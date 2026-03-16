Саудитският престолонаследник призовал Тръмп да продължи твърдите удари срещу Иран

16 Март, 2026 13:40 1 335 18

Според информация на The New York Times саудитският престолонаследник е насърчил Вашингтон да засили натиска върху Техеран

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кронпринцът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман и президентът на САЩ Доналд Тръмп поддържат редовни контакти от началото на войната срещу Иран, започната от САЩ и Израел, съобщава The New York Times, цитирана от News.bg.

Представители на Белия дом потвърждават, че американският президент често разговаря с лидери от арабския свят, като сред тях най-чести са контактите със саудитския престолонаследник.

Според няколко официални източника съветът, който Тръмп получава от принца, е да продължи с решителни удари срещу Иран. Това напомня на позицията на покойния саудитски крал Абдула бин Абдул Азиз ал Сауд, който приживе нееднократно е призовавал Вашингтон да „отсече главата на змията“.

Конфликтът с Иран вече навлиза в третата си седмица, като последиците от него се задълбочават. До момента са загинали 13 американски военнослужещи, а общият брой на жертвите достига около 2100 души, повечето от които в Иран. Според иранския представител в ООН към 12 март над 1348 от загиналите в страната са цивилни.

Съединените щати разполагат допълнително 2500 морски пехотинци в Близкия изток, които се присъединяват към вече разположените около 50 000 американски военни в региона. Това се случва след атака на американските сили срещу остров Харг - ключово пристанище за износа на ирански петрол.

Въпреки изявленията на американския министър на отбраната Пийт Хегсет, че иранските заплахи за корабния трафик през Ормузкия проток не представляват сериозен повод за тревога, водният път остава почти блокиран, което оказва силно влияние върху световната търговия, особено на петрол.

На 14 март Доналд Тръмп призова Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания да изпратят военноморски сили за гарантиране на сигурността в района на пролива. До момента обаче тези призиви не са получили конкретен отговор.


  • 1 Ретро спомен

    7 15 Отговор
    Уж не се харесваха,а бин Салман голям приятел с Путин, па глей ко стаа

    Коментиран от #9, #11

    13:43 16.03.2026

  • 2 Сила

    10 11 Отговор
    Слушайте гласа на парите и петрола , забравете религията и религиозния фанатизъм ....парите са един единствен Бог за всички хора на планетата Земя !!!
    Мейк мъни , нот уар ....хи хи хи

    Коментиран от #12

    13:44 16.03.2026

  • 3 Ами

    32 7 Отговор
    Арабите не са като персите. Персите са свободолюбиви. Арабите са подложки, краварски. Чатала им е сложен на врата.

    13:45 16.03.2026

  • 4 Далавера "Импекс "

    15 1 Отговор
    ИнтересА,клати...фесА.

    13:45 16.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Счетоводителя

    21 2 Отговор
    Кой каквото и да ви говори, винаги става въпрос за пари...в случая...за мнооого пари.

    13:46 16.03.2026

  • 7 демонократи

    24 4 Отговор
    Сuадитскa Арaбия, Изсрaел и ФaЩ са демократични диктaтури. Бомбят си когото поискат. Правaта на човекa са за другите.

    13:47 16.03.2026

  • 8 Хм...

    21 2 Отговор
    Кронпринцът що не се пробва да прати армията на са в помощ на инфантилния идиот тръмп, ами само подкокоросва? Тъкмо да видим как ще изглежда държавата му след революция и военен преврат.

    13:52 16.03.2026

  • 9 Арабите

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ретро спомен":

    са под влиянието на САЩ и лични приятели на Тръмп. Даже и самолет му подариха миналата година :)

    13:55 16.03.2026

  • 10 Накратко

    9 2 Отговор
    Мохамед иска да им спира тока и водата.

    13:55 16.03.2026

  • 11 Иди да провериш

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ретро спомен":

    дали между ушите има нещо или е само въздух.

    14:02 16.03.2026

  • 12 Европеец

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Така излиза за парите.... Шейховете на арабите много тъпички...... Ако се бяха съюзи ли с персите Израел щеше да престане да съществува и един дразнител по-малко.... Гледам на картата Саудитска Арабия, Ирак, Египет, Йордания и Иран, ама Израел никакъв не се вижда..... Змията си остава змия и още дълго ще хапе арабите, затова змията и се смачка от главата..... Арабите дадоха луди пари за защита на американците, аз я видя х колко са уязвими....
    .

    14:18 16.03.2026

  • 13 Дърт

    1 1 Отговор
    Явно пишещите ( най вече журналистите-пропагантисти) не знаят за конфликта за влияние в региона м/у Саудитска арабия и Иран. Той е от векове. Арабите от над 50г. имат договор със САЩ. В случая грубо казано някой да нападне Турция или Гърция и да се чудите каква ще бъде съответната реакция на другия( Гърция или Турция) .

    Коментиран от #17

    14:21 16.03.2026

  • 14 ДАЛИ Е АРАБИН

    11 3 Отговор
    ИЛИ ЕВРЕИН,СЪЩАТА ПАПЛАЧ.

    Коментиран от #15

    14:23 16.03.2026

  • 15 Биби Н

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "ДАЛИ Е АРАБИН":

    Та те са на 95% едно. Виж им миналото и обичаите.

    14:38 16.03.2026

  • 16 Лост

    4 2 Отговор
    А някой игра танц със саби в Рияд.

    14:42 16.03.2026

  • 17 Гъгнир

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Дърт":

    Скоро този договор ще е в историята

    14:43 16.03.2026

  • 18 Насърчение ли?

    0 1 Отговор
    Тръмп, а пък още по-малко онзи евреин Биби от насърчения не разбират! Наливайте пари до като Ви се завие главата от сметки какво сте дали и какво ЩЕ давате.Щом сте се продали и сте решили, че сте най-велики и искате да катурнете Иран - плащайте!

    15:07 16.03.2026