Руските сили напредват в Украйна с цената на много жертви, според Лондон Москва е изгубила 430 000 войници през 2025 г.
  Тема: Украйна

Руските сили напредват в Украйна с цената на много жертви, според Лондон Москва е изгубила 430 000 войници през 2025 г.

15 Януари, 2026 06:21, обновена 15 Януари, 2026 06:40

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • жертви-
  • дронове

Зачестили свалянията на руски дронове, оборудвани с ракети

Руските сили напредват в Украйна с цената на много жертви, според Лондон Москва е изгубила 430 000 войници през 2025 г. - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили са напреднали по няколко участъка от фронта, включително в Донецка област, съобщи аналитичният проект DeepState. Отбелязва се, че руснаците са постигнали успех близо до селата Яблоновка и Зализнянское в Донецка област.

Според анализатори, руската армия е напреднала и в Запорожка област.

„Руснаците са напреднали близо до Зализнянское, Яблоновка и Степногорск“, се казва в съобщението.

Няма официално потвърждение на тази информация.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна в доклада си към 22:00 часа на 14 януари съобщава, че на фронта е имало 118 бойни сблъсъка с противника. Руските войски са били най-активни в сектора на Покровск, където са направили 23 опита да отблъснат украинските защитници.

В сектора Гуляйполе е имало 17 бойни сблъсъка. Отбранителните сили са отблъснали вражеските атаки близо до Гуляйполе и към Доброполе, Зелене и Святопетривка.

Според британското разузнаване, през 2025 г. загубите на Русия в Украйна достигнаха приблизително 415 000 убити и ранени войници. Беше отбелязано, че тази цифра е втора след данните от 2024 г., когато загубите на противника възлизаха на 430 000.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство, позовавайки се на данни от разузнаването, съобщи тази цифра в социалните медии.

В същото време Обединеното кралство оценява загубите на руската армия от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна на приблизително 1 213 000, включително убити и ранени.

Експертите анализираха и динамиката на среднодневните загуби. През декември 2025 г. те са се увеличили с 1130 войници. През ноември руснаците са губили приблизително 1030 войници дневно.

Руските жертви отново са се увеличили поради активното настъпление по фронтовата линия, обясняват представители на британското разузнаване. Очаква се загубите през януари 2026 г. да бъдат още по-високи, тъй като руските войски продължава пехотните атаки в няколко района на фронта.

Business Insider съобщи, че загубите на Русия на фронта наближават критична точка, след която Москва може да се изправи пред недостиг на персонал. Средно Москва губят между 20 000 и 25 000 убити войници месечно, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте предния ден.

Напоследък руски дронове, оборудвани с ракети, са били сваляни ежедневно в Украйна, съобщи Сергей „Светкавицата“ Бескрестнов, специалист по радиоелектронна война и комуникационни системи, в своя Telegram канал.

Междувременно украинското издание „Military“ съобщава, че руснаците са използвали дрона „Геран-2“ с ракета „въздух-въздух“ Р-60, предназначена за въздушен бой, за втори път. Те използват тази технология, за да противодейства на украински самолети и хеликоптери, които преследват щурмовипротивникови дронове.

Съобщава се, че такъв дрон е свален от дронове-прехващачи по време на друга атака на руски нашественици. Предишният подобен инцидент е докладван през декември 2025 г.

Противникът е поставил ракета върху дрона. Според Главното разузнавателно управление, той е изстрелян с помощта на самолетна пускова установка APU-60-1MD.

„Дронът е оборудван с две камери – една в носа и една зад пусковата установка. Видео и управляващи команди се предават чрез китайски мрежов модем Xingkay Tech XK-F358. Ако се появи украински самолет или хеликоптер, операторът издава команда за изстрелване на ракетата“, се казва в статията.

След това термичната глава за насочване на ракетата автоматично се заключва в целта. Обхватът на изстрелване на Р-60 достига 7-8 километра. Авторите не изключват възможността за предварително засичане на целта от главата за насочване и потвърждение от оператора преди изстрелване на ракетата.

„Полетният контролер, навигационните устройства и инерционните устройства на този дрон остават типични за други модели Shahed, използвани от руснаците. За сателитна навигация се използва 12-канален, устойчив на смущения модул Kometa, което позволява работа дори в условията на активна украинска електронна война“, пише Militarn.

Електрониката включва едноплатков компютър Raspberry Pi 4, произведен във Великобритания. В него се помещават и тракер и два GSM модема за предаване на телеметрия. Това позволява стабилен комуникационен канал и контрол над дрона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Цялата руска армия е 400 000.

    Коментиран от #6

    06:42 15.01.2026

  • 3 Някой

    25 2 Отговор
    Знаем, че Лондон обича да разказва приказки. Такива, в които противниковата страна носи големи загуби. А подкрепяната от нея страна се бори героически. Разбира се, Лондон никога не търпи негативи
    Такива приказки разказва Лондон. И затова никой нормален не му вярва. Особено с подобни ръководство...

    Коментиран от #26

    06:42 15.01.2026

  • 4 пешо

    17 2 Отговор
    според лондон украйна е спечелила войната

    06:43 15.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лост

    9 2 Отговор
    Лондон и Париж да покажат колко са мераклиите.

    06:44 15.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Трябва

    8 2 Отговор
    от време на време да проичстват с Орешник !

    06:46 15.01.2026

  • 11 Коста

    13 14 Отговор
    Абе нали бяха към 2 милиона руснаците убити бе? ААА проверявайте кво сте писали! Добре че укритие не умират. Ранените ги водят в работилницата, ремонтират и ги връщат на фронта.

    Коментиран от #30

    06:46 15.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Наблюдател

    12 4 Отговор
    А Лондон трябва да плати първо репарации на почти целия свят, за робството, кражбите и мизериите, които са правили английските колониалисти.

    06:46 15.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Аоо

    11 2 Отговор
    Благодарение на злобата и интригантството на англетата, дано Бог им върне всичката злоба.

    06:50 15.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Путинистче идиотче

    3 7 Отговор
    Путине, подписвай мир, че ни избиват като пилци.

    06:53 15.01.2026

  • 20 Натовско оръжие

    4 3 Отговор
    Избива руснаците. Боже какви времена доживяхме.

    06:54 15.01.2026

  • 21 Вярно е за убитите и осакатени окупатори

    7 4 Отговор
    ,но това е без значение за диктатора и хунтата му ,защото в Русия има достатъчно месо за фронта в Украйна. Отдавна са на хорото кремълските фашисти и края му свършва само по един начин...
    Загубите на агресора само ще се увеличават.
    В Гуляйполе,Купянск и Покровск ги млатят брутално с дроновете.

    06:54 15.01.2026

  • 22 Урсул фон дер Бандер

    7 8 Отговор
    Миналата година според Лондон, високите храсти пречеха на перемогата и контранаступа на горките бандерчета а руснаците нямаха чорапи, масло и яйца...

    06:54 15.01.2026

  • 23 оня с коня

    2 3 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo Гpъмнеее AEЦ-а и унищожи тoяКoфтиГЕH български!

    06:55 15.01.2026

  • 24 Страха и лъжите са голяма работа кравари

    5 2 Отговор
    Дезинформация и пропаганда

    06:55 15.01.2026

  • 25 Българин

    0 2 Отговор
    ВСУ подкараха вторият милион чувализирани ватенки.

    06:57 15.01.2026

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    хиляда километра фронт , по 1 убит на ден на километър , да кажем , за година колко е?

    06:57 15.01.2026

  • 27 Омазана ватенка

    0 1 Отговор
    На останалите без ръце и крака руски войници им викат самовари.

    Коментиран от #31

    06:58 15.01.2026

  • 28 Ватенка

    1 0 Отговор
    Вий свален дрон да не го броите за петима войници? И изстреляна ракета за 3-ма . Ъ?

    06:59 15.01.2026

  • 29 Гоце Делчев

    2 0 Отговор
    Ама НАПРЕДВАТ. Само напред до ден пабедай. Успех.

    06:59 15.01.2026

  • 30 Само за 2025 са половин милион

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Коста":

    За 4 години са около 1,5 милиона убити и осакатени.

    07:00 15.01.2026

  • 31 Ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Омазана ватенка":

    Ти ватенка ли си ве павенце?

    07:00 15.01.2026

  • 32 Констатация

    0 0 Отговор
    При претенции за безпристрастност в оценките е необходимо да се анализират преимуществата и пасивите и на двете страни, участващи в конфликта.

    07:01 15.01.2026

  • 33 ООрана държава

    0 0 Отговор
    А зелю сигурно само 30-40 човека, те са терминатори, губят територии без да дават фира....

    07:04 15.01.2026

