Папа Лъв призова журналистите да показват страданието от войната, а не да служат за пропаганда

16 Март, 2026 14:53 422 7

Понтификът предупреди медиите да отразяват конфликти през очите на жертвите и да не ги превръщат във „видеоигра“

Папа Лъв призова журналистите да показват страданието от войната, а не да служат за пропаганда
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв отправи призив към журналистите да подчертават човешките страдания, причинени от войната, и да внимават да не превръщат новинарските репортажи в пропаганда, която възхвалява конфликти или усилва гласовете на властимащите, съобщава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

На среща с водещи от италианската телевизионна програма TG2 понтификът апелира медиите „да покажат лицето на войната и да я разкажат през очите на жертвите, за да не се превърне във видеоигра“.

„В драматичните обстоятелства на войната информацията трябва да се предпази от риска да се използва за пропаганда“, подчерта Лъв, първият папа от САЩ. Той посочи, че журналистите трябва да проверяват фактите и да не се превръщат в „мегафон на властта“.

Въпреки че папата не спомена конкретен конфликт, неговите думи идват в момент на засилен призив за прекратяване на разширяващата се война между САЩ и Израел срещу Иран. Вчера той поиска незабавно прекратяване на огъня срещу „ужасното насилие“, като това беше едно от най-силните му изказвания досега.

Подобно предупреждение отправи и чикагският кардинал Блейз Купич, който критикува Белия дом за публикуването на видео в социалните мрежи, смесващо кадри от войната в Иран с сцени от видеоигри и екшън филми, наричайки го „отвратително“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    4 2 Отговор
    Тоя като му гледате излъчването на духовен водач ли ви прилича? На мен ....Не!

    Коментиран от #5

    14:54 16.03.2026

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Оня ден даваха филма "Форест Гъмп" и показаха Папата в джунглите на Сайгон да се облекчава.

    14:56 16.03.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    0 3 Отговор
    Извинявай дедо Попе... ама те зрителите малоумни ли са, че да не знаят какво причинява войната?!
    Не им дреме щот не ги засяга пряко!

    15:01 16.03.2026

  • 4 Дзак

    3 0 Отговор
    А Провокаторите от медията?

    15:07 16.03.2026

  • 5 Звездоброец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Той е духовен водач на сатанистите .

    15:08 16.03.2026

  • 6 За кои журналисти става въпрос

    2 1 Отговор
    защото знаем , че тези на Запад са честни и морални. Така поне ни втълпяват.

    15:10 16.03.2026

  • 7 хехе

    3 0 Отговор
    тоя вместо да приказва общи приказки да анатемоса причинителите на войни.

    15:13 16.03.2026