2026

  • 56 Си Дзин

    4 0 Отговор
    Бряййй тези изтъркаха небето от бръмчене.Ша им бутна самалеДа вече много дразнят и много вредни емисии.

    16:40 16.01.2026

  • 57 Обикалят и разнасят украински грип

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Грипна изолация !":

    Нека да заразят Тръмп ! Нека...

    16:40 16.01.2026

  • 58 еврото в сметките ти

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Европеец":

    не са европейски ценностти, връзкарството ти, не са европейски ценностти, предателството ти и продажността ти, не са европейски ценностти, Зад мен биха застанали, всички будни възрожденски завалии от 18 и 19 векЪ, вервай ми ......

    Коментиран от #71

    16:40 16.01.2026

  • 59 Механик

    0 3 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    16:42 16.01.2026

  • 60 Така де

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Ако руснак те нарече "брат", чакай най-лошото!

    16:43 16.01.2026

  • 61 Нов

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Дойде ли тока в Киев?

    16:43 16.01.2026

  • 62 Владимир Путин офишъл

    3 0 Отговор
    Европейски гаранции ли?...Ето ви европейски гаранции🖕

    16:43 16.01.2026

  • 63 Чувството

    2 0 Отговор
    за достойнство на украинците е изрязано по рождение май. До степен, че е чак комично изглеждат отстрани гърчовете им. Май не са много умни. Искат да са слуги и съответно Западът ги третира като такива. Там има много опит с колониализма и управлението на местните племена.

    16:44 16.01.2026

  • 64 Уса

    4 0 Отговор
    Тия фашизирани голтаци не разбраха ли,че гаранциите на САЩ за Украйна се обсъждат с Русия

    16:44 16.01.2026

  • 65 Интересно е статия да се напише

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Вчера чета че над 265 000 души":

    За радиоактивната зона на Чернобил. Реално всички апартаменти там са пълни а на входовете пише забранено за украински нацисти и има патрули. Стотици хиляди са но нямам обяснение с какво се хранят тези хора

    16:44 16.01.2026

  • 66 Няма ли най-после

    1 0 Отговор
    да се/го кротне/ат този, че да си отдъхне светът и ние от него. То бива ексхи/////биционизъм, бива, ама много ни дойде.

    16:45 16.01.2026

  • 67 Бялото знаме и Сибир

    2 0 Отговор
    Тръмп ще изгони клоуна като мръсно коте!

    16:45 16.01.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Цели 3 седмици

    0 2 Отговор

    До коментар #54 от "В радиоактивната зона на Чернобил":

    руските войски са криели в Чернобил и горите около него.

    Ето я новината - “ Руски войски са лагерували в Чернобилската гора, има заболели от лъчева болест. Руските войници изкопали отбранителни позиции в близката „Червена гора“. Тя е кръстена на цвета, който дърветата са придобили след ядрената катастрофа. Това е най-опасната територия в специалната зона, защото под земята имаме ядрени отпадъци. Някои военни предполагат, че руските войски са направили своя база там, тъй като са знаели, че украинските сили няма да атакуват района, знаейки за катастрофалните опасности около атомната централа.“

    Коментиран от #77, #79

    16:49 16.01.2026

  • 70 Нов

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":

    Украинската копейка ли ?
    За в бъдеще ще сменят копйката със ШАХ, но копейката си е валидна.
    Та коя копейка имаш в предвид ако си информиран ?

    Коментиран от #80

    16:50 16.01.2026

  • 71 Еврото за теб

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "еврото в сметките ти":

    европейска ценност ли е? А? Ама и кое евро кажи колега щото май кеша на България е под 3,2 милиарда и хора които си искат в кеш да си получават само по 500 евро от собствените си пари им дават. Впрочем днес гледах как е в Гагнам и 1 кеш се разменя за 1,741 по карта... ! Не е фейк !

    16:50 16.01.2026

  • 72 Нов

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    Кой е този Пуся бе мацко ?

    16:52 16.01.2026

  • 73 Нов

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Иди и им спри мъките.

    16:53 16.01.2026

  • 74 Селски

    3 1 Отговор
    пръчки са украинците. Не ги уважават западните им шефове, защото постоянно се търкалят в краката им и се унижават за стъклени топчета, образно казано. Как да уважаваш народ, който е записал в конституцията си, че националният му идеал и цел на съществуване е НАТО и ЕС? Това е фарс, а не държавност.

    16:54 16.01.2026

  • 75 Кога

    2 0 Отговор
    ще вкарват украинците в еврозоната. Хората на свещи стоят и на студ за това благо.

    16:56 16.01.2026

  • 76 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Фашизма ев русия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети !

    16:57 16.01.2026

  • 77 Не пиши глупости бре !

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Цели 3 седмици":

    Не е фейк хора!....украинците започнаха да се заселват масово в радиоактивната зона на Чернобил и това доведе до факта, че повече от 135 000 души още 2024 година се появиха в зоната на Чернобил от началото на пълномащабната война. на "нови заселници", , каза заместник-министърът на социалната пполитика Дария Марчак пред Forbes.В  същото време се подчертава, че такива лица се "заселват" в негодни за живеене къщи. И често има няколко десетки в един апартамент.... Всички тези бягат от мобилизацията и плана за победа! Друг вариант в момента нямат

    16:57 16.01.2026

  • 78 Бай

    1 0 Отговор
    Дончо трябва да им предложи анексия. Както н Гренландия. Украинците ще се зарадват много и веднага ще приемат благоволението. И така се решава проблема.

    17:00 16.01.2026

  • 79 Ето я новината мисрко ! ....

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Цели 3 седмици":

    Чети Дария Марчак какво е казала пред Forbes ! Министърът на социалната политика на Украйна! Аман от атлантически малоумни тролчета ей ... и хибридните им олигофрении ...

    17:02 16.01.2026

  • 80 Хардлайнер

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Нов":

    До коментар 4 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
    Човека е информиран, ама ти не си! Удри копeйката означава с лoпатата означава само едно! Пази си кaнчето! Има само руска копeйка. Украинска кoпейка няма, нито украински шах! Има украински шаг! А толкова ти отива този псевдоним "кoпейка"! Поради що се срaмиш?

    17:02 16.01.2026

  • 81 Дориана

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "По точно":

    Това е утопия някой да мисли, че Русия може да бъде унищожена чрез сила. Точно обратното се случва и събитията водят в тази посока- Европа сама се унищожава икономически, останалото ще свършат емигрантите и за това войната се превръща в етническа. И точно Русия слага край на войната, след като Европа вече е унищожена. Тръмп се опита да предупреди няколко пъти европейските политици , но те не искат да чуят.

    17:03 16.01.2026

  • 82 Атлантическата пропаганда

    2 0 Отговор
    Е вредна за вашето здраве !

    17:03 16.01.2026

  • 83 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    2 0 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. България НЕ само има нужда от бързи избори, но и да приключим веднъж за винаги с тази престъпна вредна и опасна идеология наречена "Атлантизъм"

    17:05 16.01.2026

  • 84 Карго 200

    0 0 Отговор
    Хахахаххаха!
    Путин обеща, че Русия винаги ще се притече на помощ на Куба. 🤪
    Асад, Мадуро и аятолахът могат да потвърдят за руската помощ. 😆😂

    17:11 16.01.2026

  • 85 Така наречените

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    „Европейски“ /или да използвам друга дума/ лидери не знаят на кой свят са. Изключително съжалявам, че те разсипаха великата идея за Обединена Европа и я подчиниха на едни женици и двама-трима неудачници, „обладани“ от един наркозависим неадекватен клоун. Кой им дава правото да взимат жизненоважни за цял един континент решения, въз основа на някакви си техни умопомрачения? И е факт, че Тръмп има даде няколко знака, но те така и не могат да се „освестят“, докато не ни погубят.

    17:12 16.01.2026

