Руските сили напредват в Украйна с цената на много жертви, според Лондон Москва е изгубила 430 000 войници през 2025 г.

Руските сили са напреднали по няколко участъка от фронта, включително в Донецка област, съобщи аналитичният проект DeepState. Отбелязва се, че руснаците са постигнали успех близо до селата Яблоновка и Зализнянское в Донецка област.

Според анализатори, руската армия е напреднала и в Запорожка област.

„Руснаците са напреднали близо до Зализнянское, Яблоновка и Степногорск“, се казва в съобщението.

Няма официално потвърждение на тази информация.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна в доклада си към 22:00 часа на 14 януари съобщава, че на фронта е имало 118 бойни сблъсъка с противника. Руските войски са били най-активни в сектора на Покровск, където са направили 23 опита да отблъснат украинските защитници.

В сектора Гуляйполе е имало 17 бойни сблъсъка. Отбранителните сили са отблъснали вражеските атаки близо до Гуляйполе и към Доброполе, Зелене и Святопетривка.

Според британското разузнаване, през 2025 г. загубите на Русия в Украйна достигнаха приблизително 415 000 убити и ранени войници. Беше отбелязано, че тази цифра е втора след данните от 2024 г., когато загубите на противника възлизаха на 430 000.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство, позовавайки се на данни от разузнаването, съобщи тази цифра в социалните медии.

В същото време Обединеното кралство оценява загубите на руската армия от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна на приблизително 1 213 000, включително убити и ранени.

Експертите анализираха и динамиката на среднодневните загуби. През декември 2025 г. те са се увеличили с 1130 войници. През ноември руснаците са губили приблизително 1030 войници дневно.

Руските жертви отново са се увеличили поради активното настъпление по фронтовата линия, обясняват представители на британското разузнаване. Очаква се загубите през януари 2026 г. да бъдат още по-високи, тъй като руските войски продължава пехотните атаки в няколко района на фронта.

Business Insider съобщи, че загубите на Русия на фронта наближават критична точка, след която Москва може да се изправи пред недостиг на персонал. Средно Москва губят между 20 000 и 25 000 убити войници месечно, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте предния ден.

Напоследък руски дронове, оборудвани с ракети, са били сваляни ежедневно в Украйна, съобщи Сергей „Светкавицата“ Бескрестнов, специалист по радиоелектронна война и комуникационни системи, в своя Telegram канал.

Междувременно украинското издание „Military“ съобщава, че руснаците са използвали дрона „Геран-2“ с ракета „въздух-въздух“ Р-60, предназначена за въздушен бой, за втори път. Те използват тази технология, за да противодейства на украински самолети и хеликоптери, които преследват щурмовипротивникови дронове.

Съобщава се, че такъв дрон е свален от дронове-прехващачи по време на друга атака на руски нашественици. Предишният подобен инцидент е докладван през декември 2025 г.

Противникът е поставил ракета върху дрона. Според Главното разузнавателно управление, той е изстрелян с помощта на самолетна пускова установка APU-60-1MD.

„Дронът е оборудван с две камери – една в носа и една зад пусковата установка. Видео и управляващи команди се предават чрез китайски мрежов модем Xingkay Tech XK-F358. Ако се появи украински самолет или хеликоптер, операторът издава команда за изстрелване на ракетата“, се казва в статията.

След това термичната глава за насочване на ракетата автоматично се заключва в целта. Обхватът на изстрелване на Р-60 достига 7-8 километра. Авторите не изключват възможността за предварително засичане на целта от главата за насочване и потвърждение от оператора преди изстрелване на ракетата.

„Полетният контролер, навигационните устройства и инерционните устройства на този дрон остават типични за други модели Shahed, използвани от руснаците. За сателитна навигация се използва 12-канален, устойчив на смущения модул Kometa, което позволява работа дори в условията на активна украинска електронна война“, пише Militarn.

Електрониката включва едноплатков компютър Raspberry Pi 4, произведен във Великобритания. В него се помещават и тракер и два GSM модема за предаване на телеметрия. Това позволява стабилен комуникационен канал и контрол над дрона.