Саудитският престолонаследник призовал Тръмп да продължи твърдите удари срещу Иран

Кронпринцът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман и президентът на САЩ Доналд Тръмп поддържат редовни контакти от началото на войната срещу Иран, започната от САЩ и Израел, съобщава The New York Times, цитирана от News.bg.

Представители на Белия дом потвърждават, че американският президент често разговаря с лидери от арабския свят, като сред тях най-чести са контактите със саудитския престолонаследник.

Според няколко официални източника съветът, който Тръмп получава от принца, е да продължи с решителни удари срещу Иран. Това напомня на позицията на покойния саудитски крал Абдула бин Абдул Азиз ал Сауд, който приживе нееднократно е призовавал Вашингтон да „отсече главата на змията“.

Конфликтът с Иран вече навлиза в третата си седмица, като последиците от него се задълбочават. До момента са загинали 13 американски военнослужещи, а общият брой на жертвите достига около 2100 души, повечето от които в Иран. Според иранския представител в ООН към 12 март над 1348 от загиналите в страната са цивилни.

Съединените щати разполагат допълнително 2500 морски пехотинци в Близкия изток, които се присъединяват към вече разположените около 50 000 американски военни в региона. Това се случва след атака на американските сили срещу остров Харг - ключово пристанище за износа на ирански петрол.

Въпреки изявленията на американския министър на отбраната Пийт Хегсет, че иранските заплахи за корабния трафик през Ормузкия проток не представляват сериозен повод за тревога, водният път остава почти блокиран, което оказва силно влияние върху световната търговия, особено на петрол.

На 14 март Доналд Тръмп призова Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания да изпратят военноморски сили за гарантиране на сигурността в района на пролива. До момента обаче тези призиви не са получили конкретен отговор.