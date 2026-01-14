Етиопия започна да строи най-голямото летище в Африка

Етиопия започна изграждането на ново международно летище, което е замислено да стане най-голямото в Африка. Това отразява амбициите на правителството на премиера Абий Ахмед да даде тласък на икономиката на една от най-древните държави в света, която е втора по брой на населението на континента (над 130 милиона души), но за сметка на това е с много нисък брутен вътрешен продукт на глава от населението (около 1000 долара през 2024 г.), предаде БТА.

Новото летище ще се намира в град Бишофту, в щата Оромия, на около 45 километра югоизточно от федералната столица Адис Абеба. Предвидено е то да стане водещ хъб за въздушния транспорт в Африка и да се конкурира на глобално равнище, отбелязва Франс прес.

Ройтерс посочва, че проектът е на стойност около 12,7 милиарда долара (11 милиарда евро), като по план летището с четири писти трябва да бъде готово през 2030 г.

Етиопското правителство си е поставило повече от сериозна амбиция - бъдещето летище да обслужва годишно на първо време 60 милиона пътници, а по-нататък - 110 милиона. Това би означавало то да изпревари аерогарата в американския град Атланта, която сега е най-натоварената в света, отбелязва АФП.

Ройтерс посочва, че летището ще има капацитет да приема 270 самолета.

Премиерът Абий Ахмед, придружен от няколко министри, "направи първата копка" на официална церемония в събота. Проектът "ще нареди Етиопия сред основните въздушни центрове в света", изрази увереност той.

Проектът е дело на Етиопските авиолинии (Ethiopian Airlines). Въздушният превозвач, който е изцяло държавна собственост, иска международните полети да бъдат пренасочени към Бишофту от летище Боле, което се намира в самата столица Адис Абеба.

Това води до редица неудобства, включително до допълнително влошаване на проблема с автомобилния трафик и до шумово замърсяване.

Впрочем, обърна внимание Абий Ахмед, между Адис Абеба и новото летище ще бъде построен модерен път с няколко ленти. Ще бъде прокарана и 38-километрова железопътна линия, позволяваща движение на влакове с висока скорост - между 120 и 200 километра в час.

Любопитно е, че за нуждите на бъдещото летище, което ще се простира на площ от 35 квадратни километра, бяха отчуждени земи на 2500 собственици, обезщетени миналата година с общо 350 милиона долара,

Етиопските авиолинии се захванаха с амбициозния проект и в опит да подобрят своя имидж след няколкото самолетни катастрофи в своята история, включително тази на самолет "Боинг 737 модел МАКС 8" през 2019 г.

Една от по-големите цели на страната в Североизточна Африка с древна история и удивителна природа е да разгърне потенциала си на туристическа дестинация и да привлече милиони посетители от чужбина.

Пречка пред нейното осъществяване обаче са продължаващите военни конфликти в двата най-многолюдни етиопски щата - Оромия, където ще бъде построено летището, и съседна Амхара.

Твърде крехък е мирът и в северния щат Тигре, който стана арена на кръвопролитна война между федералната армия и бунтовните регионални власти в началото на това десетилетие. Уравнението е усложнено допълнително от намесата на съседна Еритрея - исторически враг на Етиопия, но особено на Фронта за освобождение на тигрейския народ.

Нещо повече, заплаха за туристите са и местни банди. Така например турски бизнесмен бе убит едва завчера по време на сафари при атака в югозападната Провинция на южните националности и народи.

Бъдещото летище се вписва в политиката на етиопските власти от последните години да започват големи инфраструктурни проекти, за да дадат импулс на икономиката, отбелязва Франс прес. Те включват мащабни преустройства в градовете, включително в Адис Абеба, най-вече разширяване на улици и булеварди.

Най-впечатляващият проект обаче бе откриването миналата година на най-големия язовир в Африка. Наречен символно "Възраждане", загатвайки за плановете на правителството да превърне Етиопия в икономическа сила на континента, той обаче предизвика напрежение с държави от региона надолу по течението на река Нил, най-вече с Египет.

Желанието на Етиопия - най-голямата страна без излаз на море в света, да се сдобие с такъв, пък предизвика сериозно напрежение в отношенията със съседна Сомалия в Африканския рог, подкрепена от Египет. В началото на 2024 г. правителството на Абий Ахмед подписа договор да получи за период от 50 години 20 километра от крайбрежието на Сомалинед - област, която едностранно обяви независимост от Сомалия през 1991 г. В крайна сметка Етиопия и Сомалия се помириха в края на същата година.

Война в Африканския рог е много малко вероятна, поне в близко бъдеще. Най-вече защото тя не би била в интерес на никоя страна в бедния и нестабилен регион, особено сега.

Така че, по всяка вероятност, Етиопия ще може да пристъпи към изпълнение на амбициозните си проекти за развитие. Тяхното осъществяване би било улеснено, а ефикасността им - повишена, при уреждане на вътрешните конфликти, които продължават да измъчват страната.