Иран задържа 500 души по подозрения в шпионаж след атаките на САЩ и Израел

Иранските власти са арестували около 500 души по обвинения в шпионаж от началото на атаките на САЩ и Израел срещу страната. Това съобщи началникът на иранската полиция бригаден генерал Ахмадреза Радан, цитиран от TRT, предава News.bg.

По думите му задържаните са обвинени, че са действали като шпиони за „вражески сили и враждебни медии“.

Радан уточни, че приблизително 250 от тях са предоставяли разузнавателна информация на базираната в Лондон телевизионна компания Iran International, включително сведения за потенциални цели.

Според него част от заподозрените са били свързани и с въоръжени групировки и са се опитвали да дестабилизират обществения ред. Той ги определи като „шпиони“, които са предавали информация на „врага и враждебни медии“.

Иранското правителство обяви Iran International TV за „терористична организация“ още през 2022 г., обвинявайки медията в разпространяване на подвеждаща информация за антиправителствените протести в страната и в подстрекаване към насилие. Техеран също така нареди конфискация на активите на служители на медията, намиращи се на територията на Иран.

Задържанията се случват на фона на продължаващите съвместни атаки срещу Иран, започнали на 28 февруари. При тях са загинали около 1300 души, включително върховният лидер Али Хаменей.

В отговор Иран извърши атаки с дронове и ракети срещу Израел, както и срещу цели в Йордания, Ирак и държави от Персийския залив. Според Техеран ударите са били насочени към американски военни обекти, но те са довели и до жертви и щети по гражданска инфраструктура, както и до сътресения на световните пазари и в авиационния сектор.