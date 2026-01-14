Новини
Свят »
САЩ »
Европейският парламент обсъжда замразяване на търговското споразумение със САЩ

Европейският парламент обсъжда замразяване на търговското споразумение със САЩ

14 Януари, 2026 16:22 888 15

  • сащ-
  • европейски парламент-
  • търговско споразумение

Идеята е свързана със заплахите на Доналд Тръмп за Гренландия и поражда разногласия сред евродепутатите

Европейският парламент обсъжда замразяване на търговското споразумение със САЩ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент разглежда възможността да спре прилагането от страна на Европейския съюз на търговското споразумение със Съединените щати. Мярката се обсъжда като форма на протест срещу изявленията на американския президент Доналд Тръмп, свързани с намерения за анексиране на Гренландия, съобщава агенция „Ройтерс“, предава News.bg.

В момента евродепутатите обсъждат законодателни предложения, предвиждащи премахване на значителна част от вносните мита на ЕС върху американски стоки - ключов елемент от търговската сделка със САЩ - както и запазване на нулевите мита за американските омари, договорени още през 2020 г. по време на първия мандат на Тръмп. Първоначално Европейският парламент трябваше да определи позицията си с гласуване на 26 и 27 януари, но според редица депутати това трябва да бъде отложено.

В сряда сутринта водещи представители на междупарламентарната комисия по търговия проведоха среща, на която обсъдиха дали гласуването да бъде отложено. До окончателно решение не се стигна и бе постигнато съгласие разговорите да продължат през следващата седмица. По информация на парламентарен източник леви и центристки политически групи подкрепят предприемането на действия, включително отлагане на процедурата.

Паралелно с това група от 23 евродепутати отправи призив към председателя на Европейския парламент Роберта Мецола работата по споразумението да бъде замразена, докато администрацията на САЩ продължава с реториката си за поемане на контрол над Гренландия - автономна територия на Дания.

В писмо, подготвено от датския евродепутат Пер Клаузен, се посочва, че одобряването на сделката би могло да се възприеме като награда за Тръмп, при положение че той настоява за претенции към Гренландия и не изключва различни начини за реализирането им. Сред подписалите писмото преобладават представители на Лявата група, но към тях се присъединяват и социалдемократи, както и депутати от Зелените.

Евродепутатът от Зелените Анна Кавацини коментира, че основният аргумент в подкрепа на споразумението е стремежът към стабилност, но добави, че действията на Тръмп показват склонност към непредсказуемост и хаос. От своя страна ръководителят на центристката група „Обнови Европа“ Валери Айер заяви, че ЕС трябва да обмисли отлагане на гласуването, ако заплахите от страна на американския президент продължат.

Някои евродепутати критикуват сделката като небалансирана, тъй като тя задължава ЕС да намали значителна част от вносните си мита, докато САЩ запазват обща тарифна ставка от 15%. В същото време евентуалното замразяване на споразумението крие риск от обостряне на отношенията с Вашингтон и от въвеждане на по-високи американски мита. Администрацията на Тръмп вече е дала да се разбере, че няма да прави отстъпки, включително по отношение на митата върху спиртни напитки или стомана, докато сделката не влезе в сила.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За нас е по важно

    19 0 Отговор
    Гласуват само грамотни след като си напишат трите имена и ЕГН то собственоръчно на български.
    Второ: депутатите без охрана и имунитет.
    Трето: само един мандат/ ква е тая професия депутат/
    Четвърто: всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
    Пето: самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
    Да добавя: депутатска заплата максимум две средни за страната.
    Може и още но като начало ще е добре!

    Коментиран от #11

    16:23 14.01.2026

  • 2 Урсула 1984

    10 3 Отговор
    Пакет санкции срещу САЩ.

    16:24 14.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 0 Отговор
    Не бъркайте ЕсеС с цяла Европа❗
    Все едно да кажете на нашия Парламент, че е БАЛКАНСКИ❗
    Парламентът е на ЕсеС❗

    16:25 14.01.2026

  • 4 бай дончо

    12 1 Отговор
    смешни ес калинчовци и бръмбарки
    ще ми се молите после
    като спра сащ оръжието за урк
    и треперите от страх от Мечока

    16:25 14.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    След отварянето на втория фронт в Гренландия с Четвъртият Райх е свършено

    16:25 14.01.2026

  • 6 бай Дончо, щуравия

    10 1 Отговор
    Тези зорлем искат да ставт щат!

    16:26 14.01.2026

  • 7 Вапцаха я евроШматките

    14 0 Отговор
    Санкции срещу, Русия, Китай Иран, САЩ.
    И какво произвежда ЕС. Петрол има ли?

    Коментиран от #10

    16:26 14.01.2026

  • 8 Как

    14 0 Отговор
    Го обсъжда?! Разгащени и наведени, украсили мястото под гърба с няколко забити пера, и с ръце, подаващи лубриканти ?! А надеждата която ги крепи е , че лубрикантите ще бъдат ползвани!!!

    16:27 14.01.2026

  • 9 С ума

    10 0 Отговор
    сошли!

    16:27 14.01.2026

  • 10 Последния Софиянец

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вапцаха я евроШматките":

    Заради луди жени в Брюксел ЕС изпадна в пълна изолация.

    16:29 14.01.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "За нас е по важно":

    Гласуване минимум средно образование с диплом над четворка плюс документ за психично здраве

    16:32 14.01.2026

  • 12 Бахайство

    2 1 Отговор
    Приемете новата религия тя е бъдещето на света.

    16:39 14.01.2026

  • 13 Смешник

    1 1 Отговор
    Целта май на Тръмп е да унищожи НАТО отваряйки втори фронт в Гренландия срещу фашистите режими в Европа

    Коментиран от #14

    16:55 14.01.2026

  • 14 Режимът на Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Смешник":

    Режимът на Тръмп е фашистки, и той е, който подкрепя подобните в ЕС.
    Смени демократично избрания президент на Румъния, атакува Вучич и т.н.

    17:03 14.01.2026

  • 15 Честен евроатлантик

    0 0 Отговор
    Към всички поплювковци против ЕС ,щото е най зле затова ли мигрантите не спират да идват понеже нищо не се произвежда продава затова ли всеки иска да живее тук

    17:12 14.01.2026