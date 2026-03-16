Иран задържа 500 души по подозрения в шпионаж след атаките на САЩ и Израел

16 Март, 2026 13:26 552 7

Според властите част от арестуваните са предавали информация на базираната в Лондон телевизия Iran International

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранските власти са арестували около 500 души по обвинения в шпионаж от началото на атаките на САЩ и Израел срещу страната. Това съобщи началникът на иранската полиция бригаден генерал Ахмадреза Радан, цитиран от TRT, предава News.bg.

По думите му задържаните са обвинени, че са действали като шпиони за „вражески сили и враждебни медии“.

Радан уточни, че приблизително 250 от тях са предоставяли разузнавателна информация на базираната в Лондон телевизионна компания Iran International, включително сведения за потенциални цели.

Според него част от заподозрените са били свързани и с въоръжени групировки и са се опитвали да дестабилизират обществения ред. Той ги определи като „шпиони“, които са предавали информация на „врага и враждебни медии“.

Иранското правителство обяви Iran International TV за „терористична организация“ още през 2022 г., обвинявайки медията в разпространяване на подвеждаща информация за антиправителствените протести в страната и в подстрекаване към насилие. Техеран също така нареди конфискация на активите на служители на медията, намиращи се на територията на Иран.

Задържанията се случват на фона на продължаващите съвместни атаки срещу Иран, започнали на 28 февруари. При тях са загинали около 1300 души, включително върховният лидер Али Хаменей.

В отговор Иран извърши атаки с дронове и ракети срещу Израел, както и срещу цели в Йордания, Ирак и държави от Персийския залив. Според Техеран ударите са били насочени към американски военни обекти, но те са довели и до жертви и щети по гражданска инфраструктура, както и до сътресения на световните пазари и в авиационния сектор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Днес в менюто:

    8 2 Отговор
    Ще готвят курбан от предатели

    Коментиран от #7

    13:29 16.03.2026

  • 2 Как пък ги откри тези шпиони

    3 1 Отговор
    толкова бързо?

    13:40 16.03.2026

  • 3 Фхйкл

    1 1 Отговор
    София - Лондон 2000км.
    Дължина на Иран - 2700

    13:40 16.03.2026

  • 4 Още един съюзник на Путин

    3 1 Отговор
    утече у каналя.

    13:41 16.03.2026

  • 5 Ирак номер 2

    1 1 Отговор
    Това ще стане Иран!

    13:42 16.03.2026

  • 6 Русодебил

    2 1 Отговор
    Нас ни казаха да туриме чалмите!

    13:43 16.03.2026

  • 7 Хе хе...

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Днес в менюто:":

    Не, просто ще ги окачват по кранове.

    Но пък не може да се отрече, че иcpahell плаща големи пари на предателите. Дали си струва е отделен въпрос...

    13:43 16.03.2026

