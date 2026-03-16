Папа Лъв призова журналистите да показват страданието от войната, а не да служат за пропаганда

Папа Лъв отправи призив към журналистите да подчертават човешките страдания, причинени от войната, и да внимават да не превръщат новинарските репортажи в пропаганда, която възхвалява конфликти или усилва гласовете на властимащите, съобщава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

На среща с водещи от италианската телевизионна програма TG2 понтификът апелира медиите „да покажат лицето на войната и да я разкажат през очите на жертвите, за да не се превърне във видеоигра“.

„В драматичните обстоятелства на войната информацията трябва да се предпази от риска да се използва за пропаганда“, подчерта Лъв, първият папа от САЩ. Той посочи, че журналистите трябва да проверяват фактите и да не се превръщат в „мегафон на властта“.

Въпреки че папата не спомена конкретен конфликт, неговите думи идват в момент на засилен призив за прекратяване на разширяващата се война между САЩ и Израел срещу Иран. Вчера той поиска незабавно прекратяване на огъня срещу „ужасното насилие“, като това беше едно от най-силните му изказвания досега.

Подобно предупреждение отправи и чикагският кардинал Блейз Купич, който критикува Белия дом за публикуването на видео в социалните мрежи, смесващо кадри от войната в Иран с сцени от видеоигри и екшън филми, наричайки го „отвратително“.