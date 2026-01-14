Reuters: САЩ очакват съдебни разрешения за изземване на още десетки петролни танкери

Американските власти са подали заявления до съдилища, за да получат заповеди за изземване на десетки петролни танкери, свързани с Венецуела, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници.

Преди това правителството на САЩ също е получавало подобни заповеди за изземване чрез окръжни съдилища, предимно във Вашингтон, окръг Колумбия, и е конфискувало петролни съдове. Източници отбелязват обаче, че точният брой заповеди за изземване, които САЩ са поискали, и броят на вече получените, не е ясен.

През последните седмици американските военни и бреговата охрана са прехванали пет кораба в международни води, превозващи венецуелски петрол. Плавателните съдове са били или под санкции на САЩ, или част от „сенчестия флот" от кораби, които прикриват произхода си като превозващи петрол от ключови санкционирани производители като Иран, Русия или Венецуела, се посочва в доклада.