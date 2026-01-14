Европейският парламент обсъжда замразяване на търговското споразумение със САЩ

Европейският парламент разглежда възможността да спре прилагането от страна на Европейския съюз на търговското споразумение със Съединените щати. Мярката се обсъжда като форма на протест срещу изявленията на американския президент Доналд Тръмп, свързани с намерения за анексиране на Гренландия, съобщава агенция „Ройтерс“, предава News.bg.

В момента евродепутатите обсъждат законодателни предложения, предвиждащи премахване на значителна част от вносните мита на ЕС върху американски стоки - ключов елемент от търговската сделка със САЩ - както и запазване на нулевите мита за американските омари, договорени още през 2020 г. по време на първия мандат на Тръмп. Първоначално Европейският парламент трябваше да определи позицията си с гласуване на 26 и 27 януари, но според редица депутати това трябва да бъде отложено.

В сряда сутринта водещи представители на междупарламентарната комисия по търговия проведоха среща, на която обсъдиха дали гласуването да бъде отложено. До окончателно решение не се стигна и бе постигнато съгласие разговорите да продължат през следващата седмица. По информация на парламентарен източник леви и центристки политически групи подкрепят предприемането на действия, включително отлагане на процедурата.

Паралелно с това група от 23 евродепутати отправи призив към председателя на Европейския парламент Роберта Мецола работата по споразумението да бъде замразена, докато администрацията на САЩ продължава с реториката си за поемане на контрол над Гренландия - автономна територия на Дания.

В писмо, подготвено от датския евродепутат Пер Клаузен, се посочва, че одобряването на сделката би могло да се възприеме като награда за Тръмп, при положение че той настоява за претенции към Гренландия и не изключва различни начини за реализирането им. Сред подписалите писмото преобладават представители на Лявата група, но към тях се присъединяват и социалдемократи, както и депутати от Зелените.

Евродепутатът от Зелените Анна Кавацини коментира, че основният аргумент в подкрепа на споразумението е стремежът към стабилност, но добави, че действията на Тръмп показват склонност към непредсказуемост и хаос. От своя страна ръководителят на центристката група „Обнови Европа“ Валери Айер заяви, че ЕС трябва да обмисли отлагане на гласуването, ако заплахите от страна на американския президент продължат.

Някои евродепутати критикуват сделката като небалансирана, тъй като тя задължава ЕС да намали значителна част от вносните си мита, докато САЩ запазват обща тарифна ставка от 15%. В същото време евентуалното замразяване на споразумението крие риск от обостряне на отношенията с Вашингтон и от въвеждане на по-високи американски мита. Администрацията на Тръмп вече е дала да се разбере, че няма да прави отстъпки, включително по отношение на митата върху спиртни напитки или стомана, докато сделката не влезе в сила.