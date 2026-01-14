Новини
Свят »
САЩ »
Reuters: САЩ очакват съдебни разрешения за изземване на още десетки петролни танкери

Reuters: САЩ очакват съдебни разрешения за изземване на още десетки петролни танкери

14 Януари, 2026 03:41, обновена 14 Януари, 2026 03:48 404 1

  • сащ-
  • съд-
  • танкери-
  • изземване-
  • венецуела

Американските власти са подали заявки до окръжни съдилища

Reuters: САЩ очакват съдебни разрешения за изземване на още десетки петролни танкери - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските власти са подали заявления до съдилища, за да получат заповеди за изземване на десетки петролни танкери, свързани с Венецуела, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници.

Преди това правителството на САЩ също е получавало подобни заповеди за изземване чрез окръжни съдилища, предимно във Вашингтон, окръг Колумбия, и е конфискувало петролни съдове. Източници отбелязват обаче, че точният брой заповеди за изземване, които САЩ са поискали, и броят на вече получените, не е ясен.

През последните седмици американските военни и бреговата охрана са прехванали пет кораба в международни води, превозващи венецуелски петрол. Плавателните съдове са били или под санкции на САЩ, или част от „сенчестия флот" от кораби, които прикриват произхода си като превозващи петрол от ключови санкционирани производители като Иран, Русия или Венецуела, се посочва в доклада.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    1 3 Отговор
    Русия постигна принципно ново стратегическо равновесие и наистина Нов Световен Ред !!!
    Ред без Русия. Cпасибо за вниманието 🎅

    03:52 14.01.2026